Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO
National.ro, 20 decembrie 2025 21:20
Citrice care nu respectă standardele europene pentru consumul uman ajung pe rafturile magazinelor din România și sunt comercializate drept produse de „calitatea I”, atrag atenția Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Potrivit acestuia, astfel de practici reprezintă o abatere gravă de la […] The post Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
22:00
Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență # National.ro
Sesizarea CCR devine din nou un instrument constituțional complet pentru președintele României, inclusiv în cazul legilor reexaminate de Parlament, a anunțat Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook. Șeful statului susține că o decizie recentă a Curtea Constituțională a României îi redă dreptul de a contesta o lege pentru orice tip de motive, inclusiv pe […] The post Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
21:20
Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO # National.ro
Citrice care nu respectă standardele europene pentru consumul uman ajung pe rafturile magazinelor din România și sunt comercializate drept produse de „calitatea I”, atrag atenția Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Potrivit acestuia, astfel de practici reprezintă o abatere gravă de la […] The post Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO first appeared on Ziarul National.
21:10
Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei # National.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte ar urma să devină, începând cu anul 2026, o nouă sursă de venit pentru bugetul Municipiului București, potrivit unui proiect inițiat de Primăria Generală. Noul primar general, Ciprian Ciucu, susține că măsura este necesară în actualul context financiar și subliniază că „orice leuț contează” pentru echilibrarea bugetului local. […] The post Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
20:40
Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” # National.ro
Când ne gândim la serotonină – „hormonul fericirii” – majoritatea credem că este produs în creier. În realitate, aproximativ 90% din serotonina totală a corpului este produsă în intestin, în special de către celulele enterocromafine din mucoasa intestinală. De aceea, intestinul este adesea numit „al doilea creier”. El comunică constant cu sistemul nervos central prin […] The post Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” first appeared on Ziarul National.
20:20
Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp # National.ro
Viagra este folosită într-un mod neașteptat de unii consumatori din Germania, care au descoperit o metodă neobișnuită de a prelungi prospețimea bradului de Crăciun. Presa germană a relatat recent despre această practică atipică, potrivit căreia comprimatele cunoscutului medicament sunt adăugate în apa în care este ținut pomul, cu scopul de a încetini uscarea acelor și […] The post Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
19:40
Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort # National.ro
Mesele de sărbători sunt, pentru mulți români, sinonime cu preparate tradiționale, mese îmbelșugate și timp petrecut alături de familie, însă această perioadă vine adesea și cu teama de disconfort digestiv sau de kilograme în plus. Specialiștii atrag atenția că secretul nu constă în restricții drastice, ci într-o disciplină alimentară echilibrată, care permite savurarea mâncărurilor specifice […] The post Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
12:00
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare despre un nou Război Mondial # National.ro
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, celebră pentru că a prezis mai multe evenimente importante, printre care se numără atentatele de pe 11 septembrie 2001 și pandemia de COVID, a făcut o serie de predicții și pentru anul 2026. Profețiile ei pentru anul viitor au reintrat acum în atenție, cea mai șocantă predicție fiind că oamenii […] The post Previziunile Babei Vanga pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare despre un nou Război Mondial first appeared on Ziarul National.
11:40
Taxă „de horoscop”, introdusă la Spitalul Clinic din Suceava. Pentru ce se cere, de fapt, 100 de lei # National.ro
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii. Documentul a fost solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri. Taxa „de horoscop”, o premieră în România Măsura […] The post Taxă „de horoscop”, introdusă la Spitalul Clinic din Suceava. Pentru ce se cere, de fapt, 100 de lei first appeared on Ziarul National.
11:00
O platformă online vizitată de peste 26 de milioane de cititori la nivel global care este dedicată pasionaților de vinuri, gastronomie, stil de viață și turism, a realizat o listă cu cele mai frumoase nouă târguri de Crăciun pe care merită să le vizitezi în 2025. Târgurile de Crăciun menționate de site-ul Falstaff sunt în […] The post Cele mai frumoase 9 târguri de Crăciun din Europa first appeared on Ziarul National.
