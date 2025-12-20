Ciucu promite eliberarea trotuarelor de mașini în centrul Capitalei, inclusiv ale instituțiilor publice. Măsurile anunțate de primar
20 decembrie 2025
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu a anunțat că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul, oraşului de maşinile parcate ilegal, autoturisme care de multe ori aparţin unor instituţii publice. Măsurile vor fi implementate gradual, a adăugat edilul general.
„O potențială comoară”: OMS studiază posibilitatea integrării practicilor vechi de secole în sistemul medical tradițional # Digi24.ro
De la plante medicinale din Africa, folosite pentru prepararea cataplasmelor, la acupunctura din China, folosită pentru tratarea migrenelor, sau la meditația practică de către yoghinii indieni, remediile tradiționale s-au dovedit din ce în ce mai eficiente și merită mai multă atenție și cercetare, potrivit unui oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de The Guardian. Astfel că, la începutul acestui an, țările au convenit că OMS ar trebui să adopte o nouă strategie globală privind medicamentele tradiționale pentru următorul deceniu, care „urmărește să valorifice contribuția potențială a medicinei tradiționale, complementare și integrative la sănătate și bunăstare”.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina. Reacția acestuia vine după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri, potrivit Reuters.
Probleme majore pe mai multe aeroporturi din Moldova din cauza ceții. Pasageri aduși cu autocarul de la Timișoara la Suceava # Digi24.ro
Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pe urmă, pasagerii vor fi aduşi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri.
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze # Digi24.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a avertizat că în condițiile în care Bucureștiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă.
Un tren de pasageri a lovit o turmă de elefanţi în nord-estul Indiei, omorând pe loc şapte animale, fără a provoca însă răniţi în rândul călătorilor, au anunţat sâmbătă responsabili locali, informează AFP, potrivit Agerpres.
Câți bani ar putea aduce la Primăria Capitalei taxa specială pentru turiști. Ciprian Ciucu: „Orice leuț contează” # Digi24.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.
Armata israeliană a ucis încă 400 de palestinieni în Fâşia Gaza, după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului # Digi24.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului, pe 10 octombrie, a raportat sâmbătă, în buletinul său zilnic, Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, aflat sub controlul Hamas, informează EFE, citată de Agerpres.
Ucraina şi Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești” # Digi24.ro
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
Specialiștii în finanțe îi contrazic pe primari, care se plâng că va fi haos din cauza calcului impozitelor pe locuințe # Digi24.ro
Majorarea taxelor de anul viitor provoacă haos în primăriile din țară. Primarii spun că nu știu cum să le calculeze iar strângerea acestor date durează, ceea ce face aproape imposibilă aplicarea legii din prima zi a anului viitor. O provocare va fi și calcularea impozitelor pe locuințe. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, atrage atenția la Digi24 că regula de calcul este cunoscută de multă vreme și nu s-a schimbat.
Ciprian Ciucu, la o zi după învestirea la PMB: O minune că Nicușor Dan a reușit să țină primăria pe linia de plutire; Datorii uriașe # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la o zi după învestirea în funcție că situația financiară a primăriei este una foarte dificilă și că a descoperit datorii de peste 2 miliarde de lei. El a mai adăugat că este o „mică minune” faptul că Nicuşor Dan „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”.
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, în ciuda eforturilor negociatorilor ruși de a pune capăt războiului, potrivit unor rapoarte ale agențiilor de informații din SUA, citate de Reuters.
„Expunerea repetată la tehnologie ne alterează comportamentul”. Profesorul Răzvan Rughiniș explică efectul AI asupra abilităților umane # Digi24.ro
Răzvan Rughiniș, profesor la Facultatea de Automatică a Universității Politehnice din București, a explicat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă, că aplicațiile de tip chatbot care folosesc inteligența artificială răspund disproporționat unor nevoi emoționale pe care le au oamenii iar asta contravine dezvoltării unor abilități, inclusiv pentru adulți. „AI-ul ne va învăța să interacționăm altfel. Și inclusiv să căutăm un tip de validare care nu aparține unor relații umane. Această validare continuă este nesănătoasă”, spune Rughiniș.
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina # Digi24.ro
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruşi pentru o nouă rundă de discuţii menite să ducă la încheierea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.
IGPR anunță o creștere a numărului de cazuri de violență domestică, dar mai puține fapte penale înregistrate din această cauză în 2025 # Digi24.ro
Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul violenţei domestice, cu 3.768 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, însă numărul faptelor penale înregistrate în acest domeniu a scăzut cu 17,8%.
