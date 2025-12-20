„Campionul evadărilor” din arest la domiciliu din Brăila și-a primit pedeapsa: cum a reușit să țină autoritățile în suspans
Libertatea, 20 decembrie 2025 21:20
Vlad Ștefan B., un bărbat de 31 de ani din Brăila, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri, a mai primit o pedeapsă de un an și trei luni de detenție pentru infracțiunea de evadare, după ce a încălcat de șase ori măsura arestului la domiciliu, relatează Obiectiv Vocea […]
• • •
Acum 30 minute
21:40
Președintele recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, chiar și după reexaminarea din Parlament, a anunțat Nicușor Dan # Libertatea
Nicuşor Dan a făcut referiri, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială: preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. „O revenire la practica constituţională de […]
21:40
O familie este acuzată de pasageri că a urcat cu bunica decedată în avion: a spus echipajului că se simte rău și a adormit # Libertatea
Un zbor a fost întârziat cu 12 ore, după ce membrii echipajului au descoperit, înainte de decolare, o femeie decedată la bordul aeronavei. Femeie moartă descoperită la bordul unui avion Incidentul s-a produs în Spania într-un avion al companiei aeriane britanice low-cost easyJet. Zborul de la Malaga la Londra, programat să plece pe 19 decembrie […]
Acum o oră
21:20
Comportamentul de cumpărare în perioada sărbătorilor. Andreea Oprea, psihoterapeut, explică mecanismele psihologice din spatele consumului excesiv # Libertatea
Pentru unii, sărbătorile înseamnă liniște, timp petrecut cu cei dragi și momente de reconectare. Pentru alții, ele vin la pachet cu liste interminabile de cumpărături, cheltuieli impulsive și presiunea de a oferi „cadoul perfect” sau de a respecta anumite așteptări sociale. În această perioadă, consumul depășește adesea nevoile reale și devine o reacție la emoții […]
21:20
Acum 2 ore
20:30
Corul Madrigal, concert de colinde la casa Mița Biciclista din București. Sute de oameni au participat la eveniment # Libertatea
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, sub bagheta dirijoarei Anna Ungureanu, a susținut sâmbătă, 20 decembrie, un concert de colinde în aer liber, desfășurat în fața casei istorice La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ, situată pe strada Biserica Amzei nr. 9 din București. Românii iubitori de colinde s-au înghesuit la evenimentul cu acces […]
20:20
Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut cu manele după „coșmarul” de la Atena. Cum se justifică # Libertatea
Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut cu manele după „coșmarul” de la Atena, relatează GSP. Fotbaliștii au încercat să justifice distracția cu lăutari după ratarea calificării în primăvara europeană. La o zi după meciul de coșmar din Grecia, oltenii au sărbătorit. Sâmbătă, mijlocașul Alex Crețu, de 33 de ani, a explicat cum au stat, de fapt, […]
20:10
Bărbat de peste 50 de ani caută de trei ani un loc de muncă fără succes. Minciuna pe care a fost sfătuit să o ia în calcul # Libertatea
Un bărbat, de peste 50 de ani, își caută un loc de muncă din octombrie 2022, când a fost concediat din poziția de inginer software de la o companie de telecomunicații. A fost sfătuit să-și adapteze CV-ul în funcție de postul vacant Miles Bradley, din New York, își caută un loc de muncă de trei […]
Acum 4 ore
19:30
Spectacolul radiofonic „Tatăl nostru, care ești în supermarket…” de Petre Babu, difuzat pe 21 decembrie, ora 19.30, la Radio România Cultural # Libertatea
Duminică, 21 decembrie, ora 19.30, la Radio România Cultural, se va difuza spectacolul radiofonic„Tatăl nostru, care ești în supermarket…” de Petre Barbu, producție din anul 2004. Piesa a câștigat Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului în 2003 și a fost adaptată ca teatru radiofonic, fiind apreciată pentru modul în care captează esența tranziției […]
19:30
