Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
ObservatorNews, 20 decembrie 2025 15:40
Cozonacii se vor scumpi cu 12% faţă de anul trecut în contextul creșterii taxelor și al majorării prețurilor la energie și combustibili, susține președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu. Pentru perioada sărbătorilor, patiserii vor scoate pe piață peste șapte milioane de cozonaci.
• • •
Acum 15 minute
15:40
Acum 30 minute
15:30
Google îşi avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile în afara ţării # ObservatorNews
Google le-a recomandat angajaților săi care se află în SUA pe bază de viză să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele americane, potrivit unui articol publicat vineri de Business Insider şi citat de Reuters.
15:30
Kievul extinde parteneriatele de apărare: Portugalia va produce alături de Ucraina drone maritime de luptă # ObservatorNews
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind producția comună de drone maritime dezvoltate de partea ucraineană, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui Ucrainei, potrivit Reuters, informează News.ro.
15:30
Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun # ObservatorNews
Diana şi George sunt tinerii soţi care au murit în accidentul din Moineşti, judeţul Bacău. Aveau 27, respectiv 25 de an, iar anul viitor urmau să devină părinţi. Nu au mai apucat să se bucure de nimic. Un şofer de 32 de ani, care încerca să facă o depăşire, a intrat direct în ei. Tânăra a murit pe loc, iar bărbatul câteva zeci de minute mai târziu la spital.
Acum o oră
15:10
Romsilva lansează magazin online. Românii pot cumpăra lemne de foc de pe romsilva.store # ObservatorNews
Începând din acest an, cetățenii pot cumpăra lemne de foc direct de pe platforma online romsilva.store, ceea ce simplifică atât accesul la această resursă, cât și întregul proces de achiziție, conform informațiilor transmise de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, informează Agerpres.
15:00
Acum 2 ore
14:10
Final fatal pe șantierul unei grădinițe din Timiș. Doi muncitori au căzut în gol, unul dintre ei murind pe loc # ObservatorNews
Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă în timpul unor lucrări de reparații la o grădiniță dintr-o comună din județul Timiș. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar primele informații indică faptul că victima decedată muncea fără a avea forme legale de angajare, informează News.ro.
Acum 4 ore
13:50
Nicuşor Dan: "Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde de discuţii, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail, şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.
13:40
Ciprian Ciucu: "Peste jumătate din bugetul Primăriei Capitalei merge către termoficare şi transport" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu a depus seara trecută jurământul de investitură şi a devenit oficial primarul Bucureştiului. Edilul va avea un mandat scurt, de doi ani şi jumătate, şi a cerut sprijinul primarilor de sector şi al consilierilor generali, indiferent de partid. Cu puţin timp în urmă, Ciucu a prezentat problemele cu care se confruntă instituţia.
13:30
Timișoara, 36 de ani de la Revoluţie. Sirenele au marcat momentul eliberării de comunism # ObservatorNews
Sâmbătă, la ora 12:00, în Timişoara au fost activate sirenele de alarmare, pentru a marca momentul eliberării oraşului de sub regimul comunist. Sute de persoane iau parte la manifestările dedicate împlinirii a 36 de ani de la declanşarea Revoluţiei care a dus la căderea dictaturii comuniste.
13:30
"Băi, săraca fata. Şi gravidă". Cuplu de tineri, spulberat pe o şosea din Bacău: "Avea 200 la impact" # ObservatorNews
O depăşire riscantă a distrus o familie, în Bacău. Doi soţi de 25 şi 27 de ani au murit nevinovaţi, aseară, în urma unui accident rutier teribil. Un şofer a încercat o depăşire în viteză şi s-a izbit frontal de maşina victimelor. Martorii spun că femeia moartă era însărcinată.
13:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
13:10
Profi a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
13:10
A fost desemnată imaginea anului de către UNICEF. Câştigătoare este o poză în care apare o fată în vârstă de 10 ani din Afganistan, absorbită de un manual şcolar.
13:10
Trump, negocieri cu giganții pharma. Ce efect vor avea discuţiile asupra prețurilor medicamentelor # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump și nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice globale au anunțat vineri încheierea unor acorduri prin care se angajează să reducă substanțial prețurile medicamentelor destinate programului guvernamental Medicaid, precum și celor vândute direct pacienților. Inițiativa face parte dintr-un nou demers de a alinia costurile medicamentelor din SUA la nivelul celor din alte țări dezvoltate, potrivit Reuters, informează News.ro.
