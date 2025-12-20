Sebastian Vettel avertizează: „Partea înfricoșătoare la Verstappen e că devine din ce în ce mai bun”
G4Media, 20 decembrie 2025 18:50
Max Verstappen încă n-a ajuns la potențialul său maxim și are șansa de a deveni cel mai bun pilot din Formula 1. potrivit lui Sebastian Vettel. „Partea înfricoșătoare este că devine din ce în ce mai bun.” Așa îl vede Sebastian Vettel pe Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, care a încheiat recent […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
19:20
Prințesa norvegiană Mette Marit are nevoie de un transplant de plămâni / „Nu va beneficia de niciun tratament special pe lista de așteptare” # G4Media
Starea de sănătate a Mette Marit, în vârstă de 52 de ani, soția prințului moștenitor Haakon Magnus, care urmează un tratament pentru fibroză pulmonară din 2018, se deteriorează, anunță Corriere della Sera. Prințesa Norvegiei, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, va avea nevoie de un transplant de plămâni pentru a supraviețui fibrozei pulmonare. Este […] © G4Media.ro.
19:20
Oțelul Galați a câștigat partida cu FC Argeș din etapa a 21-a a Superligii de fotbal și a încins lupta pentru ultimul loc de play-off. Cele două echipe și alte cinci formații, inclusiv FCSB și CFR Cluj, se bat pentru un loc în play-off, anunță Mediafax. Partida Oțelul-FC Argeș s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:10
Cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun din lume: Japonezii și chinezii merg la fast-food, iar într-un stat american se pregătește curcan umplut cu rață umplută cu pui # G4Media
Dincolo de atmosfera magică a perioadei de Crăciun și preparatele care mai de care mai aromate, colorate și îmbietoare, există pe glob și unele preparate care scoase din contextul lor și fără încărcătura lor de nostalgie par niște ciudățenii. © G4Media.ro.
19:10
Kelemen Hunor: Moţiunile simple împotriva ministrului Justiţiei şi a ministrului de Interne nu vor avea succes / Trecem prin momente dificile, dar această coaliţie este funcţională # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat convingerea că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes, el punctând că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă, transmite Agerpres. „Sigur că vom vota împotrivă. Mi se pare firesc, dincolo de […] © G4Media.ro.
19:10
Poliţiştii au depistat şi sancţionat un bărbat care transporta, fără a avea documente legale de însoţire, o tonă de cetină de brad, întreaga cantitate de cetină fiind confiscată, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni şi Secţiei 7 Poliţie Rurală Fieni au […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:50
A fost inaugurat la Sovata primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat de Ministerul Dezvoltării / ”Sunt vreo 15 în construcţie, care sunt peste tot în mai multe judeţe” # G4Media
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) în urma unei investiţii de 22,6 milioane de lei, a fost inaugurat, sâmbătă, în oraşul Sovata, transmite Agerpres. „Bazinul de înot şi de agrement de la Sovata este primul bazin inaugurat în ţară care […] © G4Media.ro.
18:50
Sebastian Vettel avertizează: „Partea înfricoșătoare la Verstappen e că devine din ce în ce mai bun” # G4Media
Max Verstappen încă n-a ajuns la potențialul său maxim și are șansa de a deveni cel mai bun pilot din Formula 1. potrivit lui Sebastian Vettel. „Partea înfricoșătoare este că devine din ce în ce mai bun.” Așa îl vede Sebastian Vettel pe Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, care a încheiat recent […] © G4Media.ro.
18:40
După 90 de ani, la Sibiu a fost recreată Uniunea Oierilor din România / Problemele de azi sunt asemănătoarele cu cele de aproape un secol: Valorificarea produselor, impozite și taxe, înmulțirea urșilor # G4Media
Peste 120 de ciobani și reprezentanți ai asociațiilor de oieri din întreaga țară au creat săptămâna trecută, la Sibiu, Uniunea Oierilor din România. Președinte a fost ales Vonica Maniu, originar din Poiana Sibiului, cu afaceri în prezent în zona Dobrogei. Prima dată, oierii s-au unit într-o uniune acum 90 de ani, în noiembrie 1935, relatează […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:10
Dosarul Epstein: mii de fotografii au fost publicate / Clinton e fotografiat în piscină / Au fost identificate 1.200 de victime ale finanțatorului / „În câteva săptămâni, mă aștept să publicăm alte sute de mii de dosare” # G4Media
Departamentul de Justiție a publicat imagini și documente referitoare la finanțatorul american Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare. Multe dintre acestea par să fi fost cenzurate, scrie Corriere della Sera. Departamentul de Justiție al SUA a început să publice vineri seară sute de mii de dosare privind cazul lui Jeffrey Epstein, finanțatorul pedofil care […] © G4Media.ro.