Influencerul Jake Paul a fost distrus și rănit grav de Anthony Joshua într-un meci de box extrem de criticat: „M-a bătut măr” # Libertatea
Britanicul Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, fost dublu campion mondial la categoria grea, l-a învins prin knockout în runda a șasea pe americanul Jake Paul (28 de ani), influencer devenit boxer profesionist. Meciul s-a desfășurat la Miami, în Statele Unite, relatează Gazeta Sporturilor. În ringul de la Kaseya Center, diferența de valoare […]
19:20
Vladimir Putin vrea să cucerească acum toată Ucraina și să revendice părți din Europa, avertizează rapoartele serviciilor SUA # Libertatea
Serviciile de informații americane avertizează că obiectivele lui Putin în Ucraina nu s-au schimbat. Rapoartele indică faptul că președintele rus intenționează să captureze întreaga Ucraină și să revendice părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic. Serviciile americane prezintă o imagine diferită a lui Vladimir Putin față de Donald Trump Șase surse familiare cu […]
19:10
Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean Alba. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Libertatea
Un incendiu s-a produs sâmbătă, 20 decembrie, la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, determinând autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. În urma evaluării situației, s-a stabilit că nu este necesară evacuarea pacienților internați, relatează News.ro. Potrivit ISU Alba, planul roșu a fost declanșat după un apel care semnala izbucnirea unui incendiu […]
18:40
Accident cu șapte mașini implicate în județul Covasna: cinci persoane, între care un copil, au ajuns la spital # Libertatea
Autoritățile din județul Covasna au intervenit sâmbătă după-amiază în urma unui accident rutier produs pe DN11, în care au fost implicate șapte autoturisme și 17 persoane. Cinci dintre acestea, inclusiv un copil, au fost transportate la spital cu ambulanțele, relatează News.ro. Accidentul s-a petrecut între localitățile Dalnic și Albiș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență […]
18:40
Povestea Holodomorului din 1932-1933: milioane de ucraineni victime ale foametei organizate de regimul lui Stalin # Libertatea
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, la finalul lunii februarie 2022, reprezintă doar cel mai recent episod dintr-o relație istorică marcată de tensiuni și suferință între cele două națiuni. Oricât de devastator ar fi conflictul actual, pierderile umane și distrugerile produse nu se pot compara cu tragedia care a lovit Ucraina cu aproximativ opt […]
18:40
AI-ul „Claude” „falimentează” un automat de gustări: PlayStation gratuit și un pește viu comandat în redacția WSJ # Libertatea
Claude, un AI dezvoltat de compania Anthropic, a transformat un automat de gustări într-un haos, oferind gratuit o consolă PlayStation 5 și comandând un pește viu. Experimentul a scos la iveală limitele actuale ale inteligenței artificiale. Experimentul care a scos la iveală limitele AI În noiembrie 2025, redacția Wall Street Journal a fost locul unui […]
18:30
Poluare extremă în București: valorile aerului au depășit limitele de siguranță, și nu traficul rutier e de vină # Libertatea
Poluare extremă a aerului înregistrată în București sâmbătă dimineață, 20 decembrie. Valorile au depășit cu mult limitele de siguranță, și nu traficul rutier e de vină, relatează Buletin de București. Datele indicate de rețeaua independentă uRADMonitor arată un fenomen recurent și extrem de îngrijorător, cu implicații serioase pentru sănătatea publică și calitatea vieții. Niveluri periculoase […]
Acum 6 ore
18:00
Cel mai ieftin domeniu schiabil din Europa atrage cu prețuri de neegalat: permis de o zi la 32 de euro și bere la 1 euro # Libertatea
În apropiere de România, se află o stațiune de schi care oferă prețuri extrem de accesibile. Stațiunea are 75 kilometri de pârtii, 14 telescaune și este considerată cea mai ieftină din Europa. Bansko din Bulgaria a fost desemnată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa Este vorba de stațiunea de schi Bansko din Bulgaria, […]
