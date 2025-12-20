“Pleacă Radu Drăguşin?” Decizia antrenorului de la Tottenham a fost anunţată
Transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham pare să fie cu ghinion. S-a accidentat rapid, iar – după o lungă perioadă de recuperare, întinsă pe parcursul a 11 luni – jucătorul speră să prindă iar echipa de start. Ghinion iar! Pentru că antrenorul Thomas Frank amână titularizarea românului, care acum este apt de joc. Accidentat grav
Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace" oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace" din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington. Potrivit The Times, Trump a cerut ca trofeul
Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor
Barcelona se află abia la jumătatea sezonului, însă membrii din conducerea clubului se gândesc în perspectivă și au pus ochii pe câțiva jucători pe care îi văd potriviți să îmbrace tricoul blaugrana. Jurnaliștii din Spania scriu despre interesul catalanilor pentru doi jucători de top, și anume Josko Gvardiol (Manchester City) și Alessandro Bastoni, cel din
George Pușcaș și Nicolae Stanciu nu sunt "ținte" pentru Rapid. Cum a explicat Costel Gâlcă
Costel Gâlcă a vorbit înaintea derby-ului dintre Rapid și FCSB despre întăririle pe care și le dorește la echipă în perioada de mercato de iarnă. Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre posibilitatea ca George Pușcaș și Nicolae Stanciu să ajungă în vestiarul său și s-a arătat extrem de reticent în privința ambelor mutări. FCSB și
Cum şi-a dat Meme Stoica acordul să meargă la Rapid: "Asta a fost povestea!" Telefonul de la Becali i-a schimbat cursul vieţii
Cum ar fi fost? Managerul cu care FCSB a cunoscut cele mai frumoase performanţe în fotbal a fost la un pas să semneze cu Rapid! Povestea a fost spusă chiar de Meme Stoica, care a rememorat pentru Fanatik.ro primii paşi pe care i-a făcut în cariera lui managerială. Episodul se întâmpla în urmă cu 25
S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că instituția pe care o conduce a efectuat prima plată către Compania Națională de Investiții în vederea lucrărilor pentru noul stadion al lui Dinamo. Edilul a făcut și un anunț legat de momentul în care vor fi demarate lucrările pentru arena pe care o așteaptă de foarte mulți
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
Mihai Rotaru a dus în vară o campanie de transferuri importantă, care s-a ridicat la 4 milioane de euro, iar cel mai scump transfer făcut de patronul oltenilor a fost cel al lui Luca Băsceanu. Fotbalistul a ajuns la Universitatea Craiova în această vară după un transfer important, oltenii plătind un milion de euro către
George Pușcaș cere un salariu "stelar" ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1
George Pușcaș a fost asociat în ultima perioadă cu un posibil transfer la Dinamo, însă un detaliu aflat recent e posibil să îi scoată pe alb-roșii din cursa pentru atacantul de națională. Fotbalistul rămas liber de contract cere un salariu imens raportat la nivelul Ligii 1 pentru a semna cu o nouă echipă, mult mai
Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a fost învinsă în deplasare cu scorul de 112-107 de Minnesota Timbelrwolves, vineri seara, într-un meci din NBA. Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 26 de puncte şi 12 recuperări, în timp ce Julius Randle a contribuit la rândul său cu 19 puncte
Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase. Tun financiar dat de jucătorul FCSB
Florin Tănase a scos nu mai puţin de 20 de milioane de euro din afacerea cu imobiliare. Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase? Multă lumea s-a întrebat. Preţurile nu sunt sunt pentru orice buzunar. Complexul său rezidențial este un adevărat succes pe piața imobiliară, pentru că Florin Tănase a
"Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!" Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
Meciul de box dintre Anthony Joshua și Jake Paul, câștigat de fostul campion mondial la categoria grea prin KO, s-a făcut remarcat și printr-un moment în care arbitrul i-a chemat pe cei doi pentru a-i trage la răspundere. În runda a patra, Christopher Young, pe numele său, i-a îndemnat pe cei doi sportivi să se
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
Victoria celor de la AEK Atena a fost răsplităt din plin de patronul Marios Iliopoulos. Magnatul a anunţat o primă de jumătate de milion de euro pentru jucătorii săi. „Universul a răzbunat AEK pentru că trebuia să o facă. Au dus meciul până în ultima secundă. Echipa a trecut la un alt nivel. S-a depus
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: "Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor"
Pep Guardiola spune că Manchester City "trebuie să fie pregătită" să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club. City a început procesul de identificare a candidaţilor care să-l înlocuiască pe spaniol, în contextul incertitudinii cu privire la rămânerea sa la club în sezonul viitor.
Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: "E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța"
Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, în cadrul căruia a vorbit despre perioada petrecută până acum în Turcia la Rizespor, dar și despre barajul care îi așteaptă pe "tricolori" în martie. Jucătorul de 25 de ani crede că el și colegii săi pot învinge naționala lui Montella și se
Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!
Situaţie explozivă după Unirea Slobozia – FCSB, partidă încheiată cu victoria bucureştenilor, scor 0-2. Ce s-a întâmplat? Nemulţumiţi de seria proastă de rezultate, mai mulţi jucători au intrat în conflict cu antrenorul Andrei Prepeliţă şi au cerut conducerii demiterea acestuia. Prepeliţă se confruntă cu o situaţie dificilă la echipa de club. Nume importante din vestiarul
Petrecere la Craiova cu manele după eşecul cu AEK Atena. Baiaram, Cicâldău – printre invitaţi, nu a lipsit nici Cârţu
Universitaeta Craiova a cunoscut un scor şoc cu AEK Atena, 3-2 final, după ce au condus cu 2-0. Cutremuraţi de rezutat, oltenii s-au întors în ţară, iar la doua zile distanţă le-a revenit moralul, pentru că oficialii olteni au organizat o petrecere de zile mari, la care a cântat manelistul Bogdan de la Ploieşti. Petrecerea
Cristi Chivu, "taxat" în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: "Comentarii surprinzătoare"
Declarația făcută de Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei, în care a spus că "penalty-urile sunt o loterie", nu a fost trecută cu vederea de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport. Antrenorul român a fost criticat pentru că a folosit o frază extrem de uzitată, dar care nu e adevărată, potrivit ziaristului. Interul
Denis Drăguş are de unde alege! Fotbalistul ofertat şi de FCSB nu duce lipsă de propuneri. Kocaelispor, Kasimpașa sau Gaziantep au fost echipele care îl vor pe român, pe lângă FCSB, dar în cele din urmă fotbalistul ar urma să aibă o desitaţie surprizătoare. Cu toate că se spunea că Trabzonspor, club care l-a dat
Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB – Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica
FCSB urmează să o întâlnească pe Rapid duminică în ultimul derby al anului 2025 din Liga 1, iar interesul fanilor este unul destul de ridicat. Recent, Mihai Stoica a anunțat câți suporteri și-au cumpărat până acum bilete în total, dar și câți oameni din galeria giuleșteană au achiziționat deja tichete. 20.000 de bilete cumpărate la
Îţi mai aminteşti de Petre Grigoraş? Cândva pe val în fotbalul românesc, Petre Grigoraş nu a mai reuşit să antreneze la nivel înalt şi a dispărut din spaţiul public. Acum, Grigoraş a decis să semneze un nou angajament. Cu o echipă din Liga a 3-a, Cetatea Suceava, care se luptă pentru a promova în Liga
Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat "curățenia" la CFR: "Vin acasă și rezolv problemele"
Neluțu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat în cadrul unei intervenții la TV că urmează să facă o curățenie la echipa sa, după ce Daniel Pancu a dezvăluit că are nevoie de ajutorul conducerii în acest sens. Declarațiile celor doi au venit după victoria CFR-ului de pe terenul Botoșaniului, scor 1-0. Daniel Pancu a […] The post Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat “curățenia” la CFR: “Vin acasă și rezolv problemele” appeared first on Antena Sport.
Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o laudă, dar şi o crtică de la un fost coleg de la naţionala României, Cosmin Contra. Ce s-a întâmplat? Cotra a vrut să-l felicite pentru rezultatele de la Inter, dar Cristi Chivu nu i-a răspuns la telefon! I-a dat şi un SMS… Nici la el nu a răspuns! Contra a […] The post Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: “Așa e el” appeared first on Antena Sport.
Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul” # Antena Sport
Fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, l-a învins pe Jake Paul cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar. Paul a reuşit să-l evite pe britanicul favorit în primele patru runde, înainte ca Joshua să “explodeze”, doborându-şi adversarul […] The post Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul” appeared first on Antena Sport.
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” # Antena Sport
Gigi Becali se bucură de o pensie generoasă din partea statului român, iar pe lângă aceşti bani, patronul de la FCSB încasează şi banii de parlamentar. Sumele strânse nu sunt mici. Să vedem ce bani strânge lunar omul de afaceri. Patronul roș-albaștrilor primește pensie pentru mandatul de europarlamentar pe care l-a avut și, potrivit declarației […] The post Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” appeared first on Antena Sport.
“Groaza penalty-urilor”. Deciziile lui Cristi Chivu care au surprins în semifinala din Supercupa Italiei # Antena Sport
Cristi Chivu a luat în semifinala de Supercupă pierdută cu Bologna o decizie care nu i-a lăsat indiferenți pe jurnaliștii italieni. Cei de la Gazzetta dello Sport au dedicat un articol separat alegerii românului de a nu băga în teren pentru loviturile de departajare doi oameni care erau așteptați să fie introduși, și anume Hakan […] The post “Groaza penalty-urilor”. Deciziile lui Cristi Chivu care au surprins în semifinala din Supercupa Italiei appeared first on Antena Sport.
Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut drmatic cu AEK Atena, după ce a avut meciul în mână la scorul de 2-0. Evoluţia bună a oltenilor l-a surprins plăcut şi pe patronul celor de la AEK, Mario Iliopoulos, care a pus ochii şi pe un fotbalist din tabăra Universităţii Craiova. Este vorba de Anzor Mekvabishvili. Presa din Grecia […] The post Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eliminarea din Supercupa Italiei: “Tot ce contează” # Antena Sport
Cristi Chivu le-a acordat jurnaliștilor declarații după ce Inter a fost eliminată la loviturile de departajare de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei. Antrenorul român a avut un discurs extrem de echilibrat și nu și-a arătat cu degetul vreun jucător, deși trei oameni ai “nerazzurrilor” au ratat de la punctul cu var. Interul lui Cristi Chivu […] The post Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eliminarea din Supercupa Italiei: “Tot ce contează” appeared first on Antena Sport.
Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” # Antena Sport
Inter a ratat un nou obiectiv sub comanda lui Cristi Chivu, fiind eliminată din drumul spre finala Supercupei Italiei. Echipa tehnicianului român a pierdut la loteria loviturilor de departajare, după ce trei dintre jucătorii săi au ratat de la punctul cu var. Presa din ”Cizmă” a reacționat imediat după eliminarea Interului și a analizat deciziile […] The post Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” appeared first on Antena Sport.
Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” # Antena Sport
FC Botoșani a bifat vineri al treilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1, dar și primul eșec pe teren propriu din acest sezon. Formația antrenată de Leo Grozavu nu a găsit drumul spre gol și a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0. Moldovenii au irosit câteva șanse importante de a marca […] The post Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” appeared first on Antena Sport.
“Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) i-a lăudat pe jucătorii CFR-ului care au reuşit să oprească seria de invincibilitate de acasă a Botoşaniului. CFR a trebuit să evolueze fără numeroşi titulari, dar a reuşit să îi administreze prima înfrângere acasă Botoşaniului. În urma acestui rezultat, CFR s-a apropiat momentan la 4 puncte de play-off. Pancu i-a […] The post “Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere appeared first on Antena Sport.
Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” # Antena Sport
CFR Cluj a obținut un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani, formație care nu pierduse niciun meci „acasă” în acest sezon. Partida a deschis runda cu numărul 21 din Liga 1. Adrian Păun a marcat unicul gol al acestei dispute, după ce l-a învins pe Anestis cu un șut plasat perfect. Jocul […] The post Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” appeared first on Antena Sport.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy # Antena Sport
FC Botoșani și CFR Cluj au deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu a reușit să plece cu toate cele trei puncte, după reușita superbă a lui Păun. Pentru revelația acestui sezon de Liga 1, este prima înfrângere suferită pe teren propriu, având până astăzi un bilanț de […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec șocant pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au cedat inexplicabil în fața formației din Grecia. Mihai Stoica a comentat seara de coșmar a oltenilor și a comparat jocul acestora de […] The post Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică (54 de ani) a dezvăluit că a avut o ofertă din România pentru a reveni pe bancă. “Şumi” e liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. El a precizat că vrea să înceapă să antreneze din luna ianuarie. Putea merge şi în China, dar nu i-au plăcut condiţiile, […] The post Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Campionii din canotaj au avut emoţii mari la înălţime! appeared first on Antena Sport.
Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa. La 40 de ani, Stan Wawrinka se află pe locul 157 în lume şi în luna martie a anului viitor va sărbători cea de-a 41-a aniversare. „Fiecare carte trebuie să aibă un […] The post Stan Wawrinka şi-a anunţat retragerea! Elveţianul, carieră fabuloasă în tenis appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Patricia Vizitiu e în echipa Faimoşilor la Survivor, la fel ca Gabi Tamaş # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Patricia Vizitiu e în echipa Faimoşilor la Survivor, la fel ca Gabi Tamaş appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | A venit Moş Crăciun pentru copiii de la academia Rapidului appeared first on Antena Sport.
Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” # Antena Sport
Fiorentina se află într-o situație catastrofală în Italia, fiind fără victorie după 15 meciuri disputate în Serie A. Gruparea „viola” s-a calificat totuși în play-off-ul UEFA Conference League, însă nu este suficient pentru ca fanii să nu ceară o schimbare. O retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru clubul care are în […] The post Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” appeared first on Antena Sport.
Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a vorbit la conferinţa de presă premergătoare duelului lui U Cluj cu Farul şi despre ratarea incredibilă a calificării în primăvara europeană de către Universitatea Craiova. Chipciu a mărturisit că a adormit atunci când scorul era 2-1 pentru olteni. Dimineaţă, când a aflat că Universitatea Craiova a ratat calificarea, nu […] The post Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani” appeared first on Antena Sport.
Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea # Antena Sport
FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători. Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația […] The post Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea appeared first on Antena Sport.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb # Antena Sport
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid. […] The post FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb appeared first on Antena Sport.
Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a spus că, după meciul cu Farul, va merge în vacanţă cu familia în Maramureş. Chipciu se aşteaptă la un duel dificil cu Farul. U Cluj – Farul se dispută duminică, de la ora 16:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U […] The post Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată appeared first on Antena Sport.
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” # Antena Sport
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană. Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe […] The post Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul” appeared first on Antena Sport.
I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, fiind eliminată din competiție, după eșecul dureros suferit în prelungiri la Atena. Delegația oltenilor a revenit vineri în țară, iar jucătorii au avut parte de un moment emoționant în timpul zborului, când i s-a adresat comandantul aeronavei. Oltenii, încurajați de comandantul aeronavei cu care au […] The post I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! appeared first on Antena Sport.
Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” # Antena Sport
Ilie Năstase (79 de ani) a fost primul lider ATP din istoria tenisului, ocupând prima poziţie atunci când clasamentul a fost publicat prima oară. Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut: la Roland […] The post Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” appeared first on Antena Sport.
