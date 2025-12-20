Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin
Gândul, 20 decembrie 2025 15:50
Statele Unite au lansat, în această toamnă, un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte. Documentul, elaborat cu colaborare cu oficiali ruși, includea puncte pe care Kievul le-a considerat adevărate „capcane“ întinse de Kremlin și pe care a spus că nu le va accepta niciodată fără mai multe garanții de securitate. Acestea includeau, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:20
Când este bine să stropim roșiile cu lapte. Trucul natural folosit de grădinarii cu experiență # Gândul
Multă lume se întreabă când este bine să stropim roșiile cu lapte și dacă este într-adevăr eficient, dar și ce beneficii reale aduce practica aceasta aparent neobișnuită. Tot mai mulți grădinari, fie ei amatori sau cu experiență, caută soluții naturale pentru a proteja culturile, iar stropirea roșiilor cu lapte este una dintre metodele tradiționale readuse […]
Acum 30 minute
16:00
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi controlori de trafic aerian # Gândul
Gândul.ro vă invită la o provocare de logică. Testul de astăzi constă în identificarea celor trei diferențe dintre doi controlori de trafic aerian. Puzzle-urile de tipul „găsește diferențele” sunt la mare căutare în zilele noastre și e ușor de înțeles de ce! Sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul, oferindu-ți în același timp un […]
16:00
Elveția caută soluții legale pentru protejarea conținutului media în era Inteligenței Artificiale # Gândul
Elveția se pregătește să ia măsuri împotriva companiilor de inteligență artificială care folosesc conținut media fără permisiune. Subiectul a ajuns în Parlament, unde mai mulți politicieni spun că textele jurnaliștilor, articolele și materialele creative sunt asumate de modelele AI fără acordul celor care le-au creat. Nemulțumirea vine în special din partea editorilor și jurnaliștilor, care […]
Acum o oră
15:50
Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore” # Gândul
Youtuberul și antreprenorul Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzațiile din investigația Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”. În reacția sa, Selly respinge ferm acuzațiile și susține că toate tranzacțiile s-au desfășurat legal, pe baza unor documente oficiale emise de autorități locale și confirmate, spune el, […]
15:50
Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin # Gândul
Statele Unite au lansat, în această toamnă, un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte. Documentul, elaborat cu colaborare cu oficiali ruși, includea puncte pe care Kievul le-a considerat adevărate „capcane“ întinse de Kremlin și pe care a spus că nu le va accepta niciodată fără mai multe garanții de securitate. Acestea includeau, […]
15:40
UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent # Gândul
Comisia Europeană a prezentat primul plan de combatere a crizei locuințelor din continent, care vizează stimularea construcțiilor și reglementarea închirierilor pe termen scurt. Cifrele sunt îngrijorătoare: aproape 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost în cele 27 de state membre, mai mult decât întreaga populație a Bruxelles-ului. În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut […]
Acum 2 ore
15:10
Fii oază de stabilitate în mijlocul furtunii. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 21 decembrie 2025. Berbec Astăzi ar trebui să-ți meargă bine. Se simte o liniște suplimentară în aer, care te va ajuta să-ți calmezi nervii. Nu este nevoie să complici lucrurile mai mult decât este necesar. Răspunsurile la întrebări sunt, […]
15:10
Creșterea decalajului economic din America pune în pericol speranțele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului # Gândul
De la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui republican Donald Trump, Statele Unite trec printr-un fenomen cunoscut drept „economia în formă de K”. Ce reprezintă? Partea superioară a literei K se referă la americanii din marile corporații tech, bănci și companiile de energie (în special cele pe bază de combustibilii fosili tot mai promovați […]
15:10
Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință # Gândul
Există câteva obiceiuri pe care dacă le adoptăm putem să avem un creier mai tânăr cu până la opt ani. Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului, dar și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care „arată” mai tânăr. Folosindu-se […]
15:00
Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi # Gândul