17:40
Șapte elefanți uciși pe o linie ferată de mare viteză în India. Cum a evitat mecanicul o tragedie și mai mare # Libertatea
O turmă de elefanți traversează o linie de cale ferată de mare viteză din India – mecanicul trenului reușește să tragă frâna de urgență și astfel a evitat o tragedie și mai mare. Accidente de acest gen se întâmplă tot timpul, relatează Tagesschau. Nouă trenuri au fost anulate În India, șapte elefanți au fost uciși […]
17:20
Octavia Geamănu, apariție inedită la PRO TV. Anunțul făcut despre soțul ei, Marian Ionescu: „El nu a știut 17 ani când e ziua mea” # Libertatea
Octavia Geamănu a făcut o dezvăluire surprinzătoare la PRO TV despre soțul ei, Marian Ionescu, mărturisind cu umor că timp de 17 ani acesta nu a știut când este ziua ei de naștere. Iată ce alte mărturisiri a mai făcut fosta prezentatoare TV. Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de la Antena 1, a făcut senzație în […]
16:50
Două tinere se bat și se trag de păr în centrul municipiului Satu Mare: „Au dat startul la machiajul de sărbători!” # Libertatea
Două tinere au fost implicate într-o altercație fizică, vineri seară, în zona centrală a municipiului Satu Mare. Cele două s-au luat la bătaie chiar pe carosabil, trăgându-se de păr sub privirile șoferilor aflați în trafic. Incidentul a avut loc pe strada Decebal, în vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, o zonă intens circulată din oraș. Conform […]
16:50
O sferă de 800 de kilograme cu 230 de litri de gin, căutată intens ani de zile, a fost descoperită pe fundul unui lac din Elveția # Libertatea
O sferă de 800 de kilograme umplută cu 230 de litri de gin, căutată intens ani de zile, a dispărut într-un lac din Elveția, în urmă cu aproximativ trei ani. Asociația de salvare a navelor din Romanshorn a recuperat-o și a adus-o la țărm, relatează SWR. Plasată la 23 de metri adâncime Sfera a fost […]
16:20
Două avioane de vânătoare Su-27 rusești lovite de dronele ucrainene pe un aerodrom militar din Crimeea. Pagubă de 70 de milioane de dolari # Libertatea
Dronele ucrainene au lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată de Rusia, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 20 decembrie, relatează The Kyiv Independent. Prețul combinat al celor două aeronave este estimat la aproximativ 70 de milioane de dolari. Centru-cheie al forțelor inamice Dronele sunt […]
16:20
Coreea de Nord a reușit cel mai mare furt de criptomonede din istorie. Suma colosala furată în 8 ani # Libertatea
Hackerii nord-coreeni au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede în 2025, conform unei analize recente a firmei Chainalysis, relatată de Yahoo Finance. Această sumă reprezintă o creștere de peste 50% față de anul precedent și consolidează poziția Coreei de Nord ca lider în atacurile cibernetice globale. Ce este grupul Lazarus și atacurile în […]
16:10
TVA pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11%. Ce înseamnă asta pentru hoteluri și restaurante # Libertatea
Guvernul României a decis menținerea cotei reduse de TVA la 11% pentru sectorul HoReCa. Măsura vine în contextul presiunilor financiare și al concurenței regionale. Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVA la 21% TVA-ul pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering n.r.) va rămâne la 11%, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanțelor, Alexandru […]
16:10
Ce se întâmplă cu zborurile în decembrie? Cifrele care dau peste cap aeroporturile în perioada sărbătorilor de iarnă # Libertatea
Traficul aerian din luna decembrie atinge niveluri ridicate, pe fondul întoarcerii masive a românilor din diaspora și al creșterii călătoriilor de sărbători. Potrivit datelor, aproximativ 30% dintre pasageri își rezervă zborurile cu peste 60 de zile în avans, în timp ce cererea totală este cu 20% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. […]
Acum 8 ore
16:00
Câți români s-au uitat la finala Vocea României. Mesajul transmis de Alessia Pop după ce a câștigat # Libertatea