18:00
VIDEO O femeie paralizată parțial devine prima persoană în scaun cu rotile care călătorește în spațiu / Un covor special a fost plasat în deșert, pentru a permite deplasarea căruciorului, după aterizare # G4Media
O femeie paralizată parțial devine prima persoană în scaun cu rotile care participă la un zbor în spațiu. Este vorba despre o ingineră din Germania care sâmbătă a participat la un zbor al companiei Blue Origin. Femeia suferă de paraplegie, scrie Mediafax. O ingineră din Germania a decolat sâmbătă într-o călătorie cu racheta, alături de […] © G4Media.ro.
17:50
Moment colectiv de reculegere și solidaritate la Memorialul Renașterii / ”Proiectul nu își dorește să fie un spectacol, ci o invitație la normalitate și comunitate – fără scene, fără concerte, fără gesturi grandioase” # G4Media
Un eveniment comemorativ va fi găzduit sâmbătă, în zona Memorialului Renașterii. Zona este reamenajată cu bănci, jardiniere cu arbuști și o instalație simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniștii și contemplației. Sâmbătă, până la ora 21:00 va fi prezentat un montaj audio imersiv cu sunetele Revoluției. Momentul culminant al evenimentului va […] © G4Media.ro.
17:40
Căsuțe pentru pisici vandalizate de copii, la câteva ore de la instalare: Dispensere blocate și vase umplute cu pământ, în Sectorul 1 (FOTO) # G4Media
Un proiect gândit să ofere protecție și un minim de confort pisicilor comunitare din Sectorul 1 a fost afectat la doar câteva ore după instalare. Inițiativa „Miau Casă în Sectorul 1”, lansată de Protecția Animalelor Sector 1, a debutat în Parcul Nicolae Iorga, acolo unde au fost amplasate primele căsuțe pentru pisici. Zona nu a fost aleasă […] © G4Media.ro.
17:30
Apare ”indicele de reparabilitate” pe etichetele produselor electrice și electrocasnice / Cumpărătorul să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu # G4Media
Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu, notează Mediafax. „Indicele de reparabilitate le oferă consumatorilor produse mai durabile și ușor de întreținut, le oferă producătorilor oportunitatea de a se diferenția […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:20
Hansi Flick, indignat după ce Raphinha nu a prins FIFA’s Best XI: „Este o glumă, chiar e o glumă” # G4Media
Hansi Flick n-a ezitat să-și arate indignarea față de premiile FIFA, mai exact de secțiunea FIFA’s Best XI, după ce Raphinha nu s-a regăsit în echipa publicată de forul internațional. Tehnicianul german s-a arătat nemulțumit că jucătorul brazilian nu este inclus în cel mai bun prim 11 al sezonului și a declarat că acest FIFA’s […] © G4Media.ro.
17:10
Cum erau urmăriți de securitate diplomații străini care ajungeau în Sibiu: ”A încălcat în mod premeditat regulile de circulație, verifica dacă nu este urmărit / Întrebări despre Tokes # G4Media
Întrebau de preotul Tokes, de situația alimentelor și satelor din județ și știau că sunt urmăriți. Cu două luni înainte de Revoluția din 1989, un grup de diplomați au vizitat Sibiul, iar rapoartele Securității prezintă în detaliu cum erau aceștia urmăriți și verificați, scrie Turnul Sfatului. În aproape fiecare grup de persoane cu care aveau […] © G4Media.ro.
17:00
Consumul de alcool de sărbători: mănâncă înainte de a bea, bea apă între pahare, nu te baza pe ideea că vinul este mai sănătos / Medic: „Nu avem o pastilă pentru trezire” # G4Media
Băutul ocazional în exces, mai ales de sărbători, poate avea riscuri pentru sănătate, în special pe termen scurt, chiar dacă nu se întâmplă des, anunță Mediafax. În perioada sărbătorilor, mulți oameni ajung să bea mai mult alcool decât în restul anului. Deși expresia „consum excesiv de alcool” trimite adesea la excese evidente, chiar și câteva […] © G4Media.ro.
16:50
Zelenski despre alegerile din Ucraina: Nu Putin decide / Liderul rus a spus că ar putea înceta focul în ziua votului # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc […] © G4Media.ro.
16:40
Magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / ”Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii” / Prețul e de aproximativ 300 lei pe metru cub, fără TVA # G4Media
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, transmite Agerpres. „Anul acesta am reuşit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât […] © G4Media.ro.
