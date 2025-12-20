Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano

11:10

Pep Guardiola spune că Manchester City “trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club. City a început procesul de identificare a candidaţilor care să-l înlocuiască pe spaniol, în contextul incertitudinii cu privire la rămânerea sa la club în sezonul viitor. […] The post Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor” appeared first on Antena Sport.