Vineri seara, patru voci puternice s-au luptat în ultimul LIVE Vocea României din acest an. După săptămâni întregi în care doar vocea a contat, românii au decis ca trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro să ajungă la Alessia Pop. Cu o voce puternică și o personalitate care a ajutat-o să se […]
15:40
A fost desemnată cea mai bună destinație din lume pentru o stare de bine, potrivit unui studiu realizat de Scenic Cruises, în colaborare cu psihologul clinician Dr. Gurpreet Kaur, citat de Travel and Leisure. Este vorba de orașul Split, din Croația. Clasamentul a identificat primele 20 de „destinații cu dopamină”, orașe care, pe baze științifice, […]
15:40
Între Brașov și Câmpulung, pe DN73, se va circula fără semafoare, de Crăciun și Anul Nou # Libertatea
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că, în perioada sărbătorilor, se va circula fără semafoare pe DN73, între și Brașov și Câmpulung. „Pe tronsonul dintre Brașov și Fundata, în județul Brașov, lucrările de modernizare se apropie de final și mare parte din restricții au fost deja eliminate. În județul Argeș, între Fundata […]
15:30
Angajații din Primăria Ploiești vor primi sporul pentru condiții periculoase și în 2026, cei de la grădina Zoologică, nu # Libertatea
Angajații din Primăria Ploiești și din cele mai multe instituții aflate în subordinea Consiliului Local vor primi și în 2026 sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare. Sporul rămâne la nivelul de 1% din salariul de bază, la fel ca în acest an. Nu toți bugetarii sunt însă incluși, însă. Tocmai personalul care îngrijește animalele de […]
15:00
Un fenomen optic rar, cunoscut sub numele de Efectul Gloria, a fost capturat de un meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie RA. Imaginile impresionante au fost făcute publice pe rețelele sociale, stârnind interesul publicului pentru acest eveniment neobișnuit. Ce este Efectul Gloria? Meteorologul Radu Manta a surprins acest fenomen și a împărtășit fotografiile pe pagina […]
15:00
Cu ce s-a ocupat mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta a avut o copilărie strictă: „N-aveam cum să o iau pe vreun drum greșit” # Libertatea
Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. La doar cinci luni după ce și-a pierdut partenerul de viață, celebrul sportiv Felix Baumgartner, vedeta a primit o nouă lovitură cruntă: mama sa, Marilena Țiganu, s-a stins din viață cu puțin timp înainte de Crăciun. Dispariția acesteia vine să adâncească o suferință […]
15:00
Nicușor Dan spune că a primit de la magistrați „sute de pagini” despre problemele din justiție. Când va da un răspuns românilor # Libertatea
Președintele Nicușor Dan a transmis că a primit de la magistrați o cantitate semnificativă de informații despre problemele din justiție. Acesta a declarat că va analiza materialele în acest weekend și va prezenta concluziile luni, după consultările cu magistrații. Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu magistrații Într-o postare pe Facebook, președintele a menționat: „Am […]
14:40
Amplasarea bradului de Crăciun poate influența energia casei și bunăstarea familiei în anul următor, conform principiilor feng shui. Experții în această artă antică chinezească sugerează că locul unde punem bradul poate atrage prosperitate sau, dimpotrivă, poate perturba fluxul energetic, potrivit Interia Kobieta. Cele mai favorabile locuri pentru brad Conform feng shui, colțul de sud-est al […]
14:40
„Taxa de horoscop”, noua taxă de la un spital din Suceava. Românii vor plăti 100 de lei ca să-și afle ascendentul # Libertatea
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava vrea să introducă o taxă de 100 de lei pentru eliberarea unui document care să ateste ora exactă a nașterii, relatează Monitorul de Suceava. Informația este cerută tot mai des de persoane pasionate de astrologie, interesate să-și afle ascendentul sau să-și completeze astrograma. Potrivit […]
14:40
