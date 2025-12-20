Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00
B365.ro, 20 decembrie 2025 11:20
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei are astăzi, la ora 13:00, prima sa conferință de presă din mandat. Anunțul orivind organizarea conferinței de presă, care va fi la sediul Primăriei Capitalei, pe bulevardul Elisabeta, […] Articolul Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
11:30
Am putea avea magazine Uniqlo, Temu și Shein în mallurile din București și din țară. NEPI Rockcastle vrea să aducă branduri internaționale în România # B365.ro
Am putea avea în România magazine Uniqlo, Temu și Shein în malluri. Retailerul japonez Uniqlo se află pe lista de dorințe a celui mai mare operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, […] Articolul Am putea avea magazine Uniqlo, Temu și Shein în mallurile din București și din țară. NEPI Rockcastle vrea să aducă branduri internaționale în România apare prima dată în B365.
11:20
Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 # B365.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei are astăzi, la ora 13:00, prima sa conferință de presă din mandat. Anunțul orivind organizarea conferinței de presă, care va fi la sediul Primăriei Capitalei, pe bulevardul Elisabeta, […] Articolul Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 apare prima dată în B365.
Acum o oră
11:00
VIDEO | Noi imagini cu tramvaiul 32 bălăngănindu-se periculos pe șinele cu bucle de pe Calea Rahovei. Gazonul recent scos ascundea până acum dimensiunea dezastrului # B365.ro
O porțiune a șinei de tramvai de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei este acum ondulată. Șinele au căpătat acum forma unor „valuri”. Această șina deformată pune în pericol circulația tramvaielor, iar călătorii […] Articolul VIDEO | Noi imagini cu tramvaiul 32 bălăngănindu-se periculos pe șinele cu bucle de pe Calea Rahovei. Gazonul recent scos ascundea până acum dimensiunea dezastrului apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
10:20
Parcul Grozăvești, promisul rai verde cu vagon de metrou de pe fostul teren SRI, nu se mai face, deocamdată. Era „proiect de suflet” al lui Ciucu, pe vremea când administra S6 # B365.ro
Consiliul General al Municipiului București a decis, joi, să solicite Guvernului prelungirea cu un an a termenului pentru amenajarea Parcului Grozăvești, proiect al Primăriei Sectorului 6. Acesta este amenajat pe un teren care în trecut […] Articolul Parcul Grozăvești, promisul rai verde cu vagon de metrou de pe fostul teren SRI, nu se mai face, deocamdată. Era „proiect de suflet” al lui Ciucu, pe vremea când administra S6 apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
08:40
Dl. Ciucu meets de press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 # B365.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei are astăzi, la ora 13:00, prima sa conferință de presă din mandat. Anunțul orivind organizarea conferinței de presă, care va fi la sediul Primăriei Capitalei, pe bulevardul Elisabeta, […] Articolul Dl. Ciucu meets de press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 apare prima dată în B365.
08:30
Piața de Flori „George Coșbuc”, colțul din București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos # B365.ro
Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, e foarte posibil ca orașul să nu fie trezit complet și nici să nu se crape de ziuă. Tramvaiele trec rar și taie aerul rece, chiar și […] Articolul Piața de Flori „George Coșbuc”, colțul din București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:50
FOTO | Speranță și avans pe șantierul de pe DN1A. Scrioșteanu: Am putea circula pe 4 benzi între Centură și intersecția drumului cu Șoseaua Chitila Pădure, până de Crăciun # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a transmis ce s-a mai făcut pe șantierul de lărgire pe 4 benzi a DN1A. Acest drum este între Centura Bucureștiului și intersecția cu Șoseaua Chitila – […] Articolul FOTO | Speranță și avans pe șantierul de pe DN1A. Scrioșteanu: Am putea circula pe 4 benzi între Centură și intersecția drumului cu Șoseaua Chitila Pădure, până de Crăciun apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Ultima verificare pe Autostrada Moldovei A7, înainte de deschiderea celor 50 de km care vor face posibil drumul direct de la București la Adjud. Când are loc darea în trafic # B365.ro
Puțin a mai rămas până când șoferii vor putea circula neîntrerupt pe 250 de kilometri de la București la Adjud, pe Autostrada Moldovei A7. Șeful CNAIR anunță că a făcut o ultimă verificare pe cei […] Articolul FOTO | Ultima verificare pe Autostrada Moldovei A7, înainte de deschiderea celor 50 de km care vor face posibil drumul direct de la București la Adjud. Când are loc darea în trafic apare prima dată în B365.
