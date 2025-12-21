Cele mai scăzute temperaturi înregistrate pe planetă: locuri extrem de friguroase

20:50

Bărbat de peste 50 de ani, Miles Bradley, caută un loc de muncă de trei ani, fiind inginer software. În ciuda eforturilor și adaptărilor CV-ului, el refuză să mintă pentru a obține interviuri. Află cum își menține optimismul și cum s-a ajustat financiar în fața provocărilor din piața muncii competitivă. Bărbatul de 50 de ani, … Articolul Bărbat de peste 50 de ani caută de 3 ani un loc de muncă potrivit apare prima dată în Main News.