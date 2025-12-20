Andrei Nicolescu l-a pus la punct pe Mazilu, după UTA - Dinamo: „Nu ne-a spus. Erau semne”
Gazeta Sporturilor, 20 decembrie 2025 23:10
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre Adrian Mazilu, care a fost ieșit după 30 de minute în meciul cu UTA, scor 0-2.Extrema dreapta a jucat din primul minut cu o problemă la spate, potrivit președintelui de la Dinamo. Nicolescu l-a certat pe jucător după meci, pentru că acesta nu ar fi anunțat staff-ul tehnic de problema medicală pe care o avea încă dinainte de a fi trimis în teren. ...
• • •
Acum 30 minute
23:10
23:10
Andrei Nicolescu a reacționat după UTA - Dinamo 2-0 » „Am părut neconectați la meci” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, prin golurile marcate de Alin Roman (33') și Valentin Costache (68'), iar „câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga.După partidă, Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intrat în direct și a analizat prestația echipei sale.Andrei Nicolescu: „Nu înfrângerea este importantă”„Nu înfrângerea este importantă, ci faptul că am părut neconectați la meci. ...
Acum o oră
23:00
S-a bucurat excesiv după ce a marcat fostei echipe, apoi a oferit declarația serii: „Îmi pare rău că am dat gol” # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani), mijlocașul celor de la UTA Arad, a marcat golul de 2-0 în victoria echipei lui, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul #21 din Superliga. După meci, a surprins cu declarația făcută la interviu. Ex-dinamovistul crescut în Ștefan cel Mare, care a evoluat la prima echipă între 2015 și 2017, a turnat plumb în ghetele elevilor lui Kopic cu reușita din minutul 66. ...
22:50
Tragedia din familie îl face pe mijlocașul cu aproape 300 de meciuri în Bundesliga să se retragă anticipat # Gazeta Sporturilor
La 35 de ani, mijlocașul internațional sloven Kevin Kampl ia în considerare retragerea din fotbal, după decesul subit al fratelui său mai mare, survenit în octombrie anul trecut. În acest sezon, Kampl, internațional sloven cu 28 de selecții, a jucat doar două minute, iar „dispariția sa de pe radar” a stârnit nedumerire, presa germană dezvăluind acum motivul tragic. ...
22:40
Alin Roman, omul-meciului în victoria celor de la UTA cu Dinamo: „Ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, într-un meci în care „Bătrâna Doamnă” a controlat jocul și le-a administrat bucureștenilor un eșec clar. „Câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc, într-o seară fără inspirație, iar succesul arădenilor reprezintă și prima victorie a lui Adrian Mihalcea împotriva echipei la care s-a consacrat ca jucător. ...
22:40
Reacția lui Zeljko Kopic, după eșecul lui Dinamo cu UTA: „Le-am zis și băieților în vestiar” # Gazeta Sporturilor
UTA - Dinamo 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene, a analizat eșecul de la Arad. Croatul a declarat că gazdele au jucat mai bine și au meritat victoria.Kopic a spus și ce le-a comunicat jucătorilor în vestiar, după eșec. Concret, le-a transmis că trebuie să accepte că nu vor câștiga fiecare meci, în ciuda sezonului bun traversat. ...
22:40
Negru de supărare după eșecul cu UTA, Cătălin Cîrjan și-a spus singura dorință pentru 2026 # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a venit extrem de supărat la interviul de la finalul partidei pe care echipa lui a pierdut-o, scor 0-2, în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad, în runda #21 din Superliga. Dezamăgit, acesta și-a găsit cu greu cuvintele, știind că echipa lui a irosit șansa să încheie anul pe primul loc. „Campioana de iarnă” va fi Rapid sau Craiova, singura care poate depăși în ultima etapă gruparea lui Gâlcă. ...
Acum 2 ore
22:30
„Eu sunt dinamovist, nu mă pot dezice” » Adrian Mihalcea, mesaj direct pentru conducere: „Să ne gândim ce vrem” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul celor de la UTA Arad, a tras primele concluzii după ce echipa lui a câștigat clar, scor 2-0, pe teren propriu, în ultimul meci din anul 2025, contra celor de la Dinamo.Fost jucător și antrenor la formația din Ștefan cel Mare, Mihalcea a spus-o direct că este în continuare dinamovist, chiar dacă și-a oprit echipa de suflet din drumul spre primul loc. ...
