Cod galben de ceaţă şi polei pentru 15 judeţe şi Bucureşti
ObservatorNews, 20 decembrie 2025 11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 15 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, precum şi în municipiul Bucureşti.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
11:40
Jake Paul, învins de Anthony Joshua într-un meci urmărit de 300 de milioane de oameni, inclusiv Donald Trump # ObservatorNews
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) vineri, prin KO în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
Acum 30 minute
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 15 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, precum şi în municipiul Bucureşti.
Acum o oră
11:10
Ucraina susţine că a avariat o platformă Lukoil din Marea Caspiscă şi o navă FSB în urma unui atac cu drone # ObservatorNews
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters, citată de news.ro.
Acum 2 ore
10:20
Mariah Carey, detronată de Crăciun. Ce altă piesă a ajuns în vârful topului Billboard # ObservatorNews
O ştiţi şi, cu siguranţă, fredonaţi an de an, hit-ul ei în perioada sărbătorilor. Da, despre Mariah Carey vorbim şi, mai exact, despre melodia "All I Want for Christmas is You".
10:20
"Acest avion nu va decola până nu primesc ce merit". Motivul pentru care un pilot a refuzat să zboare # ObservatorNews
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP, citată de news.ro.
10:10
Sute de mii de documente din dosarul Epstein, desecretizate de Departamentul de Justiţie al SUA # ObservatorNews
Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein. Un adevărat lot cu sute de mii de fotografii, înregistrări sau scrisori a fost desecretizat aseară de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
10:00
În contextul sărbătorilor de iarnă, autoritățile și reprezentanții lanțurilor farmaceutice anunță modificări ale programului de funcționare al farmaciilor în perioada de Crăciun, astfel încât cetățenii să știe unde pot găsi deschise unități pentru achiziționarea medicamentelor și a produselor de primă necesitate.
09:50
Un nou lot, de 50 de kilometri, din Autostrada Moldovei se deschide înainte de Crăciun. Este anunţul şefului CNAIR care spune că a avut loc ultima verificare înainte de inaugurarea secțiunii dintre Focșani și Adjud.
Acum 4 ore
09:40
Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării, după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoare furate # ObservatorNews
Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoarele de bărci furate din alte ţări europene. Autorităţile spun că au de-a face cu un adevărat fenomen şi asta pentru că hoţii au ajuns să falsifice atât de bine elementele de identificare, încât poliţiştii abia îşi pot da seama dacă un motor este sau nu furat.
09:20
Mare grijă ce alegeţi să puneţi pe masă zilele următoare, ca să nu ajungeţi pe holurile spitalelor. Este drept, nu putem avea garanții absolute pentru niciun produs atunci când suntem în magazin și ne grăbim să bifăm lista de cumpărături, mai ales când vorbim despre carnea de porc.
09:20
Moş Crăciun, prezent în toată ţara. Copiii s-au bucurat de cadouri în Suceava, Braşov sau Constanţa # ObservatorNews
Sărbătoarea Crăciunului pare că, de la an la an, vine mai devreme. Decorul este de poveste oriunde te-ai duce. Brazii, decoraţiunile colorate şi luminiţele îmbracă orice colţ. Iar Moş Crăciun e prezent peste tot. Prin Suceava, spre exemplu, a trecut deja de aseară şi s-a întâlnit cu cei mici în trenuleţul magic.
09:10
Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri, informează Mediafax.
09:00
Misiune contracronometru pentru pompierii din Timişoara, după ce un bărbat a căzut în râul Bega # ObservatorNews
Un bărbat a fost recuperat sâmbătă noaptea, din râul Bega după mai mult de două ore de căutări. El a fost găsit inconştient, fiind transportat la spital.
08:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în noiembrie, că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.
08:40
Tradiţia spune că azi se taie porcul. Ziua Ignatului începe cu multă muncă în gospodăriile din ţară, în special cele din zona rurală. Totul, pentru a pune pe masa de Crăciun cele mai bune preparate din carne de porc.
