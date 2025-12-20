Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost
Gândul, 20 decembrie 2025 12:20
Publicistul Ion Cristoiu a vorbi în cadrul unei noi pastile despre prezența lui Nicușor Dan la ședința Consiliului European. Jurnalistul crede că șeful statului nu a fost acolo și face aceste remarci chiar după declarațiile date de președinte.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
12:30
CFR Cluj a bătut la Botoșani, dar conducerea este nemulțumită de jucători. „Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul! Sunt incompatibili cu mine” # Gândul
După 1-0 la Botoșani, o victorie pe care puțini o anticipau înaintea meciului, CFR încheie anul 2025 cu 26 de puncte și o linie de clasament (6 victorii și 7 înfrângeri, în 21 de etape) mult sub așteptările șefilor. La finalul partidei, jucătorii au fost anunțați că urmează o „aerisire” a vestiarului, acolo unde câțiva […]
Acum o oră
12:20
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi… ” # Gândul
Vești triste pentru iubitorii de fotbal din România. Celebrul comentator Ilie Dobre a suferit un preinfarct și a fost transportat de urgență la spitalul Militar din București. În vârstă de 72 de ani, acesta a fost operat, iar din fericire, stare sa este acum una stabilă, relatează Fanatik. Celebrul comentator Ilie Dobre trece prin momente […]
12:20
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei # Gândul
Victoria conservatorului José Antonio Kast la alegerile prezidențiale din Chile din 14 decembrie reprezintă un punct de cotitură pentru America Latină și consolidează astfel o axă de lideri de dreapta aliniați cu viziunea lui Donald Trump. Kast, candidatul Partidului Republican, a câștigat turul al doilea cu aproximativ 58,2% din voturi și a învins-o pe Jeannette […]
12:20
Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbi în cadrul unei noi pastile despre prezența lui Nicușor Dan la ședința Consiliului European. Jurnalistul crede că șeful statului nu a fost acolo și face aceste remarci chiar după declarațiile date de președinte.
12:10
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) avertizează că unul din zece copii din întreaga lume va avea nevoie de asistență în anul următor, Sudanul și Gaza înregistrând cele mai grave situații de urgență în rândul copiilor. UNICEF a precizat că acest număr este echivalent cu populația totală a Spaniei, Germaniei și Regatului Unit la un […]
12:10
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“ # Gândul
Steve Witkoff, miliardar, dezvoltator imobiliar și partener de golf al lui Donald Trump, preluase funcția de „trimis special al noului președinte în Orientul Mijlociu“ de doar câteva zile când a primit un mesaj surprinzător de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Vladimir Putin era interesat să-l întâlnească – atât de interesat încât ar fi putut […]
12:00
Majda Aboulumosha a povestit cum prepară cel mai bun cozonac de Sărbători. Ingredientul special pe care îl folosește # Gândul
Dacă ai în plan să impresionezi anul acesta invitații de la masa de Crăciun, ar fi bine să încerci această rețetă specială de cozonac. Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai îndrăgit desert festiv, cu umplutură de cacao și ciocolată. Cozonacul este „vedeta” incontestabilă a Sărbătorilor. Mirosul de aluat cald, dar și aromele […]
12:00
ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 20 decembrie, avertizări nowcasting cod galben de ceață și polei, valabile pe raza a 27 de județe. Sunt afectate mari regiuni din țară, începând cu Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova și terminând cu municipiul București. Conform prognozei de specialitate, până în jurul prânzului, în municipiul […]
12:00
Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză privind o presupusă demitere a președintelui Nicușor Dan, care ar reprezenta o oportunitate politică pentru actualul prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că, în cazul unui referendum pentru demiterea președintelui […]
Acum 2 ore
11:50
„Rezist” și USR protestează, Ilie Bolojan livrează. Premierul a înființat controversatul grup de lucru pentru modificarea Legilor Justiției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a publicat aseară în Monitorul Oficial 3 decizii de constituire a unor grupuri de lucru și comitete, în funcție de interesele și prioritățile sale politice. Primul grup se referă la Justiție. Prin decizie a premierului Bolojan, liderul al PNL, șef al Executivului, a fost constituit, organizat și s-a decis atribuțiile „comitetului pentru […]
11:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre starea Partidului Social-Democrat. Întrebat ce se întâmplă cu PSD și dacă partidul se autodistruge, Cristoiu a spus că formațiunea nu mai are lideri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Îi […]
11:20
Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis # Gândul
Negociatorii americani se vor întâlni, sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru noi discuții care vizează încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Întâlnirea are loc în urma discuțiilor de vineri ale Statelor Unite cu oficiali ucraineni și europeni, cele mai recente discuții despre un plan de pace care a stârnit speranța unei rezolvări a conflictului […]
