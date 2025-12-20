De ce să mănânci mai mult șorici de Crăciun. Te ajută să ai un ten luminos

Newsweek.ro, 20 decembrie 2025 18:50

Șoriciul, nelipsit de pe mesele de Crăciun și Revelion, nu este doar o plăcere vinovată, ci și un al...

Acum 10 minute
19:20
Fontana di Trevi va deveni accesibilă doar contra cost. Cât va trebui să plătiți? Newsweek.ro
Începând cu 1 februarie 2026, accesul în zona cea mai apropiată de Fontana di Trevi va fi taxat cu 2...
Acum 30 minute
19:10
Comisar-șef de poliție din Giurgiu prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chiar în mașina sa de serviciu Newsweek.ro
Un comisar-șef de poliție din municipiul Giurgiu a fost prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chia...
Acum o oră
18:50
18:50
Horaţiu Potra, cercetare penală complicată. Care este condiţia pentru ca aceasta să se desfăşoare? Newsweek.ro
În cazul mercenarului Horaţiu Potra, cercetarea penală este proedural mai complicată. Care este cond...
Acum 2 ore
18:30
Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine va face parte din el? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine ...
18:10
Ciprian Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în Centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari Newsweek.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din ce...
17:50
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%. Care este oraşul unde se întâmplă asta, de anul viitor? Newsweek.ro
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%, a decis Consiliul Local al unui oraş important din Români...
Acum 4 ore
17:30
Nicușor Dan: Am de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, spune că a primit "de la magistrați sute de pagini de materiale ...
16:50
Cea mai șocantă conferință de presă din istoria Justiției a început catastrofal și s-a terminat dezastruos Newsweek.ro
Niciodată o categorie socio-profesională nu s-a împușcat atât de repede în picior după ce și-a tăiat...
16:30
Condamnarea de 14 ani a lui Mario Iorgulescu, anulată de o judecătoare cu 7.000 € salariu. Lia Savonea aprobă Newsweek.ro
Soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu în 2019 a adus acuzații grave judecătoarelor Adriana Ispas...
16:10
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii? Newsweek.ro
Zilele acestea pensionarii și românii cu venituri mici primesc ultimul bonus la pensie pe anul 2025....
15:50
Schi alpin: Cupa Mondială - Elveţianul Franjo von Allmen, învingător la Val Gardena Newsweek.ro
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat a doua probă de coborâre de la Val Gardena (Italia), desfăşu...
15:40
Ciprian Ciucu a găsit o datorie fabuloasă de 2.100.000.000 lei la Primăria București. Ce soluții are Newsweek.ro
Proaspătul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, se plânge de situația catastrofală în care a găsit fi...
Acum 6 ore
15:20
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului Newsweek.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a...
15:10
Romsilva:Populaţia poate achiziţiona, din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online Newsweek.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.s...
14:50
Intervenţii ale Poliției în primele 11 luni privind violenţa domestică: Numărul faptelor penale a scăzut Newsweek.ro
Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul ...
14:40
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice, indisponibilizate; 540 de dosare penale Newsweek.ro
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, î...
14:20
Timiş: Doi muncitori au căzut de pe o schelă; unul a decedat, celălalt - transportat la spital în stare gravă Newsweek.ro
Doi muncitori care reparau o casă din comuna timişeană Jebel au căzut sâmbătă de pe o schelă, unul d...
14:10
Rusia a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă Newsweek.ro
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone uc...
13:50
Marea Britanie a îndemnat oamenii să nu cumpere ciocolată din Dubai. Care este motivul? Newsweek.ro
Autoritatea britanică pentru siguranța alimentară a avertizat persoanele cu alergii să evite ciocola...
Acum 8 ore
13:30
Trafic aerian afectat la Iași: ceața provoacă redirecționarea a trei zboruri și anulări Newsweek.ro
Ceața densă continuă să afecteze Aeroportul din Iași pentru a doua zi consecutiv. Din cauza vizibili...
13:20
ChatGPT devine personalizabil. Utilizatorii pot modifica stilul, tonul și caracteristicile AI Newsweek.ro
ChatGPT a primit funcții noi care permit utilizatorilor să îi personalizeze comunicarea. Acum, poți ...
13:10
ANM: Cod galben de ceață și polei în 15 județe și București, vizibilitate redusă local sub 50 m Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pe...
12:50
Oamenii de știință au dezvăluit dacă va exista o furtună magnetică în acest weekend Newsweek.ro
Oamenii de știință anunță că în weekendul 20-21 decembrie nu sunt așteptate furtuni magnetice pe Păm...
12:40
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai lungă noapte a anului și momentul când zilele încep să crească Newsweek.ro
Solstițiul de iarnă din 2025 marchează momentul astronomic al celei mai lungi nopți și celei mai scu...
12:20
