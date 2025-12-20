Timiş: Doi muncitori au căzut de pe o schelă; unul a decedat, celălalt - transportat la spital în stare gravă

Newsweek.ro, 20 decembrie 2025 14:20

Doi muncitori care reparau o casă din comuna timişeană Jebel au căzut sâmbătă de pe o schelă, unul d...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
14:50
Intervenţii ale Poliției în primele 11 luni privind violenţa domestică: Numărul faptelor penale a scăzut Newsweek.ro
Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul ...
Acum 15 minute
14:40
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice, indisponibilizate; 540 de dosare penale Newsweek.ro
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, î...
Acum o oră
14:20
Timiş: Doi muncitori au căzut de pe o schelă; unul a decedat, celălalt - transportat la spital în stare gravă Newsweek.ro
Doi muncitori care reparau o casă din comuna timişeană Jebel au căzut sâmbătă de pe o schelă, unul d...
14:10
Rusia a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă Newsweek.ro
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone uc...
Acum 2 ore
13:50
Marea Britanie a îndemnat oamenii să nu cumpere ciocolată din Dubai. Care este motivul? Newsweek.ro
Autoritatea britanică pentru siguranța alimentară a avertizat persoanele cu alergii să evite ciocola...
13:30
Trafic aerian afectat la Iași: ceața provoacă redirecționarea a trei zboruri și anulări Newsweek.ro
Ceața densă continuă să afecteze Aeroportul din Iași pentru a doua zi consecutiv. Din cauza vizibili...
13:20
ChatGPT devine personalizabil. Utilizatorii pot modifica stilul, tonul și caracteristicile AI Newsweek.ro
ChatGPT a primit funcții noi care permit utilizatorilor să îi personalizeze comunicarea. Acum, poți ...
13:10
ANM: Cod galben de ceață și polei în 15 județe și București, vizibilitate redusă local sub 50 m Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pe...
Acum 4 ore
12:50
Oamenii de știință au dezvăluit dacă va exista o furtună magnetică în acest weekend Newsweek.ro
Oamenii de știință anunță că în weekendul 20-21 decembrie nu sunt așteptate furtuni magnetice pe Păm...
12:40
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai lungă noapte a anului și momentul când zilele încep să crească Newsweek.ro
Solstițiul de iarnă din 2025 marchează momentul astronomic al celei mai lungi nopți și celei mai scu...
12:20
Raport susținut de ONU: Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un nou studiu internațional Newsweek.ro
Un raport recent al programului Integrated Food Security Phase Classification arată că situația alim...
12:10
Analiză de sânge cu microARN atinge 97% precizie în diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice Newsweek.ro
Un test de sânge inovator, bazat pe analiza microARN-urilor, ar putea schimba modul în care este dia...
11:50
Evoluția pieței de mașini electrificate și electrice în 2025. Doar 6.400 mașini noi înregistrate în 10 luni Newsweek.ro
Au șanse mașinile electrice să le ia repede locul celor termice?
11:40
O pensionară de 87 ani câștigă 12$ pe oră din 2 slujbe. „Sper să mă pot pensiona la 90 de ani”. Ce necaz are? Newsweek.ro
Rebeca nu iese la pensie. În vârstă de 87 de ani, câștigă 12 dolari pe oră lucrând ca secretară la b...
11:20
VIDEO Pregătiri de război. Fregate germane, cresc cu 50% puterea de foc. Primesc 96 lansatoare pentru Tomahawk Newsweek.ro
Rusia apare ca fiind tot mai agresivă. Putin pare că vrea să extindă războiul. Iar Europa se pregăte...
11:10
Mituri despre pisicile hipoalergenice Newsweek.ro
Multe persoane care iubesc pisicile și suferă de alergii se întreabă dacă există cu adevărat pisici ...
11:10
Cele mai bune aplicații eSIM pentru călătorii: comparație între soluțiile populare Newsweek.ro
Conexiunea la internet a devenit o parte esențială a fiecărei călătorii. Fie că rezervi cazare, chem...