10:30
Vești proaste pentru bugetari! Premierul Bolojan refuză să facă punte între Anul Nou şi Bobotează # National.ro
Premierul Ilie Bolojan, supranumit în online Grinch Bolojan, încearcă de luni bune să schimbe regulile jocului în administrație. Dacă până acum toți bugetarii se obișnuiseră cu puntea dintre sărbători, se pare că șeful Guvernului a decis să nu mai acorde această facilitate. Tradiția punților bugetare e întreruptă, iată, de premier, care nu e de acord […] The post Vești proaste pentru bugetari! Premierul Bolojan refuză să facă punte între Anul Nou şi Bobotează first appeared on Ziarul National.
10:10
Noi negocieri la Miami între SUA și Rusia. Americanii vor prezenta un nou plan de pace, revizuit # National.ro
SUA, Ucraina și aliații săi europeni au început vineri o nouă rundă de consultări asupra planului american de soluționare a războiului ruso-ucrainean, început în februarie 2022, a anunțat negociatorul principal al Kievului. Reprezentanții liderului de la Kiev a discutat deja cu aliații europeni ai Ucrainei pentru coordonarea pozițiilor la noua rundă de discuții cu SUA. […] The post Noi negocieri la Miami între SUA și Rusia. Americanii vor prezenta un nou plan de pace, revizuit first appeared on Ziarul National.
09:30
BOR intră în era Netflix: a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume # National.ro
Biserica Ortodoxă Română ține pas cu vremurile și și-a lansat propriul Netflix. Într-o perioadă în care cei mai mulți români își petrec timpul pe rețelele de socializare și pe platformele de streaming, fețele bisericești vor să atragă urmăritori noi. BOR a lansat oficial Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Ce […] The post BOR intră în era Netflix: a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
09:00
Câștigător finala Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro # National.ro
Alessia Pop, concurenta lui Tudor Chirilă, a câștigat Vocea României 2025, sezonul 13 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, în finala de la Pro TV, difuzată vineri, pe 19 decembrie. Este a opta victorie pentru Tudor Chirilă Trofeul competiției i-a fost înmânat de artista franceză Patricia Kaas, invitata specială a serii, care […] The post Câștigător finala Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 20 decembrie 2025. Universul lucrează în favoarea ta, dar legăturile sociale pot fi puse la încercare # National.ro
Această zi aduce lecții importante pentru fiecare zodie, fie că este vorba despre curaj, odihnă, comunicare sau transformare interioară. Indiferent de provocările întâlnite, amintește-ți că fiecare pas te apropie de o versiune mai echilibrată și mai conștientă a ta. Ai încredere în proces și oferă-ți răbdare. Universul lucrează în favoarea ta. Horoscop pentru zodia Berbec […] The post Horoscop 20 decembrie 2025. Universul lucrează în favoarea ta, dar legăturile sociale pot fi puse la încercare first appeared on Ziarul National.
Ieri
17:40
Categoria de pensionari care ar putea primi bani în plus în 2026. Ce iau în calcul autoritățile # National.ro
Pe final de 2025, un an și așa greu pentru mulți români, mai ales pentru vârstnicii cu venituri mici, apare o brumă de speranță pentru pensionarii care se gândesc de pe acum la ce le-ar putea rezerva 2026. Și asta având în vedere faptul că deja anul 2026 se conturează a fi unul destul de […] The post Categoria de pensionari care ar putea primi bani în plus în 2026. Ce iau în calcul autoritățile first appeared on Ziarul National.
16:40
Un an deosebit de greu pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de când și-a pierdut iubitul, vedeta TV a mai primit o lovitură cumplită, chiar cu câteva zile înaintea Sărbătorilor de iarnă. Deja greu încercată de pierderea lui Felix Baumgartner, partenerul său de viață care a sfârșit în vară, în urma unui tragic accident […] The post O nouă lovitură cruntă pentru Mihaela Rădulescu! Mama vedetei TV s-a stins din viață first appeared on Ziarul National.