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor, înființată în urmă cu cinci ani. Astfel, organizația caritabilă comună a celor doi, Fundația Archewell, va fi redenumită. Noul nume va fi numi Archewell Philanthropies, odată cu marcarea a cinci ani de la lansare. Ce rol joacă Fundația Archewell […]
15:00
UE va plăti dobânzi uriașe pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Cât vor achita contribuabilii europeni din 2028 # Gândul
Contribuabilii europeni vor fi nevoiți să plătească 3 miliarde de euro pe an, sub formă de dobânzi, pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, potrivit unor înalți oficiali ai Comisiei Europene, relatează Politico. Liderii blocului au hotărât, săptămâna aceasta, să strângă 90 de miliarde de euro, cu sprijinul bugetului UE, pentru a se asigura că […]
15:00
„Sunetul libertății” a răsunat din nou la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989 # Gândul
Timișoara marchează astăzi, 20 decembrie, 36 de ani de la momentul în care a devenit primul oraș liber din România. La ora 12:00, sirenele au răsunat timp de trei minute în tot orașul, într-un gest simbolic dedicat memoriei victimelor de la Revoluție. Este un moment care se repetă în fiecare an și care amintește de […]
14:50
Costel Gâlcă cere transferuri chiar înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucător” # Gândul
Costel Gâlcă a vorbit despre meciul cu FCSB și delegarea lui Istvan Kovacs la această partidă. Dar antrenorul Rapidului cere, în primul rând transferuri puternice, pentru ca echipa să se bată la titlu. Derby-ul cu FCSB e duminică, 21 decembrie, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa 21. Rapid e lider în Superliga, 39 […]
14:30
Mihăilă e SIGUR pe el înainte de meciul cu Turcia! „Suporterii trebuie să aibă încredere în noi” # Gândul
Valentin Mihăilă este fotbalistul pe care se bazează Mircea Lucescu în decisivul meci cu Turcia din 26 martie 2026. Venit în această vară în nord-estul Anatoliei, la formaţia din Caykur Rizespor, Vali recunoaşte că sezonul 2025 a fost unul extrem de dificil, marcat de accidentări şi de rezultate sub aşteptări inclusiv la prima reprezentativă. Mihăilă […]
14:30
Miliardarii care vor să iasă din democrație. Cum își construiesc elitele din tech propriile orașe, cu reguli și taxe făcute de ei # Gândul
Tot mai mulți oameni foarte bogați din industria tehnologiei nu mai vor doar să-și mute firmele sau banii. Vor să schimbe și regulile. Sau, mai exact, să și le facă singuri. În ultimii ani, în cercurile din Silicon Valley și din zona criptomonedelor a apărut o idee care până nu demult părea SF: construirea unor […]
Acum 4 ore
14:20
Ce poți să împarți înainte de Crăciun pentru liniște și sănătate în familie. Ce simbolizează mărul oferit de pomană # Gândul
Crăciunul nu reprezintă doar o sărbătoare a bucuriei și a mesei bogate, ci și un moment profund de curățare sufletească. Tradiția la români spune că pomana oferită înainte de Crăciun aduce sănătate, pace în familie, dar și o liniște care se simte tot anul. Gestul acesta făcut cu o inimă curată are o putere aparte […]
14:10
Concesiile teritoriale, marea dilemă a lui Zelenski. După 4 ani de război, trebuie să-i convingă pe ucraineni au luptat degeaba în Donbas, Herson și Zaporojie. Politico: „Pământ ucrainean pentru care soldații au sângerat și au murit” # Gândul
Liderii din Ucraina, Europa și SUA au salutat ceea ce consideră a fi un progres semnificativ în cadrul discuțiilor de pace din această săptămână pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani al Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre perspectiva încheierii unui acord de pace, afirmând că Rusia și Ucraina […]
14:00
Tatăl guvernează, băiatul încasează. Cum și-a crescut Eric Trump 10 ori averea de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă # Gândul
Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui SUA, a înregistrat în ultimii ani o creștere surprinzătoare a averii personale. Averea lui a crescut de aproape 10 ori de când Donald Trump s-a întors la conducerea țării. Astfel, a atins suma imensă de aproximativ 400 de milioane de dolari, potrivit Forbes. De unde vine averea lui Eric […]
14:00
Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu arată când vine următorul mare cutremur în România. El apreciază că ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9 grade pe Richter, putând ajunge chiar și la 8 grade. Finalul de an 2025 a adus o nouă activitate seismică în zona Vrancea. Cutremure în Vrancea, pe final de 2025 […]
13:30
Ce tradiţii şi obiceiuri sunt de Ignat. Ce înseamnă dacă găsiți sânge închegat în inima porcului # Gândul
