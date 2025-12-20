Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut cu manele după „coșmarul” de la Atena. Cum se justifică

12:10

Anul 2026 va aduce multe provocări care vor pune în balanță răbdarea și înțelepciunea fiecăruia dintre noi. Fiecare pas trebuie gândit în detaliu şi fiecare vis pe care îl avem trebuie pus în balanţă cu resursele de care dispunem. 2026 poate fi un an mai bun pentru fiecare dintre noi, dacă ne revizuim prioritățile și […]