Cod galben de ceaţă şi polei pentru 15 judeţe şi Bucureşti

Se confirmă zvonurile care i-au făcut pe procurori să o deshumeze pe Rodică Stănoiu şi să ancheteze cauza morţii. Testamentul semnat de fosta ministră îi lasă mare parte din avere presupusului iubit, cu 50 de ani mai tânăr. Pe listă mai sunt, însă, opt moştenitori, iar unul dintre ei a făcut dezvăluiri neaşteptate pentru Observator. Ultimele dorinţe ale Rodicăi Stănoiu ar putea fi atacate în instanţă, iar averea să rămână statului.