Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos
StirileProtv.ro, 20 decembrie 2025 18:20
O turistă aflată în scaun cu rotile a ajuns sâmbătă pentru câteva minute în spaţiu la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos, o premieră mondială, informează AFP.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
18:50
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară” # StirileProtv.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.
18:50
Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia, unde tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.
Acum 30 minute
18:30
Israelul ar urma să-l anunțe pe Donald Trump asupra unor viitoare atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul se află pe cale de a reconstrui facilitățile nucleare bombardate în vară de avioanele americane, anunță NBC News.
18:30
Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean din Alba Iulia. A fost activat planul roșu, însă pacienții nu au fost evacuați.
Acum o oră
18:20
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo # StirileProtv.ro
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.
18:20
Acum 2 ore
17:10
Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă # StirileProtv.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au demonstrat că, dincolo de uniformă, se află inimi care văd, înțeleg și sprijină.
17:00
Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade # StirileProtv.ro
Google își avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele SUA.
17:00
Orice ciorbă reușită se încheie cu borș, o zeamă acrișoară făcută din tărâțe care dă ciorbelor un gust ideal.
Acum 4 ore
16:50
Horoscop Lună Nouă în Săgetător 20 decembrie 2025. Influențe pentru toate zodiile. Se încheie un ciclu important # StirileProtv.ro
Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie 2025 aduce noi începuturi și oportunități pentru toate zodiile. În acest horoscop, energia astrală influențează relațiile, cariera, finanțele și dezvoltarea personală în următoarea perioadă.
16:50
Capitala ar putea introduce o nouă taxă pentru turiștii străini și români. Ar aduce 15 milioane de lei la bugetul local # StirileProtv.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte, pe care o va plăti fiecare vizitator al Bucureştiului, ar putea aduce aproximativ 15 milioane de lei la bugetul local, afirmă primarul Ciprian Ciucu, subliniind că „orice leuț contează”
16:50
Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă # StirileProtv.ro
Târgurile de Crăciun din România au atras mii de vizitatori care au venit să vadă decorurile spectaculoase și să guste din preparatele tradiționale.
16:40
Un spital universitar din Hong Kong își investighează personalul după ce un videoclip în care mai multe cadre medicale se stropeau cu apă cu seringile într-o secție a unității a devenit viral.
16:40
O tânără de 20 de ani din Canada a refuzat premiul de un milion de dolari câștigat la loto în numerar. Ce a ales, în schimb # StirileProtv.ro
O tânără de 20 de ani din Quebec, Canada, a câștigat la loto și a refuzat premiul de 1 milion de dolari cash, alegând în schimb să primească 1.000 de dolari pe săptămână pe viață.
16:30
O familie ar fi fost acuzată pe nedrept că a furat combustibil și nu a mai putut alimenta la peste 1.000 de benzinării, în UK # StirileProtv.ro
O familie din Marea Britanie susține că a fost blocată timp de peste un an la mii de benzinării după ce a fost acuzată pe nedrept de furt de combustibil.
16:20
Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente, într-o ceremonie intimă în Florida # StirileProtv.ro
Gisele Bündchen s-a căsătorit. Vineri (19 decembrie) s-a aflat că supermodelul brazilian în vârstă de 45 de ani și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie intimă desfășurată la începutul lunii.
16:10
Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.
16:00
Margot Robbie, apariție discretă pe străzile din California, între proiecte și pregătiri pentru următorul film. FOTO # StirileProtv.ro
Actrița din „Barbie”, în vârstă de 35 de ani, a fost surprinsă îndreptându-se spre brunch în Venice, California, vineri (19 decembrie).
15:50
O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine # StirileProtv.ro
Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată”, majoritatea români, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică.
15:50
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.
15:40
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
15:20
O instituție publică lansează un magazin online pentru vânzarea lemnului de foc. Cât costă un metru cub # StirileProtv.ro
Romsilva anunță că, din acest an, lemnul de foc poate fi achiziționat de populație prin magazinul online romsilva.store, facilitând accesul și procedura de cumpărare.
15:20
Vladimir Putin a lansat o nouă amenințare directă Europei, căreia i-a transmis că va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia. În stilul caracteristic, însă, președintele rus a transmis că Moscova vrea, de fapt, pace.
