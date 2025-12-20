O cometă uriașă și misterioasă a trecut pe lângă Pământ. Oamenii de știință au observat ceva neobișnuit
Newsweek.ro, 20 decembrie 2025 19:50
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de aproximativ...
Acum 15 minute
20:20
Opt alimente surprinzătoare care conțin mai mult fier decât carnea de vită, potrivit nutriționiștilor # Newsweek.ro
Deși carnea de vită este recunoscută ca o sursă importantă de fier, nutriționiștii atrag atenția că ...
Acum 30 minute
20:10
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și în anul viitor, potrivit surselor guvernamentale # Newsweek.ro
TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelu...
Acum o oră
19:50
O cometă uriașă și misterioasă a trecut pe lângă Pământ. Oamenii de știință au observat ceva neobișnuit # Newsweek.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de aproximativ...
19:40
Cupa Africii pe Națiuni își schimbă formatul: din 2028, competiția va fi organizată o dată la patru ani # Newsweek.ro
Începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni va fi organizată o dată la patru ani, nu din doi în d...
Acum 2 ore
19:20
Începând cu 1 februarie 2026, accesul în zona cea mai apropiată de Fontana di Trevi va fi taxat cu 2...
19:10
Comisar-șef de poliție din Giurgiu prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chiar în mașina sa de serviciu # Newsweek.ro
Un comisar-șef de poliție din municipiul Giurgiu a fost prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chia...
18:50
Șoriciul, nelipsit de pe mesele de Crăciun și Revelion, nu este doar o plăcere vinovată, ci și un al...
18:50
Horaţiu Potra, cercetare penală complicată. Care este condiţia pentru ca aceasta să se desfăşoare? # Newsweek.ro
În cazul mercenarului Horaţiu Potra, cercetarea penală este proedural mai complicată. Care este cond...
Acum 4 ore
18:30
Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine va face parte din el? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine ...
18:10
Ciprian Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în Centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari # Newsweek.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din ce...
17:50
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%. Care este oraşul unde se întâmplă asta, de anul viitor? # Newsweek.ro
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%, a decis Consiliul Local al unui oraş important din Români...
17:30
Nicușor Dan: Am de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, spune că a primit "de la magistrați sute de pagini de materiale ...
16:50
Cea mai șocantă conferință de presă din istoria Justiției a început catastrofal și s-a terminat dezastruos # Newsweek.ro
Niciodată o categorie socio-profesională nu s-a împușcat atât de repede în picior după ce și-a tăiat...
Acum 6 ore
16:30
Condamnarea de 14 ani a lui Mario Iorgulescu, anulată de o judecătoare cu 7.000 € salariu. Lia Savonea aprobă # Newsweek.ro
Soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu în 2019 a adus acuzații grave judecătoarelor Adriana Ispas...
16:10
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii? # Newsweek.ro
Zilele acestea pensionarii și românii cu venituri mici primesc ultimul bonus la pensie pe anul 2025....
15:50
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat a doua probă de coborâre de la Val Gardena (Italia), desfăşu...
15:40
Ciprian Ciucu a găsit o datorie fabuloasă de 2.100.000.000 lei la Primăria București. Ce soluții are # Newsweek.ro
Proaspătul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, se plânge de situația catastrofală în care a găsit fi...
15:20
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului # Newsweek.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a...
15:10
Romsilva:Populaţia poate achiziţiona, din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online # Newsweek.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.s...
14:50
Intervenţii ale Poliției în primele 11 luni privind violenţa domestică: Numărul faptelor penale a scăzut # Newsweek.ro
Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul ...
14:40
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, î...
Acum 8 ore
14:20
Timiş: Doi muncitori au căzut de pe o schelă; unul a decedat, celălalt - transportat la spital în stare gravă # Newsweek.ro
Doi muncitori care reparau o casă din comuna timişeană Jebel au căzut sâmbătă de pe o schelă, unul d...
14:10
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone uc...
13:50
Marea Britanie a îndemnat oamenii să nu cumpere ciocolată din Dubai. Care este motivul? # Newsweek.ro
Autoritatea britanică pentru siguranța alimentară a avertizat persoanele cu alergii să evite ciocola...
13:30
Trafic aerian afectat la Iași: ceața provoacă redirecționarea a trei zboruri și anulări # Newsweek.ro
Ceața densă continuă să afecteze Aeroportul din Iași pentru a doua zi consecutiv. Din cauza vizibili...
13:20
ChatGPT devine personalizabil. Utilizatorii pot modifica stilul, tonul și caracteristicile AI # Newsweek.ro
ChatGPT a primit funcții noi care permit utilizatorilor să îi personalizeze comunicarea. Acum, poți ...
13:10
ANM: Cod galben de ceață și polei în 15 județe și București, vizibilitate redusă local sub 50 m # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pe...
12:50
Oamenii de știință anunță că în weekendul 20-21 decembrie nu sunt așteptate furtuni magnetice pe Păm...
