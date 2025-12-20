Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 21 decembrie 2025 00:30
Horoscopul zilei de luni, 22 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
00:30
Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 22 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 2 ore
23:40
Horoscop zilnic 21 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 21 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 6 ore
19:50
Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj neașteptat # Antena1
Descoperă cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă. A filmat totul și a transmis un mesaj complet neașteptat.
Acum 8 ore
17:40
Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Ce spune despre căsnicia cu Briliantul # Antena1
Într-un interviu recent, Sandra Mutu a făcut declarații din „culisele” mariajului cu celebrul fotbalist.
17:40
S-a aflat adevărul despre colierele cu sânge purtate de Angelina Jolie și Billy Bob Thornton. Fanii i-au acuzat că sunt vampiri # Antena1
Billy Bob Thornton a vorbit despre una dintre cele mai controversate povești de la Hollywood: celebrele coliere în care el și Angelina Jolie ar fi purtat sângele celuilalt.
17:10
A jucat în „Baywatch” și a făcut furori cu trupul său. Cum arată acum Erika Eleniak. Este plină de tatuaje și cu greu o recunoști # Antena1
Erika Eleniak, în vârstă de 56 de ani, și-a etalat tatuajele în cea mai recentă apariție a sa. Celebra actriță din „Baywatch” a ajuns de nerecunoscut la vârsta de 56 de ani!
Acum 12 ore
16:50
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor de emoționant, după ce și-a pierdut mama. Ce detalii dureroase au ieșit la iveală # Antena1
Mihaela Rădulescu și-a pierdut recent mama și a transmis un mesaj sfâșietor de emoționant. Descoperă ce detalii dureorase a scos vedeta la iveală.
16:20
Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”. Facultatea pe care a terminat-o nu are nicio legătură cu domeniul muzical # Antena1
Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”, a dezvăluit ce studii are, de fapt.
15:20
Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă # Antena1
Cea mai așteptată reacție a președintele Nicușor Dan! Ce a anunțat șeful statului, la scurt timp după scandalul izbucnit în justiție.
13:30
Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului și de Crăciun! Prognoza meteo completă pentru 20-27 decembrie 2025 pentru țară și București # Antena1
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea săptămână. Descoperă cum va fi vremea în perioada 20-27 decembrie 2025 în țară și în București. Vești importante despre Crăciun și Ajunul Crăciunului.
Acum 24 ore
11:50
Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite. Cine a respectat rețetele tradiționale cel mai bine # Antena1
Campionii României la canotaj au vizitat platoul Chefi la cuțite și au ales cele mai gustoase preparate ale serii. Iată ce a pregătit fiecare echipă.
09:10
Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate. Puțini ar recunoaște actrița care o joacă # Antena1
Puțini știu cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate sau că actrița face parte dintr-o celebră familie de la Hollywood.
09:10
Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou. Actrița a dezvăluit „protocolul” pe care îl urmează # Antena1
Keira Knightley a dezvăluit recent ce regulă are atunci când vine vorba de săruturi pentru marele ecran și ce „protocol” urmează.
09:10
Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cum trăiește departe de lumina reflectoarelor # Antena1
Puțini știu cum arată Milla Jovovich la 50 de ani, după ce a decis să se concentreze pe familia ei, departe de lumina reflectoarelor.
09:10
De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul bizar pe care puțini l-ar ghici # Antena1
Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele, potrivit autobiografiei scrise de prințul Harry.
08:10
Rețeta delicioasă și rapidă de savarine a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret al desertului copilăriei # Antena1
Iată o rețetă extrem de delicioasă de savarine însiropate cu frișcă proaspătă și dulceață de măceșe care îi va face pe invitații tăi să mai ceară o porție.
08:10
Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face # Antena1
Fotbalistul FCSB a dat lovitura în lumea afacerilor cu complexul rezidențial pe care îl deține.
07:10
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă # Antena1
O mai știi pe Adela Lupșe, prezentatoarea emisiunii-concurs în care striga "Vreau să sune telefonul?"? Iată cum arată acum
01:10
Horoscop zilnic 20 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Ieri
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 19 decembrie 2025. Albert o amenință iar pe Anda. Ce decide Filip # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 43, 44 și 45 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 19 decembrie 2025.
