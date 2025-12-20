Cum poate influența decisiv Lionel Messi alegerile de la Barcelona
Gazeta Sporturilor, 20 decembrie 2025 12:20
Deși Lionel Messi joacă la mii de kilometri distanță de Barcelona, numele său rămâne un punct central de referință pentru club și este de așteptat să joace un rol decisiv în alegerile prezidențiale ale clubului din 2026.Anul 2025 se apropie de sfârșit, iar 2026 marchează un an electoral pentru „blaugrana”. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
12:40
Anunțul făcut de Mohamed Salah înaintea plecării la Cupa Africii » Noi dezvăluiri din vestiarul lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
Curtis Jones a dezvăluit, în declarațiile făcute înaintea meciului dintre Liverpool și Tottenham, programat astăzi de la ora 19:30 în Premier League, că Mohamed Salah și-a cerut scuze colegilor pentru izbucnirea împotriva echipei lui Arne Slot.Mohamed Salah a „explodat” contra lui Liverpool în urmă cu câteva săptămâni, după un meci cu Leeds, încheiat la egalitate (3-3). ...
12:40
„Boss”-ul de la Arad le-a pus gând rău „câinilor”: „Am ratat intrarea în play-off cu Dinamo, acum e momentul să ne luăm revanșa” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Dinamo este una dintre cele mai atractive partide ale ultimei runde din 2015, iar Alexandru Meszar, conducătorul „textiliștilor”, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că meciul se va disputa într-o atmosferă de sărbătoare, în condițiile în care stadionul va fi aproape plin. Oficialul arădenilor consideră partida deschisă oricărui rezultat și subliniază importanța morală și de imagine a jocului, mai ales pentru satisfacția suporterilor. ...
Acum 30 minute
12:30
Arne Slot admite: „Acest jucător își construiește corpul pentru Premier League” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, a vorbit despre transformarea fizică a lui Florian Wirtz (22 de ani) pentru a face față cerințelor Premier League. Mijlocașul german pare să-și fi găsit ritmul, după un început ezitant. „Cormoranii” l-au achiziționat în vară pentru 130 de milioane de euro de la Leverkusen.Florian Wirtz urmează un program special de întărire musculară pentru a crește masa musculară. ...
Acum o oră
12:20
Real Madrid și FC Sevilla, formațiile pregătite de Xabi Alonso și Matias Almeyda, se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #17 din La Liga.Programul complet al etapei #17 din La LigaPartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
12:20
Deși Lionel Messi joacă la mii de kilometri distanță de Barcelona, numele său rămâne un punct central de referință pentru club și este de așteptat să joace un rol decisiv în alegerile prezidențiale ale clubului din 2026.Anul 2025 se apropie de sfârșit, iar 2026 marchează un an electoral pentru „blaugrana”. ...
12:10
Încă un transfer gratis pentru Dan Șucu la Genoa?! » Antrenorul Daniele De Rossi a fost coechipierul său # Gazeta Sporturilor
Atacantul Edin Dzeko (39 de ani) ar putea schimba echipa în mercato din ianuarie. Fără gol marcat în 11 meciuri din acest campionat la ultima clasată în Serie A, Fiorentina, internaționalul bosniac este dorit de Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, cu care a fost coleg la AS Roma între 2015 și 2019.Aventura lui Edin Dzeko la Fiorentina s-ar putea încheia după doar o jumătate de an. ...
12:10
Imagini fabuloase » Își dispută meciurile de acasă pe cel mai pitoresc stadion din Europa! # Gazeta Sporturilor
Tromso IL a terminat pe locul 3 în campionatul Norvegiei și va juca în preliminariile Europa League. Însă un alt detaliu iese în evidență la echipa pregătită de Jorgen Vik. Aceasta își dispută meciurile de pe teren propriu pe Romssa Arena, cel mai pitoresc stadion din Europa.Romssa Arena este al doilea cel mai nordic stadion pe care s-a jucat vreodată fotbal într-o competiție UEFA. Cu o capacitate de aproximativ 7. ...