15:40
Grindeanu: „Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă”. Șeful PSD, confesiune de față cu Ciolacu – VIDEO # National.ro
Marcel Ciolacu, președintele ales al Consiliului Județean (CJ) Buzău, a depus vineri, 19 decembrie, jurământul în noua funcție, iar Sorin Grindeanu a fost prezent la ceremonie. Ocazie cu care liderul PSD a părut decis să facă o confesiune cu iz nostalgic, de față cu Marcel Ciolacu, dar și cu ceilalți invitați prezenți la evenimentul în […] The post Grindeanu: „Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă”. Șeful PSD, confesiune de față cu Ciolacu – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:20
Putin, în conferința sa de presă anuală: „Vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar „nu vedem Ucraina pregătită de discuţii” – VIDEO # National.ro
Președintele rus Vladimir Putin a susținut, vineri, 19 decembrie, conferința anuală de presă, prin care face, în mod tradițional, bilanțul anului ce urmează să se încheie. Evenimentul a avut loc la Moscova, în prezența a sute de jurnaliști, inclusiv străini. Lesne de înțeles, toată atenția lumii s-a concentrat asupra situației conflictului din Ucraina, în contextul […] The post Putin, în conferința sa de presă anuală: „Vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar „nu vedem Ucraina pregătită de discuţii” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
14:20
Când poate fi vizitată Catedrala Națională. Patriarhia Română a anunțat programul de sărbători # National.ro
Catedrala Națională, cunoscută și drept Catedrala Mântuirii Neamului, va putea fi vizitată în perioada sărbătorilor de iarnă din acest an, precum și în primele zile din 2026, inclusiv de Bobotează. Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, anunţă vineri Patriarhia Română, într-un comunicat în care se precizează […] The post Când poate fi vizitată Catedrala Națională. Patriarhia Română a anunțat programul de sărbători first appeared on Ziarul National.
12:10
Noi vești de la ANM! Prognoza actualizată pentru Crăciun și Revelion/Cum va fi vremea până la mijlocul lunii ianuarie 2026 # National.ro
Prognoza actualizată pentru Crăciun și Revelion. Cu mai puțin de o săptămână rămasă până la Crăciun, răstimp în care cei mai mulți pun la punct planurile pentru Sărbători, aflăm de la meteorologi cum va fi vremea la sfârșitul acestui an și în primele zile din ianuarie 2026. Sunt, așadar, detalii de ultimă oră de la […] The post Noi vești de la ANM! Prognoza actualizată pentru Crăciun și Revelion/Cum va fi vremea până la mijlocul lunii ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
11:40
Nicușor Dan spune că România susține proiectul de acord UE-Mercosur: „Ăsta e motivul” – VIDEO # National.ro
Aflat la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri dimineață, 19 decembrie, că România susține proiectul de acord de liber-schimb dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur. Și că rezervele exprimate anterior au fost depășite în urma unor discuții cu agricultorii români. Nicușor Dan: „Da, noi susținem” Şeful statului […] The post Nicușor Dan spune că România susține proiectul de acord UE-Mercosur: „Ăsta e motivul” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:10
UE ne obligă să mai dăm câteva miliarde Ucrainei! Ce s-a întâmplat cu activele rusești # National.ro
După negocieri-maraton, încheiate vineri dimineață, s-a aflat ce au decis liderii europeni cu privire la un nou sprijin financiar pentru Ucraina, sub forma unui împrumut. Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără […] The post UE ne obligă să mai dăm câteva miliarde Ucrainei! Ce s-a întâmplat cu activele rusești first appeared on Ziarul National.
10:20
Mircea Coșea – unul dintre cei mai cunoscuți analiști economici din România, profesor universitar și fost politician – a murit joi, 18 decembrie, la vârsta de 83 de ani. Coșea a fost nu doar un apreciat analist economic, ci și profesor la Academia de Studii Economice din București. Deputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis […] The post A murit profesorul și analistul economic Mircea Coșea first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC Dorințele tale nu sunt îndeplinite atât de ușor pe cât ți-ai dori, dar tu ești un luptător! Cererile tale de dragoste sau considerație nu primesc la fel de mult sprijin ca de obicei. Adevărul este că te vei putea aștepta doar la o zi singuratică… TAUR Astăzi s-ar putea să ai senzația că […] The post Horoscop 19 decembrie 2025- Astăzi va fi o zi destul de stabilă first appeared on Ziarul National.