18:20
Toba nu lipsește de pe mesele românilor în ziua de Crăciun. Este un preparat pe care mulți aleg să-l facă în casă pentru a păstra gustul autentic, însă puțini știu ce să pună în ea pentru a scăpa de mirosul puternic.
17:30
Simona Gherghe a anunțat data la care începe sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii, după ce Adin și Lavinia au fost desemnați câștigătorii sezonului 12.
17:10
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor # Antena1
Tzancă Uraganu a făcut senzație în mediul online după ce s-a lăsat filmat lângă bradul de Crăciun. Un detaliu a ieșit rapid la iveală, iar fanii l-au „taxat” imediat pentru alegerea făcută.
17:00
Finala sezonului 12 Mireasa. Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro. Ei sunt mirii sezonului # Antena1
După patru luni intense de competiție, sezonul 12 al show-ului Mireasa a ajuns la final. În Finala Mireasa din 19 decembrie 2025, publicul a ales câștigătorii. Iată cine sunt mirele și mireasa acestui sezon și cei care câștigă premiul de 40.000 de euro!
16:50
Finala sezonului 12 Mireasa. Lavinia și Adin și-au rostit jurămintele de iubire în fața familiilor. Cum a început povestea lor # Antena1
Lavinia și Adin și-au jurat iubire pentru totdeauna, în fața familiilor care i-au privit cu sufletul la gură. Soții au fost extrem de emoționați.
16:50
Finala sezonului 12 Mireasa. Emily și Liviu și-au făcut promisiuni pentru o viață. Cum a decurs povestea lor de iubire # Antena1
Emily și Liviu s-au căsătorit civil în emisiunea Mireasa, iar în finala de pe 19 decembrie 2025, cei doi au rostit jurăminte emoționante.
16:50
Finala sezonului 12 Mireasa. Emoționați, Florina și Alex Ifrim și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început povestea lor # Antena1
Alex și Florina și-au rostit jurăminte de iubire în Finala de pe 19 decembrie 2025. Soții Ifrim au fost extrem de emoționați.
16:50
Finala sezonului 12 Mireasa. Denisa și Cristian Rădulescu și-au jurat iubire pentru totdeauna. Cum a început povestea lor # Antena1
Denisa și Cristian formează familia Rădulescu. Cei doi s-au cununat civil pe 18 decembrie la primărie, iar în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025, Denisa și Cristian și-au făcut jurăminte de iubire.
16:30
Finala sezonului 12 Mireasa. Marii absenți de la momentele importante pentru tinerii căsătoriți. Cum a fost dansul cu părinții # Antena1
În Finala sezonului 12 Mireasa au fost prezenți părinți, bunici, frați, prieteni. Totuși, au existat și absenți importanți.
16:20
Echipele Chefi la cuțite au intrigat cu preparatele lor. Invitații, surprinși de combinațiile făcute. Ce nu ar fi comandat la cină # Antena1
Cei patru jurați și echipele lor i-au intrigat pe invitați cu preparatele al căror gust a fost potențat de un pahar de vin alb Aerosoli. Iată ce a ieșit.
15:10
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată” # Antena1
Can Yaman, actorul turc care a furat inimile româncelor, s-a despărțit de iubita sa. Iată ce a declarat despre femeia care îl va cuceri iremediabil.
14:50
Cât costă ținuta pe care Anamaria Prodan a purtat-o la petrecerea de ziua ei. Cum a apărut impresara # Antena1
Anamaria Prodan a purtat o ținută de excepție la petrecerea de ziua ei. Impresara a împlinit 53 de ani pe 17 decembrie. Iată ce compleu spectaculos a îmbrăcat.
14:30
Finala sezonului 12 Mireasa. Reacția băieților când își văd miresele. Finalistele au strălucit în rochiile superbe # Antena1
Marea Finală a sezonului 12 Mireasa a început cu cele mai frumoase momente. Cristian, Alex, Adin și Liviu și-au întâmpinat miresele în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025.
14:20
Finala sezonului 12 Mireasa. Simona Gherghe, apariție de poveste. Cum arată ținuta prezentatoarei # Antena1
Simona Gherghe a apărut în Finala Mireasa sezon 12, de pe 19 decembrie 2025, purtând o ținută spectaculoasă. De această dată prezentatoarea Mireasa a optat pentru o rochie lungă, strălucitoare aurie, cu umerii goi.
