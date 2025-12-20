Cum poate influența decisiv Lionel Messi alegerile de la Barcelona

20:50

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a antrenat alături de echipă și poate fi disponibil pentru derby-ul cu Rapid, care are loc duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională.De asemenea, oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că s-au vândut peste 20.000 de bilete pentru derby, dintre care aproximativ 5.500 au fost achiziționate de suporterii Rapidului. ...