Acum 6 ore
10:50
Horoscop 2026 care garantează succesul în bani și afaceri. Gemeni, Fecioară, Săgetător, adaptați-vă Newsweek.ro
Mesajul anului 2026 este că securitatea materială nu mai ține atât de mult de ceea ce deții, cât de ...
10:30
O schimbare a legii pensiilor „încaieră” instituțiile statului. Una vrea creșterea pensiilor, alta NU. De ce? Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a legii pensiilor a fost înaintată în Parlament. 2 instiutții ale statului ...
10:10
Alegerile pentru Primăria Capitalei - Ce partide au câștigat și ce partide au pierdut Newsweek.ro
Două partide au fost pe plus față de alegerile din 2024, două pe minus. AUR, o victorie cât o înfrân...
10:00
Premieră, în România. Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă 100 lei „Taxă de horoscop” pentru nou născuți Newsweek.ro
Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă, în premieră, în România, o„Taxă de horoscop” pentru nou n...
09:50
Cât îl costă pe Putin războiul din Ucraina? Peste 130.000.000.000 $, 5,1% din PIB-ul Rusiei, doar în 2025 Newsweek.ro
În premieră, Kremlinul și un calcul matematic simplu arată cât îl costă pe Putin războiul din Ucrain...
09:20
VIDEO YouTuber-ul Jake Paul s-a crezut mare boxer. Greul Anthony Joshua l-a doborât cu un KO brutal Newsweek.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe YouTuber-ul d...
Acum 8 ore
08:50
VIDEO Prețurile la benzină și motorină s-au dublat, de la 0,5$/l la 1$/l. Populația a ieșit în stradă Newsweek.ro
Noul președinte de centru dreapta al Boliviei a declarat stare de urgență economică și a eliminat su...
08:30
VIDEO După luni de tergiversări, Administrația Trump a început să publice documentele din Dosarul Epstein Newsweek.ro
Administrația Trump a început să publice documentele clasificate din Dosarul Epstein. Democrații spu...
08:00
CALENDAR DECEMBRIE - Prima proiecție a unui film. Cutremurul și valurile tsunami din Oceanul Indian Newsweek.ro
28 decembrie 1895. La Paris, fraţii Lumiére au realizat prima  reprezentaţie publică a cinematografu...
07:50
Șervețelele umede „bio”, mai puțin biodegradabile decât scrie pe ambalaj. Câte săptămâni rămân intacte? Newsweek.ro
Un nou studiu britanic arată că multe șervețele umede presupus biodegradabile supraviețuiesc semnifi...
07:40
Ce să nu faci când amenajezi casa de sărbători? 3 greșeli electrice tipice de Crăciun. Cât de grave sunt? Newsweek.ro
Milioane de luminițe de Crăciun luminează casele și curțile în timpul sezonului de sărbători. Cu toa...
07:30
Cum îți dai seama că uzi greșit grădina iarna. Obiceiuri care distrug rădăcinile plantelor Newsweek.ro
Iarna, udarea excesivă a grădinii poate duce la înghețarea apei în sol, afectând grav rădăcinile pla...
07:20
Raport de război 2025. Trump adoptă o politică izolaționistă. China înclină spre Rusia. UE, de strajă Ucrainei Newsweek.ro
Donald Trump nu a pus capăt războiului din Ucraina în câteva zile. Confruntat cu critici ample în mi...
07:10
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromis...
Acum 12 ore
06:50
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor? Newsweek.ro
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat dacă a îndeplinit stagiul minim de cotizare? Sunt a...
06:20
Primul spital județean construit după 1989 în România, finalizat la Bistrița prin PNRR Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă finalizarea primului corp nou de spital judeţean construit în România dup...
Acum 24 ore
22:20
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump va avea loc în prima parte a anului viitor Newsweek.ro
Întâlnirea dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc...