18:10
„Rămân alături de bucureșteni” Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul # B365.ro
Stelian Bujduveanu are un mesaj pentru bucureșteni, după ce vineri, 19 decembrie, i s-a încheiat mandatul de primar interimar al Capitalei. Ciprian Ciucu a depus jurământul la Primăria Municipiului București și a devenit, oficial, noul […] Articolul „Rămân alături de bucureșteni” Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul apare prima dată în B365.
17:40
Restricții de circulație în București, în weekend, pentru evenimente de comemorare a Revoluției din ’89. Brigada Rutieră are lista măsurilor și străzilor închise # B365.ro
Brigada Rutieră a anunțat că vor fi instituite mai multe restricții de circulație în București, în acest weekend. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea mai multor evenimente în oraș. Evenimente de comemorare aduc și restricții în […] Articolul Restricții de circulație în București, în weekend, pentru evenimente de comemorare a Revoluției din ’89. Brigada Rutieră are lista măsurilor și străzilor închise apare prima dată în B365.
16:00
Proiect a la Negoiță: mall pe banii bucureștenilor din Sectorul 3, la Hala Laminor. O altă sumă uriașă din bani publici, alocată investițiilor pentru spațiile de aici # B365.ro
Fie că vor, fie că nu, bucureștenii din Sectorul 3 dau bani pentru un nou mall în București: la Hala Laminor. Se construiesc spații comerciale pentru acest mall și Consiliul Local S3 a aprobat, joi, […] Articolul Proiect a la Negoiță: mall pe banii bucureștenilor din Sectorul 3, la Hala Laminor. O altă sumă uriașă din bani publici, alocată investițiilor pentru spațiile de aici apare prima dată în B365.
15:50
Trolere interzise, descoperite de DIICOT București: 20 de kg de canabis, ascunse de patru bărbați. Au fost arestați preventiv # B365.ro
Joi, 18 decembrie, patru traficanți au fost prinși în Capitală de DIICOT în timp ce transportau în două trolere aproximativ 20 de kilograme de canabis. Acestea ar fi fost aduse din Spania prin intermediul unei […] Articolul Trolere interzise, descoperite de DIICOT București: 20 de kg de canabis, ascunse de patru bărbați. Au fost arestați preventiv apare prima dată în B365.
15:10
Catedrala Națională, deschisă de sărbători pentru credincioșii din București și din țară. Patriarhia Română are programul de vizitare pentru Crăciun, Anul Nou și Bobotează # B365.ro
Credincioșii din București și din țară trebuie să știe că, de sărbători, este deschisă Catedrala Națională. Patriarhia Română a anunțat programul de vizitare pentru perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Programul de sărbători […] Articolul Catedrala Națională, deschisă de sărbători pentru credincioșii din București și din țară. Patriarhia Română are programul de vizitare pentru Crăciun, Anul Nou și Bobotează apare prima dată în B365.
15:10
Troleibuzele 86 au traseu modificat sâmbătă seară. STB anunță restricții de circulație pe Strada Iancu Cavaler de Flondor # B365.ro
STB anunță că troleibuzele aferente liniei 86 vor funcționa pe un traseu modificat sâmbătă noapte, 20 decembrie. Măsura a fost luată pentru că se restricționează traficul pe Strada Iancu Cavaler de Flondor. Schimbarea va fi […] Articolul Troleibuzele 86 au traseu modificat sâmbătă seară. STB anunță restricții de circulație pe Strada Iancu Cavaler de Flondor apare prima dată în B365.
14:20
Actualizare METEO | Ceață și cer noros în București în weekendul dinainte de Crăciun. ANM anunță temperaturile maxime din perioada 20-21 decembrie # B365.ro
Vremea din București în acest weekend dinainte de Crăciun va fi dominată de ceață. Meteorologii transmit că cerul va fi noros, iar temperaturile vor oscila. În Capitală, cerul va fi noros Administrația Națională de Meterologie […] Articolul Actualizare METEO | Ceață și cer noros în București în weekendul dinainte de Crăciun. ANM anunță temperaturile maxime din perioada 20-21 decembrie apare prima dată în B365.