Potrivit tradiţiilor românești, azi, 20 decembrie, se taie porcul, în zi de Ignat. În gospodăriile de la țară, dimineața începe cu multă muncă, acolo unde oamenii se adună pentru sacrificarea porcului. România este o țară în care tradițiile și obieciurile sunt păstrate cu sfințenie și transmise mai departe din generație în generație. Legătura dintre porc […]
13:30
Nicușor Dan anunță consultări la Cotroceni cu magistrații dar în spatele ușilor închise: „Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții”. Mâine, Președintele publică o sinteză a nemulțumirilor primite # Gândul
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Președintele Dan […]
13:20
Care este desertul de Sărbători care are beneficii surprinzătoare pentru organism. Alternativa aromată și sănătoasă pentru masa de Crăciun # Gândul
Turta dulce este unul dintre cele mai iubite deserturi ale sezonului rece, nu este apreciată numai pentru gustul specific, ci și pentru combinația de condimente care pot aduce beneficii organismului. Desertul surprinzător cu beneficii pentru organism Specialiștii atrag atenția că ingredientele clasice din acest desert tradițional conțin substanțe cu efect antiinflamator și antioxidant. Scorțișoara, ghimbirul, […]
13:20
Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare # Gândul
Într-un răspuns transmis lui Ștefan-Lucian Deleanu – tânăr pasionat de justiție și profesionist IT cu peste 8 ani de experiență – Curtea de Apel Oradea explică de ce se ajunge în faza controversată în care „faptele sunt prescrise”. În primul rând, totul se reduce la un volum imens de muncă, în pofida narativului susținătorilor lui […]
13:10
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni # Gândul
După ce Nicușor Dan s-a întâlnit cu Moș Crăciun în Finlanda, acum, concubina președintelui, Mirabela Grădinaru, a primit colindători din mai multe școli la Palatul Cotroceni. În cadrul unui eveniment organizat de Administrația Prezidențială cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii de la Grădinița pentru copii cu Nevoi Speciale, Corul Național de Copii „Allegretto” și grupul […]
13:10
Ciprian Ciucu arată ce dezastru a găsit la Primăria Capitalei. Ce a lăsat în urmă Nicușor Dan # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, ține prima conferință de presă de când a intrat în funcție cu drepturi depline. A îneput prin a arăta dezastrul pe care l-a găsit la Primăria București, după Nicușor Dan.
13:00
Președinții răsturnați de Primăvara Arabă, unde sunt ei acum? Au trecut 15 ani de când un tânăr văzător tunisian, a cărui căruță a fost confiscată de poliție, a „aprins” lumea arabă # Gândul
În urmă cu 15 ani, lumea arabă trăia o serie de revolte populare care au culminat cu schimbarea puterii în Tunisia, Egipt, Yemen, Siria şi Libia. Cunoscute sub numele „primăvara arabă”, aceste evenimente au schimbat ordinea politică din mai multe ţări şi au stârnit reacţii şi acţiuni la nivel mondial. De la prăbușirea unor regimuri […]
12:30
CFR Cluj a bătut la Botoșani, dar conducerea este nemulțumită de jucători. „Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul! Sunt incompatibili cu mine” # Gândul
După 1-0 la Botoșani, o victorie pe care puțini o anticipau înaintea meciului, CFR încheie anul 2025 cu 26 de puncte și o linie de clasament (6 victorii și 7 înfrângeri, în 21 de etape) mult sub așteptările șefilor. La finalul partidei, jucătorii au fost anunțați că urmează o „aerisire” a vestiarului, acolo unde câțiva […]
Acum 6 ore
12:20
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi… ” # Gândul
Vești triste pentru iubitorii de fotbal din România. Celebrul comentator Ilie Dobre a suferit un preinfarct și a fost transportat de urgență la spitalul Militar din București. În vârstă de 72 de ani, acesta a fost operat, iar din fericire, stare sa este acum una stabilă, relatează Fanatik. Celebrul comentator Ilie Dobre trece prin momente […]
12:20
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei # Gândul
Victoria conservatorului José Antonio Kast la alegerile prezidențiale din Chile din 14 decembrie reprezintă un punct de cotitură pentru America Latină și consolidează astfel o axă de lideri de dreapta aliniați cu viziunea lui Donald Trump. Kast, candidatul Partidului Republican, a câștigat turul al doilea cu aproximativ 58,2% din voturi și a învins-o pe Jeannette […]
12:20
Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbi în cadrul unei noi pastile despre prezența lui Nicușor Dan la ședința Consiliului European. Jurnalistul crede că șeful statului nu a fost acolo și face aceste remarci chiar după declarațiile date de președinte.
