Şapte elefanţi au murit într-un accident feroviar în nord-estul Indiei
News.ro, 20 decembrie 2025 15:40
Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.
Acum 5 minute
15:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a creat 2.850 de noi locuri în creşe prin Programul guvernamental "Sfânta Ana" # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, la Fântânele, cea de-a doua creşă din judeţul Mureş, construită prin Programul guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana", el anunţând că ministerul a creat până în prezent 2.850 de noi locuri în creşe şi aceasta fiind cea de-a 46-a creşă finalizată.
Acum 15 minute
15:40
Acum 30 minute
15:30
15:30
UPDATE - Accident cu şapte maşini între Braşov şi Târgu Secuiesc - Cinci persoane, inclusiv un minor, au fost rănite. Traficul este complet blocat # News.ro
Patru adulţi şi un minor au fost răniţi în urma unui accident în care au fost implicate şapte maşini produs sâmbătă, pe DN11, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul este complet blocat.
15:30
Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam, părăseşte Evolve, agenţia sportivă pe care a înfiinţat-o în 2022, a anunţat fostul numărul unu mondial, fără a preciza însă care va fi următoarea ei destinaţie.
15:30
Ciprian Ciucu anunţă că Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru a putea să funcţioneze # News.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, explicând că, dacă Bucureştiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă. Edilul nou ales remarcă faptul că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, arătând că, în aceste condiţii, primarul general al Capitalei a avut şi are o „infimă marjă de manevră şi de flexibilitate” dacă nu se vor face reforme de structură în ceea ce priveşte bugetul Capitalei.
Acum o oră
15:10
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. Doar STB are debite de 1,3 miliarde de lei, mare parte către ANAF, edilul spunând că, dacă datoria nu e plătită, compania e aproape de faliment # News.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB), despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment.
15:00
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
Acum 2 ore
14:50
Ciprian Ciucu: Este o mică minune faptul că domnul Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire/ Oricare ar fi primarul general, el nu poate decât să ia bani şi să-i de mai departe # News.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu anunţă, în prima conferinţă de presă susţinută după instalarea în funcţie, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este una foarte dificilă, el susţinând că este „o mică minune” faptul că fostul edil Nicuşor Dan „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”. El spune că din primele ore ale mandatului a constatat că oricine ar deţine funcţia de primar general nu poate gândi proiecte de dezvoltare, ci doar „să dea mai departe” banii pe care îi primeşte primăria din diverse surse.
14:30
14:30
Negociatori din SUA şi Rusia se întâlnesc în Florida pentru noi negocieri privind războiul din Ucraina # News.ro
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruşi pentru o nouă rundă de discuţii menite să ducă la încheierea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.
14:30
Accident cu şapte maşini între Braşov şi Târgu Secuiesc - Două persoane sunt evaluate medical. Traficul este complet blocat # News.ro
Două persoane sunt evaluate medical în urma unui accident în care au fost implicate şapte maşini produs sâmbătă, pe DN11, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul este complet blocat.
14:20
Emisarul lui Putin merge la Miami pentru discuţii privind planul de pace pentru Ucraina. El nu se va întâlni cu oficiali ucraineni # News.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, a mers la Miami pentru a se întâlni cu emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele acestuia, Jared Kushner, anunţă presa internaţională.
Acum 4 ore
13:50
DOSARELE EPSTEIN: Documentele publicate de SUA îl menţionează frecvent pe Bill Clinton şi aproape deloc pe Trump # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente masiv redactate legate de finanţistul decedat Jeffrey Epstein, care îl menţionează pe larg pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton, dar fac foarte puţine referiri la actualul preşedinte Donald Trump, relatează Reuters.
13:30
Schi alpin: Cornelia Hütter a câştigat proba de coborâre de la Val-d'Isère. Lindsey Vonn a fost a treia # News.ro
Schioara austriacă Cornelia Hütter a câştigat, sâmbătă, proba de coborâre din Cupa Mondială de la Val-d'Isère.
13:30
Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie/ Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii şi vor fi urmate de o conferinţă de presă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilorvor avea loc în mai multe runde de discuţii şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.
13:20
Gorj: Doi şoferi, prinşi circulând cu viteză foarte mare, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu # News.ro
Doi şoferi au fost prinşi circulând cu viteză foarte mare, de peste 140 de kilometri pe oră, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu. Poliţiştii i-au sancţionat cu amenzi care depăşesc 4000 de lei fiecare, celor doi suspendându-li-se dreptul de a conduce pentru 90 de zile.