14:10
36 de ani de la Revoluție: Ceremonii comemorative pentru eroii din 1989, la București, în perioada 20-22 decembrie # B365.ro
În perioada 20-22 decembrie în București vor avea loc mai multe ceremonii comemorative pentru eroii căzuți pentru victoria Revoluției Române din 1989. Acestea vor avea loc la monumentele închinate Eroilor Martiri căzuți pentru Victoria Revoluției Române […] Articolul 36 de ani de la Revoluție: Ceremonii comemorative pentru eroii din 1989, la București, în perioada 20-22 decembrie apare prima dată în B365.
13:40
ESENȚIAL | Ciprian Ciucu devine azi, oficial, primar general al Capitalei. Depune jurământul la ora 17, la PMB # B365.ro
Ciprian Ciucu va depune astăzi jurământul și va prelua oficial funcția de primar general al Capitalei. El a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei de pe 7 decembrie. Ciucu a obținut peste 36% din voturi. […] Articolul ESENȚIAL | Ciprian Ciucu devine azi, oficial, primar general al Capitalei. Depune jurământul la ora 17, la PMB apare prima dată în B365.
13:20
Liniile 86, 90, 104 și 143, deviate pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Rapid București. Are loc duminică, pe Arena Națională # B365.ro
Duminică, 21 decembrie, va avea loc meciul dintre meciul FCSB – Rapid. Acesta va avea loc pe Arena Națională de la ora 20:00. Pentru a permite accesul în siguranță al publicului la meciul de fotbal […] Articolul Liniile 86, 90, 104 și 143, deviate pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Rapid București. Are loc duminică, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
13:20
„Bolojane, du gunoiul”, un nou protest în Piața Victoriei, diseară. Ce le-a răspuns, deja, premierul înștiințat că îi sună telefonul și „îl sună România” # B365.ro
Un nou protest are loc vineri seară, 19 decembrie 2025, în Piața Victoriei, după documentarul Recorder despre Justiție. Manifestanții îi cer premierului Ilie Bolojan să ia măsuri urgente și să ceară Ministrului Justiției declanșarea imediată a […] Articolul „Bolojane, du gunoiul”, un nou protest în Piața Victoriei, diseară. Ce le-a răspuns, deja, premierul înștiințat că îi sună telefonul și „îl sună România” apare prima dată în B365.
13:00
Incendiu la un imobil din Bucureștii Noi. Martor: Șoseaua este blocată, pompierii intervin asupra focului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu la un imobil din Bucureștii Noi. Acesta se află între arterele Jimboliei și Laromet. Un martor spune că șoseaua este blocată. Pompierii sunt prezenți la fața […] Articolul Incendiu la un imobil din Bucureștii Noi. Martor: Șoseaua este blocată, pompierii intervin asupra focului apare prima dată în B365.
12:40
S-a deschis Tacos King și am călătorit până în Chiajna după el. Mai exact, până în Militari Residence # B365.ro
Undeva departe, peste 7 mări și 7 țări, s-a deschis un Tacos King, așa că m-am deplasat să văd care-i marea sfârâială cu el. Și când zic 7 mări și 7 țări mă refer la […] Articolul S-a deschis Tacos King și am călătorit până în Chiajna după el. Mai exact, până în Militari Residence apare prima dată în B365.
12:40
e-Problema! Se suspendă portalul unde bucureștenii din S3 pot cere autorizații de parcare. De când și câtă vreme e scoasă din uz platforma GIS # B365.ro
Primăria Sectorului 3 anunță bucureștenii că se va suspenda preluarea socilitărilor pentru autorizații de parcare în sistemul GIS. Această măsură este valabilă în ultimele zile din acest an. Nu va funcționa câteva zile Primăria Sectorului […] Articolul e-Problema! Se suspendă portalul unde bucureștenii din S3 pot cere autorizații de parcare. De când și câtă vreme e scoasă din uz platforma GIS apare prima dată în B365.
