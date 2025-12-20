O femeie în stare de ebrietate a provocat haos într-un restaurant! De la ce ar fi pornit totul. Imaginile au devenit virale
SpyNews, 20 decembrie 2025 23:20
Un incident neașteptat a avut loc într-un restaurant, după ce o femeie aflată în stare de ebrietate a creat panică printre clienți și personalul localului. Totul ar fi pornit de la o dispută minoră, însă comportamentul agresiv al femeii a escaladat rapid, transformând atmosfera într-un adevărat haos.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Cristina Ich a avut nevoie de perfuzii! Influencerița a ajuns direct pe mâinile medicilor de la un eveniment # SpyNews
Cristina Ich a trecut prin momente dificile în timpul unui eveniment, după ce a început să se simtă rău și a avut nevoie de perfuzii. Cum se simte acum și ce i s-a întâmplat.
Acum 2 ore
22:20
Natalia Mateuț își sărbătorește ziua de naștere într-un decor ca al vedetelor din afară! Cum arată locația superbă # SpyNews
Natalia Mateuț a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-o locație spectaculoasă, cu un decor care amintește de petrecerile vedetelor din afară. Evenimentul va avea o tematică disco, iar atmosfera este deja pregătită pentru o seară plină de distracție.
22:20
Despărțire în showbizul românesc înainte de Crăciun! Și-au spus adio, iar ea e pregătită pentru o nouă relație: ”A fost o poveste frumoasă” # SpyNews
Chiar înainte de Crăciun, o mondenă de la noi i-a spus adio iubitului! Cei doi s-au separat, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta ne spune și de ce au ajuns la despărțire. Mai mult decât atât, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, tânăra s-a confruntat și cu o situație delicată, ajungând chiar la urgențe.
22:20
Alex Bodi, surprins în ipostaze în care nu a mai fost văzut până acum! Unde a fost filmat afaceristul, împreună cu fiica sa # SpyNews
Alex Bodi a fost surprins recent într-un cadru în care nu a mai fost văzut până acum. Afaceristul petrece timp de calitate alături de fiica sa, iar imaginile vorbesc de la sine. Spre deosebire de aparițiile publice cu care ne-a obișnuit, de această dată dezvăluim o latură mai calmă și mai apropiată de credință a afaceristului.
22:20
Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului său. Cum a fost testat băiatul artistei de „socri” # SpyNews
Cristina Spătar vorbește despre iubita fiului său, Albert! Ce spune artista despre partenera băiatului în vârstă de 16 ani, dar și cum l-au testat „socrii” pe tânăr. Ce relație are cântăreața cu părinții fetei care îi este partenera fiului său. Declarații exclusive!
22:20
Amănunte spectaculoase ies la iveală, în dosarul „Cocaină la nivel înalt”, în care Marina Pandarof, alis „Blonda lui Coldea” este acuzată de trafic de droguri, iar SPYNEWS.ro prezintă documente exclusive, care arată o latura neștiută a cazului.
21:40
Marisa Paloma, momente extrem de dificile. Și-a înmormântat bunica în ziua în care a împlinit 29 de ani # SpyNews
Marisa Paloma trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a înmormântat bunica chiar în ziua în care influencerița a împlinit 29 de ani. Ziua care ar fi trebuit să fie una de sărbătoare s-a transformat într-un moment de profundă tristețe, marcând una dintre cele mai grele experiențe din viața sa.
Acum 4 ore
20:40
Fetiță de 4 ani, în comă la câteva ore după ce a băut slushy. Luna a spus că o doare capul, iar apoi aproape că a leșinat # SpyNews
O fetiță de doar 4 ani a ajuns în stare gravă după ce a băut un slushy. La scurt timp, aceasta a început să se plângă de dureri de cap, apoi a vomitat în mașină și a fost aproape să leșine în drum spre casă.
20:20
Primele declarații ale Oksanei Ionașcu după ce a devenit mamă pentru a șaptea oară. Ce nume a ales pentru micuț și ce semnificație are # SpyNews
Oksana Ionașcu a oferit primele declarații după ce a adus pe lume cel de-al șaptelea copil. În mesajul său emoționant, a dezvăluit și numele ales pentru micuț. Ce semnificație puternică are și ce reprezintă pentru întreaga familie.
19:50
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară. Cu câteva zile în urmă, soția afaceristului Cezar Ionașcu a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost primită cu entuziasm de apropiați și fani.
Acum 6 ore
19:00
Incendiu puternic la Spitalul Județean din Alba Iulia! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție.
18:30
Mesajul cutremurător primit de o tânără mamă înainte de a fi ucisă de fostul soț. Tatiana îndurase ani întregi abuzuri # SpyNews
O tânără mamă a primit un mesaj cutremurător cu puțin timp înainte să fie ucisă de fostul ei soț. Cu mai puțin de o oră înainte ca bărbatul să o ucidă cu sânge rece, Tatiana a sunat la numărul de urgență.