22:30
Mijlocașul lui Dinamo, critici la Arad: „Nu ne-a ieșit nimic. Terenul a fost prea tare” # Gazeta Sporturilor
UTA - Dinamo 2-0. Cristi Mihai, mijlocașul echipei bucureștene, a fost dezamăgit de eșecul din ultimul meci al anului.Mihai a început pe bancă meciul împotriva fostei lui echipe. A intrat după jumătate de oră în teren, în locul lui Adrian Mazilu, care a ieșit accidentat. Mijlocașul lui Dinamo a criticat starea terenului de la Arad, și și-a prezentat scuze pentru jocul prestat de echipa roș-albă. ...
22:20
Prunea s-a pronunțat în direct după ce a văzut la Dinamo: „Cea mai slabă din acest campionat” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul portar de la Dinamo, a declarat că prima repriză făcută de „câini” la Arad, cu UTA, a fost cea mai slabă din acest sezon.Dinamo a fost condusă cu 0-1 la pauză de UTA. S-a terminat 2-0 pentru arădeni, care termină anul 2025 la un punct de locurile de play-off.Florinel Prunea: „Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo”„Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo. ...
22:10
Defensiva lui Dinamo, făcută franjuri de UTA! Fostul câine „a mușcat” și apoi nu a mai putut fi oprit de colegi după gol # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a făcut un meci extrem de bun sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul #21 din Superliga. Gazdele au dictat ritmul partidei, iar fostul dinamovist Valentin Costache (27 de ani) a înscris un gol frumos, după o fază în care defensiva oaspeților a fost făcută franjuri. Arădenii au deschis scorul în prima repriză, în minutul 33, tot pe fondul unei greșeli în apărarea adversarei. ...
22:10
Acum 4 ore
21:20
David Popovici a cerut bazine, investiția de 23 de milioane de lei a fost finalizată în orașul din România # Gazeta Sporturilor
Multiplul medaliat la natație, David Popovici (21 de ani), a avut repetate apeluri în care a cerut noi bazine și condiții mai bune pentru cei care practică sportul de performanță la care el a adus medalii importante României. În timp ce la București investițiile întârzie să apară, la Sovata tocmai ce a fost inaugurat un bazin de înot didactic. ...
21:00
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost integralist în remiza cu Oviedo, scor 0-0, în etapa 17 din La Liga.Pentru internaționalul român a fost al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga. În precedentele două etape, Celta Vigo a câștigat cu Bilbao, scor 2-0, și cu Real Madrid, tot cu 2-0. Radu a încheiat meciurile din decembrie în fără gol primit în campionatul Spaniei. ...
21:00
Ghinion pentru Adrian Mazilu » A părăsit terenul accidentat după mai puțin de 30 de minute # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu a trăit un nou moment nefericit, în duelul dintre UTA Arad și Dinamo, disputat pe stadionul „Francisc Neuman”. Titular pentru a doua partidă consecutiv, Mazilu a fost nevoit să iasă de pe teren încă din minutul 28, acuzând probleme musculare.Fotbalistul dinamovist s-a așezat pe gazon imediat după schimbare, iar gesturile sale au indicat o posibilă recidivă a accidentărilor musculare care l-au ținut departe de teren o lungă perioadă. ...
20:50
Cel mai iubit model Dacia poate fi acum comandat și în România » Prin ce se particularizează noua versiune # Gazeta Sporturilor
Dacia Logan facelift, model prezent în premieră în toamna acestui an, la Paris, poate fi comandat începând cu data de 19 decembrie și în România, după cum a anunțat producătorul.Dacia Logan, de departe cea mai iubită mașină în rândul șoferilor din România, este cel mai vândut model de mașină nouă în țară, în 2025, cu 13.100 de unități potrivit datelor furnizare de APIA. ...