15:20
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat # StirileProtv.ro
Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.
15:20
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei # StirileProtv.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au.
15:10
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului # StirileProtv.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului din 10 octombrie, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas.
15:00
Kylian Mbappé a împlinit 27 de ani. Drumul din Bondy, suburbia Parisului, spre recorduri mondiale și glorie în fotbal. FOTO # StirileProtv.ro
Kylian Mbappé a împlinit 27 de ani și rămâne una dintre cele mai explozive vedete ale fotbalului mondial.
15:00
10 județe, sub cod galben de ceață densă și polei în următoarele ore. Vizibilitate redusă pe șosele # StirileProtv.ro
ANM a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pentru 10 județe din Moldova și Dobrogea, valabile în următoarele ore.
Acum 6 ore
14:50
Polițiștii au confiscat peste 50 de tone de articole pirotehnice înainte de sărbători. 540 de dosare penale deschise # StirileProtv.ro
Polițiștii au indisponibilizat peste 50 de tone de articole pirotehnice, în urma acțiunilor derulate prin Planul „Pirotehnic”, deschizând 540 de dosare penale ce vizează 606 persoane.
14:30
Publicarea dosarelor Epstein stârnește controverse în SUA: Clinton, des invocat; Trump, aproape absent din documente # StirileProtv.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente masiv redactate legate de finanţistul decedat Jeffrey Epstein, care îl menţionează pe larg pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton.
14:10
Captură de peste un milion de lei în Sibiu. Ce au găsit poliţiştii într-un TIR oprit pentru control pe DN 7 # StirileProtv.ro
Aproape 1,2 milioane de ţigarete descoperite într-un TIR oprit pentru control pe DN 7 au fost confiscate de către poliţiştii sibieni, şoferul fiind reţinut pentru deţinerea sau comercializarea de produse accizabile, fără a fi marcate corespunzător.
13:40
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini” # StirileProtv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.
13:10
Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei” # StirileProtv.ro
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru pentru a analiza situația din justiție a fost publicată în Monitorul Oficial.
Acum 8 ore
12:50
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii” # StirileProtv.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical.
12:50
Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Ce au descoperit oamenii de știință # StirileProtv.ro
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață.
12:40
Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri # StirileProtv.ro
Medicii recomandă consumul preparatelor tradiţionale de sărbători fără restricţii severe, cu condiţia respectării moderaţiei, pentru a evita problemele cauzate de excesele alimentare din această perioadă.
12:40
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat # StirileProtv.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.
12:40
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
12:10
Accident pe un drum județean din Vâlcea: trei persoane rănite după ciocnirea a trei mașini # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
11:50
În Fâșia Gaza nu mai există foamete, potrivit unui raport publicat vineri de o organizație pentru securitate alimentară susținută de Organizația Națiunilor Unite, informează Politico.
11:40
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă mari companii farmaceutice au anunţat vineri acorduri pentru reducerea semnificativă a preţurilor medicamentelor în programul Medicaid şi pentru pacienţii care plătesc direct.
11:10
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri # StirileProtv.ro
Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.
11:00
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă # StirileProtv.ro
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei.
Acum 12 ore
10:50
Cuba denunţă un număr „fără precedent” de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi. „Un climat de incertitudine” # StirileProtv.ro
Cuba a denunţat vineri un număr ''fără precedent" de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.
10:30
INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc” # StirileProtv.ro
Alessia Pop este câștigătoarea ”cu noroc” a sezonului 13 „Vocea României”. Antrenată de Tudor Chirilă, a reușit să cucerească telespectatorii, care au decis că merită marele premiu în valoare de 100.000 de euro.
10:20
Un pilot din Mexic a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni. Mesajul său către pasageri a devenit viral # StirileProtv.ro
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
09:50
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau” # StirileProtv.ro
Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:
09:30
Cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 27 de judeţe din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Moldova, precum şi în municipiul Bucureşti.
09:20
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă” # StirileProtv.ro
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.
09:10
Una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova, Bogdan Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie # StirileProtv.ro
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie.
