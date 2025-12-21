Filip Magold a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial FIDE de Şah Blitz U9-U17
Filip Magold a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial FIDE de Şah Blitz U9-U17 din Antalya.
Germania lansează un fond de 30 de miliarde de euro pentru mobilizarea investiţiilor private # News.ro
Germania a lansat iniţiativa ”Deutschlandfonds”, un fond în valoare de 30 de miliarde de euro menit să crească competitivitatea celei mai mari economii europene prin atragerea capitalului privat pentru investiţii în tranziţia energetică, tehnologie şi modernizarea industriei, potrivit Reuters.
Cercetătorii dezvoltă tot mai multe metode care să permită depistarea şi urmărirea cancerului din probe de sânge, cu scopul de a reduce întârzierile de diagnostic şi de a face monitorizarea bolii mai simplă, mai rapidă şi mai puţin invazivă.
Marş pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, duminică. Organizatori: Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE! # News.ro
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”, afirmă organizatorii.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Scriitoarea Doina Ruşti: „Am scăpat de o autoritate opresivă şi suntem într-o lume în care nu mai există nicio autoritate, ci doar faptele oportuniştilor de lux” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti răspunde chestionarului News.ro şi face o radiografie limpede a vieţii în comunism şi a ceea ce a câştigat România la 36 de ani de la Revoluţia din 1989. „Îmi dau seama că am scăpat de o autoritate opresivă şi suntem într-o lume în care nu mai există nicio autoritate, ci doar faptele oportuniştilor de lux”, spune scriitoarea. Ea explică, pentru nostalgicii perioadei comuniste cum se trăia înainte de 1989 şi ce a însemnat teroarea acelor ani.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Artistul vizual Vlad Nancă: „Trăim vremuri unice pe care din păcate mulţi nu le realizează” # News.ro
Artistul vizual Vlad Nancă spune, pentru News.ro, la 36 de ani de la Revoluţia din 1989, că deşi „România este probabil într-unul dintre cele mai bune momente al istoriei sale şi trăim vremuri unice, pe care din păcate mulţi nu le realizează, există, din păcate, şi diferenţe majore în modul în care sunt trataţi angajaţii la stat. S-a format o adevărată aristocraţie administrativă, care cred cu tărie că trebuie combătută”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Ministrul Culturii: „Aceşti 36 de ani nu pot fi caracterizaţi pentru România ca fiind nişte ani ai succesului” # News.ro
Demeter András István, ministrul Culturii, spune că pentru România cei 36 de ani care s-au scurs de la Revoluţia din 1989 „nu pot fi caracterizaţi ca fiind nişte ani ai succesului”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Constantin Chiriac, directorul FITS şi TNRS: „România în clipa asta este un potenţial extrordinar uman” # News.ro
Constantin Chiriac, considerat cel mai bun manager de teatru din România, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi al celui mai mare festival de teatru din ţară, a declarat, pentru News.ro, că România, la 36 de ani de la Revoluţie, este „un potenţial”. „Ar trebui să fim atât de deştepţi încât să profităm la maxim de tot ceea ce înseamnă oportunităţi, şanse, aproape nebănuite pe care în clipa asta încă nu ştim să le exploatăm”, este îndemnul managerului.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Actriţa Rodica Mandache: „România poate a evoluat dar nu ne dăm seama pentru că viaţa e foarte grea” # News.ro
Actriţa Rodica Mandache declară, pentru News.ro, că la 36 de ani de la Revoluţie, România nici nu a involuat, nici nu a evoluat, sau poate a evoluat dar nu ne mai dăm seama”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Ciprian Ştefan, directorul Muzeului Astra: „Putem vorbi de o dezvoltare a României de când am intrat în comunitatea europeană” # News.ro
Ciprian Ştefan, director de 11 ani al Muzeului Astra din Sibiu, de al cărui nume se leagă întreaga transformare şi succesul celui mai mare muzeu în aer liber din Europa, mărturiseşte, pentru News.ro, că vede România la 36 de ani de la Revoluţie „dezvoltată”. Spune însă că „e nevoie de cultură” pentru a nu repeta ceea ce s-a întâmplat anul trecut în toamnă, pentru „a da o altă direcţie societăţii”.
