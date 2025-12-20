14:20

Sunt foarte multe case în București peste care au trecut anii, a fel de multe lăsate în paragină și poate tot atâtea pe care proprietarii încearcă se le vândă. Nelocuite sau nu sunt în continuare […] Articolul FOTO | Întrebarea e nu dacă, ci când și peste cine cade gardul acesta de pe una dintre cele mai iubite străzi din centrul Bucureștiului. Rănile deschise de pe Arthur Verona apare prima dată în B365.