Un angajat a fost dat afară după ce a adormit în timpul programului. Compania trebuie să îi plătească acum 18 salarii
Libertatea, 21 decembrie 2025 10:20
Un muncitor din Italia a fost concediat pentru că a adormit la birou după orele de lucru. Curtea de Casație a declarat concedierea abuzivă, obligând compania să plătească 18 luni de salariu, potrivit Russo per Tutti. Un incident aparent banal a avut consecințe uriașe pentru o companie italiană de prelucrare a metalelor. Un muncitor care […]
• • •
Acum 10 minute
10:40
Marș memorial la București pentru eroii și victimele din 1989: „Morții nu mai au răbdare, avem datoria să fim vocea lor” # Libertatea
Un marș memorial pentru comemorarea eroilor Revoluției din 1989 va avea loc pe 21 decembrie 2025, la 36 de ani de la evenimentele care au marcat căderea regimului comunist în România. Potrivit News.ro, marșul va începe la ora 17.00 din Piața Victoriei și va continua spre Piața Universității și Piața Revoluției. Organizatorii evenimentului, Rezistența, Asociația […]
10:40
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Vlăduța Lupău. A păstrat tradiția din copilărie # Libertatea
Vlăduța Lupău a ales un decor de Crăciun simplu și plin de semnificație, renunțând la opulență în favoarea tradițiilor din copilărie. Celebra cântăreață a fost curioasă să afle dacă românii încă mai păstrează obiceiurile din copilăria lor. Vlăduța Lupău demonstrează încă o dată că simplitatea și tradiția sunt valori la care nu renunță, mai ales […]
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Cel puțin 9 morți și 10 răniți după un atac armat, în Africa de Sud: atacatorul a tras „la întâmplare” pe o stradă din Johannesburg # Libertatea
Un atac armat într-un oraș de lângă Johannesburg a provocat cel puțin nouă morți și zece răniți, conform raportului poliției. Incidentul a avut loc în Bekkersdal, la 40 km sud-vest de Johannesburg, pe data de 21 decembrie 2025. Atacatorii au deschis focul asupra clienților unei taverne și au tras „la întâmplare” pe stradă, potrivit The […]
10:00
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei” # Libertatea
Cristina Spătar vorbește cu mândrie despre fiul ei, Albert, și relația acestuia, dezvăluind detalii despre iubita adolescentului. Cum își va petrece artista sărbătorile de iarnă. Cristina Spătar trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de mamă și vorbește deschis, cu emoție și mândrie, despre copiii ei, Aida și Albert. Artista recunoaște că […]
10:00
Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, într-un restaurant cu specific grecesc din Constanța. ANPC l-a închis | VIDEO # Libertatea
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța a închis temporar restaurantul cu specific grecesc NAMO din Constanța. Decizia a fost luată în urma unui control care a dezvăluit numeroase încălcări grave ale normelor de igienă și siguranță alimentară. Potrivit publicației locale CT News, printre neregulile descoperite se numără spații neigienizate, insecte moarte și materii prime […]
Acum 2 ore
09:40
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece # Libertatea
Foștii magistrați, militari, polițiști și angajați ai serviciilor de informații nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după ieșirea din activitate, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției și pus recent în dezbatere publică. Dacă va fi adoptat, actul normativ va schimba radical regulile existente și va elimina toate excepțiile care […]
09:40
De ce nu e bine să arunci cenușa din sobă sau din șemineu. 6 modalități simple prin care o poți reutiliza # Libertatea
Pepelul rezultat din arderea lemnului poate fi un aliat neașteptat în gospodărie și grădină, conform publicației sârbești Žena. Bogat în minerale precum potasiu, calciu și magneziu, acesta are multiple utilizări dacă este folosit corect și cu moderație. În loc să fie aruncat, cenușa poate deveni un ajutor în întreținerea curții, curățarea casei și chiar protecția […]