Raport susținut de ONU: Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un nou studiu internațional Newsweek.ro
Un raport recent al programului Integrated Food Security Phase Classification arată că situația alim...
12:10
Analiză de sânge cu microARN atinge 97% precizie în diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice Newsweek.ro
Un test de sânge inovator, bazat pe analiza microARN-urilor, ar putea schimba modul în care este dia...
11:50
Evoluția pieței de mașini electrificate și electrice în 2025. Doar 6.400 mașini noi înregistrate în 10 luni Newsweek.ro
Au șanse mașinile electrice să le ia repede locul celor termice?
11:40
O pensionară de 87 ani câștigă 12$ pe oră din 2 slujbe. „Sper să mă pot pensiona la 90 de ani”. Ce necaz are? Newsweek.ro
Rebeca nu iese la pensie. În vârstă de 87 de ani, câștigă 12 dolari pe oră lucrând ca secretară la b...
Acum 12 ore
11:20
VIDEO Pregătiri de război. Fregate germane, cresc cu 50% puterea de foc. Primesc 96 lansatoare pentru Tomahawk Newsweek.ro
Rusia apare ca fiind tot mai agresivă. Putin pare că vrea să extindă războiul. Iar Europa se pregăte...
11:10
Mituri despre pisicile hipoalergenice Newsweek.ro
Multe persoane care iubesc pisicile și suferă de alergii se întreabă dacă există cu adevărat pisici ...
11:10
Cele mai bune aplicații eSIM pentru călătorii: comparație între soluțiile populare Newsweek.ro
Conexiunea la internet a devenit o parte esențială a fiecărei călătorii. Fie că rezervi cazare, chem...
10:50
Horoscop 2026 care garantează succesul în bani și afaceri. Gemeni, Fecioară, Săgetător, adaptați-vă Newsweek.ro
Mesajul anului 2026 este că securitatea materială nu mai ține atât de mult de ceea ce deții, cât de ...
10:30
O schimbare a legii pensiilor „încaieră” instituțiile statului. Una vrea creșterea pensiilor, alta NU. De ce? Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a legii pensiilor a fost înaintată în Parlament. 2 instiutții ale statului ...
10:10
Alegerile pentru Primăria Capitalei - Ce partide au câștigat și ce partide au pierdut Newsweek.ro
Două partide au fost pe plus față de alegerile din 2024, două pe minus. AUR, o victorie cât o înfrân...
10:00
Premieră, în România. Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă 100 lei „Taxă de horoscop” pentru nou născuți Newsweek.ro
Spitalul Clinic Suceava vrea să introducă, în premieră, în România, o„Taxă de horoscop” pentru nou n...
09:50
Cât îl costă pe Putin războiul din Ucraina? Peste 130.000.000.000 $, 5,1% din PIB-ul Rusiei, doar în 2025 Newsweek.ro
În premieră, Kremlinul și un calcul matematic simplu arată cât îl costă pe Putin războiul din Ucrain...
09:20
VIDEO YouTuber-ul Jake Paul s-a crezut mare boxer. Greul Anthony Joshua l-a doborât cu un KO brutal Newsweek.ro
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a trezit la realitate pe YouTuber-ul d...
08:50
VIDEO Prețurile la benzină și motorină s-au dublat, de la 0,5$/l la 1$/l. Populația a ieșit în stradă Newsweek.ro
Noul președinte de centru dreapta al Boliviei a declarat stare de urgență economică și a eliminat su...
08:30
VIDEO După luni de tergiversări, Administrația Trump a început să publice documentele din Dosarul Epstein Newsweek.ro
Administrația Trump a început să publice documentele clasificate din Dosarul Epstein. Democrații spu...
08:00
CALENDAR DECEMBRIE - Prima proiecție a unui film. Cutremurul și valurile tsunami din Oceanul Indian Newsweek.ro
28 decembrie 1895. La Paris, fraţii Lumiére au realizat prima  reprezentaţie publică a cinematografu...
07:50
Șervețelele umede „bio”, mai puțin biodegradabile decât scrie pe ambalaj. Câte săptămâni rămân intacte? Newsweek.ro
Un nou studiu britanic arată că multe șervețele umede presupus biodegradabile supraviețuiesc semnifi...
07:40
Ce să nu faci când amenajezi casa de sărbători? 3 greșeli electrice tipice de Crăciun. Cât de grave sunt? Newsweek.ro
Milioane de luminițe de Crăciun luminează casele și curțile în timpul sezonului de sărbători. Cu toa...
07:30
Cum îți dai seama că uzi greșit grădina iarna. Obiceiuri care distrug rădăcinile plantelor Newsweek.ro
Iarna, udarea excesivă a grădinii poate duce la înghețarea apei în sol, afectând grav rădăcinile pla...
07:20
Raport de război 2025. Trump adoptă o politică izolaționistă. China înclină spre Rusia. UE, de strajă Ucrainei Newsweek.ro
Donald Trump nu a pus capăt războiului din Ucraina în câteva zile. Confruntat cu critici ample în mi...
07:10
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromis...
06:50
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor? Newsweek.ro
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat dacă a îndeplinit stagiul minim de cotizare? Sunt a...
Acum 24 ore
06:20
Primul spital județean construit după 1989 în România, finalizat la Bistrița prin PNRR Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă finalizarea primului corp nou de spital judeţean construit în România dup...
19 decembrie 2025
22:20
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump va avea loc în prima parte a anului viitor Newsweek.ro
Întâlnirea dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc...
22:00
Ilie Bolojan, despre vizita sa la PNL Constanța: Sunt probleme administrative și politice Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mul...