12:10
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) avertizează că unul din zece copii din întreaga lume va avea nevoie de asistență în anul următor, Sudanul și Gaza înregistrând cele mai grave situații de urgență în rândul copiilor. UNICEF a precizat că acest număr este echivalent cu populația totală a Spaniei, Germaniei și Regatului Unit la un […]
12:10
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“ # Gândul
Steve Witkoff, miliardar, dezvoltator imobiliar și partener de golf al lui Donald Trump, preluase funcția de „trimis special al noului președinte în Orientul Mijlociu“ de doar câteva zile când a primit un mesaj surprinzător de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Vladimir Putin era interesat să-l întâlnească – atât de interesat încât ar fi putut […]
12:00
Majda Aboulumosha a povestit cum prepară cel mai bun cozonac de Sărbători. Ingredientul special pe care îl folosește # Gândul
Dacă ai în plan să impresionezi anul acesta invitații de la masa de Crăciun, ar fi bine să încerci această rețetă specială de cozonac. Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai îndrăgit desert festiv, cu umplutură de cacao și ciocolată. Cozonacul este „vedeta” incontestabilă a Sărbătorilor. Mirosul de aluat cald, dar și aromele […]
12:00
ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 20 decembrie, avertizări nowcasting cod galben de ceață și polei, valabile pe raza a 27 de județe. Sunt afectate mari regiuni din țară, începând cu Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova și terminând cu municipiul București. Conform prognozei de specialitate, până în jurul prânzului, în municipiul […]
12:00
Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză privind o presupusă demitere a președintelui Nicușor Dan, care ar reprezenta o oportunitate politică pentru actualul prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că, în cazul unui referendum pentru demiterea președintelui […]
11:50
„Rezist” și USR protestează, Ilie Bolojan livrează. Premierul a înființat controversatul grup de lucru pentru modificarea Legilor Justiției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a publicat aseară în Monitorul Oficial 3 decizii de constituire a unor grupuri de lucru și comitete, în funcție de interesele și prioritățile sale politice. Primul grup se referă la Justiție. Prin decizie a premierului Bolojan, liderul al PNL, șef al Executivului, a fost constituit, organizat și s-a decis atribuțiile „comitetului pentru […]
11:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre starea Partidului Social-Democrat. Întrebat ce se întâmplă cu PSD și dacă partidul se autodistruge, Cristoiu a spus că formațiunea nu mai are lideri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Îi […]
11:20
Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis # Gândul
Negociatorii americani se vor întâlni, sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru noi discuții care vizează încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Întâlnirea are loc în urma discuțiilor de vineri ale Statelor Unite cu oficiali ucraineni și europeni, cele mai recente discuții despre un plan de pace care a stârnit speranța unei rezolvări a conflictului […]
11:10
Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați” # Gândul
În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre practici controversate din sistemul de justiție, făcând referire la anumite decizii judiciare luate de „eroina” Raluca Moroșanu. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a susținut că există situații în care persoane achitate în primă instanță ajungeau ulterior […]
11:10
Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită pentru transferul unui elev. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă # Gândul
Potrivit Ziarul de Iași, Curtea Supremă a intervenit decisiv în dosarul DNA care îl viza pe directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, din Iași. Concret, judecătorii au anulat aproape tot rechizitoriul întocmit de procurori, invocând o decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în iunie 2025. Din câte se pare, procurorii DNA au termen […]
11:00
Statele Unite bombardează Siria, după atacul în care au fost uciși doi soldați americani. „Nu este începutul războiului, ci o declarație de răzbunare” # Gândul