08:40
Tragedie în Chile. Un alpinist român a murit după ce a atins vârful celui mai înalt vulcan activ din lume # ObservatorNews
Tragedie în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume. Un alpinist român, în vârstă de 57 de ani, şi-a pierdut viaţa după ce a căzut 3 metri în gol. Alături de bărbat se aflau alţi trei români, care au încercat să îl salveze. Autorităţile au anunţat că grupul avea autorizaţie pentru excursie.
08:10
O femeie de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde unui poliţist sub acoperire.
08:00
Planurile lui Putin privind războiul din Ucraina rămân neschimbate, au declarat, pentru Reuters, șase surse familiare cu situația. Raportul serviciilor americane arată o imagine diferită de cea descrisă de Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina.
08:00
Centrul Timişoarei a răsunat de colinde. Muzică şi obiceiuri vechi aduse de sute de colindători # ObservatorNews
Cu numai 5 zile înainte de Crăciun, străzile Timişoarei au răsunat de veselie. Sute de colindători îmbrăcați în straie tradiționale au adus muzică și obiceiuri vechi în centrul orașului, într-un alai care de zeci de ani vestește sărbătoarea Nașterii Domnului.
07:50
Fără acordul Emiratelor Arabe Unite, Potra nu poate fi cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani # ObservatorNews
Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra, într-un dosar de infracțiuni economice. Extradarea sa din Dubai fusese aprobată doar pentru cauza privind tentativa de lovitură de stat.
Acum 6 ore
07:40
Statele Unite desfăşoară un "atac masiv" împotriva Statului Islamic. "Este o declaraţie de răzbunare" # ObservatorNews
Armata SUA a desfăşurat un "atac masiv" împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară.
07:40
Noaptea accidentelor în Vaslui: 3 incidente în care au fost implicate 9 maşini. Patru persoane, la spital # ObservatorNews
Accidente în lanţ pe drumurile naţionale din județul Vaslui.
07:20
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, estimează că din ianuarie va putea folosi şi un centru în România, în plus faţă de platforma oraşului polonez Rzeszow, pe unde sunt în prezent livrate Ucrainei majoritatea echipamentelor militare, informează Reuters, citată de Agerpres.
06:50
SONDAJ: Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? # ObservatorNews
Începutul anului 2026 vine cu impozite uriaşe, mai ales pentru proprietarii de locuinţe vechi. De exemplu: dacă pentru două camere în Capitală, statul a cerut anul acesta 250 de lei, pentru la anul impunerea ajunge la 630 de lei. Şi asta pentru că Guvernul a eliminat reducerile aplicate până acum.
06:40
Horoscop 21 decembrie 2025. O zi foarte bună pentru toţii nativii. Astrele oferă claritate în gestionarea relaţiilor, iar asta conferă o stare generală de bine.
Acum 24 ore
21:40
Pedeapsa primită de un bărbat din Germania care şi-a drogat şi violat soţia ani la rând # ObservatorNews
Un tribunal din orașul german Aachen a condamnat un bărbat de 61 de ani la opt ani și jumătate de închisoare, după ce a stabilit că acesta și-a drogat, violat și filmat soția timp de mai mulți ani, distribuind ulterior imaginile pe internet.
21:40
2 € pentru a vedea unul dintre cele mai faimoase monumente ale Romei. Taxa pentru turiști, în vigoare din 2026 # ObservatorNews
Turiştii vor trebuie să plătească 2 euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri.
21:40
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în Bacău # ObservatorNews
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.
21:30
Darryl Nirenberg, desemnat de Donald Trump pentru funcţia de ambasador, a fost confirmat în funcţie în urma unui vot în Senatul american, conform unui anunţ făcut de contul oficial al ambasadei americane în România.
21:00
Conferinţa-maraton a lui Vladimir Putin a venit după un summit furtunos al liderilor europeni la Bruxelles. Politicienii au discutat în contradictoriu şi fără rezultat 15 ore despre banii şi proprietăţile Rusiei aflate sub sechestru. Peste 210 miliarde de euro, bani care ar fi putut ajuta Ucraina să ţină piept invaziei. Soluţia de compromis a fost un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Kievului.