12:30
Megalomania „Aqua Park Pantelimon”, pe care Negoiță promitea, acum 5 ani, că va fi gata „în două luni”. A înghițit deja 43 de milioane de euro și tocmai s-a scumpit iar # B365.ro
La 5 ani după promisiunea că Aqua Park-ul din Sectorul 3 va fi gata „în două luni”, o postare făcută de city manager-ul Lucian Judele pe Facebook reaprinde scandalul costurilor și întârzierilor controversate ale proiectului […] Articolul Megalomania „Aqua Park Pantelimon”, pe care Negoiță promitea, acum 5 ani, că va fi gata „în două luni”. A înghițit deja 43 de milioane de euro și tocmai s-a scumpit iar apare prima dată în B365.
12:00
Schimbări importante la plata taxelor și impozitelor pentru bucureștenii din Sectorul 1. Intră în vigoare la 1 ianuarie # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a transmis bucureștenilor care locuiesc în acest sector că începând cu 1 ianuarie 2026, toate plățile efectuate de ei vor avea ca beneficiar Primăria Sectorului 1 și nu Direcția Generală de Impozite […] Articolul Schimbări importante la plata taxelor și impozitelor pentru bucureștenii din Sectorul 1. Intră în vigoare la 1 ianuarie apare prima dată în B365.
Ieri
11:40
Urgență medicală pe linia 41, tramvaie blocate o oră, după ce a fost chemată salvarea pentru un călător. Martor: A căzut din tramvai # B365.ro
Astăzi, 19 decembrie, în Capitală a avut loc un incident pe linia 41. Tramvaie blocate o oră după ce a fost chemată salvarea pentru un călător. Potrivit unui martor acesta ar fi căzut din tramvai. […] Articolul Urgență medicală pe linia 41, tramvaie blocate o oră, după ce a fost chemată salvarea pentru un călător. Martor: A căzut din tramvai apare prima dată în B365.
11:40
ING Bank lansează trei pachete de cont curent cu asigurări, dobânzi mai bune și beneficii de călătorie # B365.ro
Articol susținut de ING Bank ING Bank România face un pas important în direcția simplificării bankingului de zi cu zi și renunță la modelul clasic de cont curent. În locul lui, banca introduce trei pachete […] Articolul ING Bank lansează trei pachete de cont curent cu asigurări, dobânzi mai bune și beneficii de călătorie apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | „De ce e Cheia Sol sucită spre Arcul de Triumf, cum vii dinspre Charles de Gaulle?”, o dezbatere de sezon în Bucureștiul împodobit de Crăciun # B365.ro
Anul acesta, în București au fost aprinse milioane de luminițe. Tema de anul acesta este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăiește magia Crăciunului prin muzică”. Note muzicale au fost amplasate prin oraș. Iar odată cu […] Articolul FOTO | „De ce e Cheia Sol sucită spre Arcul de Triumf, cum vii dinspre Charles de Gaulle?”, o dezbatere de sezon în Bucureștiul împodobit de Crăciun apare prima dată în B365.
11:10
ESENȚIAL | Bazinul Lia Manoliu a fi reabilitat și modernizat. Ministerul Dezvoltării aprobă finanțarea de aproape 100 de milioane de lei # B365.ro
Ministrul Dezvoltării a aprobat finanțarea modernizării bazinelor de înot de la Complexul Sportiv Lia Manoliu. Proiectul este estimat la aproape 100 de milioane de lei și vine după ani de solicitări venite din partea campionului […] Articolul ESENȚIAL | Bazinul Lia Manoliu a fi reabilitat și modernizat. Ministerul Dezvoltării aprobă finanțarea de aproape 100 de milioane de lei apare prima dată în B365.
10:40
Surprizele din testamentul Rodicăi Stănoiu. Bărbatul care spune că „i-a fost ca o mamă”, nicidecum iubită, e marele beneficiar. Ce mai primește, pe lângă casa din Pipera # B365.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu este, probabil, cel mai discutat și disecat subiect din Bucureștiul online al acestor zile, iar relația sa cu bărbatul cu zeci de ani mai tânăr este principalul motiv; acum, apar informații din […] Articolul Surprizele din testamentul Rodicăi Stănoiu. Bărbatul care spune că „i-a fost ca o mamă”, nicidecum iubită, e marele beneficiar. Ce mai primește, pe lângă casa din Pipera apare prima dată în B365.
