Ungaria, Slovacia și Cehia nu participă la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: ne-am scutit copiii și nepoții de povară

Șoferii ar putea circula pe patru benzi între Centura București și magazinul Mega Image de pe DN1A, până la finalul anului 2025. Lucrările efectuate pentru lărgirea segmentului de drum ar urma să se încheie până la 1 ianuarie 2026, după cum a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horțaiu Cosma. Circulație ar putea fi […]