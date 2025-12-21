De ce nu poți rezista mai mult de 45 de minute în această cameră?

19:50

Facturile la gaz pentru români se vor scumpi cu până la 35% după liberalizarea din aprilie 2026. Ofertele pentru consumatori includ creșteri de prețuri, compania PPC având cea mai mare valoare. Romgaz se pregătește să intre pe piață, oferind alternative competitive. Află ce înseamnă acestea pentru bugetul tău. Facturile la gaz vor crește cu până … Articolul Scumpiri de 35% la gaz: Oferte noi și intrarea unui furnizor pe piață apare prima dată în Main News.