20:50
Moş Crăciun şi-a început deja periplul prin lume. Cum a apărut în Brazilia sau Italia # ObservatorNews
Moş Crăciun şi-a început deja periplul prin lume. În Brazilia, a dat costumul clasic pe cel de scafandru, iar în Italia, a coborât în rapel de pe un spital. Peste tot au oferit însă cadouri. După doi ani de război, la Bethleem oamenii aşteaptă, cu emoţie sărbătoarea Naşterii Domnului. În vreme ce la New York se lucrează deja pentru spectacolul de Revelion.
20:40
Vladimir Putin i-a numit "tâlhari" pe liderii europeni, în timpul conferinţei sale anuale de presă. În evenimentul care s-a întins pe mai multe ore, preşedintele rus s-a dezlănţuit la adresa Occidentului şi a ameninţat că va răspunde dur dacă Europa va folosi activele ruseşti îngheţate.
20:40
Un român de 57 de ani a murit joi dimineață pe vulcanul Ojos del Salado, din regiunea Atacama, Chile, după ce a căzut de la înălțime în timpul coborârii de pe munte, scrie Biobiochile.cl.
20:30
Grindeanu, după ce Bolojan i-a atras atenţia că a încălcat protocolul. "Nu ştiu ce are în cap" # ObservatorNews
Tensiunile din Coaliţie nu dispar nici înainte de Crăciun. Ilie Bolojan vrea reguli noi şi sancţiuni dacă social-democraţii vor mai vota motiuni depuse de AUR. "Nu ştiu ce are în cap. PSD nu se încurcă într-o hârtie" - a fost replica lui Sorin Grindeanu.
20:20
Ninge şi de Crăciun, şi de Revelion. Cum va fi vremea în Bucureşti la final de decembrie # ObservatorNews
Veşti bune de la meteorologi. Vom avea parte de ninsori până la sfârşitul anului şi nu doar la munte. La Bucureşti, primii fulgi sunt aşteptaţi chiar înainte de Crăciun. Până atunci, încă o pârtie a fost deja acoperită cu zăpadă şi întregeşte tabloul lui decembrie.
20:10
Endometrioza, afecțiunea greu de depistat care afectează fertilitatea. Primele semne ale bolii # ObservatorNews
Endometrioza este o afecţiune ginecologică cu incidenţă în creştere, dar și una dintre cele mai dificil de diagnosticat, din cauza simptomelor variate și adesea discrete. Multe femei trăiesc cu dureri pelvine, menstruații dureroase sau tulburări de fertilitate, fără să realizeze că aceste manifestări ar putea semnala o problemă precum endometrioza. Întârzierea diagnosticului, adesea de câțiva ani, poate afecta semnificativ calitatea vieții și șansele de reproducere.
19:50
Nou pericol în cartierul Rahova, lăsat fără gaz şi căldură de două luni. Localnicii apelează la improvizaţii # ObservatorNews
Pericol major de incendii în cartierul Rahova din Bucureşti. Pentru că alimentarea cu gaz metan şi căldură nu a fost reluată nici la două luni după explozia devastatoare, localnicii se încălzesc cu aparate electrice.
19:50
Bijuteria Capitalei care se redeschide după 2 ani de restaurări. Palatul va deveni galerie cu produse de lux # ObservatorNews
Palatul Ştirbey, unul dintre diamantele Capitalei, s-a redeschis după doi ani de restaurare de artă. Clădirea elegantă de pe Calea Victoriei s-a transformat în galerie cu articole de lux. Iar Palatul Stirbey şi-a deschis din nou porţile, în exclusivitate, pentru Observator, la trei ani după prima filmare făcută acolo.
19:40
Oraşul care a învins ciorile folosind armele armatei americane. Sistem de 120.000 de lei # ObservatorNews
Război împotriva ciorilor cu lasere şi echipamente ultrasonice folosite de Marina americană! Primăria din Lugoj a pus "tunurile" pe sutele de păsări care terorizau oraşul. Pentru că sunt ocrotite de lege, nu le-a putut ucide, aşa că a folosit tehnologie de ultimă oră ca să le alunge.