16:40
O nouă actualizare pentru ChatGPT: Acum poți modifica cât de „drăguț” este asistentul AI, și altele # G4Media
OpenAI îți va oferi acum posibilitatea de a regla cât de „cald” și entuziast este ChatGPT. Un update care începe să fie lansat de vineri îți permite să alegi dacă vrei „mai mult” sau „mai puțin” din aceste trăsături de personalitate, sau să rămâi la setarea implicită. Există și opțiuni prin care poți ajusta cât […] © G4Media.ro.
16:40
Crăciunul este, în esență, o sărbătoare creștină care marchează nașterea lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, forma în care este celebrat astăzi diferă radical de originile sale. Puțini știu că primii creștini nu marcau anual nașterea lui Iisus sau că figura lui Moș Crăciun își are rădăcinile în viața unui episcop creștin din secolul al […] © G4Media.ro.
16:20
Un proiect de lege ar putea introduce o nouă etichetă pe electrocasnice, care să arate cât de ușor pot fi reparate – proiect USR # G4Media
Produsele electrice și electrocasnice comercializate în România ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de ușor pot fi reparate. O inițiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unui „indice de reparabilitate„, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informația să fie ușor de identificat, comparat […] © G4Media.ro.
16:20
Rânduiala colindatului în satul transilvănean / ”Era ruşine pentru gazdă să nu primească colindători” / ”Goaga aduna toate darurile primite” # G4Media
Suntem aproape siguri că aţi prins cel puţin un concert de colinde în ultimele săptămâni. Aţi auzit de toate, de la colinde pentru fete mari şi până la colinde pentru gospodari; de la colinde despre naşterea Domnului şi până la colinde despre vânătoare, relatează Agenția de presă Rador care citează Radio Cluj. Diversitatea aceasta nu […] © G4Media.ro.
16:20
O nou dronă descoperită în Turcia / Luni, forțele de apărare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control” # G4Media
O dronă a fost descoperită lângă un oraș din nord-vestul Turciei. Este a doua dronă descoperită în ultimele 24 de ore. La începutul săptămânii, turcii au doborât o dronă rusească scăpată de sub control, relatează Mediafax. O altă dronă prăbușită a fost găsită în nord-vestul Turciei. Este o dronă de origine și proveniență necunoscute care […] © G4Media.ro.
16:10
Șapte elefanți au murit după ce au fost loviți de un tren de mare viteză în India / În total, circa 100 de elefanți se aflau pe șine # G4Media
Șapte elefanți asiatici sălbatici au murit, iar un pui a fost rănit, după ce un tren de pasageri a lovit o turmă care traversa calea ferată în statul Assam, din nord-estul Indiei. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, într-o zonă împădurită, relatează Mediafax. Potrivit autorităților locale, trenul Rajdhani Express, care se deplasa spre New Delhi […] © G4Media.ro.
16:10
Autoritățile chineze din domeniul securității naționale încurajează forțele de ordine din întreaga țară să acorde prioritate unei rase locale de câini de serviciu, în detrimentul raselor occidentale consacrate precum ciobănescul german, Rottweilerul, Malinoisul belgian sau Springer Spanielul. Inițiativa se înscrie în strategia mai amplă a Beijingului de consolidare a autonomiei tehnologice și operaționale, scrie Reuters. […] © G4Media.ro.
16:10
Neplătit de cinci luni, un pilot de avion mexican a refuzat să decoleze / Echipajul a fost înlocuit # G4Media
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis vineri o anchetă după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri ţinuţi la sol, informează sâmbătă Agerpres, care preia AFP. „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea […] © G4Media.ro.
16:00
Prima conferință de presă a lui Ciprian Ciucu ca primar general: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul famlimentului” / „Nu îmi este frică de cuvântul insolvență” / Anunță reforme structurale în 2026 # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, în prima sa conferință de presă, că structura actuală a bugetului Municipiului București împinge orașul spre un risc real de faliment, în lipsa unor reforme structurale care să fie aplicate cel târziu din 2026. El a vorbit despre două „găuri majore” în buget – transportul public […] © G4Media.ro.
16:00
Antisemiții de azi urmează o cale care în trecut a condus spre Mișcarea legionară și Ion Antonescu și s-a sfârșit cu un dezastru (OPINIE) # G4Media
A doua zi după adoptarea definitivă de către Camera Deputaților a propunerii legislative inițiate e deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, privind înăsprirea pedepselor prevăzute de Ordonanța de Urgență 31/2002, care incriminează printre altele negarea Holocaustului, apologia criminalilor de război condamnați și propaganda legionară, un grup de simpatizanți ai fostului candidat la […] © G4Media.ro.
