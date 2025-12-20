Cum s-a pregătit Aris Eram pentru Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca este motivat să câștige competiția de la Antena 1
Libertatea, 20 decembrie 2025 14:00
Aris Eram se pregătește intens pentru una dintre cele mai dure experiențe ale vieții sale. Fiul Andreei Esca, prezentatoarea Știrilor PRO TV, participă la Survivor România 2026, competiția care revine pe micile ecrane din 9 ianuarie, la Antena 1, și este hotărât să meargă cât mai departe în show. Antrenamente serioase înainte de plecarea în […]
Tânăra care a transformat experiența unui accident grav într-o afacere: „Clientele nu mai văzuseră astfel de corsete în România” # Libertatea
Astrid Johanna Zwölfer are 29 de ani, este originară din București și este fondatoarea brandului Airi Corsets. Povestea ei nu începe într-un atelier de creație, ci într-un spital, imobilizată la pat, într-un corset medical din metal, după un accident grav la schi. Accidentul care a schimbat totul În urmă cu patru ani, viața ei a […]
Traficul pe Aeroportul din Iași este dat peste cap, pentru a doua zi consecutiv: trei zboruri, redirecționate către Otopeni și Cluj # Libertatea
Aeroportul Internațional Iași se confruntă cu perturbări semnificative ale traficului aerian pentru a doua zi consecutiv din cauza ceții dense, potrivit News.ro. Situația afectează mai multe zboruri, provocând redirecționări și anulări. Două curse Ryanair, una de la Bruxelles și alta de la Dublin, au fost redirecționate către Aeroportul Otopeni din București. Un zbor WizzAir de […]
Cum vor arăta călătoriile în 2026: neurosurfing, parcuri de distracții și fără postări pe social media # Libertatea
Călătoriile din 2026 vor fi definite de nevoia de deconectare, experiențe care stimulează mintea și corpul, dar și de dorința de autenticitate, potrivit Raportului British Airways privind tendințele în călătoriile de vacanță, realizat în colaborare cu agenția Globetrender, citat de Metro. Vacanțe fără social media și presiunea perfecțiunii Studiul anticipează schimbări majore în modul în […]
Rolul răufăcătoarei flamboaiante, jucat de nepoata lui Charlie Chaplin: cum a ajuns Oona de la Game of Thrones la Avatar 3 # Libertatea
Oona Chaplin, nepoata celebrului Charlie Chaplin, joacă rolul Varang, personajul negativ din cel de-al treilea film al francizei Avatar, regizat de James Cameron. Filmul, intitulat „Avatar: foc și cenușă”, a avut premiera pe 17 decembrie 2025. Potrivit Le Monde, Chaplin aduce o energie vibrantă acestui personaj complex. În ciuda programului strict de interviuri stabilit de […]
Familia unei tinere din Galați care a murit la Spitalul de Urgență acuză medicii că fiica lor avea infecții nosocomiale # Libertatea
O tragedie medicală a zguduit județul Galați, conform publicației locale Monitorul de Galați. O tânără de 26 de ani a decedat în urma unor complicații apărute după o operație de pancreatită la Spitalul de Urgență Galați. Familia victimei acuză spitalul de neglijență și a depus plângeri la Parchet și la Direcția de Sănătate Publică. Ei […]
Impozitele pentru apartamentele din Oradea s-au scumpit cu peste 80%. Primarul se apără: „Nu s-au majorat taxele pe parcare, acces în cimitir” # Libertatea
Impozitele pe apartamentele din Oradea vor crește cu peste 80% începând din 2026, după o decizie luată vineri, 18 decembrie, de Consiliul Local, în ultima ședință ordinară din acest an. Hotărârea a fost adoptată doar cu voturile consilierilor PNL, în timp ce aleșii PSD, UDMR și AUR au refuzat să voteze. Majorarea vine pe fondul […]
Babicul de Buzău a fost desemnat cel mai apreciat produs alimentar românesc, depășind celebrul Salam de Sibiu, potrivit platformei internaționale TasteAtlas, specializată în mâncăruri tradiționale din întreaga lume. Produsul tradițional cu gust picant din Buzău a fost declarat cel mai bun produs din carne din România, fiind apreciat pentru autenticitate și savoare, scrie AgroTV. Clasamentul […]
Tânără însărcinată, moartă în urma unui accident violent în Moinești, pe DN2G. Bărbatul care a provocat tragedia a intrat pe contrasens # Libertatea
Un accident tragic a avut loc pe DN2G în Moinești, județul Bacău, în seara zilei de vineri. Conform relatării publicației locale Bacău.net, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul în timpul unei manevre de depășire. În urma impactului, doi tineri soți și-au pierdut […]
Un pilot a aflat că e concediat și s-a încuiat în cabina avionului plin de pasageri. Bărbatul poate fi acuzat de deturnare | VIDEO # Libertatea