09:20
Detectivii de origini care îi ajută pe americani să-și găsească strămoșii italieni: „Un eveniment care mi-a schimbat viața” # Libertatea
Tot mai mulți americani își caută rădăcinile europene, iar Italia a devenit epicentrul unui fenomen în plină expansiune: turismul de origine. Pentru oameni precum Jim Fiorini, această căutare nu este doar o vacanță, ci o încercare de a închide un cerc deschis în urmă cu peste un secol, potrivit Euronews. Povestea unei emigrări forțate Tatăl […]
09:10
16 fișiere din dosarul Epstein au dispărut în mod misterios peste noapte. O fotografie cu Donal Trump, printre ele # Libertatea
Cel puțin 16 fișiere legate de cazul Jeffrey Epstein au dispărut de pe pagina publică a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, la mai puțin de 24 de ore după ce au fost făcute publice. Printre materialele care nu mai sunt accesibile se află și o fotografie în care apare fostul președinte Donald Trump, alături […]
Acum 4 ore
08:30
Solstițiul de iarnă 2025 începe astăzi. Vom avea cea mai scurtă zi din an: doar 8 ore și 50 de minute de lumină în București # Libertatea
Solstiţiul de iarnă, un fenomen astronomic important, marchează începutul iernii astronomice în emisfera nordică pe 21 decembrie. Potrivit News.ro, această zi este cea mai scurtă din an, cu cele mai puţine ore de lumină şi cele mai multe ore de întuneric. Ce sunt solstiţiile şi echinocţiile? În Bucureşti, durata zilei va fi de doar 8 […]
08:30
Pericol invizibil în bucătărie: aparatele pe care le folosim zilnic ne pot afecta plămânii # Libertatea
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Națională Pusan (PNU), Coreea de Sud atrage atenția asupra unui risc puțin cunoscut: electrocasnicele folosite zilnic pot elibera în aer particule ultrafine periculoase pentru sănătate, potrivit Science Alert. Oamenii de știință au măsurat nivelurile de poluare a aerului din interior generate de aparate comune, precum prăjitoarele de […]
08:20
„Autostrada cu tuneluri” Margina–Holdea a ajuns la jumătate. Când vom putea merge fără ocoliri pe A1 # Libertatea
„Autostrada cu tuneluri” de pe A1 Lugoj–Deva, tronsonul Margina–Holdea, a ajuns la un stadiu de 50% la finalul anului 2025, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Este ultima bucată rămasă neterminată din A1 Lugoj–Deva. Termenul oficial: septembrie 2026, dar șantierul are zone foarte grele Constructorii au ca termen septembrie 2026 pentru finalizarea segmentului […]
08:10
„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice”. Șeful ANPC spune că portocalele și lămâile din supermarketurile din România sunt „furaj animalier” # Libertatea
Directorul general din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, lansează un avertisment dur privind calitatea citricelor vândute în supermarketurile din România. Potrivit acestuia, lămâile cu diametrul sub 45 de milimetri și portocalele sub 60 de milimetri sunt considerate, conform normelor europene, neconforme pentru consumul uman și încadrate drept furaj animalier în „orice […]
07:40
Misterele neelucidate din cazul avocatului condamnat pentru crimă, sub acuzația că şi-a ucis iubita însărcinată, aruncând-o de la etaj # Libertatea
Înalta Curte de Casație şi Justiție l-a condamnat definitiv pe avocatul Sebastian Felecanu la 23 de ani de închisoare, pentru omor calificat. Crima „a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă”, spun judecătorii. Dar, la finalul acestui proces, sentințele arată ca nişte puzzle-uri incomplete, cu piese lăsate pe margine, ca să nu strice tabloul final. […]
07:10
Trageri speciale loto de Crăciun. Report de peste 8,55 milioane de euro la Joker, categoria I # Libertatea
