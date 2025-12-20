Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui
Antena Sport, 20 decembrie 2025 20:10
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
20:50
Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi un cadou frumos de la conducerea Interului în perioada de transferuri. Interul s-a înscris în cursa pentru noua “perlă” a fotbalului european, Said El Mala (19 ani), jucătorul lui FC Koln. Pe urmele lui Said El Mala se mai află, printre alte forţe din fotbalul european, Real […] The post Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
20:50
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră # Antena Sport
Dinamo a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 21-a din Liga 1. Adrian Mazilu (20 de ani) s-a accidentat după nici o jumătate de oră de joc. Adrian Mazilu a fost titularizat de Zeljko Kopic în meciul de la Arad, extrem de important pentru Dinamo. „Câinii” pot urca pe primul loc în Liga 1, […] The post Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:10
Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby appeared first on Antena Sport.
20:10
Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:00
“Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (50 de ani), a pus înfrângerea cu Oţelul şi pe seama accidentării lui Mario Tudose (20 de ani), pe care a fost nevoit să îl schimbe la pauză. Intrată la cabine cu 0-0, FC Argeş a primit două goluri după pauză, Nuno Pedro deschizând scorul cu un şut superb, […] The post “Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri appeared first on Antena Sport.
19:30
Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! # Antena Sport
Erling Haaland (25 de ani) a reuşit un meci de senzaţie în partida Manchester City – West Ham 3-0. Haaland a reuşit o “dublă” şi un assist. El a deschis scorul în minutul 5. Areola a respins primul şut al norvegianului, dar nu a mai avut ce face la al doilea. În minutul 38 Haaland […] The post Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! appeared first on Antena Sport.
19:30
La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto # Antena Sport
Fundaşul brazilian Thiago Silva, care şi-a reziliat recent contractul cu Fluminense, revine în fotbalul european, la FC Porto, cu care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune pentru un an suplimentar, a anunţat sâmbătă clubul portughez. Fostul star al echipelor Paris Saint-Germain, AC Milan şi Chelsea Londra se întoarce astfel printre “dragoni”, unde a îmbrăcat tricoul echipei secunde a lui FC Porto […] The post La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto appeared first on Antena Sport.
19:10
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român este rezervă în confruntarea „de foc” cu Liverpool, din etapa a 17-a din Premier League. Radu Drăgușin nu a mai bifat niciun meci oficial pentru Tottenham de pe 30 ianuarie. La momentul respectiv, stopperul s-a accidentat grav în partida cu Elfsborg din Europa League, având nevoie de operație după ce […] The post Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:50
„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida # Antena Sport
Florin Tănase a prefațat partida dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Decarul campioanei a transmis că derby-urile sunt cele mai frumoase meciuri, în care jucătorii se automotivează, fiind bucuros că încheie anul cu o astfel de partidă, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. Florin Tănase a declarat FCSB e cu […] The post „Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida appeared first on Antena Sport.
18:40
Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a duce Emiratele Arabe Unite la Mondialul american din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, dar a impresionat cu parcursul de la Cupa Arabă. Emiratele Arabe Unite au ajuns până în semifinale la Cupa Arabă. În penultimul act […] The post Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit” appeared first on Antena Sport.
18:20
Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului # Antena Sport
Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, a confirmat că a suferit o dublă fractură de maxilar, după înfrângerea prin KO în faţa lui Anthony Joshua, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Miami. Pe ringul Kaseya Center, logica sportivă a fost respectată. Englezul Anthony Joshua a pus capăt luptei în runda a şasea, după un croşeu […] The post Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului appeared first on Antena Sport.
18:20
Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” # Antena Sport
Oltenii au venit cu explicații după ce au fost surprinși petrecând pe manele, după eșecul dureros cu AEK Atena. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a plecat învinsă cu 3-2 din Grecia, ratând astfel „primăvara europeană”. La doar o zi după revenirea din Grecia, jucătorii Universității Craiova au participat la o petrecere privată. Cel […] The post Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” appeared first on Antena Sport.