11:10
Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați” # Gândul
În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre practici controversate din sistemul de justiție, făcând referire la anumite decizii judiciare luate de „eroina” Raluca Moroșanu. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a susținut că există situații în care persoane achitate în primă instanță ajungeau ulterior […]
11:10
Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită pentru transferul unui elev. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă # Gândul
Potrivit Ziarul de Iași, Curtea Supremă a intervenit decisiv în dosarul DNA care îl viza pe directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, din Iași. Concret, judecătorii au anulat aproape tot rechizitoriul întocmit de procurori, invocând o decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în iunie 2025. Din câte se pare, procurorii DNA au termen […]
11:00
Statele Unite bombardează Siria, după atacul în care au fost uciși doi soldați americani. „Nu este începutul războiului, ci o declarație de răzbunare” # Gândul
Armata Statelor Unite a lansat, vineri noaptea, o serie de atacuri împotriva a zeci de ținte din centrul Siriei, au declarat oficiali americani pentru The Washington Post. Acțiunile au loc după ce weekendul trecut doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un atac. Aproximativ 70 de ținte au fost lovite în operațiune, […]
11:00
O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol # Gândul
O femeie în vârstă de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde chiar unul polițist sub acoperire. Pensionară din Cluj, prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde Incidentul a avut loc în cartierul Mănăștur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care se ocupa în perioada […]
11:00
Răsturnare de situație în disputa “Nibiru”. Două dintre cele mai prestigioase case de avocatură din România – Țucă Zbârcea și Popovici Nițu Stoica spun că investitorul nu a încălcat legea. Răspunsul lui Selly: „Am suflat și în iaurt ca să ne asigurăm că totul se face ca la carte” # Gândul
Două dintre cele mai presitigioase firme de avocatură, Țucă Zbârcea și Asociații, împreună cu Popovici Nițu Stoica și Asociații, care au analizat documentele pentru construirea proiectului Nibiru, în zona Costinești- Tuzla, confirmă că tranzacția este legală. Argumentele prezentate de juriști desființează acuzațiile din presă și demonstrează că terenul respectiv este trecut în intravilan din 2006, […]
11:00
Un studiu publicat în revista „Earth’s Future” avertizează că producția de midii în Marea Mediterană ar putea scădea încă din 2050, dacă încălzirea continuă, relatează rețeaua de televiziune RTBF din Belgia. Timp de 14 luni, cercetătorii au expus midii și stridii în apă nefiltrată din Laguna Thau din sudul Franței, reproducând salinitatea, oxigenul, virusurile și […]
Acum 4 ore
10:50
Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă” # Gândul
O dimineață cețoasă în București și în multe regiuni ale țării, dar temperaturile nu coboară încă atât de mult cum ar fi normal în această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au fost emise mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în județele Argeș, Cluj, Brăila, Bacău, Constanța, Tulcea, Alba și […]
10:50
„Iarna este redefinită” în Arctica: „Frigiderul lumii” se încălzește accelerat, iar topirea gheții colorează râurile în portocaliu # Gândul
Arctica a înregistrat cel mai cald an din ultimii 125 de ani, cu temperaturi record, precipitații fără precedent și o reducere dramatică a gheții marine, potrivit unui raport al NOAA, oamenii de știință avertizând că „întregul concept de iarnă este redefinit” în regiune. Studiul de lungă durată mai arată că topirea rapidă a permafrostului a […]
10:40
Dan Dungaciu: „E foarte complicat pentru Trump să retragă sprijinul total acordat ucrainenilor în efortul de război” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca toată lumea să spună că din cauza lui a căzut Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „ Trump nu vrea să pară […]
10:40
Secretele unei longevități active și după 80 de ani, de la profesorul doctor Vlad Ciurea: „Acesta este factorul numărul 1” # Gândul
România continuă să ocupe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață, însă specialiștii spun că o bătrânețe liniștită, cu o minte activă și limpede, este posibilă doar dacă vom adopta din timp câteva obiceiuri esențiale. Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit despre importanța îngrijirii creierului și despre secretele longevității sănătoase. […]
10:40
Noi detalii ies la iveală din dosarul „Mită la vamă”, cu 27 de acuzați în boxă. Ce decizie a luat Curtea de Apel Iași # Gândul
Pentru zeci de vameși din punctul de trecere a frontierei de la Albița anul 2026 va aduce o întâlnire cu judecătorii. Sunt 27 de acuzați în boxă, printre care lucrători la vamă, dar și polițiști de frontieră. Cu toții au fost anchetați de procurorii DNA pentru luare de mită și/sau trafic de influență, scrie Ziarul […]
10:40
Europa își mută scutul pe orbită. Cum arată „războiul stelelor” de 1,2 miliarde de euro, în varianta «European Resilience from Space». Țările membre finanțează o rețea de supraveghere spațială de nivel militar: „Un mandat clar de apărare și securitate” # Gândul
