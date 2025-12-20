Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători

09:40

Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoarele de bărci furate din alte ţări europene. Autorităţile spun că au de-a face cu un adevărat fenomen şi asta pentru că hoţii au ajuns să falsifice atât de bine elementele de identificare, încât poliţiştii abia îşi pot da seama dacă un motor este sau nu furat.