12:40
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai lungă noapte a anului și momentul când zilele încep să crească # Newsweek.ro
Solstițiul de iarnă din 2025 marchează momentul astronomic al celei mai lungi nopți și celei mai scu...
Acum 12 ore
12:20
Raport susținut de ONU: Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un nou studiu internațional # Newsweek.ro
Un raport recent al programului Integrated Food Security Phase Classification arată că situația alim...
12:10
Analiză de sânge cu microARN atinge 97% precizie în diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice # Newsweek.ro
Un test de sânge inovator, bazat pe analiza microARN-urilor, ar putea schimba modul în care este dia...
11:50
Evoluția pieței de mașini electrificate și electrice în 2025. Doar 6.400 mașini noi înregistrate în 10 luni # Newsweek.ro
Au șanse mașinile electrice să le ia repede locul celor termice?
11:40
O pensionară de 87 ani câștigă 12$ pe oră din 2 slujbe. „Sper să mă pot pensiona la 90 de ani”. Ce necaz are? # Newsweek.ro
Rebeca nu iese la pensie. În vârstă de 87 de ani, câștigă 12 dolari pe oră lucrând ca secretară la b...
11:20
VIDEO Pregătiri de război. Fregate germane, cresc cu 50% puterea de foc. Primesc 96 lansatoare pentru Tomahawk # Newsweek.ro
Rusia apare ca fiind tot mai agresivă. Putin pare că vrea să extindă războiul. Iar Europa se pregăte...
11:10
Multe persoane care iubesc pisicile și suferă de alergii se întreabă dacă există cu adevărat pisici ...
11:10
Conexiunea la internet a devenit o parte esențială a fiecărei călătorii. Fie că rezervi cazare, chem...
10:50
Horoscop 2026 care garantează succesul în bani și afaceri. Gemeni, Fecioară, Săgetător, adaptați-vă # Newsweek.ro
Mesajul anului 2026 este că securitatea materială nu mai ține atât de mult de ceea ce deții, cât de ...
10:30
O schimbare a legii pensiilor „încaieră” instituțiile statului. Una vrea creșterea pensiilor, alta NU. De ce? # Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a legii pensiilor a fost înaintată în Parlament. 2 instiutții ale statului ...
10:10
Două partide au fost pe plus față de alegerile din 2024, două pe minus. AUR, o victorie cât o înfrân...
10:00
Premieră, în România. Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă 100 lei „Taxă de horoscop” pentru nou născuți # Newsweek.ro
Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă, în premieră, în România, o„Taxă de horoscop” pentru nou n...
09:50
Cât îl costă pe Putin războiul din Ucraina? Peste 130.000.000.000 $, 5,1% din PIB-ul Rusiei, doar în 2025 # Newsweek.ro
În premieră, Kremlinul și un calcul matematic simplu arată cât îl costă pe Putin războiul din Ucrain...
09:20
VIDEO YouTuber-ul Jake Paul s-a crezut mare boxer. Greul Anthony Joshua l-a doborât cu un KO brutal # Newsweek.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe YouTuber-ul d...
08:50
VIDEO Prețurile la benzină și motorină s-au dublat, de la 0,5$/l la 1$/l. Populația a ieșit în stradă # Newsweek.ro
Noul președinte de centru dreapta al Boliviei a declarat stare de urgență economică și a eliminat su...
08:30
VIDEO După luni de tergiversări, Administrația Trump a început să publice documentele din Dosarul Epstein # Newsweek.ro
Administrația Trump a început să publice documentele clasificate din Dosarul Epstein. Democrații spu...
08:00
CALENDAR DECEMBRIE - Prima proiecție a unui film. Cutremurul și valurile tsunami din Oceanul Indian # Newsweek.ro
28 decembrie 1895. La Paris, fraţii Lumiére au realizat prima reprezentaţie publică a cinematografu...
07:50
Șervețelele umede „bio”, mai puțin biodegradabile decât scrie pe ambalaj. Câte săptămâni rămân intacte? # Newsweek.ro
Un nou studiu britanic arată că multe șervețele umede presupus biodegradabile supraviețuiesc semnifi...
07:40
Ce să nu faci când amenajezi casa de sărbători? 3 greșeli electrice tipice de Crăciun. Cât de grave sunt? # Newsweek.ro
Milioane de luminițe de Crăciun luminează casele și curțile în timpul sezonului de sărbători. Cu toa...
Acum 24 ore
07:30
Cum îți dai seama că uzi greșit grădina iarna. Obiceiuri care distrug rădăcinile plantelor # Newsweek.ro
Iarna, udarea excesivă a grădinii poate duce la înghețarea apei în sol, afectând grav rădăcinile pla...
07:20
Raport de război 2025. Trump adoptă o politică izolaționistă. China înclină spre Rusia. UE, de strajă Ucrainei # Newsweek.ro
Donald Trump nu a pus capăt războiului din Ucraina în câteva zile. Confruntat cu critici ample în mi...
07:10
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromis...