Dosarele Epstein: Surpriza în ce îl privește pe Donald Turmp și ce alt fost președinte SUA este menționat frecvent # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente masiv redactate legate de finanţistul decedat Jeffrey Epstein, care îl menţionează pe larg pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton, dar fac foarte puţine referiri la actualul preşedinte Donald Trump, relatează Reuters.
Elon Musk și-a restabilit în justiție pachetul salarial din 2018 de la Tesla, evaluat la o sumă uriașă # Digi24.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Luni voi reveni cu concluzii # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că a primit de la magistrați „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție” pe care le va parcurge în acest weekend, iar la finalul zilei de luni va reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.
ROMPAN: Peste 7 milioane de cozonaci vor fi produși în comerț în perioada Sărbătorilor. Cu cât se măresc prețurile # Digi24.ro
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.
„Sunetul libertății” sună din nou în Timișoara la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989 # Digi24.ro
Se împlinesc 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș eliberat de comunism. În memoria acestui moment, în fiecare an, pe 20 decembrie la ora 12.00, sirenele sunt pornite timp de trei minute în memoria victimelor de la Revoluție.
Câștigătorii și perdanții summitului de la Bruxelles, după 16 ore de discuții (POLITICO) # Digi24.ro
Ucraina și-a primit în sfârșit banii după o întâlnire de 16 ore a liderilor UE, dar nu toți au ieșit victorioși. Europa este obișnuită cu răsturnări de situație de ultim moment la summituri, dar acesta a ridicat ștacheta, cred jurnaliștii de la POLITICO.
Locotenent-generalul Francis L. Donovan a fost numit de Trump la conducerea Comandamentului American de Sud # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a numit în funcţia de comandant al forţelor armate pentru America Latină un general de marină şi forţe speciale în locul unui amiral care, potrivit presei, a criticat atacurile împotriva presupuşilor traficanţi de droguri în largul Venezuelei, informează Agerpres.
Surse: Guvernul a decis ca TVA-ul pentru sectorul HoReCa să rămână la 11%. Ce spunea ministrul Finanțelor în urmă cu o lună # Digi24.ro
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro, citate de News.ro
„Taxa de horoscop” pe care vor fi nevoiți să o plătească românii la un spital din Suceava: ce reprezintă și de ce e necesară # Digi24.ro
Taxă pentru a afla ora exactă a nașterii - asta solicită Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Vorbim despre un tarif de 100 de lei pentru pasionații de astrologie care vor să știe exact la ce oră s-au născut, pentru a-și afla ascendentul. Taxa vine după ce tot mai mulți cetățeni cer astfel de date.
Pelerinaj pe „Drumul Cenușii” pentru eroii Revoluției de la Timișoara. „Bunica mea a fost erou-martir. A avut o inimă mare” # Digi24.ro
Zeci de români au rememorat cea mai amplă operațiune de mușamalizare a statului, din istoria recentă a României. Pentru a ascunde amploarea crimelor de la Timișoara, regimul din 1989 decide să fure trupurile primilor morți ai Revoluției și să le ducă în secret la un crematoriu.
„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”. De ce a refuzat un pilot din Mexic să-și facă meseria # Digi24.ro
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda # Digi24.ro
România pierde cursa europeană pentru integrarea dronelor militare. Finlanda, de exemplu, a anunțat că fiecare recrut al armatei va trece printr-un curs de folosire a dronelor, iar Polonia folosește deja drone terestre în exercițiile militare și urmează să înființeze un batalion dedicat tacticilor cu sistemele fără pilot. România, de cealaltă parte, nu are nicio unitate specializată în folosirea aparatelor de zbor fără pilot, iar achizițiile unor noi drone n-au fost anunțate încă.
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone # Digi24.ro
Meteorologii anunță un weekend cu vreme mohorâtă și ploi slabe în unele regiuni. În schimb, temperaturile vor fi peste media normală în multe zone din țară. Săptămâna viitoare, momentan sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare în anumite regiuni, dar există posibilitatea ca acestea să fie sub formă de ploaie.
Un jurnalist rus și-a cerut iubita de nevastă în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin, pe care l-a invitat la nuntă # Digi24.ro
Guvernul a format grupul de lucru care va analiza legile Justiției ca urmare a investigației Recorder. Ce experți fac parte din grup # Digi24.ro
Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan pentru formarea unui Comitet de analiză și revizuire a legislației Justiției. Inițiativa a apărut după ce un documentar al jurnaliștilor de la Recorder au scos la iveală nereguli grave în domeniul Justiției.
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO, în runda a șasea, pe Jake Paul, la Miami. Fostul youtuber ar putea avea o fractură la maxilar # Digi24.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe Jake Paul (28 de ani) vineri, cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar.