13:00
PENNY a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:50
Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun şi în a doua zi de Crăciun, toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:40
Planul de pace pentru Ucraina, pe masa negocierilor la Miami. Dmitriev, trimisul Kremlinului, merge în SUA # ObservatorNews
Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că se deplasează către Miami, unde urmează să se întâlnească cu oficiali ai Casei Albe pentru a discuta un plan de pace privind conflictul din Ucraina, relatează EFE, conform Agerpres.
12:40
Mega Image a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:40
Peste 5.000 de cazuri de gripă în România şi suntem doar la începutul sezonului: "Vom avea o intensitate mare" # ObservatorNews
Spitalele sunt tot mai aglomerate de la o săptămână la alta, pe măsură ce sezonul gripal se intensifică şi în România. Ultimele date arată că avem deja peste 5.000 de cazuri de gripă la noi în ţară. Numărul lor s-a dublat faţă de săptămâna trecută.
12:20
Vicepreşedinta "reg fled", numită preşedinte interimar la Antidrog. Actualul şef, eliberat la cerere # ObservatorNews
Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) rămâne - temporar - fără un şef plin. Totul după ce Rareş Achiriloaie, cel care a îndeplinit până acum acest rol, a fost eliberat din funcţie - la cerere - de premierul Ilie Bolojan.
12:20
Elon Musk își recâștigă la Curtea Supremă mega-pachetul salarial de 139 mld. dolari de la Tesla # ObservatorNews
Elon Musk a obținut câștig de cauză la Curtea Supremă din Delaware, care a decis să revalideze pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, revocat anterior de o instanță inferioară. Acest plan de compensație, considerat cel mai mare din istoria corporativă, are în prezent o valoare estimată de circa 139 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, informează News.ro.
Acum 6 ore
11:40
Jake Paul, învins de Anthony Joshua într-un meci urmărit de 300 de milioane de oameni, inclusiv Donald Trump # ObservatorNews
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) vineri, prin KO în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 15 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, precum şi în municipiul Bucureşti.
11:10
Ucraina susţine că a avariat o platformă Lukoil din Marea Caspiscă şi o navă FSB în urma unui atac cu drone # ObservatorNews
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters, citată de news.ro.
10:20
Mariah Carey, detronată de Crăciun. Ce altă piesă a ajuns în vârful topului Billboard # ObservatorNews
O ştiţi şi, cu siguranţă, fredonaţi an de an, hit-ul ei în perioada sărbătorilor. Da, despre Mariah Carey vorbim şi, mai exact, despre melodia "All I Want for Christmas is You".
10:20
"Acest avion nu va decola până nu primesc ce merit". Motivul pentru care un pilot a refuzat să zboare # ObservatorNews
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP, citată de news.ro.
10:10
Sute de mii de documente din dosarul Epstein, desecretizate de Departamentul de Justiţie al SUA # ObservatorNews
Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein. Un adevărat lot cu sute de mii de fotografii, înregistrări sau scrisori a fost desecretizat aseară de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
10:00
În contextul sărbătorilor de iarnă, autoritățile și reprezentanții lanțurilor farmaceutice anunță modificări ale programului de funcționare al farmaciilor în perioada de Crăciun, astfel încât cetățenii să știe unde pot găsi deschise unități pentru achiziționarea medicamentelor și a produselor de primă necesitate.
Acum 8 ore
09:50
Un nou lot, de 50 de kilometri, din Autostrada Moldovei se deschide înainte de Crăciun. Este anunţul şefului CNAIR care spune că a avut loc ultima verificare înainte de inaugurarea secțiunii dintre Focșani și Adjud.
09:40
Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării, după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoare furate # ObservatorNews
Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoarele de bărci furate din alte ţări europene. Autorităţile spun că au de-a face cu un adevărat fenomen şi asta pentru că hoţii au ajuns să falsifice atât de bine elementele de identificare, încât poliţiştii abia îşi pot da seama dacă un motor este sau nu furat.
09:20
Mare grijă ce alegeţi să puneţi pe masă zilele următoare, ca să nu ajungeţi pe holurile spitalelor. Este drept, nu putem avea garanții absolute pentru niciun produs atunci când suntem în magazin și ne grăbim să bifăm lista de cumpărături, mai ales când vorbim despre carnea de porc.
