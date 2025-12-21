Şobolani în toalete? Autorităţile sanitare din Washington avertizează asupra prezenţei posibile a rozătoarelor în sistemul de canalizare după inundaţii

21:50

Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el precizând că întindem prea mult lucrurile şi deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, astfel că nu crede că ar trebui să mai întindem coarda. El a mai spus că oamenii din ţară ”nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”, arătând că este o aberaţie.