14:20
Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl a fost avariat. Autoritățile cer refacerea de urgență # Antena1
Experții au dezvăluit că scutul de protecție al centralei de la Cernobîl a fost avariat încă din luna februarie, în urma unui atac al Rusiei.
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din Marea Finală a sezonului 12 # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din Marea Finală.
13:40
Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează Survivor 2026! Un show de neratat: Survivor – Povești din junglă # Antena1
Cel mai așteptat format al începutului de an aduce noi surprize pentru cei de acasă! Reality show-ul care rescrie lupta pentru supraviețuire, care demonstrează că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și care scoate la iveală cele mai puternice motivații ale oamenilor este aproape de start la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Survivor. Faimoși vs Războinici!
13:40
Te-ai întrebat care e diferența dintre deodorant și antiperspirant? Deși denumirile sunt folosite frecvent, nu reprezintă același produs.
13:30
Alegerea unui parfum depășește simpla preferință pentru o aromă plăcută. Este o formă de exprimare personală, o semnătură olfactivă care vă însoțește și vorbește despre dumneavoastră fără cuvinte.
13:20
Antena Stars pregătește, în perioada sărbătorilor de iarnă, o serie amplă de ediții speciale de Crăciun, menite să aducă în casele telespectatorilor emoție autentică, tradiții românești, povești de viață impresionante și momente artistice de neuitat.
13:10
Wiz Khalifa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu executare în România. Ce a anunțat rapperul american # Antena1
Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare de magistrații români. Iată cum a reacționat rapperul american, dar și fanii acestuia la aflarea veștii.
12:50
Pe 22 decembrie, la Antena 1 începe cea mai frumoasă săptămană din an. Trăiești emoția Crăciunului cu poveștile tale preferate # Antena1
Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Săptămâna finală a sezonului 16 Chefi la cuțite, ediții speciale Super Neatza, finalul celui de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, filme de colecţie ce surprind magia sãrbãtorii, un concert extraordinar semnat Ştefan Bănică, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.
12:30
Dan Petrescu s-ar afla în stare gravă. Ce dezvăluiri a făcut Gino Iorgulescu despre antrenor: „Doamne ajută să se facă bine” # Antena1
Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Se pare că antrenorul nu se simte deloc bine. Iată ce detalii au ieșit la iveală.
12:00
Prințul William și Kate Middleton au postat felicitarea anuală de Crăciun. Ce ținute au ales și ce detaliu iese în evidență # Antena1
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică fotografia de Crăciun din acest an. Tradiția este respectată și în România.
11:00
Dovlecii rămași după Halloween au devenit un adevărat măr al discordiei. Iată ce măsuri se pot lua pentru a reduce risipa.
10:10
Sărbătorile sunt despre bucurie, dar și despre mese care par să nu se mai termine. Platourile pline, aromele care te îmbie și conversațiile lungi creează un cadru perfect pentru a gusta din toate. Totuși, tentația de a exagera este mare, iar disconfortul apare rapid dacă nu păstrezi un ritm. Nu e nevoie să renunți la felurile preferate, ci doar să le așezi într-un plan care lasă loc pentru plăcere, nu pentru oboseală. Așa transformi masa într-un moment memorabil, nu într-o provocare pentru stomac.
02:00
Rezultate Loto, 18 decembrie 2025. Report la Joker de peste 8,5 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 21 decembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexandru, împușcat de Tudor. Basty și Damian primesc o lovitură grea # Antena1
În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a lui Tudor. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 16 din 18 decembrie 2025 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.
17:20
Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere # Antena1
Jador i-a pus la punct pe cei care au criticat-o pe soția lui pentru aspectul ei fizic. Artistul le-a transmis un mesaj foarte clar.
17:10
Campioana uitată a României. Povestea incredibilă a Lilianei Petrișor care a ajuns să trăiască în Gara de Nord | VIDEO # Antena1
Liliana Petrișor ducea România pe culmi înalte la campionatele de biliard, însă viața i-a dat o lovitură grea. Iată prin ce situații incredibile a trecut de-a lungul timpului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.