20:10
Record ISTORIC pentru cluburile europene! UEFA împarte 9 milioane de euro după EURO 2025 # Gazeta Sporturilor
UEFA a anunțat că va acorda 9 milioane de euro cluburilor feminine care au trimis jucătoare la echipele naționale pentru Campionatul European din 2025.Europeanul de fotbal feminin s-a încheiat în iulie, câștigătoare fiind Anglia, după ce a învins-o în finală pe Spania cu 4-2 după loviturile de departajare. ...
20:00
Încheie 2025 în play-off, dar Laszlo Balint avertizează că urmează o iarnă complicată: „Din păcate, pentru stabilitatea financiară a clubului” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), tehnicianul celor de la Oțelul Galați, a tras primele concluzii la interviu, după ce echipa lui a câștigat ultimul meci al anului 2025, pe teren propriu, contra celor de la FC Argeș, scor 2-1, în etapa #21 din Superliga. Acesta și-a lăudat jucătorii, dar a vorbit cu puțină îngrijorare despre ce urmează, întrucât în perioada următoare clubul va trebui să vândă unii fotbaliști pentru a asigura stabilitate financiară. ...
19:40
Diferență șocantă în derby-ul locurilor 2 și 3 din „Liga Florilor” » Cum s-a ajuns la dezastru pentru vicecampioană # Gazeta Sporturilor
Primul derby din „Liga Florilor” după reluarea întrecerii interne, odată cu încheierea Campionatului Mondial de handbal feminin, a fost fără istoric. Gloria Bistrița a învins-o categoric pe vicecampioana în exercițiu, Corona Brașov, scor 37-29, într-un meci contând pentru runda cu numărul 10. Primele două meciuri din etapa cu numărul 10 s-au jucat înainte de turneul final din Germania și Olanda, în noiembrie. ...
Acum 6 ore
19:30
Oțelul - Argeș 2-1. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a fost dezamăgit după eșecul de la Galați. Andone a declarat că speră la o altă abordare din ianuarie, la revenirea fotbalului în Superliga. A anunțat că echipa lui va trage tare pentru a prinde play-off. Mai sunt de jucat 9 etape din sezonul regular la începutul anului viitor.Declarațiile lui Bogdan Andone, după Oțelul - FC Argeș 2-1„Am făcut un meci slab, Oțelul a jucat mai bine. ...
19:30
Vladislav Blănuță a intrat în dizgrație în Ucraina după plecarea din țară: „Nu înțeleg deloc cum a fost posibil un asemenea transfer” # Gazeta Sporturilor
Transferul atacantului român în vârstă de 23 de ani, vândut de FCU Craiova la Dinamo Kiev, a provocat tensiuni în Ucraina, iar fotbalistul pare să fi intrat deja în dizgrația clubului. Plecarea din Ucraina pare doar o chestiune de timp.Criticile nu au venit doar din partea suporterilor, ci și din interiorul fotbalului ucrainean, prin vocea unui fost jucător important al echipei. ...
19:00
Răvășit când a aflat problemele lui Dan Petrescu: „Se zbârlește pielea pe mine! Am înțeles că e foarte grav” # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu (57 de ani), retras din peisajul mediatic în luna august, când a decis să plece de la CFR Cluj, pentru a avea timp de tratament. ...
18:50
După 11 luni de chin, Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham la un meci oficial. Fundașul central a fost trecut pe lista rezervelor la partida cu Liverpool, din etapa #17 a campionatului Angliei.Drăgușin a jucat ultima dată pe 30 ianuarie. Atunci, s-a accidentat grav într-un meci cu Elfsborg, din Europa League, încheiat 3-0 pentru Spurs. Verdictul a fost crunt pentru fundașul român: ruptură a ligamentului încrucișat, cea mai gravă accidentare la picior. ...
18:40
Cristiano Bergodi a fost întrebat despre mercato de iarnă la U Cluj: „Eu asta vreau!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, 61 de ani, a readus pe U Cluj în zona de luptă pentru play-off și a transmis că nu așteaptă relaxare pentru meciul cu Farul (duminică, ora 16:30, Cluj Arena) sau ca jucătorii să „intre pe vârfuri”. De asemenea, a precizat că așteaptă transferuri doar dacă găsește ceva mai bun decât ceea ce are acum la dispoziție, un lot căruia vrea să-i acorde încredere totală. ...