15:50
Meghan Markle și prințul Harry pregătesc un documentar despre Prințesa Diana pentru Netflix # G4Media
Meghan Markle și prințul Harry ar lucra la un nou documentar pentru Netflix dedicat Prințesei Diana, un proiect considerat de surse din industrie drept o tentativă de a revitaliza interesul publicului, după ce mai multe producții recente ale cuplului au avut performanțe sub așteptări, scrie Sky News. Potrivit informațiilor apărute în presă, filmul ar urma […] © G4Media.ro.
15:40
Un medic dezvăluie secretul pentru mesele de sărbători / ”Fără restricții drastice, dacă sunt cantități moderate / ”Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor” # G4Media
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiționale fără a exista disconfort, relatează Mediafax. Mesele de sărbători obișnuiesc să fie mai diversificate, iar unii oameni se pot confrunta cu disconfort dacă aceștia consumă mâncăruri mai bogate. Dr. Andreea Ștefănescu, […] © G4Media.ro.
15:40
Breșă găsită în regulamentul motoarelor de F1 în 2026? Ce avantaj au descoperit Mercedes și Red Bull # G4Media
Mercedes și, posibil, Red Bull Powertrains ar fi găsit o metodă de a crește raportul de compresie a motorului V6 atunci când acesta este fierbinte, în timp ce verificările Federației Internaționale de Automobilism (FIA) sunt făcute la temperatură ambientală, ceea ce ar putea reprezenta o breșă în noul regulament al motoarelor de Formula 1 din […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul german de Finanţe avertizează producătorii auto: „Viitorul mobilităţii este electric” / Producătorii europeni ar trebui să-i ajungă din urmă pe cei chinezi, susține el # G4Media
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie, transmite Agerpres, care preia DPA. Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea. Dacă firmele cred că în […] © G4Media.ro.
15:30
Un atac armat a avut loc sâmbătă într-un oraș din Franța. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost împușcat de polițiști. Incidentul s-a produs pe o stradă aglomerată, anunță Mediafax. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost ucis de poliție în centrul orașului Ajaccio din Corsica. Agresorul este un bărbat în vârstă de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
VIDEO Militarii NATO din Sibiu, ”colind politic” în catedrală: ”Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, pe la porţi străine ce ne stau închise…” / Reacția comandamentului # G4Media
Colindul ”Vin colindătorii”, pe versuri de Tudor Gheorghe, a fost cântat de militari ai Corului Regimentului 46 Sprijin, ce ține de Comandamentul NATO de la Sibiu, la începutul acestei săptămâni, la Catedrala Mitropolitană, relatează Turnul Sfatului. ”Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară / Tot în frig și-n foame, tot cu mâini întinse /Pe la […] © G4Media.ro.
15:00
Trafic blocat pe DN 11 Brașov – Târgu Secuiesc, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte mașini # G4Media
Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, transmite MEDIAFAX. Accidentul a avut loc pe DN 11, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localității Dalnic, potrivit Centrului Infotrafic din […] © G4Media.ro.
15:00
Pentru mulți oameni, expresia „consum excesiv de alcool” evocă petreceri studențești și shot-uri în serie. În realitate însă, trei pahare de vin și un cocktail fierbinte la masa de Thanksgiving pot intra în aceeași categorie. Autoritățile federale din domeniul sănătății definesc consumul excesiv drept patru sau mai multe băuturi la o singură ocazie pentru femei […] © G4Media.ro.
14:50
Copiii corului Allegretto, dar şi micuţii Grădiniţei CONIL au fost primiţi la Cotroceni, unde au interpretat colinde şi cântece de Crăciun. Aceştia au fost primiţi de Mirabela Grădinaru, partenera de viaţa a preşedintelui Nicuşor Dan, dar şi de consilieri prezidenţiali, transmite Agerpres. ”Copiii corului Allegretto de la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti au avut onoarea […] © G4Media.ro.
14:40
O nouă variantă a virusului gripal ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor, care avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi mai dificil decât de obicei. Virusul gripei se modifică permanent, însă de această dată schimbările sunt mai ample decât cele anticipate. Cercetătorii se pregătesc pentru un sezon intens, alimentat de apariția […] © G4Media.ro.