Acum 8 ore
17:00
Secretele pe care orice gospodină ar trebui să le știe. Cum să împăturești sarmalele astfel încât să nu se desfacă # SpyNews
Sarmalele sunt unul dintre cele mai iubite preparate din România, dar și unul dintre cele mai pretențioase, atunci când vine vorba de tehnică. Oricât de bine ar fi condimentată umplutura, dacă sarmalele se desfac la fiert, rezultatul final poate fi dezamăgitor. Iată ce ar trebui să știi pentru ca acest lucru să nu se întâmple!
17:00
Sarah Ferguson apare în dosarele Epstein. Fosta ducesă de York figurează în mai multe fotografii # SpyNews
Numele Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, a reapărut în atenția publică după ce mai multe fotografii în care aceasta apare au fost identificate în cadrul dosarelor legate de Jeffrey Epstein. Imaginile se regăsesc printre miile de documente făcute publice în urma investigațiilor care vizează rețeaua de relații a finanțatorului american.
16:50
Ei sunt soții morți în accidentul din Bacău. Aveau de gând să-și anunțe familia că vor avea un copil # SpyNews
S-a aflat cine au fost cele două victime care au decedat în urma accidentului teribil din Bacău. Cei doi soți urmau să-și anunțe familia că vor deveni părinți. Ce tragedie!
16:40
Gestul făcut de Emily de la Mireasa după terminarea competiției. Ce decizie a luat soția lui Liviu # SpyNews
La scurt timp după încheierea competiției Mireasa, imediat ce a intrat în posesia telefonului mobil, Emily a făcut un gest care i-a impresionat pe fani. Despre ce este vorba și ce decizie a luat soția lui Liviu Gherman.
16:20
Un actor celebru s-a stins din viață, miercuri, la vârsta de 31 de ani. Cauza decesului acestuia este încă necunoscută, iar familia sa a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Acesta și-a pus amprenta asupra unor producții internaționale, vizionate de milioane de oameni. Iată despre cine este vorba!
16:10
Vlăduța Lupău, de modă veche! Decorațiunile din bradul ei te duc direct cu gândul spre copilărie: "Suntem mai old school" # SpyNews
Nu este deloc un secret faptul că Vlăduței Lupău îi plac lucrurile simple. Drept dovadă, artista și-a împodobit bradul de Crăciun total diferit față de ceea ce am văzut până acum în casele vedetelor.
15:50
Marisa Paloma împlinește astăzi 29 de ani! Deși este o zi specială, influcerița a primit o lovitură, greu de dus pentru orice mamă. Aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare prin ce trece. Iată despre ce este vorba!
Acum 12 ore
15:30
Doi soți și-au găsit sfârșitul, pe o șosea din Bacău! Au fost spulberați de un vitezoman. Femeia ar fi fost însărcinată # SpyNews
Un accident teribil a avut loc pe o șosea din Bacău. O femeie și un bărbat au fost omorâți de un vitezoman, care încerca o depășire periculoasă. Victima, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost însărcinată.
15:00
Fiica Oanei Roman a împodobit un brad separat de cel al mamei ei!. Pentru ce fel de decorațiuni a optat Isa # SpyNews
Fiica Oanei Roman, Isa, nu contenește să o surprindă pe mama ei! Copila i-a pregătit o nouă surpriză vedetei, care a lăsat-o cu gura căscată. Mai exact, este vorba despre faptul că a ales să împodobească încă un brad de Crăciun, de data asta singură, iar fiica lui Petre Roman a explicat și de ce. iată ce a spus aceasta!
14:30
Un eveniment tragic a avut loc în Oradea! O femeie a murit, după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc. Din păcate, impactul i-a fost fatal și nu a mai putut fi salvată.
14:20
Bogdan de la Ploiești a dezvăluit care a fost prima lui iubire. Cântărețul nu a menționat-o nici pe Cristina Pucean, dar nici o altă femeie din viața lui. Iată despre ce este vorba!
14:20
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu taie în carne vie, după ce acesta a scăpat de mandat! Ce mesaj tranșant a transmis Melek # SpyNews
Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a transmis un mesaj tranșant, după ce cel care i-a ucis soțul, într-un accident de mașină, a scăpat de mandat. Melek, pe numele său real Patrisia, a făcut mărturisiri dure la adresa celui care i-a lăsat copiii fără tată, dar și la adresa judecătoarelor care au dat hotărârea în favoarea lui Mario Iorgulescu.
13:50
Carmen Grebenișan a împodobit bradul! Influencerița vă avea parte de primul Crăciun în formulă completă # SpyNews
Carmen Grebenișan s-a pregătit pentru Crăciun! Influencerița a împodobit bradul atât la ea acasă, iar pe cel al soacrei îl admiră. Proaspăta mămică se află acum în Zalău.