01:20
18 decembrie 2025
22:30
Marijuana, reclasificată de Donald Trump: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie” # National.ro
Marijuana va fi reclasificată la nivel federal în Statele Unite, a anunțat joi președintele american Donald Trump, precizând că substanța va fi încadrată într-o categorie considerată mai puțin periculoasă din perspectiva riscului de dependență. Potrivit AFP, decizia urmărește să încurajeze cercetarea medicală și utilizarea controlată în scop terapeutic, fără a conduce însă la dezincriminarea consumului […] The post Marijuana, reclasificată de Donald Trump: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie” first appeared on Ziarul National.
22:20
Tratamentele de afirmare a genului, restricționate de administrația Trump: reguli dure pentru minori în SUA # National.ro
Tratamentele de afirmare a genului pentru minori ar putea deveni inaccesibile la nivel național în Statele Unite, după ce administrația Trump a anunțat un pachet amplu de reguli menite să limiteze drastic îngrijirea medicală bazată pe gen, relatează New York Times. Măsurile anunțate vin în contextul unei poziții ferme asumate de liderul de la Casa […] The post Tratamentele de afirmare a genului, restricționate de administrația Trump: reguli dure pentru minori în SUA first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Pașapoarte românești obținute fraudulos: 37 de percheziții, avocați și funcționari anchetați într-un dosar al Parchetului ICCJ # National.ro
Pașapoarte românești obținute prin proceduri suspectate ca fiind frauduloase se află în centrul unei acțiuni de amploare derulate joi, 18 decembrie 2025, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și polițiști, care au efectuat 37 de percheziții în două cauze penale. Potrivit anchetatorilor, este vizată o rețea care ar fi […] The post Pașapoarte românești obținute fraudulos: 37 de percheziții, avocați și funcționari anchetați într-un dosar al Parchetului ICCJ first appeared on Ziarul National.
19:40
Vizita „de lucru” a lui Nicușor Dan la Paris nu a fost nici protocolară, nici decorativă. Mai degrabă am asistat la o lecție de subordonare geopolitică predată cât se poate de profesionist și ambalată franțuzește într-un „déjeuner de travail”. Dincolo de meniuri și zâmbete, Bucureștiul a primit o foaie de parcurs clară: cine conduce Justiția, […] The post Ordin dat lui Nicușor Dan: Justiția și serviciile secrete, decise de Franța! first appeared on Ziarul National.
19:10
Tăcerea și evitarea subiectului liberalizării pieței gazelor de către Guvernul Bolojan are acum o explicație. De la o creștere de 5%, vehiculată de Asociația Furnizorilor de Energie din România, Executivul scapă porumbelul și spune că liberalizarea completă a pieței ar putea genera creșteri apreciabile ale prețului acestui bun energetic. Într-un context marcat de fluctuații tot […] The post SE ÎNCHIDE TOT. Guvernul anunță o EXPLOZIE a prețului la gaze first appeared on Ziarul National.
18:30
LIVE VIDEO. Haos la Bruxelles! Mii de fermieri în stradă, încăierări cu poliția. Europarlamentar român: „Protestatarii așteptau să discute cu cineva, nu cu forțele de ordine” # National.ro
Scene foarte tensionate pe străzile din Bruxelles, din apropierea Parlamentului European. Mii de fermieri au ieșit să-și facă auzite mai bine nemulțumirile, iar pe măsură ce au trecut orele, iar revolta din stradă a crescut, nu au lipsit nici incidentele. Aproximativ 10.000 de fermieri din mai multe state europene s-au adunat joi la Bruxelles. Imaginile […] The post LIVE VIDEO. Haos la Bruxelles! Mii de fermieri în stradă, încăierări cu poliția. Europarlamentar român: „Protestatarii așteptau să discute cu cineva, nu cu forțele de ordine” first appeared on Ziarul National.
18:20
Numele lui Leo Messi revine în prim-plan la FC Barcelona, nu pe teren, ci în lupta pentru putere din club. Transferul starului argentinian este folosit ca principal argument electoral înaintea alegerilor pentru funcția de președinte, unde competiția este strânsă. Marc Ciria, unul dintre cei patru candidați la conducerea Barcelonei, a anunțat oficial că revenirea lui […] The post Messi, instrument de campanie electorală la Barcelona first appeared on Ziarul National.
