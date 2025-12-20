Viktor Orbán pune sub semnul întrebării cine a început războiul din Ucraina și critică sprijinul occidental pentru Kiev

11:00

Statele Unite nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, vineri, într-o conferință de presă. Întrebat despre așteptările legate de discuțiile aflate în […]