12:00
Game over pentru Dinamo?! George Pușcaș solicită un salariu SF pentru Superliga # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș solicită un salariu uriaș pentru nivelul campionatului României, ceea ce împiedică un eventual transfer la Dinamo.GSP anunța în exclusivitate că fostul vârf al primei reprezentative ar putea ajunge în angrenajul „câinilor”, iar Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru atacant în conferința de presă premergătoare disputei cu UTA Arad, ultima a anului, care va avea loc diseară, de la ora 20:30. ...
Acum 2 ore
11:50
Ioan Varga a luat imediat atitudine după ce a auzit declarațiile lui Daniel Pancu: „Vin acasă și facem curățenie!” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a reacționat imediat după ce antrenorul echipei, Daniel Pancu, a anunțat că vor fi schimbări mari în lot în această perioadă.CFR Cluj a încheiat anul calendaristic cu o victorie, 1-0 în deplasare cu FC Botoșani, consemnând primul eșec pe teren propriu în această stagiune înregistrat de formația antrenată de Leo Grozavu. ...
11:50
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a transmis că vineri, 19 decembrie, a fost efectuată o primă plată astfel încât să demareze lucrările la noul stadion Dinamo.Marți, 16 decembrie, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo, asumându-și să contribuie cu 25 de milioane de euro la construcția stadionului pe care-l așteaptă toată suflarea alb-roșie. ...
11:30
Alex Dobre a numit derby-ul cu FCSB de care își amintește cu drag » Surpriză! NU e o victorie: „Foarte frumos” # Gazeta Sporturilor
O zi până la FCSB - Rapid, derby-ul finalului de an din Superliga. Partida are loc duminică, 21 decembrie, de la 20:00, pe Arena Națională. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a acordat un interviu pentru GSP.ro, în care a întors pe toate părțile meciul care îi poate consolida Rapidului primul loc la final de 2025.Formația pregătită de Costel Gâlcă e lider în acest moment, cu 39 de puncte după 20 de etape. ...
11:20
Dinamo se transformă din toate punctele de vedere. Dacă în urmă cu 3 ani, „câinii” erau în Liga 2 și aveau probleme mari financiare, acum elevii lui Zeljko Kopic sunt pe locul 2 și pot termina 2025, în funcție de rezultate, pe primul loc.Dacă lucrurile s-au reglat din punct de vedere sportiv, același lucru se poate spune și despre partea financiară, mai exact zona de infrastructură.Dinamo, investiție de 300. ...
11:20
După ce și-a mărit sânii, jucătoarea de tenis a intrat pe o platformă pentru adulți » Va câștiga într-un an mai mult decât în întreaga carieră # Gazeta Sporturilor
Ocean Dodin, în vârstă de 29 de ani, a „incendiat internetul” în septembrie, după ce a devenit prima jucătoare activă care a suferit o intervenție chirurgicală estetică de mărire a sânilor. A fost absentă de pe teren din cauza unor probleme la ureche la sfârșitul anului 2024, iar lumea tenisului a rămas uimită când a revenit pe teren cu un aspect complet nou. Acum, a decis să atragă și mai mult atenția asupra ei, alăturându-se unei platforme pentru adulți. ...
11:10
Premiera lui Chivu în acest sezon: nu se mai întâmplase de 6 luni! » Care e obstacolul de netrecut pentru Inter # Gazeta Sporturilor
După 23 de meciuri, Inter a făcut primul egal din stagiunea în curs, 1-1 cu Bologna în a doua semifinală a Supercupei Italiei (2-3 la loviturile de departajare). Cu Cristi Chivu la timonă, nerazzurrii nu mai remizaseră de jumătate de an, de la debutul antrenorului român, același rezultat contra lui Monterrey, în grupa de la Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
11:10
Juventus - AS Roma, în derby-ul etapei #16 din Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și AS Roma, formațiile pregătite de Luciano Spalletti și Gian Piero Gasperini, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #16 din Serie A.Programul complet al etapei #16 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 3, respectiv DigiSport 3. ...
Acum 4 ore
10:50
LPF: „Avem mecanisme pentru a bloca concertele de pe Arena Națională, dar NU o vom face!” # Gazeta Sporturilor
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, susține că juriștii Ligii au găsit modalități prin care să blocheze închirierea Arenei Naționale pentru alt tip de evenimente decât cele sportive, dar că nu vor recurge la acestea. În schimb, face lobby ca Primăria Generală a Capitalei să predea administrarea stadionului către Federația Română de Fotbal.E „bătaie” pentru administrarea Arenei Naționale. ...