Africa de Sud: Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac lângă Johannesburg # News.ro
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Cineastul Cristian Mungiu: „Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste” # News.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut, pentru News.ro, o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Cineastul punctează scindarea din societate, faptul că România este o ţară în care anumite grupuri fac „business cu justiţia” iar cele mai multe subvenţii merg către biserici în detrimentul educaţiei, culturii şi sănătăţii.
Negocieri SUA-Rusia în Florida privind războiul din Ucraina. Kiril Dimitriev - Discuţiile au fost constructive şi vor continua # News.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.
Boeing cere o derogare de la normele de emisii din SUA pentru a putea vinde încă 35 de avioane cargo 777F # News.ro
Compania Boeing a solicitat vineri Federal Aviation Administration (FAA) o derogare de la viitoarele reguli privind emisiile aeronavelor, pentru a putea comercializa încă 35 de avioane cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienţilor şi întârzierile în certificarea modelului de generaţie următoare, transmite Reuters.
Administraţia preşedintelui Donald Trump a demarat o evaluare interinstituţională care ar putea permite primele livrări către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligenţă artificială produse de Nvidia, au declarat pentru Reuters cinci surse apropiate dosarului.
Şobolani în toalete? Autorităţile sanitare din Washington avertizează asupra prezenţei posibile a rozătoarelor în sistemul de canalizare după inundaţii # News.ro
Autorităţile sanitare din Washington au avertizat locuitorii că ploile torenţiale şi inundaţiile ar putea împinge şobolanii în sistemul de canalizare şi apoi în... toaletele lor, anunţă NBC.
SoftBank se grăbeşte să asigure finanţarea de 22,5 miliarde de dolari asumată pentru OpenAI până la finalul anului # News.ro
SoftBank Group încearcă să finalizeze până la sfârşitul anului un angajament de finanţare în valoare de 22,5 miliarde de dolari pentru OpenAI, apelând la mai multe metode de strângere de capital, inclusiv vânzarea unor participaţii şi utilizarea unor linii de credit garantate cu acţiunile deţinute la Arm Holdings, potrivit unor surse citate de Reuters.
DOSARELE EPSTEIN: Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei din SUA # News.ro
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, relatează AP.
Zelenski vrea să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, după mai multe atacuri asupra regiunii Odesa # News.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra regiunii Odesa, a declarat preşedintele Volodimir Zelensk.
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.
Venezuela a anunţat, sâmbătă, că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări, relatează AFP.
Preşedintele rus Vladimir Putin este gata să aibă discuţii cu omologul său francez Emmanuel Macron dacă există o voinţă politică de ambele părţi, a raportat agenţia de presă RIA, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Algoritmul TikTok, din nou în centrul atenţiei după acordul privind controlul aplicaţiei în SUA # News.ro
Algoritmul de recomandare care stă la baza platformei TikTok a revenit în prim-plan după ce compania chineză ByteDance a semnat acorduri obligatorii pentru crearea unei companii mixte care va prelua controlul operaţiunilor aplicaţiei din Statele Unite, într-un demers menit să evite interzicerea acesteia pe piaţa americană, relatează Reuters.
SUA confiscă o altă navă în largul Venezuelei, pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului - VIDEO # News.ro
Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN, remarcând că acţiunea are loc pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Everton, în etapa a 17-a din Premier League.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia andaluză FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga. Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo la numărul de goluri marcate într-un an pentru Real, 59.
Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton acuză Casa Albă că îl foloseşte drept ţap ispăşitor după publicarea dosarelor Epstein # News.ro
Un purtător de cuvânt al lui Bill Clinton a acuzat ă Casa Albă că îl foloseşte drept ţap ispăşitor, după ce fotografii cu fostul preşedinte alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell, precum şi cu o tânără. într-o piscină, au fost incluse în cadrul publicării unor dosare guvernamentale dispuse de Congres, informează The Guardian.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AS Roma, în etapa a 16-a din Serie A.