18:10
Războiul din Ucraina nu se va opri, deoarece negocierile de pace se lovesc de zidul intransigenței ruse. În ciuda „progreselor semnificative” menționate de europeni, discuțiile se învârt în cerc. Apropierea dintre emisarii americani și Kremlin alimentează neîncrederea prietenilor lui Volodimir Zelenski. Vladimir Putin a avertizat că obiectivele sale vor fi atinse: cucerirea a patru regiuni […] The post Liderii europeni îl ascultă pe Putin sau se prefac surzi? first appeared on Ziarul National.
17:50
Numele Ibrahimovic revine pe foaia de joc la AC Milan. Maximilian Ibrahimovic, fiul de 19 ani al lui Zlatan, a fost convocat pentru prima dată la echipa mare a „rossonerilor”, pentru semifinala Supercupei Italiei cu Napoli, disputată în Arabia Saudită. După ce Zlatan Ibrahimovic a scris istorie pe San Siro în două mandate ca jucător […] The post Ibrahimovic, din nou la Milan! first appeared on Ziarul National.
17:30
Pentru piețele europene umbrite de Statele Unite încă din vară, investitorii speră că o explozie a cheltuielilor în Germania – cea mai mare economie a Uniunii Europene – va schimba situația în 2026. Acțiunile europene au depășit performanțele acțiunilor americane în prima jumătate a anului. Germania și-a modificat regulile de împrumut, iar tarifele impuse de […] The post De cine depinde revenirea tranzacțiilor „Make Europe Great Again” first appeared on Ziarul National.
17:20
Animalele infectate intră fără control în România. Comisia Europeană prelungește restricțiile la export # National.ro
Comisia Europeană a decis să prelungească restricțiile la export în UE a ovinelor și caprinelor din România până la 31 ianuarie 2026, din cauza apariției unor noi focare de variolă ovină în Teleorman, în afara zonelor de protecție și supraveghere. Șeful Direcției Sanitar-Veterinare din acest județ suspectează că animalele au fost importate din Bulgaria, țară […] The post Animalele infectate intră fără control în România. Comisia Europeană prelungește restricțiile la export first appeared on Ziarul National.
17:10
Amenințarea lui Vladimir Putin de a lua măsuri de retorsiune împotriva companiilor occidentale în urma deciziei Uniunii Europene de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești a amplificat îngrijorările în unele capitale europene. UE a convenit să mențină imobilizate 210 miliarde de euro din activele Rusiei pentru viitorul previzibil, ca parte a planurilor de a […] The post Finanțarea Ucrainei, teren minat first appeared on Ziarul National.
17:10
Atenție când vă căutați cazări de Revelion! Bărbat suspectat că ar fi închiriat o pensiune la munte pe care nu o deținea # National.ro
Pe măsură ce se apropie Sărbătorile de iarnă, românii caută oferte avantajoase pentru a petrece Revelionul la munte. Doar că, din păcate, în tot acest timp și profitorii sunt „pe fază”, astfel că înșelăciunile cu cazările fictive fac victime. Dacă de cele mai multe ori românii obișnuiesc să petreacă acasă Crăciunul, pentru a fi alături […] The post Atenție când vă căutați cazări de Revelion! Bărbat suspectat că ar fi închiriat o pensiune la munte pe care nu o deținea first appeared on Ziarul National.
17:00
Prăpăd la MApN. Militarii pensionați și familiile lor, dați afară din locuințele de serviciu # National.ro
Facilitatea prevăzută prin lege, prin care pensionarii militari și urmașii militarilor decedați își pot păstra calitatea de chiriaș în locuințele de serviciu ale MApN, va fi anulată. Guvernul Bolojan a decis să-i dea afară pe toți cei care ocupă aceste locuințe de serviciu. Măsura va fi aplicată și procurorilor pensionari, personalului auxiliar de specialitate al […] The post Prăpăd la MApN. Militarii pensionați și familiile lor, dați afară din locuințele de serviciu first appeared on Ziarul National.
16:10
Atrase de promisiunea unor câștiguri semnificative, o serie de mărci chinezești pătrund tot mai adânc în comerțul american pentru a compensa cheltuielile reduse de pe piața internă. Pe tot parcursul acestui an, companii precum Pop Mart, Miniso, gigantul de îmbrăcăminte sport Anta și brandul de fast-fashion Urban Revivo au anunțat deschiderea de noi magazine sau […] The post În ciuda tarifelor vamale, companiile chinezești dau năvală în SUA first appeared on Ziarul National.