10:50
Minunea din Europa! Nou-promovata e campioană de iarnă, cu doi foști rapidiști în lot # Gazeta Sporturilor
Surpriză de proporții în campionatul Elveției! FC Thun, formație nou-promovată, e lider după 18 etape, cu 37 de puncte, 3 în plus față de St. Gallen, ocupanta locului 2. În lotul echipei antrenate de Mauro Lustrinelli (49 de ani) se află și doi foști rapidiști.Este vorba despre mijlocașul Mattias Kait (27 de ani), cel care a jucat în Giulești în perioada 2022-2025, și atacantul Brighton Labeau (29 de ani). ...
10:30
Petre Grigoraș a semnat și e gata pentru lupta la promovare: „Experiența sa constituie garanții” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la vârsta de 61 de ani, Petre Grigoraș a decis să revină în antrenorat și a preluat-o pe Cetatea Suceava, ocupanta locului doi în Seria 1 din Liga 3.Fostul antrenor de la Oțelul, Pandurii, CFR Cluj sau ASA Târgu Mureș are ca misiune promovarea în liga secundă. Conducerea clubului este convinsă că experiența tehnicianului va fi decisivă în tentativa de a avansa în Liga 2. ...
10:20
Ioana Stancu este prima câștigătoare a premiului „Fotbalista anului”, oferit de GSP » „Oamenii au comentarii negative la adresa noastră! E mult mai greu să te menții în fotbalul profesionist” # Gazeta Sporturilor
Ioana Stancu (19 de ani) fundașul celor de la Farul și al echipei naționale este prima câștigătoare a trofeului „Fotbalista anului” oferit în premieră de GSP. Într-un interviu exclusiv, Ioana vorbește despre fotbalul feminin, problemele pe care le-a avut până acum și misoginismul bărbaților și își stabilește obiectivele pentru următorii ani- Ioana, în cea mai complexă și prestigioasă anchetă din sportul românesc, am decis să acordăm un nou premiu: Fotbalista ...
10:20
Tottenham - Liverpool, meci tare în etapa #17 din Premier League » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Liverpool, formațiile pregătite de Thomas Frank și Arne Slot, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, la Londra, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #17 din Premier League.Radu Drăgușin este în continuare indisponibil, din cauza accidentării la genunchi pe care a suferit-o la începutul acestui an. ...
10:20
Kylian Mbappe (27 de ani) vrea să-l depășească pe Cristiano Ronaldo (40 de ani) la numărul de goluri marcate într-un singur an în tricoul lui Real Madrid.Starul lui Real Madrid e față în față cu o provocare uriașă, se află la două goluri de recordul important al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Sâmbătă, echipa pregătită de Xabi Alonso (44 de ani) primește vizita celor de la Sevilla, în etapa 17 din La Liga. ...
10:10
Verdict pentru Cristi Chivu după eșecul cu Bologna: „A fost învins cu propria sa armă. Italiano i-a furat ideea!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a ratat oportunitatea de a câștiga primul trofeu la Inter. Nerazzurrii au pierdut semifinala Supercupei Italiei în fața deținătoarei Cupei (1-1, 2-3 la loviturile de departajare), Bologna, la fel cum antrenorul român a cedat în duelul cu Vincenzo Italiano, a cărui trupă a răspuns mai bine comenzilor sale, fiind chiar mai agresivă decât liderul din Serie A. ...
10:00
Newcastle - Chelsea, în deschiderea etapei 17 din Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Newcastle primește vizita lui Chelsea în deschiderea etapei 17 din Premier League. Meciul începe la ora 14:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Newcastle pornește etapa din jumătatea inferioară a clasamentului, fiind pe locul 12, cu 22 de puncte, la 6 în spatele lui Chelsea, care ocupă poziția a patra. ...