Un incident grav, care a pus pe jar autoritățile aeronautice din Mexic, a avut loc vineri, 19 decembrie 2025, pe Aeroportul Internațional din Ciudad de Mexico. Un pilot al companiei Magnicharters, anunțat că a fost concediat chiar înainte de decolare, s-a încuiat în cabina de pilotaj a unui avion cu pasageri la bord și a […]
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră # Libertatea
După un divorț ținut departe de ochii publicului, Adrian Cioroianu pare că a început un nou capitol sentimental. Fostul ministru a fost surprins la un eveniment alături de o femeie elegantă, iar imaginile postate de Mihai Albu au scos la iveală cine este și cu ce se ocupă noua sa parteneră. Adrian Cioroianu pare că […]
Atac masiv al rușilor asupra portului Odessa: cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 27 au fost rănite # Libertatea
Un atac masiv rusesc asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa a Ucrainei s-a soldat cu cel puțin opt morți și 27 de răniți în noaptea de 19 decembrie, conform raportului Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Potrivit Kyiv Independent, atacul Rusiei a avut loc în contextul unor atacuri repetate asupra acestei zone strategice. Serviciul […]
Masa de Crăciun, ritualul de familie care scapă ușor de sub control: „De departe cea mai nefericită alegere” # Libertatea
Pentru milioane de români, masa de Crăciun înseamnă mai mult decât mâncare: este un ritual al familiei, al revederii și al apartenenței. Însă, dincolo de emoție și tradiție, excesele alimentare, risipa și problemele medicale transformă sărbătorile într-un test pentru organism și buget. Medicii nutriționiști atrag atenția asupra greșelilor frecvente, iar sociologii explică de ce masa […]
Se scumpește punctul de amendă, din 2026. Câți bani vor plăti șoferii care încalcă legea # Libertatea
Ministerul Muncii a publicat un proiect important privind creșterea salariului minim brut pe țară, care va avea impact și asupra amenzilor rutiere. Conform Mediafax, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Această modificare va afecta și punctul de amendă, care reprezintă 5% din […]
Ungaria, Slovacia și Cehia nu participă la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: ne-am scutit copiii și nepoții de povară # Libertatea
Trei țări membre ale Uniunii Europene – Ungaria, Slovacia și Cehia – au decis să nu participe la finanțarea Ucrainei prin noul mecanism de sprijin de credit al UE, conform unei știri publicate de Ukrinform. Ce înseamnă împrumutul de 90 de miliarde de euro Acordul, stabilit în cadrul summitului UE de la Bruxelles, prevede un […]
Anul 2026 va aduce multe provocări care vor pune în balanță răbdarea și înțelepciunea fiecăruia dintre noi. Fiecare pas trebuie gândit în detaliu şi fiecare vis pe care îl avem trebuie pus în balanţă cu resursele de care dispunem. 2026 poate fi un an mai bun pentru fiecare dintre noi, dacă ne revizuim prioritățile și […]
Românii vor putea retrage 500 de lei cash, de la magazinele sătești, dar există niște condiții # Libertatea
Accesul la numerar rămâne o problemă reală în multe comunități din România, în special în mediul rural, unde bancomatele au dispărut sau nu au existat niciodată. Însă, românii vor putea retrage chiar de la magazinele din sat 500 de lei. Cash direct din magazin, în limita a 500 de lei Un nou parteneriat dintre PayPoint […]
Mihai Gâdea, detalii despre salariul pe care îl are la Antena 3: „S-a încercat să fiu cumpărat cu geanta de bani” # Libertatea
Mihai Gâdea vorbește sincer despre salariul său de la Antena 3 și dezvăluie că banii nu au fost niciodată principalul motiv pentru care a rămas în televiziune. Prezentatorul mărturisește că a primit multe oferte în ultimii ani. Mihai Gâdea, unul dintre cei mai influenți și vizibili oameni de televiziune din România, a vorbit deschis despre […]
O femeie de 65 de ani din Cluj a vrut să vândă articole pirotehnice unui polițist sub acoperire: avea 1700 de kilograme # Libertatea
O femeie în vârstă de 65 de ani din Cluj-Napoca a fost prinsă în flagrant încercând să vândă ilegal 1.700 kg de articole pirotehnice în cartierul Mănăștur. Incidentul a avut loc pe 19 decembrie 2025, conform relatării Știri de Cluj. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au intervenit prompt, după ce femeia […]
Un șofer de TIR cu o alcoolemie de nouă ori mai mare decât limita legală a provocat haos pe o autostradă din Spania # Libertatea
Un grav incident rutier a avut loc pe o autostradă din Spania, în jurul orei 10, după ce un șofer de TIR aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul vehiculului și a provocat haos în trafic, relatează Ok Diario. Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a orașului Palma de Mallorca, unde camionul de mare […]
