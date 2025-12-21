Ținta NATO în Rusia în cazul unui atac al lui Putin asupra Occidentului
MainNews.ro, 21 decembrie 2025 05:00
Generalul Ben Hodges avertizează că un plan de pace favorabil Rusiei ar putea conduce la un atac asupra NATO. El subliniază că trebuie ajutată Ucraina pentru a preveni agresiunea rusă în Europa. Hodges indică Kaliningrad ca țintă principală și recomandă exerciții militare mai frecvente pentru a descuraja atacurile rusești.
• • •
Acum 30 minute
05:20
Situația financiară precară îi obligă pe vârstnici să prioritizeze facturile și medicamentele în detrimentul preparatelor de Crăciun. Pensionarii apelează la împrumuturi de la CAR pentru a face față cheltuielilor, lăsând cadourile deoparte. Mulți declară că nu au resurse pentru daruri, privind sărbătorile cu griji financiare.
Acum o oră
05:10
Zeljko Kopic a criticat jucătorii lui Dinamo după înfrângerea cu UTA, subliniind prea multe greșeli. Croatul a declarat că echipa adversă a meritat victoria și că Dinamo trebuie să îmbunătățească creativitatea. Sezonul este considerat, totuși, unul bun, iar Kopic speră la întăriri în mercato de iarnă.
05:00
Germania este principalul partener comercial al României, cu 25% din exporturi dirijate către această țară. În 2024, România a înregistrat un deficit comercial de 32,9 miliarde euro, importurile crescând cu 3,2%. Această dependență economică afectează stabilitatea financiară a României în contextul crizelor externe.
05:00
05:00
Apple Sports, aplicația din România care îți aduce în timp real rezultatele echipelor tale preferate # MainNews.ro
Apple a lansat Apple Sports, aplicația gratuită pentru iPhone, disponibilă acum și în România. Aceasta oferă scoruri în timp real, statistici și notificări direct pe Lock Screen. Fanilor li se pune la dispoziție o interfață intuitivă și widgeturi personalizabile pentru a urmări echipele și campionatele preferate.
04:50
Se scumpește punctul de amendă în România din 2026, ajungând la 216,2 lei. Clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi ajustate, iar impactul asupra veniturilor angajaților și bugetelor companiilor va fi semnificativ.
04:50
Bugetul Capitalei, condus de Ciprian Ciucu, se află într-un punct critic, cu peste 60% din cheltuieli direcționate către subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii. Primăria se confruntă cu dificultăți financiare serioase, iar STB și termoficarea au datorii imense. Este aproape imposibil să se echilibreze bugetul în aceste condiții.
04:50
Hackerii nord-coreeni din grupul Lazarus au realizat cel mai mare furt de criptomonede din istorie, furând 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit. Făcând 74% mai puține atacuri, aceștia s-au concentrat pe strategii mai eficiente, cu fondurile accesate pentru a susține programul nuclear al Coreei de Nord.
Acum 2 ore
04:10
Valentin Costache a marcat în meciul UTA – Dinamo 2-0 și a declarat că încă simte ceva pentru echipa la care a crescut. Mijlocașul a felicitat echipa sa și a subliniat importanța victoriei, în timp ce și-a exprimat regretul pentru înfrângerea „câinilor". UTA se apropie de play-off.
04:00
Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro, cu 62 de ținte și jaloane. Aceasta reprezintă un pas crucial pentru finanțarea proiectelor strategice menite să sprijine dezvoltarea economică și instituțională a țării. Răspunsul Comisiei Europene este așteptat în două luni.
04:00
Un studiu realizat de World Vision România și TikTok relevă că 51% dintre părinții români discută zilnic cu copiii despre rețelele sociale. Totuși, aproape 70% nu au încredere în abilitățile lor de a-i ghida online. Inițiativa „Let's Have the Talk" vizează îmbunătățirea dialogului despre siguranța digitală.
03:50
Parlamentarii români primesc lunar peste 9.000 de euro, inclusiv indemnizația de bază și sumele forfetare pentru cabinete. Recent, sumele forfetare au fost reduse cu 10%, dar rămân semnificative. Beneficii adiționale includ decontări pentru cazare și transport, fără necesitatea justificării totale a cheltuielilor.
03:50
Cele mai scăzute temperaturi de pe planetă au fost înregistrate în Rusia, în orașul Pokrovsk, cu -51,7 grade Celsius. Alte locații reci includ Sukhana și Krest-Khaldjai. De asemenea, recordurile istorice de temperatură se găsesc în Antarctica, cu -89,2 grade Celsius la Stația Vostok, dată confirmată de Organizația Meteorologică Mondială.