Armata Statelor Unite a lansat, vineri noaptea, o serie de atacuri împotriva a zeci de ținte din centrul Siriei, au declarat oficiali americani pentru The Washington Post. Acțiunile au loc după ce weekendul trecut doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un atac. Aproximativ 70 de ținte au fost lovite în operațiune, […]
11:00
O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol # Gândul
O femeie în vârstă de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde chiar unul polițist sub acoperire. Pensionară din Cluj, prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde Incidentul a avut loc în cartierul Mănăștur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care se ocupa în perioada […]
11:00
Răsturnare de situație în disputa “Nibiru”. Două dintre cele mai prestigioase case de avocatură din România – Țucă Zbârcea și Popovici Nițu Stoica spun că investitorul nu a încălcat legea. Răspunsul lui Selly: „Am suflat și în iaurt ca să ne asigurăm că totul se face ca la carte” # Gândul
Două dintre cele mai presitigioase firme de avocatură, Țucă Zbârcea și Asociații, împreună cu Popovici Nițu Stoica și Asociații, care au analizat documentele pentru construirea proiectului Nibiru, în zona Costinești- Tuzla, confirmă că tranzacția este legală. Argumentele prezentate de juriști desființează acuzațiile din presă și demonstrează că terenul respectiv este trecut în intravilan din 2006, […]
11:00
Un studiu publicat în revista „Earth’s Future” avertizează că producția de midii în Marea Mediterană ar putea scădea încă din 2050, dacă încălzirea continuă, relatează rețeaua de televiziune RTBF din Belgia. Timp de 14 luni, cercetătorii au expus midii și stridii în apă nefiltrată din Laguna Thau din sudul Franței, reproducând salinitatea, oxigenul, virusurile și […]
10:50
Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă” # Gândul
O dimineață cețoasă în București și în multe regiuni ale țării, dar temperaturile nu coboară încă atât de mult cum ar fi normal în această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au fost emise mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în județele Argeș, Cluj, Brăila, Bacău, Constanța, Tulcea, Alba și […]
10:50
„Iarna este redefinită” în Arctica: „Frigiderul lumii” se încălzește accelerat, iar topirea gheții colorează râurile în portocaliu # Gândul
Arctica a înregistrat cel mai cald an din ultimii 125 de ani, cu temperaturi record, precipitații fără precedent și o reducere dramatică a gheții marine, potrivit unui raport al NOAA, oamenii de știință avertizând că „întregul concept de iarnă este redefinit” în regiune. Studiul de lungă durată mai arată că topirea rapidă a permafrostului a […]
10:40
Dan Dungaciu: „E foarte complicat pentru Trump să retragă sprijinul total acordat ucrainenilor în efortul de război” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca toată lumea să spună că din cauza lui a căzut Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „ Trump nu vrea să pară […]
10:40
Secretele unei longevități active și după 80 de ani, de la profesorul doctor Vlad Ciurea: „Acesta este factorul numărul 1” # Gândul
România continuă să ocupe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață, însă specialiștii spun că o bătrânețe liniștită, cu o minte activă și limpede, este posibilă doar dacă vom adopta din timp câteva obiceiuri esențiale. Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit despre importanța îngrijirii creierului și despre secretele longevității sănătoase. […]
10:40
Noi detalii ies la iveală din dosarul „Mită la vamă”, cu 27 de acuzați în boxă. Ce decizie a luat Curtea de Apel Iași # Gândul
Pentru zeci de vameși din punctul de trecere a frontierei de la Albița anul 2026 va aduce o întâlnire cu judecătorii. Sunt 27 de acuzați în boxă, printre care lucrători la vamă, dar și polițiști de frontieră. Cu toții au fost anchetați de procurorii DNA pentru luare de mită și/sau trafic de influență, scrie Ziarul […]
10:40
Europa își mută scutul pe orbită. Cum arată „războiul stelelor” de 1,2 miliarde de euro, în varianta «European Resilience from Space». Țările membre finanțează o rețea de supraveghere spațială de nivel militar: „Un mandat clar de apărare și securitate” # Gândul
Țările membre ale Agenției Spațiale Europene (European Space Agency – ESA) – „poarta Europei către spațiu” – au convenit, pentru prima dată în istoria agenției, să finanțeze un program conceput în mod explicit pentru a satisface nevoile militare, nu numai cele civile. Potrivit Financial Times, bugetul ESA va fi – pentru următorii trei ani – […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.