Elon Musk își recâștigă la Curtea Supremă mega-pachetul salarial de 139 mld. dolari de la Tesla

Luna ianuarie vine cu impozite uriaşe, mai ales pentru proprietarii de locuinţe vechi. De exemplu: dacă pentru două camere în Capitală, statul a cerut anul acesta 250 de lei, pentru la anul impunerea ajunge la 630 de lei. Şi asta pentru că Guvernul a eliminat reducerile aplicate până acum. Şi în ţară creşterile sunt semnificative: pentru 80 de metri pătraţi la Baia Mare, impozitul urcă de la 440 la 840 de lei.