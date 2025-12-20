Ce poți să împarți înainte de Crăciun pentru liniște și sănătate în familie. Ce simbolizează mărul oferit de pomană

12:00

Dacă ai în plan să impresionezi anul acesta invitații de la masa de Crăciun, ar fi bine să încerci această rețetă specială de cozonac. Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai îndrăgit desert festiv, cu umplutură de cacao și ciocolată. Cozonacul este „vedeta” incontestabilă a Sărbătorilor. Mirosul de aluat cald, dar și aromele […]