Efectul Mandela este un termen folosit pentru a descrie un fenomen foarte interesant, acela prin care o mulțime de oameni își amintesc un eveniment care, de fapt, nu a avut loc. Efectul Mandela se referă mai exact la amintiri false colective. Află mai multe despre originea acestui termen și descoperă și alte exemple cunoscute de […]
14:30
Ciprian Ciucu, despre „dezastrul” găsit la Primăria București: „Ca să respirăm avem nevoie de 8,5 miliarde, nu mi-e frică de cuvântul insolvență” # Libertatea
Primarul ales în București, Ciprian Ciucu, a susținut prima conferință de presă de la preluarea mandatului cu drepturi depline. Ciucu a prezentat situația financiară critică a Primăriei București, moștenită de la administrațiile precedente, spunând că Bucureștiul are nevoie de cel puțin 8,5 miliarde de lei ca să respire. STB, datorii de 1,38 de miliarde de […]
14:20
Tânăra care a transformat experiența unui accident grav într-o afacere: „Clientele nu mai văzuseră astfel de corsete în România” # Libertatea
Astrid Johanna Zwölfer are 29 de ani, este originară din București și este fondatoarea brandului Airi Corsets. Povestea ei nu începe într-un atelier de creație, ci într-un spital, imobilizată la pat, într-un corset medical din metal, după un accident grav la schi. Accidentul care a schimbat totul În urmă cu patru ani, viața ei a […]
14:10
Traficul pe Aeroportul din Iași este dat peste cap, pentru a doua zi consecutiv: trei zboruri, redirecționate către Otopeni și Cluj # Libertatea
Aeroportul Internațional Iași se confruntă cu perturbări semnificative ale traficului aerian pentru a doua zi consecutiv din cauza ceții dense, potrivit News.ro. Situația afectează mai multe zboruri, provocând redirecționări și anulări. Două curse Ryanair, una de la Bruxelles și alta de la Dublin, au fost redirecționate către Aeroportul Otopeni din București. Un zbor WizzAir de […]
Acum 12 ore
14:00
Cum s-a pregătit Aris Eram pentru Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca este motivat să câștige competiția de la Antena 1 # Libertatea
Aris Eram se pregătește intens pentru una dintre cele mai dure experiențe ale vieții sale. Fiul Andreei Esca, prezentatoarea Știrilor PRO TV, participă la Survivor România 2026, competiția care revine pe micile ecrane din 9 ianuarie, la Antena 1, și este hotărât să meargă cât mai departe în show. Antrenamente serioase înainte de plecarea în […]
14:00
Cum vor arăta călătoriile în 2026: neurosurfing, parcuri de distracții și fără postări pe social media # Libertatea
Călătoriile din 2026 vor fi definite de nevoia de deconectare, experiențe care stimulează mintea și corpul, dar și de dorința de autenticitate, potrivit Raportului British Airways privind tendințele în călătoriile de vacanță, realizat în colaborare cu agenția Globetrender, citat de Metro. Vacanțe fără social media și presiunea perfecțiunii Studiul anticipează schimbări majore în modul în […]
13:40
Rolul răufăcătoarei flamboaiante, jucat de nepoata lui Charlie Chaplin: cum a ajuns Oona de la Game of Thrones la Avatar 3 # Libertatea
Oona Chaplin, nepoata celebrului Charlie Chaplin, joacă rolul Varang, personajul negativ din cel de-al treilea film al francizei Avatar, regizat de James Cameron. Filmul, intitulat „Avatar: foc și cenușă”, a avut premiera pe 17 decembrie 2025. Potrivit Le Monde, Chaplin aduce o energie vibrantă acestui personaj complex. În ciuda programului strict de interviuri stabilit de […]
13:40
Familia unei tinere din Galați care a murit la Spitalul de Urgență acuză medicii că fiica lor avea infecții nosocomiale # Libertatea
O tragedie medicală a zguduit județul Galați, conform publicației locale Monitorul de Galați. O tânără de 26 de ani a decedat în urma unor complicații apărute după o operație de pancreatită la Spitalul de Urgență Galați. Familia victimei acuză spitalul de neglijență și a depus plângeri la Parchet și la Direcția de Sănătate Publică. Ei […]
13:40
Impozitele pentru apartamentele din Oradea s-au scumpit cu peste 80%. Primarul se apără: „Nu s-au majorat taxele pe parcare, acces în cimitir” # Libertatea