18:30
Pleacă de la Metaloglobus? Mihai Teja, după ultimul meci al anului: „E normal să fie supărați” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat eșecul cu Unirea Slobozia, scor 2-3, din ultima etapă a anului 2025.Tehnicianul formației bucureștene a vorbit despre Stefan Visic, marcatorul celui de-al doilea gol al lui Metaloglobus, care a refuzat să participe la interviurile de la finalul meciului.Teja a anunțat că Visic e la final de contract și sunt șanse să nu mai rămână. ...
18:10
18:10
Mijlocașul de 32 de ani din Superliga a explicat pentru GSP de ce s-a lăsat de fotbal azi: „Nu-mi mai plăcea atât de mult” # Gazeta Sporturilor
Batavul Desley Ubbink, 32 de ani, mijlocașul celor de la Metaloglobus și-a pus ghetele în cui după ce a jucat azi ultimul său meci în cariera de fotbalist. Într-o intervenție pentru GSP.ro, jucătorul a explicat de ce renunță atât de devremeMijlocașul olandez Desley Ubbink, 32 de ani, tocmai a jucat ultimul său meci din cariera de fotbalist. Și-a pus ghetele în cui după Metaloglobus - Unirea Slobozia (2-3). ...
18:00
Florin Tănase, mijlocașul ofensiv de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Rapid, din etapa #21 a Superligii, ultima din acest an.FCSB - Rapid are loc duminică, de la ora 20:00. Meciul de pe Arena Națională va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Unul dintre liderii echipei roș-albastre a transmis că el și colegii lui nu sunt cu gândul la vacanță și sunt motivați pentru derby-ul cu Rapid. A făcut și o analiză la final de an. ...
18:00
Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al celor de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa lui a reușit să termine anul 2025 cu succes, scor 3-2, contra celor de la Metaloglobus, meci însă nu lipsit de emoții după ce ialomițenii au condus cu 3-0. Tehnicianul celor de la Slobozia a analizat succesul obținut sâmbătă seara și a vorbit cu mult entuziasm despre revenirea echipei acasă, pe stadionul care este gata să găzduiască meciuri din Superliga. ...
18:00
Giovanni Becali a vorbit despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB: „Dinamo are nevoie de jucători buni” # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB este tot mai incert. După succesul roș-albaștrilor pe terenul Sloboziei, scor 2-0, Gigi Becali a lăsat de înțeles că atacantul venit în vară de la Farul Constanța ar putea părăsi echipa în pauza de iarnă.În acest context, impresarul Giovanni Becali, a comentat atât situația lui Alibec, cât și posibilitatea unei mutări la Dinamo, variantă vehiculată în ultima perioadă. ...
17:50
Jucătorul de la FCSB care l-a uimit Charalambous înainte de derby-ul cu Rapid: „Nu ne așteptam!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Rapid, din ultima etapă din 2025 a Superligii.FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1Tehnicianul cipriot a vorbit despre importanța meciului cu liderul clasamentului și a dezvăluit că a fost impresionat de faptul că Daniel Bîrligea a tras tare pentru a fi apt.VIDEO. ...
17:50
Thiago Silva (41 de ani) revine în fotbalul european! Fundașul central brazilian a semnat oficial cu FC Porto, iar anunțul a fost făcut de specialistul în transferuri Fabrizio Romano, care a publicat un clip pe rețelele sociale în care confirmă mutarea. ...
17:50
Explicație incredibilă » De ce au mers jucătorii de la Craiova la o petrecere cu manele după drama de la Atena: „Era programată” # Gazeta Sporturilor
La mijlocul acestei săptămâni, Universitatea Craiova a trăit o seară de coșmar, la Atena, pierzând în minutul 90+14 calificarea în primăvara europeană, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0. La o zi după eșecul din Grecia, oltenii au sărbătorit în cadrul unui eveniment privat. Sâmbătă, mijlocașul Alex Crețu (33 de ani) a vorbit despre cele întâmplate. ...