Acum 4 ore
03:10
Andrei Nicolescu, președintele executiv al lui Dinamo, a făcut declarații puternice despre performanța echipei, recunoscând încheierea unui an prost. Cu un deficit operațional, el a subliniat necesitatea vânzărilor de jucători și a anunțat sprijin financiar din partea acționarilor. Dinamo a pierdut recent împotriva UTA, ratând șansa de a urca pe primul loc.
03:10
Babicul de Buzău, produs tradițional cu gust picant, a fost desemnat cel mai bun produs din carne din România de TasteAtlas. Clasat pe locul 2 în sud-estul Europei și 17 la nivel mondial, acesta depășește chiar și celebra sare Salam de Sibiu. Slow Food Buzău colaborează cu TasteAtlas pentru promovarea gustului autentic.
03:00
România și Ungaria se confruntă cu datorii publice record, dar diferă în relevanța lor geopolitică. În 2025, românii au investit peste 21 miliarde lei în titluri de stat, în timp ce Ungaria își conservă averi personale mai mari decât PIB-ul.
03:00
Inginerii de la Universitatea Davis din California au creat un motor inovator care funcționează fără electricitate sau combustibil, utilizând radiația termică naturală a Pământului. Acest dispozitiv funcționează numai pe timp de noapte și poate produce suficientă energie pentru a alimenta mici aparate, deschizând perspective pentru utilizări în ventilare și generare de electricitate.
02:50
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a subliniat că municipiul nu beneficiază de o autonomie fiscală reală și a solicitat un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Proiectele prioritare includ Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, depinzând de fonduri adecvate pentru execuție.
02:50
Descoperă misterul liniștii absolute în camerele anecoice, unde zgomotul dispare complet. Află de ce oamenii nu rezistă mai mult de 45 de minute în aceste spații unice, experiențele senzoriale surprinzătoare și cum sunt folosite de NASA și alte organizații pentru cercetare.
02:10
Sundar Pichai, CEO-ul Google, avertizează că inteligența artificială poate fi predispusă la erori și că utilizatorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe aceasta. El subliniază importanța utilizării critice a AI-ului și a echilibrului între inovație și responsabilitate în tehnologie pentru a asigura informații precise.
02:10
Florin Prunea l-a criticat dur pe Mamoudou Karamoko după înfrângerea lui Dinamo în fața UTA, scor 2-0. Fostul portar nu a înțeles prestația atacantului și a declarat că UTA a meritat victoria, evidențiind că echipa din Arad a fost superioară. Karamoko a intrat în repriza a doua, dar nu a impresionat.
02:10
Astrid Johanna Zwölfer a transformat o experiență traumatizantă, un accident la schi, într-o afacere de succes cu corsete inovatoare. Clientele nu mai văzuseră astfel de corsete în România, care îmbină frumusețea cu funcționalitatea. Corsetele sale oferă feminitate și susținere, promovând postura corectă.
02:00
Creșterea decalajului economic din SUA afectează perspectivele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Fenomenul „economia în formă de K" dezvăluie că doar americanii cu venituri mari profită, în timp ce clasa muncitoare se confruntă cu stagnare și scumpiri, punându-i în dileme electorale.
02:00
Rușii au atacat trei nave turcești în portul Ciornomorsk, la scurt timp după ce Erdogan a cerut un armistițiu în Ucraina. Președintele Zelenski a denunțat atacurile, subliniind că Rusia continuă agresiunile în ciuda oportunităților diplomatice. Ministerul turc a confirmat avariile, fără victime.
01:50
Curtea Constituțională a decis că Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea unei legi de către Parlament. Această schimbare, anunțată de Nicușor Dan, întărește rolul președintelui ca garant al respectării Constituției.
01:50
Un bărbat din Austria, în vârstă de 41 de ani, a amenințat o vecină cu o armă și a furat 4 sticle de vodcă. După sosirea forțelor speciale, el a îndreptat arma spre polițiști, dar a fost imobilizat. În locuința lui au fost găsite obiecte periculoase. Autoritățile au început o anchetă și l-au plasat în arest.
Acum 6 ore
01:10
Estrela Amadora și Moreirense au terminat meciul la egalitate 0-0, cu Ianis Stoica jucând o repriză pentru gazde. Echipa Moreirense a fost formată din: Ferreira, Domingues, Batista, Gonzaga, Pinto, Alan, Stjepanovic, Martins, Costa Araujo, Schettine și Travassos. Antrenor: Botelho da Costa.
01:10
TVA-ul pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11%, conform declarațiilor oficiale. Această decizie, luată în contextul deficitului bugetar și al presiunilor financiare, vizează menținerea competitivității hotelurilor și restaurantelor. Autoritățile subliniază importanța păstrării cotei reduse pentru dezvoltarea industriei.