09:20
Moş Crăciun, prezent în toată ţara. Copiii s-au bucurat de cadouri în Suceava, Braşov sau Constanţa # ObservatorNews
Sărbătoarea Crăciunului pare că, de la an la an, vine mai devreme. Decorul este de poveste oriunde te-ai duce. Brazii, decoraţiunile colorate şi luminiţele îmbracă orice colţ. Iar Moş Crăciun e prezent peste tot. Prin Suceava, spre exemplu, a trecut deja de aseară şi s-a întâlnit cu cei mici în trenuleţul magic.
09:10
Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri, informează Mediafax.
09:00
Misiune contracronometru pentru pompierii din Timişoara, după ce un bărbat a căzut în râul Bega # ObservatorNews
Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.
08:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în noiembrie, că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.
08:40
Tradiţia spune că azi se taie porcul. Ziua Ignatului începe cu multă muncă în gospodăriile din ţară, în special cele din zona rurală. Totul, pentru a pune pe masa de Crăciun cele mai bune preparate din carne de porc.
08:40
Tragedie în Chile. Un alpinist român a murit după ce a atins vârful celui mai înalt vulcan activ din lume # ObservatorNews
Tragedie în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume. Un alpinist român, în vârstă de 57 de ani, şi-a pierdut viaţa după ce a căzut 3 metri în gol. Alături de bărbat se aflau alţi trei români, care au încercat să îl salveze. Autorităţile au anunţat că grupul avea autorizaţie pentru excursie.
08:10
O femeie de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde unui poliţist sub acoperire.
08:00
Planurile lui Putin privind războiul din Ucraina rămân neschimbate, au declarat, pentru Reuters, șase surse familiare cu situația. Raportul serviciilor americane arată o imagine diferită de cea descrisă de Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina.
08:00
Centrul Timişoarei a răsunat de colinde. Muzică şi obiceiuri vechi aduse de sute de colindători # ObservatorNews
Cu numai 5 zile înainte de Crăciun, străzile Timişoarei au răsunat de veselie. Sute de colindători îmbrăcați în straie tradiționale au adus muzică și obiceiuri vechi în centrul orașului, într-un alai care de zeci de ani vestește sărbătoarea Nașterii Domnului.
Acum 12 ore
07:50
Fără acordul Emiratelor Arabe Unite, Potra nu poate fi cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani # ObservatorNews
Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra, într-un dosar de infracțiuni economice. Extradarea sa din Dubai fusese aprobată doar pentru cauza privind tentativa de lovitură de stat.
07:40
Statele Unite desfăşoară un "atac masiv" împotriva Statului Islamic. "Este o declaraţie de răzbunare" # ObservatorNews
Armata SUA a desfăşurat un "atac masiv" împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară.
07:40
Noaptea accidentelor în Vaslui: 3 incidente în care au fost implicate 9 maşini. Patru persoane, la spital # ObservatorNews
Accidente în lanţ pe drumurile naţionale din județul Vaslui.
07:20
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, estimează că din ianuarie va putea folosi şi un centru în România, în plus faţă de platforma oraşului polonez Rzeszow, pe unde sunt în prezent livrate Ucrainei majoritatea echipamentelor militare, informează Reuters, citată de Agerpres.
06:50
SONDAJ: Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? # ObservatorNews
Începutul anului 2026 vine cu impozite uriaşe, mai ales pentru proprietarii de locuinţe vechi. De exemplu: dacă pentru două camere în Capitală, statul a cerut anul acesta 250 de lei, pentru la anul impunerea ajunge la 630 de lei. Şi asta pentru că Guvernul a eliminat reducerile aplicate până acum.
06:40
Horoscop 21 decembrie 2025. O zi foarte bună pentru toţii nativii. Astrele oferă claritate în gestionarea relaţiilor, iar asta conferă o stare generală de bine.
Acum 24 ore
21:40
Pedeapsa primită de un bărbat din Germania care şi-a drogat şi violat soţia ani la rând # ObservatorNews
Un tribunal din orașul german Aachen a condamnat un bărbat de 61 de ani la opt ani și jumătate de închisoare, după ce a stabilit că acesta și-a drogat, violat și filmat soția timp de mai mulți ani, distribuind ulterior imaginile pe internet.
21:40
2 € pentru a vedea unul dintre cele mai faimoase monumente ale Romei. Taxa pentru turiști, în vigoare din 2026 # ObservatorNews
Turiştii vor trebuie să plătească 2 euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri.
21:40
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în Bacău # ObservatorNews
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.
