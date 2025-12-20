Sebastian Vettel avertizează: „Partea înfricoșătoare la Verstappen e că devine din ce în ce mai bun”

12:40

Opinie O toropeală plăcută îmi face pleoapele să se închidă, involuntar. Or fi de vină şi scaunul confortabil de cinema, şi întunericul din sala plină, şi liniştea deferentă a publicului, întreruptă doar de câte un ronţăit de popcorn. Mă uit cam de 30 de minute la „Cravata galbenă”, iar somnul mă loveşte cotropitor şi câştigă […] © G4Media.ro.