17:50
Doi „trcicolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” # Antena Sport
Doi „tricolori” pot schimba echipa de club înaintea barajului de calificare la World Cup 2026 din martie, cu Turcia. Giovanni Becali a dezvăluit că Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan pot pleca de la Rizespor, respectiv Aris Salonic. Valentin Mihăilă a semnat cu turcii de la Rizespor la începutul sezonului, după despărțirea de Parma. Mijlocașul este în prezent din nou accidentat, […] The post Doi „trcicolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” appeared first on Antena Sport.
17:40
“S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani) e de părere că oltenii au greşit apărându-se atât de jos în meciul cu AEK Atena. În minutul 90+7 Craiova avea 2-1 cu echipa greacă şi se afla pe locul 15 în grupa principală din Conference League. A urmat dezastrul pentru olteni, care au primit două goluri, în minutele 90+8 […] The post “S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni appeared first on Antena Sport.
17:40
“Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu # Antena Sport
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, duelul din etapa a 17-a, din deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, la care Horaţiu Moldovan a fost rezervă. Ceea ce ar fi putut fi „duelul portarilor români” din LaLiga, meciul dintre Real Oviedo şi Celta Vigo, disputat pe stadionul Carlos […] The post “Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu appeared first on Antena Sport.
17:20
„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1 # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Denis Alibec la Dinamo, în perioada de mercato de iarnă. Impresarul a declarat că atacantul de la FCSB ar putea fi o soluție pentru Zeljko Kopic. „Câinii” vor să transfere un atacant iar pe listă a fost pus și George Pușcaș. Mutarea are însă șanse mici de reușită, ținând cont de […] The post „Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:50
Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 # Antena Sport
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1. Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalty), ‘45+3 şi Afalna ’47. Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77. Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3 […] The post Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu # Antena Sport
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Conrado, fundașul stânga de 28 de ani de la Oțelul, este pe radarul celor două rivale. După ce Lameira și Joao Paulo au stârnit interesul celor de la Rapid și FCSB, și numele lui Conrado a apărut pe listele celor două echipe, care se vor duela duminică, în derby-ul finalului de an din […] The post FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
16:30
Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei # Antena Sport
Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei. Nerazzurrii au fost învinși la loviturile de departajare de Bologna, în semifinalele competiției. Cu toate acestea, Cristi Chivu se bucură de susținerea celor din conducerea lui Inter. După eșecul cu Bologna, italienii au transmis că oficialii echipei de […] The post Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei appeared first on Antena Sport.
16:30
Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina” # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani), care a fost pe banca Rapidului la un 5-1, în 2010, cu FCSB, a prefaţat derby-ul giuleştenilor cu echipa antrenată de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Andone e de părere că derby-ul se va termina la egalitate. El i-a avertizat pe giuleşteni că vor avea probleme dacă vor pierde acest […] The post Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina” appeared first on Antena Sport.
16:20
Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul” # Antena Sport
Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului dintre FCSB și Rapid, de duminică, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a declarat că un rezultat de egalitate nu l-ar mulțumi contra marii rivale. Mijlocașul trupei de sub Grant a mai subliniat, de asemenea, că duelul va fi unul foarte dificil pentru Rapid. Acesta […] The post Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul” appeared first on Antena Sport.
15:50
Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul” # Antena Sport
Elias Charalambous a susţinut o conferinţă de presă înainte de Rapid. Tehnicianul a anunţat că Daniel Bîrligea este apt de joc. Charalambous crede că există o echipă favorită, iar orice rezultat este posibil. “Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine, să câştigăm meciul. […] The post Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul” appeared first on Antena Sport.
15:40
UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc # Antena Sport
UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară în ultimul meci al zilei de sâmbătă din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, gazdele luptându-se să intre în zona locurilor de play-off, în timp ce elevii lui Kopic pot urca provizoriu pe “fotoliul” de […] The post UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc appeared first on Antena Sport.