Arheologul și scriitorul Cătălin Pavel, despre importanța literaturii pentru tineri: „Vreau o morală a bucuriei, a apropierii de animale și a încrederii în părinți imperfecți, dar iubitori” # Libertatea
Arheologul și scriitorul Cătălin Pavel a lansat o nouă carte pentru copii, „Marea cu ferestre”, apărută la Editura Humanitas Junior. Scrisă fără intenția de a transmite lecții didactice, povestea urmărește curajul și imaginația unei fetițe pe nume Sara, într-un univers subacvatic plin de surprize. A debutat la inițiativa Lidiei Bodea În interviul acordat Libertatea, autorul […]
Noi discuții de pace pentru Ucraina între oficialii americani, ucraineni și ruși, dar separat. Donald Trump îi va vizita în Florida # Libertatea
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va vizita Florida, unde vor avea loc discuții despre pacea pentru Ucraina. Trump le-a declarat reporterilor că va merge în Florida pentru „o scurtă perioadă, în principal pentru muncă”. Vizita lui Trump vine în contextul unor posibile noi negocieri privind situația din Ucraina. Axios a raportat că o […]
Crăciunul vine „pe datorie” pentru pensionarii care apelează la CAR: „Nu ne mai gândim la cadouri, n-am din ce să dau, o ciocolățică” # Libertatea
Pensionarii din România se confruntă cu dificultăți financiare în perioada sărbătorilor de iarnă, conform publicației online Observator News. Mulți dintre ei recurg la împrumuturi de la Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CAR) pentru a face față cheltuielilor. Situația financiară precară îi forțează pe vârstnici să prioritizeze plata facturilor și achiziționarea medicamentelor, lăsând preparatele pentru […]
Ucraina declară că a lovit platforma petrolieră rusă Lukoil și o navă militară din Marea Caspică # Libertatea
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a lovit a treia platformă rusă de producție petrolieră și o navă militară de patrulare din apropiere, în Marea Caspică. Informațiile au fost transmise de Statul Major al armatei ucrainene și relatată de agenția Reuters, dar și de site-ul Militarnyi. Platformă Lukoil, lovită cu drone cu […]
Tudor Chirilă, gest ironic față de Smiley în finala „Vocea României”. Fanii sunt revoltați, după ce trofeul a ajuns a opta oară în echipa artistului # Libertatea
Alessia Pop a câștigat „Vocea României 2025” și premiul de 100.000 de euro, iar victoria sa a stârnit un val de reacții în mediul online, marcând încă un triumf pentru echipa lui Tudor Chirilă. Artistul a făcut o ironie la adresa lui Smiley, după ce trofeul a ajuns din nou în echipa lui. Alessia Pop […]
Premierul Ilie Bolojan a decis să întrerupă una dintre cele mai vechi practici din administrația publică: acordarea punților bugetare. Potrivit surselor guvernamentale, citate de Cotidianul, Executivul nu va declara zi liberă data de 5 ianuarie 2025, deși aceasta face legătura între mai multe zile libere legale de la începutul anului. Fără zi liberă pe 5 […]
Medicii din spitalul unde Ștefania Szabo a murit în camera de gardă lucrează în continuare 6-7 gărzi pe lună # Libertatea
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău se confruntă cu o criză acută de personal medical, conform declaraţiilor managerului Sorin Pătraşcu pentru News.ro. Situaţia este deosebit de gravă în anumite secţii, cum ar fi neonatologia, cardiologia şi ORL. Criza de personal în secţiile cheie În prezent, unii medici efectuează încă 6-7 gărzi pe lună, similar cu regimul […]
Lavinia și Adin au câștigat show-ul matrimonial „Mireasa”. Cuplul a plecat acasă cu 40.000 de Euro # Libertatea
Lavinia și Adin sunt marii câștigători ai show-ului „Mireasa”, plecând acasă nu doar cu titlul de cuplu al sezonului, ci și cu premiul de 40.000 de euro. Cei doi au convins publicul prin povestea lor de dragoste. Cel mai recent sezon de la Mireasa a început sub soarele Mediteranei, iar concurenții au pășit timizi către […]
Un angajat a primit peste 100.000 de euro despăgubiri, după ce a fost concediat pentru că și-a invitat colegii la micul dejun de ziua lui # Libertatea
Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească despăgubiri de peste 100.000 de euro unui angajat concediat, după ce acesta și-a invitat colegii la micul dejun de ziua lui. Informația a fost publicată de cotidianul La Vanguardia, care citează o investigație a Diario SUR. Un mic dejun de ziua lui, transformat în motiv de […]
Momentul în care o turistă de 85 de ani a fost măturată de un val, pe o plajă din Spania. Ulterior a fost găsită moartă # Libertatea