09:50
KO în runda 6! Anthony Joshua i-a făcut o fractură dublă de mandibulă lui Jake Paul, în lupta de 200 de milioane $ # Gazeta Sporturilor
În această dimineață, britanicul Anthony Joshua (36 de ani), fost dublu campion mondial la categoria grea, l-a făcut KO în runda 6 pe americanul Jake Paul (28), influencer devenit boxer profesionist. Lupta a avut loc în Miami și a fost transmisă de platforma de streaming Netflix.Stabilită drept o luptă de 8 reprize a câte 3 minute, încleștarea dintre Joshua și Jake Paul s-a terminat în runda 6. ...
09:50
„Made in Oltenia” » Imaginile care îi vor înfuria pe craioveni! Cu Baiaram și Cicâldău în frunte, jucătorii au petrecut pe ritmuri de manele, la o zi după drama de la Atena # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a fost eliminată într-un mod dramatic din grupa principală de Conference League. Joi, formația antrenată de Philipe Coelho (45 de ani) a pierdut incredibil pe terenul celor de la AEK Atena, scor 2-3, după două goluri primite în minutele 90+8, respectiv 90+14. La două zile de la evenimentul nefericit, oltenii au petrecut cu manelistul Bogdan de la Ploiești. ...
Acum 6 ore
08:50
Cristi Chivu, întrebat frontal: „De ce nu au intrat Esposito și Calhanoglu pentru penalty-uri?” # Gazeta Sporturilor
Cu Inter învinsă de Bologna la loviturile de departajare, 2-3 după 1-1 în timpul regulamentar, Cristi Chivu a fost întrebat de ce nu i-a trimis pe teren pe doi dintre cei mai buni executanți ai lui, Calhanoglu și Pio Esposito.La Riad, în semifinalele Supercupei Italiei, Inter a deschis scorul după doar 73 de secunde, dar s-a văzut egalată în minutul 35, dintr-un penalty transformat de Orsolini. ...
08:50
Ce duel frumos și pentru UTA, și pentru Dinamo! Cele două se vor înfrunta pe stadionul „Francisc Neuman” diseară, de la ora 20:00, fiind un meci important pentru ambele. „Textiliștii” luptă pentru play-off, „câinii” pentru a încheia anul pe 2025.Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1. ...
08:40
Oțelul - FC Argeș, duel pentru play-off la Galați » Echipele probabile + Estimările bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați - FC Argeș, partidă cu implicații în lupta pentru play-off, se joacă astăzi, de la ora 17:00, în runda 21 a campionatului. Partida de la malul Dunării va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
08:30
Cu Burj Khalifa în spate, Claudiu Răducanu a ieșit la atac: „Pentru cei care nu pot dormi noaptea” # Gazeta Sporturilor
Din Dubai, unde are parte de o vacanță de familie, Claudiu Răducanu (49 de ani) a ținut să le transmită un mesaj celor care încă-l iau peste picior pentru gafele făcute câtă vreme era fotbalist. Fostul golgheter le-a arătat urmăritorilor un „blocnotes și mai mare”, Burj Khalifa.Claudiu Răducanu a devenit celebru pentru golurile din teren și autogolurile din afara acestuia. Amintim unul dintre momentele lui memorabile. ...
08:10
Metaloglobus - Unirea Slobozia, „Derby de Clinceni” în ultima etapă din 2025 » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Unirea Slobozia, prima partidă a zilei de sâmbătă în Superligă, va începe la ora 14:30. Duelul de la Clinceni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.„Derby de Clinceni” aduce față în față două echipe suferinde, aflate în lupta din zona roșie. ...
08:00
Fanii lui Inter se întreabă: „De ce n-a tras Zielinski la penalty-uri?” » Iată răspunsul! # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul polonez Piotr Zielinski (31 de ani) nu a mai apucat să șuteze la loviturile de departajare în Bologna - Inter 1-1 (3-2 la departajare), meci din semifinalele Supercupei Italiei, fiind înlocuit în minutul 86. Presa italiană a dezvăluit motivul.Minutele treceau pe King Saud University Stadium din Riad, iar suporterii celor două combatante începuseră să se gândească cine le va reprezenta echipele la loviturile de departajare. ...
