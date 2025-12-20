„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”. De ce a refuzat un pilot din Mexic să-și facă meseria
Digi24.ro, 20 decembrie 2025 11:20
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Pelerinaj pe „Drumul Cenușii” pentru eroii Revoluției de la Timișoara. „Bunica mea a fost erou-martir. A avut o inimă mare” # Digi24.ro
Zeci de români au rememorat cea mai amplă operațiune de mușamalizare a statului, din istoria recentă a României. Pentru a ascunde amploarea crimelor de la Timișoara, regimul din 1989 decide să fure trupurile primilor morți ai Revoluției și să le ducă în secret la un crematoriu.
11:20
Acum o oră
11:10
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
11:00
De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda # Digi24.ro
România pierde cursa europeană pentru integrarea dronelor militare. Finlanda, de exemplu, a anunțat că fiecare recrut al armatei va trece printr-un curs de folosire a dronelor, iar Polonia folosește deja drone terestre în exercițiile militare și urmează să înființeze un batalion dedicat tacticilor cu sistemele fără pilot. România, de cealaltă parte, nu are nicio unitate specializată în folosirea aparatelor de zbor fără pilot, iar achizițiile unor noi drone n-au fost anunțate încă.
11:00
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone # Digi24.ro
Meteorologii anunță un weekend cu vreme mohorâtă și ploi slabe în unele regiuni. În schimb, temperaturile vor fi peste media normală în multe zone din țară. Săptămâna viitoare, momentan sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare în anumite regiuni, dar există posibilitatea ca acestea să fie sub formă de ploaie.
Acum 2 ore
10:30
Un jurnalist rus și-a cerut iubita de nevastă în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin, pe care l-a invitat la nuntă # Digi24.ro
Un jurnalist rus și-a cerut iubita de nevastă în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin, pe care l-a invitat la nuntă
10:20
Guvernul a format grupul de lucru care va analiza legile Justiției ca urmare a investigației Recorder. Ce experți fac parte din grup # Digi24.ro
Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan pentru formarea unui Comitet de analiză și revizuire a legislației Justiției. Inițiativa a apărut după ce un documentar al jurnaliștilor de la Recorder au scos la iveală nereguli grave în domeniul Justiției.
10:00
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO, în runda a șasea, pe Jake Paul, la Miami. Fostul youtuber ar putea avea o fractură la maxilar # Digi24.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe Jake Paul (28 de ani) vineri, cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar.
Acum 4 ore
09:50
Obiectiv stabilit oficial de Trump: SUA trebuie să trimită din nou oameni pe Lună până în 2028. Ordinul semnat de președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
09:50
Suma uriașă de bani care a intrat în România în ultimii ani de la oamenii plecați la muncă în diaspora. Impactul muncitorilor străini # Digi24.ro
Românii plecați la muncă în străinătate au trimis în România, în ultimii ani, sume uriașe de bani, arată o analiză realizată de Banca Națională. Banii, care au susținut mii de familii, reprezintă mai mult decât dublul valorii inițiale a PNRR. România începe la rândul ei, să trimită sume importante în străinătate.
09:10
Dosarele Epstein: nouă imagine cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell # Digi24.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform The Guardian.
09:10
De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului # Digi24.ro
În centrul scandalului în care două femei s-au bătut în fața unui hotel din Timișoara ar fi un creator de conținut de pe TikTok, anchetat în trecut în dosarul influencerilor lui Călin Georgescu.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie
08:10
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente recomandă bucătarii experimentați # Digi24.ro
Sarmalele rămân unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, mai ales în perioada sărbătorilor. Rețetele diferă de la o regiune la alta: de la clasicul preparat în foi de varză cu carne de porc și vită, până la sarmalele în miniatură, în foi de leuștean. Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun.
Acum 6 ore
07:50
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria, după ce trei americani au fost uciși. Anunțul lui Donald Trump # Digi24.ro
Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC. „Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre „represalii foarte puternice” împotriva „teroriştilor criminali”.
07:40
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
07:10
Condimente recomandate de specialiști pentru consum în sezonul rece: „Sprijină sistemul imunitar și ameliorează digestia” # Digi24.ro
Ghimbirul, scorțișoara și nucșoara nu sunt doar condimente aromate, ci și ingrediente cu potențial benefic pentru sănătate, apreciate de secole atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională. În perioadele cu temperaturi scăzute, ele pot sprijini organismul datorită proprietăților nutritive.