10:00
FOTO | „Aleea în Trepte Lichide”, chinul zilnic al unor bucureșteni din S2. E cu borduri sparte, noroaie și gunoaie Reparațiile au început, dar au fost abandonate fără explicație # B365.ro
O alee în trepte dintre Strada Bujorul Alb și Aleea Sinaia din Sectorul 2 a ajuns într-o stare avansată de degradare. Lucrările au fost începute, dar nu au fost continuate. Lista lucrurilor nerezolvate de pe […] Articolul FOTO | „Aleea în Trepte Lichide”, chinul zilnic al unor bucureșteni din S2. E cu borduri sparte, noroaie și gunoaie Reparațiile au început, dar au fost abandonate fără explicație apare prima dată în B365.
09:50
FOTO | Un cățel la patru ace, confuz prin Parcul Plumbuita. Prințul de Bichon Frisé rătăcea pe aleea principală, cea cu bradul cu luminițe, poate îl caută cineva # B365.ro
Un cățel elegant, dar vizibil dezorientat, a fost surprins singur în Parcul Plumbuita, chiar lângă bradul cu luminițe. Blănosul pare din rasa Bichon Frisé. Un Bichon rătăcește prin Parcul Plumbuita În această dimineață, o postare […] Articolul FOTO | Un cățel la patru ace, confuz prin Parcul Plumbuita. Prințul de Bichon Frisé rătăcea pe aleea principală, cea cu bradul cu luminițe, poate îl caută cineva apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | Dl. Negoiță, în attention seeker crisis, deapănă amintiri de pe Șantierul Decebal, pe când făcea parcarea. O bucureșteancă face reality check brutal: E bună, dar plouă-n ea! # B365.ro
Parcarea Decebal a fost dată în folosință în anul 2021. Suprafața utilă a parcării este de 20.152 mp, iar valoarea totală a proiectului a fost de peste 86 de milioane de lei. Robert Negoiță a […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, în attention seeker crisis, deapănă amintiri de pe Șantierul Decebal, pe când făcea parcarea. O bucureșteancă face reality check brutal: E bună, dar plouă-n ea! apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | Minunați colindători adevărați (fără boxe!), la metrou la Unirii ❤️ PS Dorim să le știm programul, să mergem și noi oriunde unde cântă ei # B365.ro
Un grup de (adevărați) colindători, fătă magica boxă) a atras atenția în stația de metrou Piața Unirii. Spre deliciul trecătorilor, corul a oferit o interpretare tradițional autentică a colindului englezesc „Jingle Bells”. Un grup de […] Articolul VIDEO | Minunați colindători adevărați (fără boxe!), la metrou la Unirii ❤️ PS Dorim să le știm programul, să mergem și noi oriunde unde cântă ei apare prima dată în B365.
08:20
Mircea Coșea a murit. Analistul economic avea 83 de ani și, recent, a avut un ultim mesaj public, în care vorbea despre internarea în Spitalul Floreasca # B365.ro
Mircea Coșea, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați analiști economic, a murit la vârsta de 83 de ani, informează Agerpres. Cu două sptămâni în urmă, pe 4 decembrie, în ceea ce avea să devină […] Articolul Mircea Coșea a murit. Analistul economic avea 83 de ani și, recent, a avut un ultim mesaj public, în care vorbea despre internarea în Spitalul Floreasca apare prima dată în B365.
05:10
„Weekendul Satanic” din București e acum, toate semnele care îl prevestesc se vor adeveri. Deși e contraindicat, toți vom ieși din case # B365.ro
„Weekendul Satanic” din București este acel moment înfricoșător care zilele de sâmbătă și duminică preced una dintre marile sărbători, în cazul de față fiind vorba despre Crăciun. Cu cât acest weekend e mai apropiat de […] Articolul „Weekendul Satanic” din București e acum, toate semnele care îl prevestesc se vor adeveri. Deși e contraindicat, toți vom ieși din case apare prima dată în B365.
18 decembrie 2025
19:40
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # B365.ro
Articol susținut de IQOS Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este conceput pentru a le oferi vizitatorilor o […] Articolul IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 apare prima dată în B365.