Acum 12 ore
00:20
Cristi Chivu, reacție fermă după ce a pierdut calificarea în finala Supercupei Italiei: „Așa ceva nu se antrenează” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a reacționat după ce echipa sa a fost eliminată din Supercupa Italiei de Bologna, scor 4-3 după loviturile de departajare.Inter a ratat dramatic calificarea în finala Supercupei Italiei, iar antrenorul român s-a arătat nemulțumit după partidă. Inter a început foarte bine partida de la Riad, dar Bologna a egalat și a trimis meciul la lovituri de departajare, acolo unde elevii românului au executat lamentabil. ...
00:00
Ce a scris presa din Italia după ce Inter a fost eliminată de Bologna din Supercupa Italiei + notele primite de Cristian Chivu: „Încă un meci în care s-a chinuit” # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Bologna a învins Inter, 3-2 la loviturile de departajare (1-1 în primele 90 de minute), și s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Napoli.Cristian Chivu a primit pentru evoluția echipei sale nota 6 din partea jurnaliștilor italieni de la Tutto Mercato Web.Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat partida în care Inter a părăsit Supercupa Italiei din faza semifinalei. ...
Acum 24 ore
22:20
Probleme pentru Daniel Pancu » Cel mai în formă jucător de la CFR Cluj s-a accidentat și a părăsit terenul # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea (26 de ani), cel mai în formă jucător al lui CFR Cluj, s-a accidentat în deplasarea de la Botoșani și a părăsit terenul în minutul 36 al meciului, fiind înlocuit cu Lorenzo Biliboc (19 ani).Cordea acuzase probleme medicale cu câteva minute înaintea schimbării, însă a încercat să rămână în meci. Până la urmă, atacantul nu a mai putut continua, iar Daniel Pancu a fost nevoit să-l înlocuiască. ...
22:20
„Un transfer cadou la Inter?” » Președintele nerazzurilor a dat răspunsul la microfon # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a recunoscut că este posibil ca echipa să se întărească în fereastra de transferuri de iarnă, deși a subliniat că formația la care antrenează Cristi Chivu nu simte nevoia de noi achiziții.Înainte de Bologna - Inter, semifinala Supercupei Italiei, Giuseppe Marotta a vorbit despre ce urmează în perioada de mercato de iarnă și l-a lăudat încă o dată pe Cristian Chivu, antrenorul nerazzurilor. ...
22:00
David Popovici, nominalizat la titlul de „Înotătorul anului” și de către federația europeană # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) se află pe lista scurtă de nominalizați a European Aquatics pentru titlul de „Înotătorul anului”, alături de francezii Leon Marchand (23 de ani) și Maxime Grousset (26 de ani), de maghiarul Hubert Kos (22 de ani) și de germanul Lukas Maertens (23 de ani). Românul a fost nominalizat pentru acest titlu și de federația internațională de natație. ...
21:30
Lovitură pregătită de Fenerbahce! Starul lui PSV, aproape de transferul carierei # Gazeta Sporturilor
Fenerbahce este gata să dea una dintre cele mai importante lovituri ale iernii pe piața transferurilor. Joey Veerman, unul dintre cei mai buni mijlocași din Eredivisie, este foarte aproape de a părăsi PSV Eindhoven și de a ajunge la Istanbul. ...
21:30
Stan Wawrinka a anunțat că își încheie cariera în 2026: „Este timpul să scriu ultimul capitol” # Gazeta Sporturilor
Tenismenul elvețian Stan Wawrinka a anunțat că sezonul 2026, în care va împlini 41 de ani, va marca sfârșitul carierei sale în circuitul ATP. Multiplul campion de Grand Slam a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.Wawrinka a câștigat până acum un total de 16 titluri ATP, iar ultimul trofeu l-a ridicat în 2017, la Geneva. În prezent, se află pe locul 157 în clasamentul ATP. ...
21:20
Polițistul-fotbalist care a scris istorie în Conference League! A intrat pe teren și a stabilit un record în Europa # Gazeta Sporturilor
Lincoln Red Imps nu a reușit calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, însă formația din Gibraltar va rămâne în istoria competițiilor europene. Lee Casciaro, atacantul-polițist al echipei, a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată într-o competiție europeană. ...