13:10
Timiş: Un muncitor a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la un imobil/ Bărbatul mort muncea fără forme legale # News.ro
Un bărbat a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la o grădiniţă, într-o comună din judeţul Timiş. În urma incidentului a fost deschis dosar penal, iar primele date arată că bărbatul mort lucra fără forme legale.
13:00
UPDATE - Ceaţa dă peste cap traficul pe Aeroportul din Iaşi, pentru a doua zi la rând, trei zboruri fiind redirecţionate către Otopeni şi Cluj / Curse anulate # News.ro
Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi la rând, două zboruri Ryanair fiind redirecţionate către Otopeni, iar un altul către Cluj.
13:00
Prahova: A fost repus în funcţiune şi cel de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei de la Paltinu, după finalizarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare/Populaţia nu a fost afectată, apa cu turbiditate fiind evacuată prin conductele unei firme private # News.ro
Operaţiunile tehnice continuă la barajul Paltinu, unde, în contextul lucrărilor realizate, turbiditatea apei a crescut din nou, pe fondul manevrelor de evacuare a apei prin hidrocentrala existentă la baraj. Autorităţile subliniază că furnizarea apei către populaţie nu a fost sistată, apa cu turbiditate ridicată fiind preluată nu de către conductele companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, ci de infrastructura unei firme private.
12:50
Un emisar al Chinei vizitează Cambodgia pentru a calma confruntările de la graniţa cu Thailanda # News.ro
Trimisul special al Chinei pentru afaceri asiatice a efectuat în această săptămână o vizită la Phnom Penh, în încercarea de a convinge Cambodgia şi Thailanda să detensioneze luptele violente de la graniţa comună, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Cambodgiei, citat de Reuters.
12:40
Moment de reculegere şi omagiu la Timişoara, la 36 de ani de la momentul în care oraşul s-a declarat liber de comunism # News.ro
Sirenele de alarmare au fost pornite, sâmbătă, la miezul zilei, în municipiul Timişoara, pentru a marca momentul în oraşul de pe Bega s-a declarat liber se comunism. Sute de oameni participă la evenimentele care marchează 36 de ani de la începutul Revoluţiei în urma căreia dictatura comunistă a fost răsturnată.
12:40
12:30
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”. Purtător de cuvânt: E posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme # News.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Tiberiu Brădăţan, afirmă, referitor la solicitările vizând ora exactă a naşterii, că e posibil să aibă legătură cu dorinţa de a face nişte astrograme. De asemenea, a precizat că informaţiile privind valoarea de 100 de lei a acestei taxe au apărut din cauza unei erori materiale, care va fi remediată.
12:20
Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace” din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington.
12:10
Elon Musk obţine o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, evaluat acum la circa 139 de miliarde de dolari, este reactivat # News.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.
12:00
Bucharest Opera Christmas Market - Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu susţin un concert pe esplanadă # News.ro
Soprana Leontina Văduva împreună cu pianistul Cătălin Răducanu vor cânta duminică, de la ora 19:45, pe esplanada Operei Naţionale, la Bucharest Opera Christmas Market.
Acum 6 ore
11:40
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
11:30
Diana Buzoianu anunţă sute de controale la balastiere, luna trecută. Numărul verificărilor, egal cu cel din prima jumătate a anului, la fel şi numărul plângerilor penale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că în luna noiembrie structurile din minister au făcut peste 650 de controale în ceea ce priveşte activitatea balastierelor, numărul fiind mai mare decât cel al verificărilor realizate în primele şase luni ale anului pe această temă.
11:30
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume au anunţat vineri acorduri prin care vor reduce semnificativ preţurile medicamentelor furnizate programului guvernamental Medicaid şi pacienţilor care plătesc direct, într-un nou efort de a alinia costurile din Statele Unite cu cele practicate în alte economii dezvoltate, relatează Reuters.
11:30
O analiză de sânge, bazată pe microARN, ar putea accelera diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice cu o precizie ridicată.
11:20
Valentin Mihăilă, mesaj pentru suporteri: „Avem nevoie de încredere şi de sprijin. Toţi vrem să ne calificăm” - VIDEO # News.ro
Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru FRFtv, în care arată că rămâne optimist înaintea duelului direct dintre Turcia şi România, programat în primăvara anului viitor, în barajul de calificare la Cupa Mondială.
