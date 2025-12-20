Iată unde locuiește Zlatan Ibrahimovic în Milano: penthouse de 5 milioane de euro la etajul 34, piscină interioară, mobilier de la designeri faimoși + Ce cartier de lux a ales Cristi Chivu

16:10

Internaționalul român Valentin Mihăilă (25 de ani) a acordat un interviu în care a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în 2025. N-a fost cel mai bun an pentru el din cauza numeroaselor accidentări, dar și din cauza parcursului echipei naționale, care nu s-a calificat direct la Campionatul Mondial din 2026.Mijlocașul stânga de la Rizespor a precizat faptul că problemele medicale i-au dat bătăi mari de cap, iar evoluțiile lui au avut de suferit. ...