21:10
Jucătorul Rapidului a intrat în rolul de Moș Crăciun pentru copiii din Academie » Care a fost cel mai râvnit accesoriu # Gazeta Sporturilor
Eveniment special vineri seara la Baza Coresi. Cristian Ignat (22 de ani), fundașul central al Rapidului, a împărțit cadouri de Crăciun pentru aproximativ 1.000 de copii din cadrul Academiei giuleștenilor.„Moș Crăciun e rapidist” a devenit deja o tradiție la final de an pentru echipa care se află în fruntea Superligii, iar la eveniment și-a făcut apariția și artistul CRBL (pe numele real, Eduard Mihail Andreianu). ...
21:10
Înotătorul Robert Badea a vorbit despre provocările lui 2026: „Bacalaureatul și Campionatele Europene de la Paris” # Gazeta Sporturilor
Robert Badea (18 ani), campion european de juniori la 400 m mixt și medaliat cu bronz mondial în această probă, a fost desemnat juniorul anului în cadrul Galei CSA Steaua. Pe înotătorul legitimat la acest club îl așteaptă un 2026 complicat: va fi primul an de seniorat și va susține și examenul de Bacalaureat.Robert Badea a avut un 2025, ultimul său an de juniorat, cu multe provocări. ...
21:00
Polițistul-fotbalist care a scris istorie în Conference League! A intrat pe teren și a stabilit un record unic în Europa # Gazeta Sporturilor
Lincoln Red Imps nu a reușit calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, însă formația din Gibraltar va rămâne în istoria competițiilor europene. Lee Casciaro, atacantul-polițist al echipei, a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată într-o competiție europeană. ...
20:50
Mihai Stoica anunță spectacol pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Rapid: „S-a trecut binișor de 20.000 de bilete” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a antrenat alături de echipă și poate fi disponibil pentru derby-ul cu Rapid, care are loc duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională.De asemenea, oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că s-au vândut peste 20.000 de bilete pentru derby, dintre care aproximativ 5.500 au fost achiziționate de suporterii Rapidului. ...
20:40
Ciprian Tudosă, campion mondial și european în 2025: „Mă bucur că am schimbat fața ciclului olimpic anterior” # Gazeta Sporturilor
Canotorul Ciprian Tudosă (28 de ani) este unul dintre laureații Galei CSA Steaua, după ce în 2025 a cucerit medalii în toate competițiile importante la care a luat parte, Campionate Mondiale, Campionate Europene și Cupă Mondială.Un 2025 plin și surâzător s-a încheiat pentru Ciprian Tudosă cu încă o distincție, primită în cadrul Galei CSA Steaua, clubul la care este legitimat. ...
20:00
Meciul Oțelul Galați - FC Argeș, pe lângă implicațiile în lupta la play-off, va fi special pentru doi jucători: Leard Sadriu și Joao Paulo. Un scouter al celor de la Holstein Kiel, echipa de pe locul 13 din 2.Bundesliga, va fi la meci pentru a-i urmări pe cei doi fotbaliști. ...
19:50
MM Stoica a identificat greșeala decisivă de la eliminarea dramatică a Craiovei din Conference League: „Poate nu se întâmpla catastrofa!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat eliminarea dureroasă suferită de Universitatea Craiova din grupa unică din Conference League, după 2-3 cu AEK Atena, meci în care formația din Superliga conducea cu 2-0 în minutul 90+7.Oficialul de la FCSB este de părere că Filipe Coelho a greșit cu schimbările efectuate pe parcursul primei reprize, fapt care a destabilizat echipa. ...
19:30
Primul antrenament pe cel mai nou stadion din Superliga: un singur pas până la inaugurare # Gazeta Sporturilor
Jucătorii de la Unirea Slobozia, formație din Superliga, au efectuat primul antrenament pe stadionul „1 Mai” din orașul ialomițean.Arena „1 Mai” din Slobozia este foarte aproape de o inaugurare cu un meci oficial, dar deocamdată s-a făcut un prim pas: jucătorii lui Andrei Prepeliță au intrat pe gazon și s-au antrenat înaintea duelului cu Metaloglobus, programat pe 20 decembrie, de la ora 14:30. ...
19:30
19:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.