22:00
Ilie Bolojan, despre vizita sa la PNL Constanța: Sunt probleme administrative și politice Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mul...
21:20
Petrolierele Rusiei ocolesc pe lângă coastele Turciei de teama dronelor Ucrainei. Fac 560 km în plus Newsweek.ro
Petrolierele care transportă țiței rusesc peste Marea Neagră iau o rută ocolită de-a lungul coastelo...
21:10
VIDEO Ciprian Ciucu a depus jurământul, pentru preluarea funcției de primar general al Capitalei Newsweek.ro
VIDEO Noul primar general ales al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, pentru preluarea...
20:50
Parlamentul Germaniei aprobă achiziții militare în valoare de 50.000.000.000 € Newsweek.ro
Parlamentul Germaniei, Bundestagul, a aprobat achiziții militare în valoare de 50.000.000.000 €, men...
20:40
Soldatul viitorului. înalt de 1,75 m și cântărind 80 kg, trage cu arma și costă 150.000$ Newsweek.ro
Echipa din spatele acestui android se așteaptă ca roboții umanoizi să fie folosiți ca arme în scopur...
20:00
2026, an de coșmar pentru români. Pensii și salarii înghețate. Taxele, prețul la gaze, motorina, Energia cresc Newsweek.ro
2026 va fi un an de coșmar pentru români. Pensiile și salariile vor fi înghețate. Taxele, prețul la ...
19:40
Raytheon, 168.000.000$ pentru furnizarea de sisteme Patriot către România. Marea Neagră, prioritară Newsweek.ro
Raytheon a obținut un contract de vânzări militare în valoare de 168 de milioane de dolari pentru a ...
19:30
Beijingul ripostează. companiile chineze de tehnologie au găsit modalități de a ocoli restricțiile SUA Newsweek.ro
Puse pe lista neagră de Washington, companiile chineze de tehnologie au găsit modalități de a ocoli ...
19:20
UE va lărgi aria pentru permisele de categorie B. Care este motivaţia şi ce se va întâmpla cu şoferii? Newsweek.ro
UE va lărgi aria pentru acordarea permiselor de conducere de categoria B. Care este motivaţia şi ce ...
19:10
Întâlniri bilaterale între ANCOM și autoritatea omoloagă din Statele Unite ale Americii - FCC Newsweek.ro
Aflat într-o vizită de lucru la Washington DC, Statele Unite ale Americii, vicepreședintele ANCOM, P...
18:50
Ce se întâmplă dacă încetezi brusc să bei cafea. Au loc schimbări bruște în organism Newsweek.ro
Renunțarea bruscă la cafea poate provoca dureri de cap, oboseală accentuată și dificultăți de concen...
18:40
Rusia a izolat Odesa de Moldova și România. A avariat un pod peste Nistru, tăind aprovizionarea cu arme Newsweek.ro
Drone kamikaze ale Rusiei au lovit un pod peste râul Nistru din apropierea satului Maiaki, pe autost...
18:20
Horoscop ultima săptămână din decembrie 2025. Care este cea mai norocoasă pentru fiecare zodie? Newsweek.ro
Ziua cea mai norocoasă a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, în perioada 22-28 decembrie 2025, ...
18:10
Super Tasting pe harta României – un tur naţional de degustări premium, semnat Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro Newsweek.ro
Două platforme dedicate vinului de calitate, Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro, au lansat, începând cu l...
18:10
Fenomen natural unic. O ceață roz învăluie Marea Britanie și este spectaculoasă inclusiv pentru specialiști Newsweek.ro
În mari părți ale Marii Britanii, cerul a căpătat recent o culoare roz pal. Meteorologii au descifra...
17:50
VIDEO Ucraina lovește Rusia cu rachete de croazieră „Bars” în roi. Au o rază de acțiune de 800 de kilometri Newsweek.ro
Racheta de croazieră Bars este deja un produs cu adevărat în serie, iar Ucraina poate lansa deja sut...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.