O turistă germană în vârstă de 85 de ani a murit în nordul Spaniei după ce a fost luată de un val mare și trasă în mare. Tragedia a fost filmată accidental de un localnic din apartamentul său, potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung. Femeia a fost luată de val în timp ce încerca să facă […]
Fursecurile fragede și delicioase sunt nelipsite în zilele de Crăciun. Mirosul de aluat proaspăt copt și mirodenii inundă toată casa și amplifică atmosfera de sărbătoare. Descoperă, așadar, rețete de fursecuri de Crăciun care merită încercate. Rețete de fursecuri de Crăciun Fursecurile de Crăciun sunt printre cele mai îndrăgite deserturi ale sezonului, nu doar pentru gustul […]
Mascaroanele, fețele misterioase cioplite pe clădiri din București. Harta care indică unde se află: „Majoritatea sălășluiesc în centrul orașului” # Libertatea
Fotojurnalistul Mihai Barbu a lansat „Faces of Bucharest”, un proiect fotografic și documentar dedicat identificării și inventarierii mascaroanelor din Capitală – ornamente arhitecturale în formă de chip, prezente pe clădirile vechi ale orașului și adesea ignorate de privirea grăbită a trecătorilor. Coautor al jurnalului de călătorie DUSÎNTORS Am stat de vorbă cu el despre modul […]
Cum să gătești friptura perfectă de Crăciun. Sfaturi simple de la un bucătar cu stele Michelin # Libertatea
Friptura este unul dintre felurile care adună familia la masă de Crăciun, dar și unul dintre cele care îi sperie pe mulți când vine vorba de gătit. Un bucătar cu stele Michelin explică pentru kurier.at, pe înțelesul tuturor, ce trebuie să faci ca friptura să iasă fragedă și gustoasă. De ce friptura sperie mulți oameni […]
Cine și ce se află în dosarele Epstein: Bill Clinton, Mick Jagger, Donald Trump și Michael Jackson, doar câteva dintre VIP-urile vizate # Libertatea
Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice primele documente legate de Jeffrey Epstein, conform unei legi adoptate de Congres, potrivit publicației britanice BBC. Dezvăluiri în cazul Epstein: Clinton, Trump și alte vedete implicate Documentele publicate includ fotografii, videoclipuri și documente de investigație, dar nu reprezintă totalitatea materialelor. Printre persoanele menționate se numără fostul președinte […]
Amplasarea bradului de Crăciun poate influența energia casei și bunăstarea familiei în anul următor, conform principiilor feng shui. Experții în această artă antică chinezească sugerează că locul unde punem bradul poate atrage prosperitate sau, dimpotrivă, poate perturba fluxul energetic, potrivit Interia Kobieta. Cele mai favorabile locuri pentru brad Conform feng shui, colțul de sud-est al […]
Primul lucru pe care îl face Daniel Nuță dimineața: „Uneori”. Dezvăluiri din viața actorului # Libertatea
Sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 9.00, Daniel Nuță, actorul principal din serialul „Groapa”, este invitatul lui Marius Manole la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune difuzată pe Acasă TV. Chiar dacă este discret când vine vorba despre viața sentimentală, Daniel Nuță a afirmat în fața lui Marius Manole că în prezent are o nouă iubită: […]
SUA, atac „masiv” în Siria, împotriva ISIS: „Nu este începutul unui război, este răzbunare” # Libertatea
Statele Unite au lansat unul dintre cele mai ample atacuri militare din ultimii ani împotriva ISIS în Siria. Loviturile vin după uciderea a doi soldați americani și a unui civil american, într-un atac sângeros revendicat de gruparea jihadistă, anunță BBC. Peste 70 de ținte lovite în centrul Siriei Armata SUA a confirmat că a desfășurat […]
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat joi, 18 decembrie 2025, că dorește să trimită astronauți înapoi pe Lună cât mai curând posibil, punând misiunile pe Marte în plan secundar. Potrivit publicației franceze Le Monde, Trump a semnat un ordin executiv privind politica spațială, stabilind obiectivul de a trimite americani pe Lună până în 2028. Revenirea […]
Scumpiri de până la 35% la gaze. Care sunt primele oferte „post-plafonare” ale furnizorilor # Libertatea
Facturile la gaze urmează să crească odată cu ieșirea din schema de plafonare. Primele oferte publicate de furnizori arată concret cât vor plăti românii după 1 aprilie 2026, momentul în care prețul nu va mai fi stabilit de stat, ci de piață. Liberalizarea gazelor, confirmată pentru 1 aprilie 2026 De la începutul lui aprilie 2026, […]
Cod galben de ceață în 11 județe și în București: autostrăzile pe care se circulă greu. Accident pe DN3, lângă Radu Vodă # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru București și 11 județe, valabilă până la ora 9.00. Vizibilitatea este redusă semnificativ în mai multe zone ale țării. Pe șoselele din județele Alba, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Mehedinți, Sibiu, Suceava, Teleorman, […]