15:20
Oțelul Galați și FC Argeș se întâlnesc astăzi pe terenul moldovenilor în cea de-a doua partidă a zilei din etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul le găsește pe ambele formații pe locuri de play-off, însă situația formației lui Laszlo Balint se poate schimba în urma rezultatelor din această rundă. Duelul de pe Stadionul […] The post Oțelul Galați – FC Argeș (LIVE SCORE, 17:00). Duel în zona de play-off în Moldova appeared first on Antena Sport.
15:10
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul # Antena Sport
Costel Gâlcă a anunţat că își dorește mulți jucători pentru a se putea lupta cu Rapid la câştigarea campionatului. „Îmi doresc jucători în primul rând, să vină jucători, să putem să luăm jucători, să putem să ne batem în continuare pentru ceea ce ne-am propus la începutul campionatului. Eu mi-aș dori mai multe poziții întărite, […] The post FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:50
Mohamed Salah și-a cerut scuze după declarațiile care au “cutremurat-o” pe Liverpool: “Așa e el” # Antena Sport
Curtis Jones, mijlocașul lui Liverpool, a vorbit vineri la Sky Sports despre declaraţiile considerate “incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză. Jucătorul a asigurat că atacantul egiptean şi-a cerut scuze în faţa grupului şi că echipa a trecut acum peste acest incident. Ce le-a spus Mohamed Salah colegilor săi “«Mo» este liber să […] The post Mohamed Salah și-a cerut scuze după declarațiile care au “cutremurat-o” pe Liverpool: “Așa e el” appeared first on Antena Sport.
14:30
Cu cinci reușite în acest sezon, Mamadou Karamoko a devenit om de bază în formaţia din Ştefan cel Mare, cu toate că a venit doar de câteva luni la echipă. Venit gratis de la FC Copenhaga, Dinmo ar putea da lovitura. În ceastă iarnă, jucătorul se poate transfera în zona Golfului. Potrivit Pro Sport, jucătorul […] The post Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Ce ofertă a venit pentru el appeared first on Antena Sport.
14:20
Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale # Antena Sport
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace” din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington. Potrivit The Times, Trump a cerut ca trofeul […] The post Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale appeared first on Antena Sport.
14:10
Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor # Antena Sport
Barcelona se află abia la jumătatea sezonului, însă membrii din conducerea clubului se gândesc în perspectivă și au pus ochii pe câțiva jucători pe care îi văd potriviți să îmbrace tricoul blaugrana. Jurnaliștii din Spania scriu despre interesul catalanilor pentru doi jucători de top, și anume Josko Gvardiol (Manchester City) și Alessandro Bastoni, cel din […] The post Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor appeared first on Antena Sport.
14:00
Transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham pare să fie cu ghinion. S-a accidentat rapid, iar – după o lungă perioadă de recuperare, întinsă pe parcursul a 11 luni – jucătorul speră să prindă iar echipa de start. Ghinion iar! Pentru că antrenorul Thomas Frank amână titularizarea românului, care acum este apt de joc. Accidentat grav […] The post “Pleacă Radu Drăguşin?” Decizia antrenorului de la Tottenham a fost anunţată appeared first on Antena Sport.
13:40
George Pușcaș și Nicolae Stanciu nu sunt “ținte” pentru Rapid. Cum a explicat Costel Gâlcă # Antena Sport
Costel Gâlcă a vorbit înaintea derby-ului dintre Rapid și FCSB despre întăririle pe care și le dorește la echipă în perioada de mercato de iarnă. Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre posibilitatea ca George Pușcaș și Nicolae Stanciu să ajungă în vestiarul său și s-a arătat extrem de reticent în privința ambelor mutări. FCSB și […] The post George Pușcaș și Nicolae Stanciu nu sunt “ținte” pentru Rapid. Cum a explicat Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
13:20
Cum şi-a dat Meme Stoica acordul să meargă la Rapid: “Asta a fost povestea!” Telefonul de la Becali i-a schimbat cursul vieţii # Antena Sport
Cum ar fi fost? Managerul cu care FCSB a cunoscut cele mai frumoase performanţe în fotbal a fost la un pas să semneze cu Rapid! Povestea a fost spusă chiar de Meme Stoica, care a rememorat pentru Fanatik.ro primii paşi pe care i-a făcut în cariera lui managerială. Episodul se întâmpla în urmă cu 25 […] The post Cum şi-a dat Meme Stoica acordul să meargă la Rapid: “Asta a fost povestea!” Telefonul de la Becali i-a schimbat cursul vieţii appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:00
S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor # Antena Sport
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că instituția pe care o conduce a efectuat prima plată către Compania Națională de Investiții în vederea lucrărilor pentru noul stadion al lui Dinamo. Edilul a făcut și un anunț legat de momentul în care vor fi demarate lucrările pentru arena pe care o așteaptă de foarte mulți […] The post S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor appeared first on Antena Sport.