Impozitele pe apartamentele din Oradea vor crește cu peste 80% începând din 2026, după o decizie luată vineri, 18 decembrie, de Consiliul Local, în ultima ședință ordinară din acest an. Hotărârea a fost adoptată doar cu voturile consilierilor PNL, în timp ce aleșii PSD, UDMR și AUR au refuzat să voteze. Majorarea vine pe fondul […]
13:10
Babicul de Buzău a fost desemnat cel mai apreciat produs alimentar românesc, depășind celebrul Salam de Sibiu, potrivit platformei internaționale TasteAtlas, specializată în mâncăruri tradiționale din întreaga lume. Produsul tradițional cu gust picant din Buzău a fost declarat cel mai bun produs din carne din România, fiind apreciat pentru autenticitate și savoare, scrie AgroTV. Clasamentul […]
13:10
Tânără însărcinată, moartă în urma unui accident violent în Moinești, pe DN2G. Bărbatul care a provocat tragedia a intrat pe contrasens # Libertatea
Un accident tragic a avut loc pe DN2G în Moinești, județul Bacău, în seara zilei de vineri. Conform relatării publicației locale Bacău.net, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul în timpul unei manevre de depășire. În urma impactului, doi tineri soți și-au pierdut […]
12:50
Un pilot a aflat că e concediat și s-a încuiat în cabina avionului plin de pasageri. Bărbatul poate fi acuzat de deturnare | VIDEO # Libertatea
Un incident grav, care a pus pe jar autoritățile aeronautice din Mexic, a avut loc vineri, 19 decembrie 2025, pe Aeroportul Internațional din Ciudad de Mexico. Un pilot al companiei Magnicharters, anunțat că a fost concediat chiar înainte de decolare, s-a încuiat în cabina de pilotaj a unui avion cu pasageri la bord și a […]
12:40
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră # Libertatea
După un divorț ținut departe de ochii publicului, Adrian Cioroianu pare că a început un nou capitol sentimental. Fostul ministru a fost surprins la un eveniment alături de o femeie elegantă, iar imaginile postate de Mihai Albu au scos la iveală cine este și cu ce se ocupă noua sa parteneră. Adrian Cioroianu pare că […]
12:30
Atac masiv al rușilor asupra portului Odessa: cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 27 au fost rănite # Libertatea
Un atac masiv rusesc asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa a Ucrainei s-a soldat cu cel puțin opt morți și 27 de răniți în noaptea de 19 decembrie, conform raportului Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Potrivit Kyiv Independent, atacul Rusiei a avut loc în contextul unor atacuri repetate asupra acestei zone strategice. Serviciul […]
12:30
Masa de Crăciun, ritualul de familie care scapă ușor de sub control: „De departe cea mai nefericită alegere” # Libertatea
Pentru milioane de români, masa de Crăciun înseamnă mai mult decât mâncare: este un ritual al familiei, al revederii și al apartenenței. Însă, dincolo de emoție și tradiție, excesele alimentare, risipa și problemele medicale transformă sărbătorile într-un test pentru organism și buget. Medicii nutriționiști atrag atenția asupra greșelilor frecvente, iar sociologii explică de ce masa […]
12:20
Se scumpește punctul de amendă, din 2026. Câți bani vor plăti șoferii care încalcă legea # Libertatea
Ministerul Muncii a publicat un proiect important privind creșterea salariului minim brut pe țară, care va avea impact și asupra amenzilor rutiere. Conform Mediafax, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Această modificare va afecta și punctul de amendă, care reprezintă 5% din […]
12:20
Ungaria, Slovacia și Cehia nu participă la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: ne-am scutit copiii și nepoții de povară # Libertatea
Trei țări membre ale Uniunii Europene – Ungaria, Slovacia și Cehia – au decis să nu participe la finanțarea Ucrainei prin noul mecanism de sprijin de credit al UE, conform unei știri publicate de Ukrinform. Ce înseamnă împrumutul de 90 de miliarde de euro Acordul, stabilit în cadrul summitului UE de la Bruxelles, prevede un […]