07:10
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit” # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene au revendicat victoria după ce au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro (n.r. 105 miliarde de dolari) pentru a menține Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere financiar și în lupta împotriva invaziei Rusiei pentru următorii doi ani - dar acest lucru s-a realizat pe cheltuiala UE, și nu din activele înghețate ale Moscovei. Acordul are avantajul de a fi simplu. UE va împrumuta bani de pe piețele financiare, garantate cu bugetul UE, iar banii ar trebui să ajungă rapid la Kiev. Acesta transmite un mesaj președintelui rus Vladimir Putin că blocul comunitar poate deveni un actor geopolitic important. Dar acest lucru a afectat și reputația unor personalități influente din UE, precum cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susțineau un „împrumut de reparații” mai îndrăzneț și complex, finanțat din activele rusești înghețate în UE, remarcă analiștii politici citați de Reuters.
07:10
Un campion iranian de box riscă să fie executat în curând, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă. De ce este învinuit # Digi24.ro
Un campion de box închis în Iran se află în pericol iminent de execuție, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă de Curtea Supremă a țării.
07:10
Ce amenzi riscă persoanele care folosesc petarde și artificii de sărbători: Sancțiunile prevăzute de lege # Digi24.ro
Folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea legii poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la dosare penale. Cadrul legal stabilește clar pedepsele aplicabile celor care încalcă regulile privind vânzarea și utilizarea articolelor pirotehnice.
07:10
Marile lanțuri de magazine din România își modifică programul de funcționare în perioada sărbătorilor de iarnă, cu orare reduse în Ajunul Crăciunului, închideri în zilele de sărbătoare și reveniri treptate la programul normal, astfel încât clienții să își poată planifica din timp cumpărăturile de final de an.
07:10
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # Digi24.ro
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul iernii. În 2025, fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora României.
07:10
Pericolul din friptura de sărbători: la ce trebuie să fie atenți românii. Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică # Digi24.ro
Românii trebuie să acorde o atenție sporită la carnea consumată de sărbători. Luna decembrie vine cu reale pericole pentru cei care sacrifică porcul, dar uită sa testeze carnea înainte de a o consuma, atrage atenția Institutul Național de Sănătate Publică. Carnea de porc netestată poate provoca trichineloză, anunță Digi24.
07:10
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB # Digi24.ro
Costul războiului din Ucraina în 2025 se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit legislației privind bugetul național de apărare al țării, fiind pentru prima dată când costul războiului este făcut public.
07:10
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei # Digi24.ro
Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.
07:10
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme” # Digi24.ro
„Totul mi-a trecut prin fața ochilor”, își amintește Kristin Cabot despre momentul în care Chris Martin i-a distrus viața la un concert Coldplay în iulie. Momentul în cauză – o îmbrățișare cu Andy Byron, șeful ei căsătorit – a fost surprins de „Kisscam”, care filma publicul din Boston. „Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”, a glumit Martin, în timp ce cei doi se ascundeau și își acopereau fețele, relatează The Times.
07:10
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat # Digi24.ro
În a doua zi după ce Rusia a invadat Ucraina, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin a refuzat să-i execute ordinul. Putin îi ceruse lui Dmitri N. Kozak să ceară capitularea Ucrainei, însă fostul șef de cabinet adjunct al președintelui rus i-a răspuns că nu știe ce încearcă să obțină prin această invazie și că este pregătit să fie arestat sau împușcat pentru refuzul său.
07:00
Câștigătorii și perdanții summitului de la Bruxelles, după 16 ore de discuții (POLITICO) # Digi24.ro
Ucraina și-a primit în sfârșit banii după o întâlnire de 16 ore a liderilor UE, dar nu toți au ieșit victorioși. Europa este obișnuită cu răsturnări de situație de ultim moment la summituri, dar acesta a ridicat ștacheta, cred jurnaliștii de la POLITICO.
Acum 12 ore
00:10
Luni sau marți. Rubio îşi exprimă speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio şi-a exprimat vineri speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul până luni sau marţi, într-un moment în care eforturile diplomatice se intensifică pentru a pune capăt conflictului dintre cele două ţări, notează AFP.
19 decembrie 2025
23:50
Departamentul de Justiţie al SUA a început vineri să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein, după luni de tergiversări ale preşedintelui american Donald Trump în această chestiune.
23:20
„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet # Digi24.ro
Un tribunal din oraşul german Aachen a condamnat un bărbat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online, transmite BBC. Bărbatul, numit doar Fernando P în conformitate cu legile germane privind confidenţialitatea, a fost găsit vinovat de viol în formă agravată, vătămare corporală gravă şi încălcarea vieţii private.
23:10
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent” # Digi24.ro
Secretarul de Stat al SUA avertizează că pacea nu este inevitabilă, în timp ce Washingtonul încearcă să afle dacă Moscova și Kievul sunt dispuse să facă concesii pentru a pune capăt războiului. Marco Rubio temperează așteptările – și accentuează miza – pe măsură ce administrația Trump continuă eforturile delicate de a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina în acest weekend, scrie Kyiv Post.