12:30
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a dus în vară o campanie de transferuri importantă, care s-a ridicat la 4 milioane de euro, iar cel mai scump transfer făcut de patronul oltenilor a fost cel al lui Luca Băsceanu. Fotbalistul a ajuns la Universitatea Craiova în această vară după un transfer important, oltenii plătind un milion de euro către […] The post Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova appeared first on Antena Sport.
12:20
George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 # Antena Sport
George Pușcaș a fost asociat în ultima perioadă cu un posibil transfer la Dinamo, însă un detaliu aflat recent e posibil să îi scoată pe alb-roșii din cursa pentru atacantul de națională. Fotbalistul rămas liber de contract cere un salariu imens raportat la nivelul Ligii 1 pentru a semna cu o nouă echipă, mult mai […] The post George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 appeared first on Antena Sport.
12:00
Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a fost învinsă în deplasare cu scorul de 112-107 de Minnesota Timbelrwolves, vineri seara, într-un meci din NBA. Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 26 de puncte şi 12 recuperări, în timp ce Julius Randle a contribuit la rândul său cu 19 puncte […] The post Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final appeared first on Antena Sport.
11:50
Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase. Tun financiar dat de jucătorul FCSB # Antena Sport
Florin Tănase a scos nu mai puţin de 20 de milioane de euro din afacerea cu imobiliare. Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase? Multă lumea s-a întrebat. Preţurile nu sunt sunt pentru orice buzunar. Complexul său rezidențial este un adevărat succes pe piața imobiliară, pentru că Florin Tănase a […] The post Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase. Tun financiar dat de jucătorul FCSB appeared first on Antena Sport.
11:40
“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul # Antena Sport
Meciul de box dintre Anthony Joshua și Jake Paul, câștigat de fostul campion mondial la categoria grea prin KO, s-a făcut remarcat și printr-un moment în care arbitrul i-a chemat pe cei doi pentru a-i trage la răspundere. În runda a patra, Christopher Young, pe numele său, i-a îndemnat pe cei doi sportivi să se […] The post “Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul appeared first on Antena Sport.
11:20
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii # Antena Sport
Victoria celor de la AEK Atena a fost răsplităt din plin de patronul Marios Iliopoulos. Magnatul a anunţat o primă de jumătate de milion de euro pentru jucătorii săi. „Universul a răzbunat AEK pentru că trebuia să o facă. Au dus meciul până în ultima secundă. Echipa a trecut la un alt nivel. S-a depus […] The post Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii appeared first on Antena Sport.
11:10
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor” # Antena Sport
Pep Guardiola spune că Manchester City “trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club. City a început procesul de identificare a candidaţilor care să-l înlocuiască pe spaniol, în contextul incertitudinii cu privire la rămânerea sa la club în sezonul viitor. […] The post Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor” appeared first on Antena Sport.
11:00
Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: “E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța” # Antena Sport
Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, în cadrul căruia a vorbit despre perioada petrecută până acum în Turcia la Rizespor, dar și despre barajul care îi așteaptă pe “tricolori” în martie. Jucătorul de 25 de ani crede că el și colegii săi pot învinge naționala lui Montella și se […] The post Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: “E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța” appeared first on Antena Sport.
