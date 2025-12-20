Ciucu promite eliberarea trotuarelor de mașini în centrul Capitalei, inclusiv ale instituțiilor publice. Măsurile anunțate de primar

07:10

Liderii Uniunii Europene au revendicat victoria după ce au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro (n.r. 105 miliarde de dolari) pentru a menține Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere financiar și în lupta împotriva invaziei Rusiei pentru următorii doi ani - dar acest lucru s-a realizat pe cheltuiala UE, și nu din activele înghețate ale Moscovei. Acordul are avantajul de a fi simplu. UE va împrumuta bani de pe piețele financiare, garantate cu bugetul UE, iar banii ar trebui să ajungă rapid la Kiev. Acesta transmite un mesaj președintelui rus Vladimir Putin că blocul comunitar poate deveni un actor geopolitic important. Dar acest lucru a afectat și reputația unor personalități influente din UE, precum cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susțineau un „împrumut de reparații” mai îndrăzneț și complex, finanțat din activele rusești înghețate în UE, remarcă analiștii politici citați de Reuters.