23:00
România a depus a patra cerere de plată din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru. Ce ținte şi jaloane sunt vizate # Digi24.ro
România a depus oficial cea de-a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde de euro, care include 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani europeni nerambursabili, a anunțat vineri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
23:00
Bărbat din Reghin, plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
Acum 24 ore
22:30
Manfred Weber: „Activele rusești sunt în continuare pe masă. Rusia trebuie să plătească pentru ce a făcut în Ucraina” # Digi24.ro
Uniunea Europeană va utiliza, la un moment dat, activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, chiar dacă liderii europeni nu au reușit să ajungă la un acord în acest sens la summitul desfășurat în această săptămână, a declarat președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, într-un interviu acordat vineri publicației POLITICO.
22:20
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia, anunță un general al Alianței # Digi24.ro
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, estimează că din ianuarie va putea folosi şi un centru în România, în plus faţă de platforma oraşului polonez Rzeszow, pe unde sunt în prezent livrate Ucrainei majoritatea echipamentelor militare, relatează vineri Reuters.
22:10
Un muzeu din Nuremberg restituite moștenitorilor unor negustori evrei din Germania opere de artă furate de naziști # Digi24.ro
Descendenţii unor negustori de artă evrei din Germania, fraţii Lion, au primit înapoi de la Germanisches Nationalmuseum (Muzeul Naţional German), din oraşul Nuremberg (sud), cinci opere de artă furate în timpul perioadei naziste.
22:10
O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD împotriva lui Radu Miruţă. Ce a declarat ministrul # Digi24.ro
Organizația Roma for Democracy România a reacţionat vineri seară, într-un comunicat, la o declarație a ministrului Radu Miruţă, propus la Ministerul Apărării, care a afirmat cu o zi înainte că nu se mută „ca ţiganul cu cortul”, făcând trimitere la situația sa locativă. Roma for Democracy România acuză un limbaj „nu doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, și a anunțat că va face plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Radu Miruță și-a cerut scuze pentru expresia folosită.
21:50
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în judeţul Bacău # Digi24.ro
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.
21:50
Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile # Digi24.ro
Preşedintele PNL Ilie Bolojan a fost, vineri la Constanţa, după ce preşedintele PNL Constanţa Bogdan Huţucă şi preşedintele Consiliului Judeţean Florin Mitroi au demisionat din funcţii. La finalul discuțiilor, liderul liberalilor a anunțat că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia va fi lămurită după Anul Nou.
21:30
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri că peste 75% din populaţia Fâşiei Gaza continuă să fie expusă riscului de insecuritate alimentară extremă, dar că situaţia foametei a fost „întârziată” datorită creşterii ajutorului umanitar.
21:20
Viața Primei Doamne a SUA, pe ecrane. Documentarul „Melania” apare la 30 ianuarie 2026, doar în cinematografe # Digi24.ro
Amazon a lansat primul trailer al documentarului mult așteptat „Melania”, care promite o privire fără precedent asupra vieții Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, concentrându-se pe ultimele 20 de zile înaintea învestirii prezidențiale din 2025.
21:10
Ambasada SUA la București anunță că Darryl Nirenberg a fost confirmat ca ambasador în România # Digi24.ro
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din România.
21:00
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de urgenţă. Mirosul neobișnuit i-a speriat pe localnici # Digi24.ro
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Le Figaro.
20:40
Ceața dă peste cap traficul aerian la Iași: două zboruri au fost redirecționate către Bacău # Digi24.ro
Mai multe zboruri sunt afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău.
20:20
Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina finanţat prin emiterea de datorie comună de către UE, garantat prin intermediul bugetului comunitar de statele membre (cu excepţia Ungariei, Cehiei şi Slovaciei) şi pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi plăteşte „reparaţii de război” va fi astfel „de facto nerambursabil”, a precizat ministrul ucrainean de finanţe Sergii Marcenko.
20:20
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima parte a anului 2026, anunță ministra de Externe, Oana Ţoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Ţoiu a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026, precizând că se lucrează pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta.
20:20
Investigaţie în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de nazişti # Digi24.ro
Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice), care nu mai există în imnul actual, întrucât a fost folosită în perioada nazistă, relatează vineri agenţia DPA.
20:10
Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru” # Digi24.ro
Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru”
20:00
Colonelul Talpan, juristul clubului Steaua, cere FIFA şi UEFA să excludă din competiţii naţionala României și echipele româneşti # Digi24.ro
Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan, a anunţat, vineri, că a solicitat FIFA şi UEFA excluderea tuturor echipelor româneşti din cupele europene şi a primei reprezentative din competiţiile internaţionale din cauza faptului că, în opinia sa, Federaţia Română de Fotbal activează în mod ilegal.
