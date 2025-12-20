Emisarul lui Putin merge la Miami pentru discuţii privind planul de pace pentru Ucraina. El nu se va întâlni cu oficiali ucraineni

14:50

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu anunţă, în prima conferinţă de presă susţinută după instalarea în funcţie, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este una foarte dificilă, el susţinând că este „o mică minune” faptul că fostul edil Nicuşor Dan „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”. El spune că din primele ore ale mandatului a constatat că oricine ar deţine funcţia de primar general nu poate gândi proiecte de dezvoltare, ci doar „să dea mai departe” banii pe care îi primeşte primăria din diverse surse.