Deputaţi şi avocaţi britanici îi cer premierului să obțină extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul deplasării sale în Dubai

De la plante medicinale din Africa, folosite pentru prepararea cataplasmelor, la acupunctura din China, folosită pentru tratarea migrenelor, sau la meditația practică de către yoghinii indieni, remediile tradiționale s-au dovedit din ce în ce mai eficiente și merită mai multă atenție și cercetare, potrivit unui oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de The Guardian. Astfel că, la începutul acestui an, țările au convenit că OMS ar trebui să adopte o nouă strategie globală privind medicamentele tradiționale pentru următorul deceniu, care „urmărește să valorifice contribuția potențială a medicinei tradiționale, complementare și integrative la sănătate și bunăstare”.