01:00
Uniunea Europeană intenționează să reducă dependența de China în sectorul magneților din pământuri rare printr-un plan de reciclare și investiții strategice. Începând cu 2026, UE va propune restricții asupra exporturilor de magneți, vizând o acoperire a cererii de 20% prin reciclare. Proiectele vor fi finanțate cu aproape 3 miliarde de euro.
01:00
Uniunea Europeană își accelerează planurile de reciclare a magneților din pământuri rare pentru a reduce dependența de China, care controlează 90% din procesarea acestor materiale critice. Începând cu 2026, UE va implementa restricții la exporturi, alocând 3 miliarde de euro pentru strategii de extracție și reciclare.
01:00
Descoperă cele mai bune jocuri nominalizate pentru marele premiu la The Game Awards 2025, inclusiv Clair Obscur: Expedition 33 și Hades II. Află despre nominalizările multiple, jocurile surpriză și cine poate vota. Urmărește evenimentul pentru anunțuri exclusive și trailere.
00:50
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că partidul nu va vota moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne, subliniind că aceste inițiative nu vor avea succes. El a reafirmat funcționalitatea coaliției de guvernare și importanța dezbaterilor în arhitectura democratică a statului.
00:50
CENI, rețeaua impresionantă de 55.000 km de fibră optică din China, conectează 40 de orașe și susține rapid transferul de date la viteze de aproape 100 Gbps. Guvernul chinez investește în tehnologii avansate, consolidându-și astfel poziția în inovația globală.
00:10
CFR Cluj așteaptă o ofertă oficială de la Celtic pentru transferul lui Louis Munteanu, evaluat acum la 5 milioane de lire sterline. Neluțu Varga, finanțatorul clubului, a stabilit un preț minim de 10 milioane de euro.
00:10
Descoperă mecanismele psihologice care stau la baza consumului excesiv de sărbători. Psihoterapeutul Andreea Oprea explică cum tradițiile și marketingul influențează alegerile noastre de cumpărare, oferind sfaturi utile pentru a
00:00
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari. Hotărârea Curții Supreme din Delaware a restabilit pachetul său de 55 miliarde de dolari de la Tesla. Cu o evaluare estimată a SpaceX de 1,5 trilioane de dolari, Musk ar putea fi primul trilionar din lume. Elon … Articolul Elon Musk, prima persoană cu o avere de peste 700 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
00:00
Steve Witkoff, emisar pentru pace și prieten al lui Donald Trump, va călători la Berlin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni. Întâlnirea, crucială pentru discuțiile de pace în Ucraina, va aborda chestiuni importante, inclusiv statutul centralei nucleare din Zaporojie. Steve Witkoff va merge la Berlin pentru întâlniri cu Zelenski … Articolul Steve Witkoff se întâlnește cu Zelenski și liderii europeni la Berlin apare prima dată în Main News.
00:00
OpenAI a introdus o nouă funcție în ChatGPT care permite utilizatorilor să ajusteze nivelul de entuziasm al asistentului AI. Această personalizare, disponibilă în meniul de Personalizare, include opțiuni precum More, Less și Default, îmbunătățind interacțiunea utilizatorilor cu chatbotul. OpenAI permite utilizatorilor să ajusteze nivelul de entuziasm al ChatGPT prin setările de personalizare Noile opțiuni includ … Articolul OpenAI introduce personalizarea entuziasmului în ChatGPT pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
20 decembrie 2025
23:50
Ilie Bolojan avertizează că România se află pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește populația activă implicată în economie. Premierul subliniază necesitatea colectării eficiente a impozitelor, nu creșterea acestora, și propune măsuri pentru stimularea angajărilor și reducerea posibilităților de pensionare anticipată. Ilie Bolojan afirmă că România se află pe penultimul loc în Europa … Articolul Ilie Bolojan: România are nevoie de mai mulți angajați pentru bugetul de stat apare prima dată în Main News.
23:50
Hackerii pot fura contul tău de WhatsApp printr-o schemă ingenioasă de inginerie socială. Atașează un mesaj capcană și redirecționează utilizatorii spre o pagină falsă care imită Facebook. Victimele își introduc numărul de telefon și codurile de acces, permițând hackerilor să preia controlul asupra contului. Fii precaut! Atacurile de phishing pe WhatsApp folosesc un mesaj de … Articolul Cinci metode prin care hackerii pot fura contul tău de WhatsApp apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:10
Dinamo București a fost învinsă de UTA cu 2-0 într-un meci din etapa a 21-a a Superligii. Alin Roman și Valentin Costache au marcat pentru arădeni, menținând Rapidul pe prima poziție. Eșecul vine după o partidă în care Dinamo nu a reușit să se impună, lipsind coeziunea în joc. Următoarea etapă promite intensitate. UTA a … Articolul Dinamo cedează și Rapid rămâne pe primul loc în clasament! apare prima dată în Main News.