11:00
Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară! # Antena Sport
Situaţie explozivă după Unirea Slobozia – FCSB, partidă încheiată cu victoria bucureştenilor, scor 0-2. Ce s-a întâmplat? Nemulţumiţi de seria proastă de rezultate, mai mulţi jucători au intrat în conflict cu antrenorul Andrei Prepeliţă şi au cerut conducerii demiterea acestuia. Prepeliţă se confruntă cu o situaţie dificilă la echipa de club. Nume importante din vestiarul […] The post Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară! appeared first on Antena Sport.
10:40
Petrecere la Craiova cu manele după eşecul cu AEK Atena. Baiaram, Cicâldău – printre invitaţi, nu a lipsit nici Cârţu # Antena Sport
Universitaeta Craiova a cunoscut un scor şoc cu AEK Atena, 3-2 final, după ce au condus cu 2-0. Cutremuraţi de rezutat, oltenii s-au întors în ţară, iar la doua zile distanţă le-a revenit moralul, pentru că oficialii olteni au organizat o petrecere de zile mari, la care a cântat manelistul Bogdan de la Ploieşti. Petrecerea […] The post Petrecere la Craiova cu manele după eşecul cu AEK Atena. Baiaram, Cicâldău – printre invitaţi, nu a lipsit nici Cârţu appeared first on Antena Sport.
10:30
Cristi Chivu, “taxat” în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: “Comentarii surprinzătoare” # Antena Sport
Declarația făcută de Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei, în care a spus că “penalty-urile sunt o loterie”, nu a fost trecută cu vederea de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport. Antrenorul român a fost criticat pentru că a folosit o frază extrem de uzitată, dar care nu e adevărată, potrivit ziaristului. Interul […] The post Cristi Chivu, “taxat” în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: “Comentarii surprinzătoare” appeared first on Antena Sport.
10:10
Denis Drăguş are de unde alege! Fotbalistul ofertat şi de FCSB nu duce lipsă de propuneri. Kocaelispor, Kasimpașa sau Gaziantep au fost echipele care îl vor pe român, pe lângă FCSB, dar în cele din urmă fotbalistul ar urma să aibă o desitaţie surprizătoare. Cu toate că se spunea că Trabzonspor, club care l-a dat […] The post Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia appeared first on Antena Sport.
09:50
Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica # Antena Sport
FCSB urmează să o întâlnească pe Rapid duminică în ultimul derby al anului 2025 din Liga 1, iar interesul fanilor este unul destul de ridicat. Recent, Mihai Stoica a anunțat câți suporteri și-au cumpărat până acum bilete în total, dar și câți oameni din galeria giuleșteană au achiziționat deja tichete. 20.000 de bilete cumpărate la […] The post Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
09:30
Îţi mai aminteşti de Petre Grigoraş? Cândva pe val în fotbalul românesc, Petre Grigoraş nu a mai reuşit să antreneze la nivel înalt şi a dispărut din spaţiul public. Acum, Grigoraş a decis să semneze un nou angajament. Cu o echipă din Liga a 3-a, Cetatea Suceava, care se luptă pentru a promova în Liga […] The post Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. “O nouă etapă” appeared first on Antena Sport.
09:20
Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele” # Antena Sport
Neluțu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat în cadrul unei intervenții la TV că urmează să facă o curățenie la echipa sa, după ce Daniel Pancu a dezvăluit că are nevoie de ajutorul conducerii în acest sens. Declarațiile celor doi au venit după victoria CFR-ului de pe terenul Botoșaniului, scor 1-0. Daniel Pancu a […] The post Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele” appeared first on Antena Sport.
09:10
Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o laudă, dar şi o crtică de la un fost coleg de la naţionala României, Cosmin Contra. Ce s-a întâmplat? Cotra a vrut să-l felicite pentru rezultatele de la Inter, dar Cristi Chivu nu i-a răspuns la telefon! I-a dat şi un SMS… Nici la el nu a răspuns! Contra a […] The post Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.