10:50
Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie, publicată în Monitorul Oficial. Comitetul, condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului / Ce atribuţii va avea # News.ro
Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
10:40
Ucraina anunţă un nou atac cu drone asupra unei platforme petroliere a Lukoil din Marea Caspică # News.ro
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
10:30
AC Milan, aproape de a-l transfera pe atacantul german Niclas Fullkrug de la West Ham United # News.ro
AC Milan are nevoie de un nou atacant, iar oficialii milanezi şi-au îndreptat atenţia spre germanul Niclas Fullkrug.
10:00
Mexic: Un pilot a refuzat să decoleze, deoarece nu este plătit de cinci luni - „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”- VIDEO # News.ro
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
Acum 8 ore
09:40
Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:
09:30
Pep Guardiola spune că gruparea Manchester City „trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club.
09:20
Un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului şi pentru întreţinerea de legături cu grupuri de opoziţie a fost executat sâmbătă în Iran, a raportat agenţia Mizan, organ al puterii judiciare iraniene, citată de Reuters.
09:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va părăsi închisoarea pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale # News.ro
Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia l-a autorizat, vineri, fostul preşedinte Jair Bolsonaro să părăsească sediul poliţiei federale braziliene, unde ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, informează Reuters.
09:00
„Jocul cuvintelor cu Dan Negru", „Casa iubirii", „Follow us!", „Asta-i România!", „ROventura" se numără printre ediţiile speciale pentru Crăciun şi Revelion la Kanal D.
08:50
Accident în care au fost implicate trei maşini, pe centura Timişoarei. Patru persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate trei maşini, produs sâmbătă dimineaţă, pe centura Timişoarei.
08:40
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: În continuare avem situaţii în care pe anumite specialităţi se lucrează pe 6-7 gărzi efectuate de către un medic. 2 luni le petrece în spital # News.ro
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi. În continuare sunt medici care fac 6 sau 7 gărzi pe lună, aşa cum proceda şi medicul chirurg Ştefania Szabo, medicul care a murit în gardă la unitatea sanitară la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. Cea mai necoperită linie de gardă a spitalului este la neonatologie, spune managerul spitalului. Sunt însă probleme mari în ceea ce priveşte şi numărul medicilor cardiologi şi ORL.
08:30
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO pe youtuber-ul Jake Paul, într-un meci la Miami - VIDEO # News.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe Jake Paul (28 de ani) vineri, cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
08:00
Maersk testează ruta maritimă prin Marea Roşie, pe fondul speranţelor generate de armistiţiul din Gaza # News.ro
Grupul danez de transport maritim Maersk a anunţat vineri că una dintre navele sale a traversat cu succes Marea Roşie şi strâmtoarea Bab el-Mandeb, pentru prima dată în aproape doi ani, în contextul în care marile companii de shipping analizează o posibilă revenire pe coridorul comercial esenţial Asia–Europa, transmite Reuters.
08:00
DOSARELE EPSTEIN - Documentele includ o plângere a unei victime a lui Epstein, care a declarat că a fost prezentată lui Trump # News.ro
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justiţiei se află cea vizând o acţiune în justiţie depusă în 2020 de către o femeie care a susţinut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell într-o tabără de vară din Michigan, în 1994, când avea 13 ani, notează The Guardian.
Acum 12 ore
07:40
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro.
07:20
Lufthansa mizează pe pasagerii din SUA care aleg clasa premium pentru a-şi creşte vânzările # News.ro
Grupul aerian german Lufthansa intenţionează să profite de cererea puternică din Statele Unite prin extinderea zborurilor transatlantice şi promovarea noilor sale locuri premium, a declarat directorul general Carsten Spohr într-un interviu acordat Reuters.
07:10
Un petrolier aflat sub sancţiuni a intrat în apele Venezuelei, arată datele de monitorizare, testând blocada lui Trump # News.ro
Un petrolier aflat sub sancţiuni SUA, a intrat în apele Venezuelei, potrivit datelor de monitorizare a navelor, în pofida faptului că preşedintele american Donald Trump a declarat o „blocadă totală şi completă” a unor astfel de nave, conform CNN.
06:50
Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.