13:40
Cristina Pucean, confesiune plină de emoție. Mesajul transmis de dansatoare care te duce cu gândul la Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a transmis un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare. Dansatoarea a postat un fel de confesiune, care îi trimite pe fani direct cu gândul la Bogdan de la Ploiești. Iată despre ce este vorba!
13:00
Mormântul Ștefaniei Szabo, vizitat des de un bărbat misterios. Cine este cel care vine cu flori la cavoul fostului medic # SpyNews
Noi detalii ies la iveală, la două luni de la moartea Ștefaniei Szabo, medicul găsit fără suflare în camera de gardă a Spitalului de Urgență Buzău. La mormântul fostei doctorițe vine adesea un bărbat rezervat, misterios, care a atras atenția mai multor persoane. Iată despre cine este vorba!
13:00
O altă mașină zburătoare a făcut ravagii, în Timiș! Șoferul a ajuns în vârful sensului giratoriu # SpyNews
Un nou accident spectaculos a avut loc în Timiș, de această dată. Șoferul a zburat cu mașina direct în vârful sensului giratoriu, iar imaginile au făcut rapid înconjurul Internetului! Iată cum arată mașina!
12:40
O artistă celebră din România a devenit mămică pentru prima dată! A născut o fetiță adorabilă # SpyNews
O artistă cunoscută de la noi a dat viață unei fetițe superbe! A devenit mămică pentru prima dată de curând și a scris un mesaj de-a dreptul emoționant, dedicat fiicei sale.
12:30
Taylor Swift, devastată de diagnosticul crunt pe care l-a primit o persoană apropiată: „De neconceput” # SpyNews
Taylor Swift a fost devastată, atunci când a aflat ce diagnostic crunt a primit o persoană foarte dragă ei. Mai exact, este vorba despre una dintre solistele din backing vocals, de care ea este foarte apropiată. Tânăra a aflat că suferă de o boală crâncenă, iar starul pop internațional a dezvăluit cum a reacționat la aflarea veștii.
12:10
O mamă a murit, după ce și-a făcut două intervenții chirurgicale. Familia ar susține că nu era aptă din punct de vedere medical # SpyNews
O mamă a zburat până în Turcia, acolo unde și-a făcut două intervenții chirurgicale la nivelul corpului. Victima avea 34 de ani și, din păcate, a murit la două zile distanță, după proceduri. Și-a dat ultima suflare la spital.
11:50
Andreea Bănică a făcut mărturisiri impresionante, în premieră! Cântăreața a povestit cum s-a încheiat colaborarea ei cu trupa „Exotic”, formație muzicală din care a făcut parte alături de Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Iată ce a povestit blondina!
11:40
Vlăduța Lupău, mesaj neașteptat pentru persoana care i-a sustras poșeta din cabină: “Tu, care mi-ai furat geanta!” # SpyNews
Vlăduța Lupău a susținut în urmă cu câteva zile un concert în Cluj. După ce spectacolul s-a terminat, cântăreața a observat că a rămas fără geantă. Deși a cerut politicos să-i fie înapoiată, acest fapt nu s-a întâmplat. Iată ce mesaj i-a transmis hoțului!
11:20
Sibel a ieșit din arest! Cum a așteptat-o „Regele TikTok-ului” și ce declarații a făcut aceasta # SpyNews
Veste mare pentru urmăritorii scandalului dintre Sibel și presupusa amantă a lui Alin, cunoscut drept „Regele TikTok-ului”. Între mama copiilor acestuia și Dana Badea, fosta iubită, a izbucnit un scandal de proporții, care s-a concretizat într-o bătaie de zile mari. În urma pumnilor aruncați, oamenii legii au „săltat-o” pe Sibel, însă nu pentru mult timp.
11:10
Fiul Andei, femeia ucisă de Emil Gânj, distrus de durere. Cele mai recente imagini cu copilul și bunica sa # SpyNews
Au trecut cinci luni de când Anda a fost ucisă cu sânge rece de Emil Gânj, criminalul care nu a fost găsit nici până în zi de azi. Alessio, fiul femeii, a rămas în grija bunicii, însă îi duce foarte mult dorul mamei sale.
10:50
Alina Pușcaș trăiește cele mai frumoase clipe, în prag de sărbători. După zile întregi în care și-a căutat pisica, prezentatoarea TV poate răsufla ușurată. Aceasta și-a recuperat motanul de rasă și a împărtășit cu fanii cum s-a întâmplat totul. Iată despre ce este vorba!
Acum 24 ore
10:30
Alina Marymar, un nou atac la adresa Lambadei? Ce mesaj dur a scris partenera lui Tzancă Uraganu: "Dacă nu poți să fii..." # SpyNews
Alina Marymar și Lambada împart același bărbat! Cu toate că păreau că se descurcă în această postură, cele două au ajuns să-și arunce săgeți una alteia în mediul online. Alina Marymar a scris un mesaj tăios, prin care a lăsat loc de interpretări.