Țările membre ale Agenției Spațiale Europene (European Space Agency – ESA) – „poarta Europei către spațiu” – au convenit, pentru prima dată în istoria agenției, să finanțeze un program conceput în mod explicit pentru a satisface nevoile militare, nu numai cele civile. Potrivit Financial Times, bugetul ESA va fi – pentru următorii trei ani – […]
10:30
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat pe tema celor mai recente evoluții în marja negocierilor de pace dirijate de președintele Donald Trump, care a sugerat că Rusia are o poziție favorabilă în fața Ucrainei. În viziunea reputatului analist, abordarea lui Vladimir Putin are ca țintă […]
10:10
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Republica Moldova, pornind de la un episod recent legat de criza energetică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România a evitat blackout-ul din Republica Moldova După bombardamentele rusești asupra […]
10:10
Inter a fost eliminată din Supercupa Italiei de Bologna, 1-1, după minutele regulamentare și 2-3, după loviturile de departajare. Elevii lui Chivu au ratat trei penaltiuri, iar adversarii două. Bologna va juca finala cu Napoli. În acest an, Inter joacă ultimul meci cu Atalanta, în Serie A. Inter a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei. […]
10:00
După mai multe consultări, Guvernul Bolojan ar fi luat decizia finală în privința TVA pentru industria HoReCa. Din câte se pare, la nivelul Executivului s-a ajuns la un compromis, iar în curând va fi făcută publică poziția coaliției de guvernare. Se poate spune că sectorul HoReCa primește o gură de aer, după cum scrie profit.ro. […]
10:00
Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă” # Gândul
„Venezuela este complet înconjurată”. Președintele american Donald Trump a anunțat că armata americană va impune o blocadă „totală și completă” asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela. Măsura este îndreptată împotriva liderului venezuelean Nicolás Maduro și a regimului său, dar ar putea avea și efecte mult mai ample. Această blocadă adaugă o […]
09:40
Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat de ce consideră că intervențiile publice ale președintelui în zona justiției sunt neconstituționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Justiția este înfăptuită de CSM Valentin Stan spune că nu e […]
09:30
Asiaticii veniți în România în căutarea unui trai mai bun sunt plătiți în funcție de domeniul de activitate, regiunea din țară și orele de lucru prestate. Astfel, sumele pot varia substanțial, iar din banii câștigați ei trimit o parte acasă, la familie, scrie CANCAN.RO. Pentru un salariu de 3000 de lei/lună, un srilankez lucrează 6 […]
09:20
Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z # Gândul
O petrecere rave cu muzică electronică pare un loc puțin probabil pentru o binecuvântare papală. Situația se schimbă dacă DJ-ul este un preot catolic, iar petrecerea este celebrarea celei de-a 75-a aniversări a episcopului local, transmite Financial Times. În fața catedralei Košice din Slovacia, mii de tineri au fost binecuvântați – în limba engleză, prin […]
09:10
Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație. # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum comunică Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Hai să ne uităm. Bravo Nicușoare… Dacă vorbești liber, iese prostia pe gură. Normal, Nicușoare că nu […]
09:10
(P) În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a alocat 250.000 de lei pentru finanţarea proiectelor destinate persoanelor cu hemofilie # Gândul
În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a sprijinit pacienţii de hemofilie, iar fondurile alocate au fost puse în slujba Proiectului „Ilfov pentru picături de speranţă”. Cei 250.000 de lei au fost alocaţi şi pentru informarea publicului, cât şi pentru finanţarea tratamentelor celor cu boli rare de coagulare. Atelierele de informare și conștientizare au avut loc în […]
09:10
Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte # Gândul
Cartea scrisă de Nicolas Sarkozy în cele 20 de zile pe care le-a petrecut la închisoare, între lunile lunile octombrie și noiembrie ale acestui an, provoacă scandal după scandal pe scena politică a Franței. În volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier“, fostul președinte al Republicii „a reglat conturile“ cu Emmanuel Macron, adresându-i cuvinte dure pentru excluderea […]
Acum 6 ore
08:50
Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist după 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul nostru e de primele 6” # Gândul
CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Superligă. Unicul gol al partidei din Moldova a fost înscris de Adrian Păun (minutul 5), cu un șut din întoarcere din marginea careului. Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist dup[ 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul […]
08:50
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.395. Rușii au lovit puternic Odesa: 7 morți și 15 răniți în urma unui atac asupra infrastructurii portuare # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 20 decembrie 2025, în a 1.395-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac rusesc asupra Odesei a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când forțele armate ale Federației Ruse au lovit infrastructura portuară din regiune cu rachete balistice. Rușii au atacat Portul […]