15:50
În timp ce Germania investește zeci de miliarde de euro în reînarmarea susținută de cancelarul Friedrich Merz, gigantul Rheinmetall se adaptează la schimbarea majoră a politicii de apărare națională printr-o decizie radicală. Rheinmettal a anunțat că se va separa de toate activitățile sale civile pentru a se concentra exclusiv pe sectorul militar. Grupul cu sediul […] The post Adio,civilie! Rheinmetall mizează all-in pe sectorul militar first appeared on Ziarul National.
15:20
VIDEO. Tensiuni uriașe în stradă, la Bruxelles! Poliția intervine cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestează # National.ro
Situație tensionată pe străzile din Bruxelles, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul reuniunii Consiliului European. Fermierii au ieșit în număr mare la protest și nu au lipsit incidentele. Bruxelles-ul, orașul care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi, 18 decembrie, cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. […] The post VIDEO. Tensiuni uriașe în stradă, la Bruxelles! Poliția intervine cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestează first appeared on Ziarul National.
15:10
Comisia Europeană a atenuat interdicția planificată pentru 2035 privind vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină. Această decizie vine în urma presiunilor din partea Germaniei, Italiei și unei industrii auto aflate în dezacord cu strategia climatică a UE. Interdicția, convenită în 2023, a fost prezentată drept o ruptură istorică față de trecut. Motorul cu […] The post Fisură în strategia verde a UE first appeared on Ziarul National.
14:40
Paraditorii își zic reformiști și vor să aplice din nou schema ”dați-ne omul! Cazul îl facem noi!” # National.ro
1. Cearceaf hapciupalitic în Piața Victoriei. ”Bolojan, te sună România!” Nu, domnule Bolojan, nu vă sună România! Vă sună useriștii radicali. USR are 10% în sondaje și nu cred că mai mult de patru din zece useriști sunt fundamentaliști. Din Piața Victoriei vă sună oengeurile, domnule Bolojan! Vă sună cu tot felul de țicneli. Paraditorii […] The post Paraditorii își zic reformiști și vor să aplice din nou schema ”dați-ne omul! Cazul îl facem noi!” first appeared on Ziarul National.
14:10
Demisie la vârful Consiliului Județean Constanța. Liberalul Florin Mitroi a anunțat joi, 18 decembrie, că renunță la șefia CJ-ului. Președintele Consiliului Județean (CJ) Constanța, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcție. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că nu poate realiza ceea și-a propus din cauza obstacolelor administrative și a lipsei de implicare a unor […] The post Șeful CJ Constanța demisionează. Florin Mitroi: „A fost o decizie foarte grea” first appeared on Ziarul National.
12:40
Un cutremur de peste 3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 18 decembrie, în România, în zona seismică Vrancea, cu doar câteva minute înainte de ora 11. Conform primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 85 […] The post Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul de joi, 18 decembrie first appeared on Ziarul National.
12:20
În mare secret, China construieşte cel mai mare baraj din lume. Ce beneficii va aduce “mega-mamutul” din Munţii Himalaya # National.ro
În mare secret, China construiește cel mai puternic baraj din lume, în adâncul munților Himalaya. Proiectul mamut de infrastructură cuprinde tuneluri prin teren activ din punct de vedere seismic, însă detaliile de siguranță sunt clasificate. Proiectul este estimat la 168 de miliarde de dolari, dar indienii au avertizat că barajul ar putea fi folosit ca […] The post În mare secret, China construieşte cel mai mare baraj din lume. Ce beneficii va aduce “mega-mamutul” din Munţii Himalaya first appeared on Ziarul National.
12:20
Intervenție ca în filme în Capitală! Cum a fost salvată o femeie care se baricadase în locuință! – VIDEO # National.ro
O intervenție de proporții, desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc miercuri, în Capitală. O echipă complexă coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, 17 decembrie, pentru salvarea unei femei care, pe fondul unor probleme personale, se baricadase în locuinţă. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție și de […] The post Intervenție ca în filme în Capitală! Cum a fost salvată o femeie care se baricadase în locuință! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.