Acum 8 ore
17:30
Decizia șefilor lui Inter cu privire la Cristi Chivu, după eșecul din Supercupă » Anunțul făcut de italieni # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a fost eliminată de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei, scor 1-1 după 90 de minute și 2-3 la loviturile de departajare. Conducerea echipei din Milano are în continuare încredere în antrenorul român.Parcursul din Serie A, unde Inter e lider, și din Champions League, unde echipa lui Chivu e aproape calificată în optimi, le dă speranțe celor de la conducerea clubului. ...
17:10
17:10
Max Allegri își ia atacant din Premier League » Fabrizio Romano a făcut anunțul # Gazeta Sporturilor
Potrivit celebrului jurnalist Fabrizio Romano, AC Milan este foarte aproape de a obține semnătura lui Niklas Fullkrug (32 de ani), atacantul german al celor de la West Ham United.Programul complet al etapei #16 din Serie AClubul de pe San Siro are nevoie urgentă de un „atacant de careu”, având în vedere că mexicanul Santiago Gimenez nu mai este disponibil de aproximativ o lună și jumătate și, mai mult decât atât, sunt șanse foarte mari ca acesta să fie supus unei ...
17:00
Desley Ubbink (32 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Metaloglobus, a decis să se retragă din fotbal după meciul de sâmbătă. Echipa lui a pierdut pe terenu propriu cu Unirea Slobozia, scor 2-3, în etapa 21. A fost ultimul meci din 2025 pentru echipa lui, însă ultimul din carieră pentru olandez.Ialomițenii au condus cu 3-0 la Clinceni, însă au tremurat serios pe final, după ce au primit cel de-al doilea gol. ...
17:00
Pilotul australian al McLaren, Oscar Piastri, și managerul său, Mark Webber, negociază deja cu o altă echipă de Formula 1, iar speculațiile conform cărora Oscar nu are un viitor la McLaren devin tot mai serioase.Aceasta este părerea fostului pilot de Formula 1 Juan Pablo Montoya, care în ultimele zile a avut câteva intervenții foarte puternice în domeniul analizelor și interpretării evenimentelor din acest sezon al campionatului mondial. ...
16:50
Aflată la două puncte în spatele liderului Arsenal, Manchester City primește vizita unei alte echipe londoneze, West Ham, în etapa 17 din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.De cealaltă parte, West Ham se află în continuare în „zona roșie” a clasamentului, ocupând locul 18, ultimul retrogradabil. ...
16:40
Fostul atacant de la FCSB îl ia în derâdere pe Reghecampf: „Asta arată disperarea lui” # Gazeta Sporturilor
Gregory Tade (39 de ani), fostul atacant de la FCSB și Dinamo, a vorbit despre Laurențiu Reghecampf (50 de ani), fostul lui antrenor. Cei doi n-au avut cea mai bună relație în perioada 2015-2016, la FCSB, iar francezul a ținut să-l „taxeze” pe tehnician din cauza echipei pe care a preluat-o în urmă cu câteva luni.Reghecampf a ales-o pe Al-Hilal Omdurman, formație din Sudan. ...
16:30
Omul decisiv din ultima finală a Cupei Africii nu va fi prezent în Maroc! Campioana a făcut anunțul oficial # Gazeta Sporturilor
Sebastien Haller (31 de ani) nu va face parte din lotul Coastei de Fildeș la noua ediție a Cupei Africii pe Națiuni din cauza unor probleme medicale. Șefii federației au făcut anunțul oficial, iar astfel, atacantul va rata șansa de a lupta alături de compatrioții săi pentru apărarea titlului cucerit în urmă cu aproape doi ani.Ediția 2025/2026 a Cupei Africii pe Națiuni va fi găzduită de Maroc și se va desfășura în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026. ...
16:30
Cristi Săpunaru s-a amestecat în războiul rivalilor, înainte de FCSB - Rapid: „Pentru mine, amândouă sunt...” » Ce ponturi le-a dat giuleștenilor # Gazeta Sporturilor
Cristian Săpunaru, 41 de ani, fostul căpitan al Rapidului, retras din activitate în primăvară, și-a expus gândurile înaintea derby-ului pe care giuleștenii îl joacă duminică seara cu FCSB (ora 20:00, Arena Națională). Fostul lider al alb-vișiniilor s-a amestecat și în războaiele identitare ale rivalei: „Pentru mine, amândouă sunt Steaua!”. ...