08:40
Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația economică îngrijorătoare a României, dar și despre modul în care dobânzile foarte mari au înrăutățit situația deja delicată a țării noastre. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tuca Show”, Victor Ponta a vorbit despre situația economică a României, […]
08:40
Bărbatul care a pus-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile părinților a fost reținut. Ce escrocherii învârtea fostul „ginere” al impresarului # Gândul
Fostul iubit al fiicei impresarului Dan Bursuc a fost reținut de polițiștii argeșeni într-un dosar de înșelăciune. Bărbatul a fost ridicat împreună cu un complice, iar anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi comis și alte fapte similare. Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ucu, Florin Nicolae a devenit cunoscut publicului după ce fiica impresarului […]
08:10
Răzvan Savaliuc: „Bolojan a instigat ura populației asupra magistraților pentru a distrage atenția oamenilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a vorbit despre atacurile la adresa magistraților și despre o strategie politică menită să distragă atenția de la problemele economice ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Răzvan Savaliuc: „De la Bolojan a plecat acest val de ură […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 805. Cinci palestinieni uciși în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv un copil # Gândul
Cel puțin cinci palestinieni, printre care și un bebeluș, au fost uciși în cartierul Tuffah, din estul orașului Gaza, după ce trupe israeliene au tras peste linia de încetare a focului din nordul Fâșiei Gaza. Informația a fost confirmată de medicii de la spitalul Shifa, unitatea care a primit victimele, prin directorul său general, Rami […]
07:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a făcut o analiză a războiului din Ucraina și a intereselor marilor puteri din jurul acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu susține că, contrar celor prezentate în spațiul public, mulți actori politici nu și-ar dori oprirea războiului din Ucraina […]
07:40
Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Ce moment emoționant a oferit marea finală de la Pro TV # Gândul
Marea finală a concursului Vocea României, ediția 2025, a fost câștigată de Alessia Pop, la capătul unei seri intense și încărcate de emoție. Ea a cucerit trofeului în cel de-al 13-lea sezon al îndrăgitului show difuzat de Pro TV. Publicul și juriul au recunoscut talentul, maturitatea artistică și forța interpretativă a tinerei concurente. Evoluție remarcabilă […]
07:20
Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul? # Gândul
Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul? Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani Record negativ de natalitate. Tot mai multe localități din România duc lipsă de nou-născuți, scrie oradesibiu.ro. În 2024 s-au născut la nivel național mai […]
07:20
20 Decembrie, calendarul zilei: Nicușor Dan împlinește 56 de ani, Kylian Mbappé face 27. Moare Brittany Murphy, la 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Nicușor Dan este președintele României, învestit oficial pe 26 mai 2025, după o campanie centrată pe pro-Europa, reforme instituționale și susținerea statului de drept. Născut pe 20 decembrie 1969 în Făgăraș, acesta […]
07:10
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026 # Gândul
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026. Calcul complet După ce a fost difuzat la Kanal D și apoi la Pro TV, Survivor România ajunge la Antena 1, scrie cancan.ro. Emisiunea-concurs va fi prezentată de Adi Vasile, fost jucător […]
07:10
Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de marți seară, fostul premier Victor Ponta a tras un semnal de alarmă privind presupusul atac declanșat asupra sistemului judiciar românesc, comparându-l în mod direct cu strategia lui Vladimir Putin în invazia Ucrainei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a susținut că acțiunile recente, pornite fix după […]
07:00
Conform legii bugetului apărării naționale, care face publice pentru prima dată cheltuielile pentru război, prețul pe care Rusia l-a plătit pentru războiul din Ucraina până în 2025 este de peste 100 de miliarde de dolari, relatează presa din Lituania. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că cheltuielile militare în 2025 s-au ridicat la […]
Acum 8 ore
06:50
Ungaria și România, datornicii Europei cu strategii opuse. Țara vecină are o datorie publică de 76,2 din PIB, România de 58,9%. În vreme ce ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul Ungariei, Guvernul Bolojan se împrumută masiv de la români pentru a evita recesiunea # Gândul
România se confruntă cu un nou record negativ în privința datoriei publice. Ce face statul când are nevoie disperată de bani pentru a reechilibra bugetul țării? Se împrumută de la cetățeni. În 2025, anul unei crize economice generalizate, cu impact la nivelul întregii țări, s-a înregistrat un record istoric pentru programul de titluri de stat […]
06:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. El spune că America vine cu un proiect politic bine delimitat, dar că România se află în afara acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.