10:20
Un dispozitiv de ardere de tip „burn cage”, capabil să atingă temperaturi extrem de ridicate, a fost descoperit într-o locuință de lux din Hollywood Hills închiriată anterior de un artist muzical celebru, potrivit declarațiilor unui investigator privat. Starul fusese suspectat de uciderea unei adolescente. Iată despre cine este vorba!!
10:10
Sezonul gripelor este în plină desfășurare! Ceea ce nu mulți știu, însă, este faptul că un nou virus ar fi pe cale să apară, conform specialiștilor. Iată despre ce este vorba în concret!
09:50
Un martor crucial în ancheta privind „safariurile umane” de la Sarajevo a murit subit. Este bănuită intervenția serviciilor secrete # SpyNews
Caz șocant! Un martor esențial privind „safariurile umane” de la Sarajevo a murit subit. Este vorba despre Slavko Aleksic, bărbatul care avea un rol esențial în dosarul privind anchetarea evenimentului în timpul căruia mai mulți civili au fost uciși.
09:40
Dana Roba și iubitul infidel s-au împăcat de ceva timp. Chiar dacă a fost înșelată, make-up artista nu a putut sta fără bărbatul pe care îl iubește cu adevărat. Mai mult, și fetițele ei au o relație specială cu iubitul Danei Roba!
19 decembrie 2025
23:50
Amenințare teroristă în Emiratele Arabe Unite! Marea Britanie, avertisment major pentru călători # SpyNews
Marea Britanie a emis o alertă de securitate de nivel „ridicat” pentru călătorii britanici care se află sau intenționează să călătorească în Emiratele Arabe Unite (EAU). Autoritățile britanice au avertizat asupra riscurilor de atacuri teroriste în zona turistică și comercială din Dubai și Abu Dhabi.
Ieri
23:10
Cât de pregătit e Cristian Boureanu pentru Survivor! Ce îi va lipsi fostului politician în competiție # SpyNews
Cristian Boureanu a vorbit despre pregătirea sa pentru provocările intense din jungla dominicană. Deși se consideră un om puternic și rezilient, fostul politician recunoaște că această competiție va fi o provocare majoră, mai ales că va trebui să renunțe la anumite conforturi.
22:40
E alertă în Belgia! Un avion a evacuat 100 de tone de kerosen deasupra mai multor localități # SpyNews
Un incident grav a avut loc în Belgia, unde un avion Boeing 747 a fost nevoit să efectueze o evacuare de urgență a kerosenului în timpul zborului. Conform informațiilor transmise de Le Figaro, aeronava a întâmpinat o problemă cu trenul de aterizare și a fost obligată să arunce 100 de tone de combustibil deasupra a opt comune din regiunea Liège.
22:20
EXCLUSIV! Elena Ionescu iubește din nou! Declarații în premieră despre bărbatul din viața ei # SpyNews
Soarele a apărut din nou pe strada Elenei Ionescu! Frumoasa cântăreață iubește și este iubită, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro face primele declarații despre noua ei relație. Cine este bărbatul care o face fericită și ce spune artista despre povestea lor? Cei doi sunt împreună de ceva timp și, în prezent, se află într-o vacanță în Dubai.
22:20
Daiana Anghel a făcut confesiuni emoționante! Vedeta a primit o mulțime de întrebări despre motivul pentru care este tristă, însă răspunsul ei a fost peste așteptări! Influencerița și-a deschis sufletul și a dezvăluit ce se întâmplă în viața ei.
22:20
Cel mai mare regret al Danielei Gyorfi! Oamenii de la care nu se aștepta au trădat-o. Artista se confesează în exclusivitate # SpyNews
Daniela Gyorfi vorbește, la final de an, despre cel mai mare regret al său. Artista a fost dezamăgită de cei pe care îi credea apropiați. Cine sunt cei care au trădat-o și au făcut-o să sufere! Declarații exclusive!
22:20
Eliberați din arest! Decizie neașteptată, în dosarul blocului explodat în Rahova | Vorba dulce... # SpyNews
Arestați cu mare tam-tam, după ce au fost acuzați de producerea exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, soldată cu trei morți și peste 15 răniți, doi dintre cei trei inculpați au fost scoși pe ușa din spate de magistrați și trimiși acasă.
21:50
Cine e românul care a murit în Chile. Marius avea 57 de ani și iubea muntele și expedițiile # SpyNews
S-a aflat cine e românul care a murit în Chile, în timpul unei expediții. Marius avea 57 de ani și era pasionat de munte. Și-a dedicat o mare parte din viață explorării celor mai dificile trasee montane.