16:20
Reacția lui Charalambous după ce a fost doar pe locul 6 la „Antrenorul anului” în Superlativele GSP » Ofițerul de presă de la FCSB a intervenit # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a reacționat după ce nu a prins Top 5 la categoria „Antrenorul Anului” în cea de-a 60-a ediție a Superlativelor GSP. Campion în precedentul sezon din Superliga, tehnicianul cipriot nu s-a aflat printre preferații fanilor, ai antrenorilor, căpitanilor sau conducătorilor echipelor din prima ligă. ...
16:10
Un alt jucător din Superligă se află pe radarul celor de la FCSB și Rapid: de ce depinde mutarea # Gazeta Sporturilor
Conrado, 28 de ani, fundașul stânga al celor de la Oțelul Galați, se află pe lista mai multor echipe în această perioadă de mercato de iarnă.Pentru trupa de pe malul Dunării urmează o iarnă grea, așa cum a fost și cea precedentă, lucru anticipat și de Cristi Munteanu, președintele clubului: „În 2-3 săptămâni ne vom despărți de 2-3 jucători”. ...
16:10
Valentin Mihăilă a ajuns într-o situație disperată: „M-am săturat! Sper să scap” # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Valentin Mihăilă (25 de ani) a acordat un interviu în care a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în 2025. N-a fost cel mai bun an pentru el din cauza numeroaselor accidentări, dar și din cauza parcursului echipei naționale, care nu s-a calificat direct la Campionatul Mondial din 2026.Mijlocașul stânga de la Rizespor a precizat faptul că problemele medicale i-au dat bătăi mari de cap, iar evoluțiile lui au avut de suferit. ...
16:10
Ce notă și-ar da Cătălin Cîrjan pe 2025: „Așa aș spune!” » Care este visul cel mare # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, 23 de ani, este de părere că a avut o stagiune de nota 8. Jucătorul a cărui cotă a crescut semnificativ pe Transfermarkt le-a transmis suporterilor „câinilor” care este visul pe care vrea să și-l îndeplineascăCătălin Cîrjan, 23 de ani, este liderul din prezent al lui Dinamo. Și prin ceea ce face pe teren, și în afara gazonului. ...
Acum 12 ore
15:30
Theo Hernandez aruncă săgeți otrăvite: „Meritam alt tratament! Eram cel mai bun fundaș lateral din Serie A” # Gazeta Sporturilor
Theo Hernandez (28 de ani) nu uită, nici nu iartă modul în care a fost forțat să plece în vară de la AC Milan. În interviul publicat de Gazzetta dello Sport, fundașul stânga francez dezvăluie că la finele sezonului trecut cineva din conducerea clubului rossonero l-a amenințat deschis: „Dacă rămâi o să te scoatem din lot”. ...
15:30
Cea mai scumpă tranzacție din handbal » Fuchse Berlin vrea să plătească 1.200.000 de euro pentru viitorul adversar al României # Gazeta Sporturilor
Campioana Germaniei, Fuchse Berlin, și-l dorește pe danezul Simon Pytlick de la Flensburg Handewit și conform presei germane, este dispusă să plătească o clauză de reziliere de 1,2 milioane de euro pentru interul scandinav.Campion olimpic și dublu campion mondial cu Danemarca, interul stânga Simon Pytlick are 25 de ani și joacă la Flensburg Handewit din 2023, unde a venit de la formația daneză, GOG.Fuchse Berlin vrea să plătească 1.200. ...
15:20
Medic cardiolog: De ce fac infarct și oamenii aparent sănătoși + Cât sport este bun pentru inimă? # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 60. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks este Aleksander Bello, medic specialist cardiolog, care vorbește despre cele mai frecvente mituri legate de inimă, semnele care nu trebuie ignorate, rolul alimentației, al sportului și al stresului, dar și despre controversele legate de colesterol, statine și suplimente.- Domnule doctor, spuneți-ne care sunt cele mai frecvente probleme cardiace cu care vin oamenii la cabinet și, în general, la un medic cardiolog. ...