19:30
Marco Rubio: "Încercăm să ne dăm seama ce poate accepta Ucraina şi ce poate accepta Rusia. Nu vedem finalul" # ObservatorNews
Secretarul de Stat Marco Rubio a anunţat, vineri seară, că Statele Unite nu văd un final al conflictului din Ucraina prea curând.
19:30
Ce ne puneţi în mâncare de sărbători? Cârnaţi şi carne tocată care provoacă toxi-infecţii, friptură care ne poate îmbolnăvi grav. Observator a cumpărat din pieţe şi a dus la analize cam tot ce cumpără românii în această perioadă. Până şi cercetătorii din laborator au fost şocaţi de ce au descoperit. Urmează un nou episod din seria "Ce ne puneţi în mâncare".
19:20
Luna ianuarie vine cu impozite uriaşe, mai ales pentru proprietarii de locuinţe vechi. De exemplu: dacă pentru două camere în Capitală, statul a cerut anul acesta 250 de lei, pentru la anul impunerea ajunge la 630 de lei. Şi asta pentru că Guvernul a eliminat reducerile aplicate până acum. Şi în ţară creşterile sunt semnificative: pentru 80 de metri pătraţi la Baia Mare, impozitul urcă de la 440 la 840 de lei.
19:20
Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară # ObservatorNews
Concedierile continuă în industria auto. 700 de oameni vor rămâne în 2026 fără loc de muncă, după ce producătorul german de componente Leoni a anunțat disponibilizări în județele Arad și Bihor. Cu scumpiri și comenzi reduse, companiile din domeniu recurg la restructurări. Numai în acest an, aproape 4.000 de angajați au fost daţi afară.
19:20
"A luat foc tot, balconul, tot". Explozie puternică într-un bloc din Braşov: zeci de oameni au fugit din case # ObservatorNews
Foc şi panică, aseară, la Braşov. Zeci de oameni au fugit din apartamentele lor. Un bloc a fost zgâlţâit de o explozie urmată de un incendiu care se vedea din tot cartierul. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave, iar pompierii au avut mult de muncă să oprească focul care ameninţa şi alte clădiri.
19:20
Reacţia unei femei la prima factură de întreţinere din sezonul rece. "Nici nu vreau să mă gândesc" # ObservatorNews
Au venit primele facturi la întreţinere, din sezonul rece. Cum era de aşteptat, costurile sunt mari pentru cei racordaţi la sistemele de termoficare. Cu cel puţin 10% în plus plătesc aceştia, faţă de anul trecut. Şi e abia începutul. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei camere ar putea ajunge să plătească şi 600-700 de lei, doar pentru încălzire.
19:20
Paştele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie, într-o duminică, fiind cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii. Ziua Învierii Domnului este aşteptată în fiecare an cu emoţie de milioane de credincioşi, fiind un moment care simbolizează speranţa, renaşterea şi victoria vieţii asupra morţii.
19:10
Rodica Stănoiu i-a lăsat presupusului iubit mare parte din avere. Rudele ar putea ataca testamentul # ObservatorNews
Se confirmă zvonurile care i-au făcut pe procurori să o deshumeze pe Rodică Stănoiu şi să ancheteze cauza morţii. Testamentul semnat de fosta ministră îi lasă mare parte din avere presupusului iubit, cu 50 de ani mai tânăr. Pe listă mai sunt, însă, opt moştenitori, iar unul dintre ei a făcut dezvăluiri neaşteptate pentru Observator. Ultimele dorinţe ale Rodicăi Stănoiu ar putea fi atacate în instanţă, iar averea să rămână statului.
18:20
Trei persoane ucise şi cinci rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Ce se ştie despre autor # ObservatorNews
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort.
18:00
Wiz Khalifa, dat în urmărire internaţională. Rapperul refuză verdictul. Motivarea deciziei # ObservatorNews
Show-ul de la Beach Please i-a adus lui Wiz Khalifa o condamnare cu executare de nouă luni. Şi vorbim în cazul rapperului american de o condamnare definitivă. La festivalul de anul trecut, artistul şi-a aprins un joint, pe scenă, în faţa a peste 100.000 de adolescenţi.
18:00
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei: "În acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine" # ObservatorNews
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui Ciucu, în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.