23:10
România are cea mai mică rată de abandon școlar din UE, cu 22% dintre elevi invocând motive financiare. Dificultățile de învățare și problemele de sănătate mintală contribuie la acest fenomen. Țările de Jos și Danemarca se confruntă cu rate de abandon mai mari, punând accent pe nevoile educaționale ale tinerilor. România are cea mai mică … Articolul România, cu cel mai mic abandon școlar din UE. Care sunt țările cu probleme? apare prima dată în Main News.
23:00
Rusia a decis să rezilieze mai multe acorduri militare cu 11 state NATO, inclusiv România, conform unui ordin semnat de prim-ministrul Mihail Mișustin. Această acțiune indică o modificare semnificativă în relațiile de apărare între Moscova și țările occidentale, reflectând deteriorarea colaborărilor oficiale. Rusia a decis să pună capăt unor acorduri militare cu 11 țări NATO, … Articolul Rusia suspendă acorduri militare cu 11 țări NATO, inclusiv România apare prima dată în Main News.
23:00
Probleme globale cu Cloudflare afectează accesibilitatea site-urilor precum X (fosta Twitter), Spotify, ChatGPT și League of Legends. De asemenea, site-ul Downdetector întâmpină dificultăți. Cloudflare, utilizat de 20% din internet, a anunțat că lucrează pentru remedierea situației. Cauza rămâne necunoscută. Probleme globale cu site-uri web din cauza unei defecțiuni la Cloudflare Platforme afectate includ X (fosta … Articolul Probleme mondiale pentru X, Spotify și ChatGPT din cauza Cloudflare apare prima dată în Main News.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele de corupție grave nu ar trebui să beneficieze de prescripție, subliniind importanța unei justiții eficiente. De asemenea, a vorbit despre posibile modificări legislative și continuitatea în conducerea Ministerului Afacerilor Interne, referindu-se la Cătălin Predoiu. Premierul Ilie Bolojan afirmă că faptele de mare corupție nu ar trebui să aibă … Articolul Ilie Bolojan: Justiția fără prescripție pentru corupția gravă și opinia despre Predoiu apare prima dată în Main News.
22:50
Holodomorul, foametea intenționată impusă de regimul sovietic în anii ’30, a îngenunchiat Ucraina, provocând milioane de morți. Acest genocid a lăsat răni adânci în conștiința națională a ucraineanilor, influențând relațiile cu Rusia și generând o memorie colectivă dureroasă, comemorată anual. Holodomorul, foametea artificială provocată de regimul sovietic, a izbucnit în Ucraina la începutul anilor ’30 … Articolul Foametea ca armă: supraviețuire și lecții din istorie apare prima dată în Main News.
22:50
Guvernul a aprobat transferul a peste 1,96 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru decontarea medicamentelor și serviciilor spitalicești, plus 46 milioane de lei pentru Ministerul Extern. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, afirmă că aceste alocări nu vor afecta deficitul bugetar. Guvernul a aprobat transferul de peste 1,96 miliarde de lei din Fondul de … Articolul Datorii de 2 miliarde lei în Sănătate și Externe, achitate din Fondul de rezervă apare prima dată în Main News.
22:10
Apple a lansat iPhone Pocket, o husă tricotată 3D în colaborare cu Issey Miyake, provocând reacții mixte online din cauza prețului său de 250 de euro. Accesoriul s-a epuizat rapid în mai multe țări, demonstrând succesul strategiilor Apple în segmentul de lux și atrăgând cererea internațională. Apple a lansat iPhone Pocket, o husă tricotată 3D … Articolul Accesoriul Apple de 250 euro, sold-out după valul de ironii online apare prima dată în Main News.
22:10
Edmonton Oilers întâlnește Minnesota Wild în direct sâmbătă, de la ora 22:00, pe AntenaPLAY. Edmonton vine după două victorii, în timp ce Minnesota, cea mai în formă echipă din NHL, are șase victorii consecutive. Va reuși Edmonton să oprească seria invincibilității lui Minnesota? Urmărește meciul live! Meciul Edmonton Oilers – Minnesota Wild va fi transmis … Articolul Edmonton Oilers vs Minnesota Wild, 22:00, LIVE VIDEO – Meci de excepție în NHL apare prima dată în Main News.
22:10
Președintele României recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la legi, inclusiv în situația reexaminării acestora de către Parlament. Aceasta modificare esențială subliniază întărirea rolului Președintelui ca garant al respectării Constituției, revenind la practica dinainte de 2018. Președintele României recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive legate de o lege, inclusiv … Articolul Președintele poate sesiza CCR asupra legilor, și după reexaminare apare prima dată în Main News.