Duminică, 21 decembrie, au loc trageri speciale loto de Crăciun Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după cel la tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei. Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale Rezultatele loto din 21 decembrie […]
Acum 12 ore
00:00
China lansează o „autostradă” digitală ultra-rapidă, mult peste standardele occidentale: CENI, o rețea de 55.000 de kilometri de fibră optică # Libertatea
China a activat oficial „China Environment for Network Innovation” (CENI), un nou tip de internet care promite să redefinească standardele tehnologiei rețelelor globale. Performanțe impresionante și scopuri ambițioase Acest proiect grandios, dezvoltat pe parcursul unui deceniu, constă într-o rețea vastă de 55.000 de kilometri de fibră optică ce conectează 40 dintre cele mai mari orașe […]
20 decembrie 2025
23:50
Nimeni nu a rezistat în această cameră mai mult de 45 de minute: te poate face să auzi cum îți curge sângele, să leșini # Libertatea
Există o cameră în Minneapolis considerată cel mai liniștit loc din lume. Oricine intră în ea își dă seama repede: dintr-o dată, tu ești sunetul, relatează Heute. Îți poți auzi bătăile inimii Nu cu mult timp în urmă, o cameră de la sediul Microsoft din Redmond, Washington, era în centrul atenției. Este atât de liniște acolo încât […]
23:50
Un bărbat a bătut la ușa vecinei, a amenințat-o cu arma și i-a furat 4 sticle de vodcă. Ce s-a întâmplat când au sosit trupele speciale austriece # Libertatea
O amplă intervenție a poliției, la care a participat și unitatea de forțe speciale WEGA, a avut loc vineri în districtul 22 al Vienei, Austria. O tânără de 18 ani a alertat serviciul de urgență, reclamând că un vecin i-a bătut la ușă, a intrat în locuința ei, i-a furat patru sticle de vodcă și […]
23:30
„Am găsit această poză cu tine”: Cinci tertipuri care permit hackerilor să-ți fure contul de Whatsapp # Libertatea
Într-o postare pe blog publicată la 15 decembrie 2025, experții în securitate cibernetică de la Gen au detaliat etapele unui atac informatic care poate duce la compromiterea unui cont WhatsApp. Metoda, denumită „Ghost Pairing”, exploatează în mod abuziv sistemul de asociere a dispozitivelor, permițând conectarea contului victimei pe terminalele atacatorilor, relatează site-ul francez Numerama. Nu […]
23:20
Cele mai scăzute temperaturi de pe planetă au fost înregistrate în Rusia: minus 51,7 grade Celsius în Iacutia # Libertatea
Meteorologii au transmis sâmbătă, 20 decembrie, care a fost cea mai scăzută și cea mai ridicată temperatură de pe glob în ultimele 24 de ore. Minus 51,7 grade Celsius în Rusia, în ultimele 24 de ore Astfel, cele mai scăzute temperaturi de pe glob au fost înregistrate în Rusia, în orașul Pokrovsk, la stația meteorologică […]
23:10
România, paradox în UE: cea mai mică rată de abandon școlar, însă banii împing mulți tineri să renunțe la educație # Libertatea
În România, țara cu cea mai mică rată de abandon școlar din UE, 22% dintre elevii care au renunțat la școala au invocat motive financiare. Aproximativ 14% dintre cetățenii UE cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au abandonat școala, formarea profesională sau universitatea cel puțin o dată în viață, reiese dintre-un raport […]
22:40
„Sinners”, filmul care a dominat anul 2025: succes de box-office, recorduri doborâte și impact cultural major # Libertatea
Sinners, horror-ul semnat de Ryan Coogler, a fost filmul care a dominat anul 2025. Ceea ce trebuia să fie un experiment riscant s-a transformat într-un fenomen cultural uriaș, contrazicând toate predicțiile sumbre de la Hollywood. Sinners – filmul care a surprins pe toată lumea Filmul Sinners (Păcătoșii n.r.) a fost în centrul discuțiilor întregul an, […]
22:10
Fost fotbalist și căpitan al Barcelonei se retrage la doar 27 de ani: „Nu vreau să mai sufăr” # Libertatea