Eliminarea celulelor „îmbătrânite” din vasele de sânge ar putea deveni o nouă cale de tratament pentru diabet # News.ro
Îmbătrânirea organismului nu se reduce doar la o degradare lentă şi inevitabilă a ţesuturilor, ci presupune şi acumularea unor celule care nu mai funcţionează normal şi pot perturba echilibrul metabolic. Cercetătorii explorează tot mai intens dacă îndepărtarea acestor celule „îmbătrânite” (senescente) ar putea deveni o strategie terapeutică pentru afecţiuni legate de vârstă, precum diabetul zaharat de tip 2.
DOSARELE EPSTEIN - Departamentul de Justiţie a publicat sâmbătă noi documente. Parlamentarii sunt revoltaţi de prima serie de documente publicate # News.ro
Departamentul de Justiţie a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, relatează Politico.
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Superligă.
Ionuţ Dumitru consideră ”cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond: Deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, nu cred că ar trebui să mai întindem coarda # News.ro
Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el precizând că întindem prea mult lucrurile şi deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, astfel că nu crede că ar trebui să mai întindem coarda. El a mai spus că oamenii din ţară ”nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”, arătând că este o aberaţie.
„Da, o vei face”: Donald Trump spune că l-a ameninţat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pentru a creşte preţul medicamentelor # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Élysée, potrivit Le Figaro.
Premier League: Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Tottenham, care a cedat acasă cu FC Liverpool, scor 1-2 # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League. Radu Drăguşin a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă.
Echipa germană Bayer Leverkusen a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, de formaţia RB Leipzig, în etapa a 15-a din Bundesliga, şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului.
Ionuţ Dumitru: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză / Am reuşit să evităm criza economică, mergem însă pe o gheaţă destul de subţire # News.ro
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză. El a precizat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a o reaccelera un pic, în anii următori.
Ionuţ Dumitru: Dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB. În momentul de faţă, nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a ajusta deficitul în 2026 # News.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026. El a mai spus că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările, iar măsurile luate îşi fac efectele.
Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii.
Sâmbătă s-au jucat patru partide din cadrul etapei a XI-a, ultima din 2025 în Divizia A masculină, iar echipele învingătoare au fost Steaua Bucureşti, Arcada Galaţi, CSU Ştiinţa şi Dinamo. Şi în Divizia A feminină s-a jucat ultima partidă din acest an.
Nicuşor Dan: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se referă, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială şi anume preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. El arată că este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.
Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost / În urmă cu 32 de ani, prinţul a fost acolo cu mama sa, prinţesa Diana # News.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
Apărătorul brazilian Thiago Silva a semnat sâmbătă un contract cu formaţia portugheză FC Porto, pentru care va juca până la finalul acestui sezon.
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea londoneză West Ham, în etapa a 17-a din Premier League.
Director ANPC: Lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru, considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată / Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri! # News.ro
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autoritatăţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I. Anghel consideră că suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri.
Michaela Benthaus, o femeie de 33 de ani din Germania, a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spaţiu, reuşind acest lucru cu ajutorul companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, relatează NBC News.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie cu Corona Braşov în derby-ul etapei a X-a din Liga Naţională # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 37-29 (17-11), în derby-ul etapei a X-a din Liga Naţională. Tot sâmbătă, Dunărea Brăila – Minaur Baia Mare, scor 32-28 (19-13). Două meciuri se mai joacă până la finalul anului.
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia piteşteană FC Argeş, în etapa a 21-a din Superligă.
UPDATE - Alba: Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie / Incendiul a fost lichidat. Nu s-au înregistrat victime - FOTO / VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, iar după verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară. Incendiul a fost lichidat şi nu s-au înregistrat victime.