14:30
Serialul Emily in Paris poate că s-a mutat recent la Roma, însă impactul său asupra Parisului rămâne vizibil. O distincție oficială prestigioasă și lansarea unei noi cărți confirmă faptul că producția Netflix a lăsat o amprentă stilistică puternică asupra Orașului Luminilor, scrie The New York Times. Când Emily Cooper, personajul principal interpretat de Lily Collins, […] © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Cum arăta Timișoara la prânz, în 20 decembrie 1989: orașul liber de comunism, dar în pragul unui masacru # G4Media
La 20 decembrie 1989, la prânz, Timișoara trăia unul dintre cele mai tensionate și decisive momente din istoria sa. Zeci de mii de oameni au ieșit în centrul orașului, fără a conștientiza pe deplin pericolul uriaș care îi pândea. Orașul avea să se declare primul oraș liber de comunism din România, însă autoritățile pregăteau, în […] © G4Media.ro.
14:20
Banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției” # G4Media
Comunitatea Declic a anunțat, sâmbătă, un banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”. Petiția pentru modificarea legilor justiției a depășit 200.000 de semnături. Context: Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupului de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, […] © G4Media.ro.
14:10
Peste 50 de tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști, la nivel național, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acțiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operațiuni de combatere a comerțului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani, transmite MEDIAFAX. Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de […] © G4Media.ro.
14:10
În fiecare an, povestea se repetă. Listele se lungesc, zilele se scurtează, iar Crăciunul ajunge mai repede decât ne-am dori. Între agende pline, trafic, cozi și termene-limită, mulți ajung să caute cadouri cu doar câteva zile înainte de sărbători. Cu toate acestea, un cadou cumpărat pe ultima sută de metri nu trebuie să arate ca […] © G4Media.ro.
13:30
Nicușor Dan: O sinteză a problemelor din justiție semnalate de magistrați, prezentată duminică / Conferință de presă la finalul zilei de luni, pentru a prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică. Șeful statului a precizat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:20
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă # G4Media
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone ucrainene care intenţionau să atace obiective de pe teritoriul Rusiei, a informat sâmbătă Ministerul rus Apărării, transmite EFE preluată de Agerpres. Cea mai mare parte a atacurilor a afectat regiunile Belgorod (10) şi Voronej (10), ambele situate la graniţă […] © G4Media.ro.
12:50
Regula supermodelului Miranda Kerr, care nu permite purtarea parfumului în locuința sa, ridică o întrebare incomodă despre mirosuri, putere și ceea ce înseamnă astăzi un stil de viață „curat”. Mirosul plăcut de pământ umed după ploaie, aroma intensă a unui foc de tabără sau senzația familiară a cremei de protecție solară într-o zi toridă, potrivit […] © G4Media.ro.
12:40
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cumpărăturile pentru masa de Crăciun sunt și ele pe ultima sută de metri. Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program de funcționare vor avea în următoarea perioadă, care include închideri în zilele de sărbătoare sau orare reduse în altele, transmite MEDIAFAX. Program Kaufland Crăciun 2025 În […] © G4Media.ro.
12:40
De ce am plecat din sală de la „Cravata galbenă” înainte să se termine / Filmul despre Celibidache, fenomen cultural sau kitsch înduiășător? # G4Media
Opinie O toropeală plăcută îmi face pleoapele să se închidă, involuntar. Or fi de vină şi scaunul confortabil de cinema, şi întunericul din sala plină, şi liniştea deferentă a publicului, întreruptă doar de câte un ronţăit de popcorn. Mă uit cam de 30 de minute la „Cravata galbenă”, iar somnul mă loveşte cotropitor şi câştigă […] © G4Media.ro.
12:40
Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul cu K.O. în runda a șasea: „A durat puțin mai mult decât mă așteptam” # G4Media
Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua i-a servit o doză de realitate lui Jake Paul, cu un knockout dur în runda a șasea, vineri, la Miami, care l-a lăsat pe starul rețelelor sociale, devenit boxer, cu o suspiciune de fractură de mandibulă, transmite Reuters. Paul a reușit să evite loviturile britanicului, clar favorit, […] © G4Media.ro.
12:40
VIDEO EXCLUSIV | Temperaturile scăzute afectează și animalele de companie. Cât trebuie să stea cățeii afară și când e prea frig pentru plimbare: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Sezonul de iarnă a debutat cu temperaturi extrem de scăzute, cu mult mai mici decât ar fi normal în această perioadă. Pe lângă frig, organismele resimt schimbarea și mai puternic, din cauza răcirii bruște a vremii. Nu doar oamenii sunt afectați de aceste modificări, ci și animalele. La temperaturi sub 5 grade Celsius, plimbările, reduse Atunci […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.