18:40
Probabil cea mai bună fetiță care a urcat vreodată în tramvaiul 41. “Mami, mă ajuți să-i transmit lu’ Moș Crăciun să lase juma’ din cadoul meu unui copil mai trist?” # B365.ro
O zi obișnuită din această iarnă pe linia 41, până când, în stația Piața Drumul Taberei, printre cei vreo 20 de călători care urcă în tramvai e și fetița aceasta care este, foarte probabil, cea […] Articolul Probabil cea mai bună fetiță care a urcat vreodată în tramvaiul 41. “Mami, mă ajuți să-i transmit lu’ Moș Crăciun să lase juma’ din cadoul meu unui copil mai trist?” apare prima dată în B365.
18:30
Expoziție de fotografie în Piața Amzei – „Umbre și Lumini ale Revoluției din 1989”. Bucureștenii sunt așteptați vineri și la o întâlnire comemorativă # B365.ro
Sunt 36 de ani de la Revoluție, iar bucureștenii trebuie să știe că în Piața Amzei, de joi și până luni, 22 decembrie, este o expoziție de fotografie în aer liber: „Amzei 13: Umbre și […] Articolul Expoziție de fotografie în Piața Amzei – „Umbre și Lumini ale Revoluției din 1989”. Bucureștenii sunt așteptați vineri și la o întâlnire comemorativă apare prima dată în B365.
17:40
Ciprian Ciucu are încă un job nou, și nu este cel de primar general al Capitalei. A detronat un foarte puternic și influent baron local # B365.ro
Ciprian Ciucu a preluat funcția de coordonare a PNL București. Poziția era ocupată de Hubert Thuma, un influent baron de Ilfov. Ciucu încă nu a depus jurământul pentru a deveni pe deplin primarul general al […] Articolul Ciprian Ciucu are încă un job nou, și nu este cel de primar general al Capitalei. A detronat un foarte puternic și influent baron local apare prima dată în B365.
17:10
Recomandări pentru alegerea cărămizii pentru proiectul tău: ce alegi din catalogul MatHaus (P) # B365.ro
Alege corect materialul de zidărie pentru proiectul tău și vei asigura atât durabilitatea, cât și confortul construcției. MatHaus pune la dispoziție o gamă largă de cărămizi create pentru diferite tipuri de proiecte, de la locuințe […] Articolul Recomandări pentru alegerea cărămizii pentru proiectul tău: ce alegi din catalogul MatHaus (P) apare prima dată în B365.
16:40
Pariuri pe fotbalul european în ianuarie: meciuri tari și opțiuni de pariere pentru fanii din România (P) # B365.ro
Ianuarie e luna în care fotbalul „repornește” în forță după perioada sărbătorilor, iar pentru mulți suporteri din România asta înseamnă și mai mult interes pentru meciurile din campionatele mari. În același timp, crește apetitul pentru […] Articolul Pariuri pe fotbalul european în ianuarie: meciuri tari și opțiuni de pariere pentru fanii din România (P) apare prima dată în B365.
16:30
Răsturnare de situație nr. 2 în cazul Rodica Stănoiu: „Nu i-am fost iubit, mi-a fost ca o mamă”, spune bărbatul din intimitatea fostei ministre a Justiției (și cu 50 de ani mai tânăr) # B365.ro
O nouă răsturnare de situație în cazul Rodica Stănoiu. Presupul iubit cu 50 de ani mai tânăr spune că fostul ministru al Justiției a fost ca o mamă pentru el și a mai spus că […] Articolul Răsturnare de situație nr. 2 în cazul Rodica Stănoiu: „Nu i-am fost iubit, mi-a fost ca o mamă”, spune bărbatul din intimitatea fostei ministre a Justiției (și cu 50 de ani mai tânăr) apare prima dată în B365.
16:00
VIDEO | A doua bucată din noul Planșeu de la Unirii este turnată. Se fac pregătiri pentru următoarele faze de lucrări # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că se toarnă a doua bucată din noul Planșeu de la Unirii, din București. Lucrările aici au avansat. Ce e nou la șantierul de la Unirii Primarul Sectorului 4, […] Articolul VIDEO | A doua bucată din noul Planșeu de la Unirii este turnată. Se fac pregătiri pentru următoarele faze de lucrări apare prima dată în B365.