Obiectiv stabilit oficial de Trump: SUA trebuie să trimită din nou oameni pe Lună până în 2028. Ordinul semnat de președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
Suma uriașă de bani care a intrat în România în ultimii ani de la oamenii plecați la muncă în diaspora. Impactul muncitorilor străini # Digi24.ro
Românii plecați la muncă în străinătate au trimis în România, în ultimii ani, sume uriașe de bani, arată o analiză realizată de Banca Națională. Banii, care au susținut mii de familii, reprezintă mai mult decât dublul valorii inițiale a PNRR. România începe la rândul ei, să trimită sume importante în străinătate.
Dosarele Epstein: nouă imagine cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell # Digi24.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform The Guardian.
De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului # Digi24.ro
În centrul scandalului în care două femei s-au bătut în fața unui hotel din Timișoara ar fi un creator de conținut de pe TikTok, anchetat în trecut în dosarul influencerilor lui Călin Georgescu.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente recomandă bucătarii experimentați # Digi24.ro
Sarmalele rămân unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, mai ales în perioada sărbătorilor. Rețetele diferă de la o regiune la alta: de la clasicul preparat în foi de varză cu carne de porc și vită, până la sarmalele în miniatură, în foi de leuștean. Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun.
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria, după ce trei americani au fost uciși. Anunțul lui Donald Trump # Digi24.ro
Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC. „Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre „represalii foarte puternice” împotriva „teroriştilor criminali”.
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
Condimente recomandate de specialiști pentru consum în sezonul rece: „Sprijină sistemul imunitar și ameliorează digestia” # Digi24.ro
Ghimbirul, scorțișoara și nucșoara nu sunt doar condimente aromate, ci și ingrediente cu potențial benefic pentru sănătate, apreciate de secole atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională. În perioadele cu temperaturi scăzute, ele pot sprijini organismul datorită proprietăților nutritive.
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit” # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene au revendicat victoria după ce au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro (n.r. 105 miliarde de dolari) pentru a menține Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere financiar și în lupta împotriva invaziei Rusiei pentru următorii doi ani - dar acest lucru s-a realizat pe cheltuiala UE, și nu din activele înghețate ale Moscovei. Acordul are avantajul de a fi simplu. UE va împrumuta bani de pe piețele financiare, garantate cu bugetul UE, iar banii ar trebui să ajungă rapid la Kiev. Acesta transmite un mesaj președintelui rus Vladimir Putin că blocul comunitar poate deveni un actor geopolitic important. Dar acest lucru a afectat și reputația unor personalități influente din UE, precum cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susțineau un „împrumut de reparații” mai îndrăzneț și complex, finanțat din activele rusești înghețate în UE, remarcă analiștii politici citați de Reuters.
Un campion iranian de box riscă să fie executat în curând, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă. De ce este învinuit # Digi24.ro
Un campion de box închis în Iran se află în pericol iminent de execuție, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă de Curtea Supremă a țării.
Ce amenzi riscă persoanele care folosesc petarde și artificii de sărbători: Sancțiunile prevăzute de lege # Digi24.ro
Folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea legii poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la dosare penale. Cadrul legal stabilește clar pedepsele aplicabile celor care încalcă regulile privind vânzarea și utilizarea articolelor pirotehnice.
Marile lanțuri de magazine din România își modifică programul de funcționare în perioada sărbătorilor de iarnă, cu orare reduse în Ajunul Crăciunului, închideri în zilele de sărbătoare și reveniri treptate la programul normal, astfel încât clienții să își poată planifica din timp cumpărăturile de final de an.
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # Digi24.ro
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul iernii. În 2025, fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora României.
Pericolul din friptura de sărbători: la ce trebuie să fie atenți românii. Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică # Digi24.ro
Românii trebuie să acorde o atenție sporită la carnea consumată de sărbători. Luna decembrie vine cu reale pericole pentru cei care sacrifică porcul, dar uită sa testeze carnea înainte de a o consuma, atrage atenția Institutul Național de Sănătate Publică. Carnea de porc netestată poate provoca trichineloză, anunță Digi24.
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB # Digi24.ro
Costul războiului din Ucraina în 2025 se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit legislației privind bugetul național de apărare al țării, fiind pentru prima dată când costul războiului este făcut public.
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei # Digi24.ro
Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme” # Digi24.ro
„Totul mi-a trecut prin fața ochilor”, își amintește Kristin Cabot despre momentul în care Chris Martin i-a distrus viața la un concert Coldplay în iulie. Momentul în cauză – o îmbrățișare cu Andy Byron, șeful ei căsătorit – a fost surprins de „Kisscam”, care filma publicul din Boston. „Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”, a glumit Martin, în timp ce cei doi se ascundeau și își acopereau fețele, relatează The Times.