20 decembrie 1989. Ziua în care forța mulțimii a îngenuncheat regimul comunist la Timișoara. „Era foarte ușor să mori în acele momente” # Libertatea
An de an în decembrie, sirenele sună la Timișoara pentru a aminti de momentul istoric în care, după patru zile de confruntări cu forțele de represiune, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism din România. „Zeci de mii de oameni vin din toate colţurile oraşului şi din alte localităţi” Libertatea continuă serialul dedicat […]
Institutul Elie Wiesel susține că manifestările antisemite au explodat după ce Silviu Vexler a rupt portretele lui Eminescu, Goga, Eliade și Kogălniceanu în Parlament # Libertatea
Institutul pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” a transmis vineri, 19 decembrie, că „manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale” după ce deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, a rupt în plenul Camerei Deputaţilor un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române, despre care Institutul spune că „au în comun texte antisemite”. Vexler […]
Laurențiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei: „Turismul din România merită o atenție deosebită. E o țară absolut fabuloasă” # Libertatea
Deși România are un potențial turistic uriaș, industria se confruntă cu provocări majore, de la lipsa statisticilor clare până la concurența neloială a apartamentelor neînregistrate pe platformele online. Laurențiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a detaliat într-un interviu, realizat de Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, planurile ministerului și obstacolele cu […]
Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro # Libertatea
Alessia Pop a câștigat Vocea Romaniei 2025, sezonul 13 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, în finala de la Pro TV, ediția din 19 decembrie. Cine este Alessia Pop, câștigătoarea Vocea Romaniei 2025 Cine e Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025, sezonul 13 Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 […]
Guvernul rus anulează un acord militar cu România care data din primul mandat al lui Ion Iliescu. Alte zece țări sunt luate în vizor de Kremlin # Libertatea
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării de la Moscova să se retragă din acordurile militare cu 11 țări europene, semnate între 1992 și 2002. Printre aceste țări se află și România, informează Meduza. Conform publicației ruse în exil, regimul de la Moscova renunță la acordurile de cooperare internațională cu zece țări, și anume Germania, Polonia, […]
Haos într-un zbor EasyJet de la Malaga la Londra, după ce pasagerii și-au dat seama că, pe unul din locuri, stătea o femeie moartă: „A fost calificată aptă pentru zbor” # Libertatea
O situație șocantă s-a petrecut la bordul unui zbor EasyJet care trebuia să meargă de la Malaga la Londra. Imediat ce pasagerii și-au dat seama că la bord se află o femeie moartă s-a instalat haosul. O familie de britanici ar fi încercat să transporte corpul unei femei moarte la bord O situație șocantă s-a […]
Un antreprenor italian din Arad a reprezentat orașul la competiția Ironman din Italia: „A fost o victorie personală” # Libertatea
Un antreprenor italian a reprezentat orașul Arad la „Ironman” chiar în Italia, una dintre cele mai grele competiții de triatlon din lume. Performanță remarcabilă pentru italianul stabilit în Arad Francesco Rigo este un antreprenor italian care e stabilit de aproximativ 10 ani în Arad, unde a deschis o fabrică. În luna septembrie, el a reprezentat […]
NATO deschide în România a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina, după cea din Polonia # Libertatea
NATO deschide în România a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina, după cea din Polonia. Anunțul a fost făcut de generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistență de Securitate și Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), relatează Reuters. Acesta estimează că din ianuarie se va deschide […]
Donald Trump nu exclude un război împotriva Venezuelei: „Ne-a luat tot petrolul și îl vrem înapoi” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război împotriva regimului condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, transmite agenția de presă EFE. Întrebat de NBC News despre posibilitatea unui război în Venezuela, liderul republican de la Casa Albă a răspuns: „Nu exclud, nu”. Această declarație vine după ce Trump a ordonat […]