16:00
FOTO | Obiectul străvechi „Blocator de loc de parcare” reapare în București, a fost zărit printre blocuri din Sectorul 2. Artefact pe cât de galben, pe atât de interzis # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei a reapărut un blocator de loc de parcare. Unul dintre lucrurile care apare chiar în regulamentul de la ADP Sector 2 strict pe lista neagră cu privire la parcări. Dar […] Articolul FOTO | Obiectul străvechi „Blocator de loc de parcare” reapare în București, a fost zărit printre blocuri din Sectorul 2. Artefact pe cât de galben, pe atât de interzis apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Încă o încercare la Linia 5, unde s-au făcut noi probe, dar tot nu știm când revine pe traseu Tramvaiul Corporatiștilor. Bucureștean: Poate acum e cu noroc, vine și Crăciunu’… # B365.ro
Un bucureștean a suprins noi probe pe Linia 5 de tramvai din Capitală. Lucrările sunt gata, dar circulația nu a fost deschisă. Administrația locală nu a precizat o nouă dată când va reintra pe traseu […] Articolul FOTO | Încă o încercare la Linia 5, unde s-au făcut noi probe, dar tot nu știm când revine pe traseu Tramvaiul Corporatiștilor. Bucureștean: Poate acum e cu noroc, vine și Crăciunu’… apare prima dată în B365.
14:20
Lovitura „Negoiță”: +600 de lei metrul pătrat de pavele și betoane. Un acord-cadru de 20 de milioane de euro a trecut ca prin brânză prin Consiliul Local S3 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea unui acord-cadru în valoare de aproape 100 de milioane de lei, destinat întreținerii și amenajării curților clădirilor publice aflate în administrarea primăriei. În document sunt enumerate 186 […] Articolul Lovitura „Negoiță”: +600 de lei metrul pătrat de pavele și betoane. Un acord-cadru de 20 de milioane de euro a trecut ca prin brânză prin Consiliul Local S3 apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Întrebarea e nu dacă, ci când și peste cine cade gardul acesta de pe una dintre cele mai iubite străzi din centrul Bucureștiului. Rănile deschise de pe Arthur Verona # B365.ro
Sunt foarte multe case în București peste care au trecut anii, a fel de multe lăsate în paragină și poate tot atâtea pe care proprietarii încearcă se le vândă. Nelocuite sau nu sunt în continuare […] Articolul FOTO | Întrebarea e nu dacă, ci când și peste cine cade gardul acesta de pe una dintre cele mai iubite străzi din centrul Bucureștiului. Rănile deschise de pe Arthur Verona apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO | Momentul delicios în care o droaie de cățeluși primesc un munte de jucării de pluș. Frenezie la adăpostul ASPA, cu fugăreală în tunel și baie în bile # B365.ro
ASPA București a publicat imagini care topesc inimi cu blănoșii micuți din adăposturi: O droaie de cățeluși au primit o mulțime de jucării, donate de DGASMB (Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București). Cățeii […] Articolul VIDEO | Momentul delicios în care o droaie de cățeluși primesc un munte de jucării de pluș. Frenezie la adăpostul ASPA, cu fugăreală în tunel și baie în bile apare prima dată în B365.
13:50
Concertele Metallica și Iron Maiden din București riscă să fie anulate. Liga Profesionistă de Fotbal vrea ca Arena Națională să fie doar pentru evenimente sportive # B365.ro
Concertele Metallica și Iron Maiden, de pe Arena Națională din București, de anul viitor riscă să fie anulate. Liga Profesionistă de Fotbal vrea ca stadionul să fie doar la dispoziția evenimentelor sportive și va solicita […] Articolul Concertele Metallica și Iron Maiden din București riscă să fie anulate. Liga Profesionistă de Fotbal vrea ca Arena Națională să fie doar pentru evenimente sportive apare prima dată în B365.
13:10
Bijuteriile grecești Anna Maria Mazaraki ajung din București. Primul magazin se deschide în ParkLake Mall # B365.ro
Brandul grecesc de bijuterii Anna Maria Mazaraki deschide primul magazin din România în București, în ParkLake Shopping Center. Acesta aduce pe piața locală colecții de bijuterii din aur, argint și pietre semiprețioase, într-un format de […] Articolul Bijuteriile grecești Anna Maria Mazaraki ajung din București. Primul magazin se deschide în ParkLake Mall apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.