Eric Montes, fost jucător și căpitan al echipei de tineret FC Barcelona, a decis să își rezilieze contractul cu Algeciras și să se retragă din fotbalul profesionist, alegând să își pună pe primul loc sănătatea mintală și să își reînceapă viața la Manresa, relatează Marca. La doar 27 de ani, fotbalistul catalan a hotărât să […]
22:10
Horoscop 21 decembrie 2025. Săgetătorii au nevoie de multă atenție în direcția resurselor de orice fel, la felul în care își organizează timpul # Libertatea
Horoscop 21 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 21 decembrie 2025: Se schimbă ceva important în atmosferă, se temperează gălăgia și ambițiile exagerate și atenția se mută pe […]
22:10
O tânără de 27 de ani din Oradea, fotoreporter, a murit după ce a căzut de la etajul 7. Ipotezele luate în calcul de poliție # Libertatea
Tragedie la Oradea unde o tânără de 27 de ani, fotoreporter, a murit după ce a căzut de la etajul 7, relatează Observator News. Poliția ia în calcul mai multe ipoteze, printre care și sinuciderea. Se pare că tânăra a fost copleșită de probleme personale, tatăl ei era grav bolnav, și suferea în tăcerea după […]
Acum 24 ore
21:40
Președintele recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, chiar și după reexaminarea din Parlament, a anunțat Nicușor Dan # Libertatea
Nicuşor Dan a făcut referiri, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială: preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. „O revenire la practica constituţională de […]
21:40
O familie este acuzată de pasageri că a urcat cu bunica decedată în avion: a spus echipajului că se simte rău și a adormit # Libertatea
Un zbor a fost întârziat cu 12 ore, după ce membrii echipajului au descoperit, înainte de decolare, o femeie decedată la bordul aeronavei. Femeie moartă descoperită la bordul unui avion Incidentul s-a produs în Spania într-un avion al companiei aeriane britanice low-cost easyJet. Zborul de la Malaga la Londra, programat să plece pe 19 decembrie […]
21:20
Comportamentul de cumpărare în perioada sărbătorilor. Andreea Oprea, psihoterapeut, explică mecanismele psihologice din spatele consumului excesiv # Libertatea
Pentru unii, sărbătorile înseamnă liniște, timp petrecut cu cei dragi și momente de reconectare. Pentru alții, ele vin la pachet cu liste interminabile de cumpărături, cheltuieli impulsive și presiunea de a oferi „cadoul perfect” sau de a respecta anumite așteptări sociale. În această perioadă, consumul depășește adesea nevoile reale și devine o reacție la emoții […]
21:20
„Campionul evadărilor” din arest la domiciliu din Brăila și-a primit pedeapsa: cum a reușit să țină autoritățile în suspans # Libertatea
Vlad Ștefan B., un bărbat de 31 de ani din Brăila, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri, a mai primit o pedeapsă de un an și trei luni de detenție pentru infracțiunea de evadare, după ce a încălcat de șase ori măsura arestului la domiciliu, relatează Obiectiv Vocea […]
20:30
Corul Madrigal, concert de colinde la casa Mița Biciclista din București. Sute de oameni au participat la eveniment # Libertatea
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, sub bagheta dirijoarei Anna Ungureanu, a susținut sâmbătă, 20 decembrie, un concert de colinde în aer liber, desfășurat în fața casei istorice La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ, situată pe strada Biserica Amzei nr. 9 din București. Românii iubitori de colinde s-au înghesuit la evenimentul cu acces […]
20:20
Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut cu manele după „coșmarul” de la Atena. Cum se justifică # Libertatea
Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut cu manele după „coșmarul” de la Atena, relatează GSP. Fotbaliștii au încercat să justifice distracția cu lăutari după ratarea calificării în primăvara europeană. La o zi după meciul de coșmar din Grecia, oltenii au sărbătorit. Sâmbătă, mijlocașul Alex Crețu, de 33 de ani, a explicat cum au stat, de fapt, […]
20:10
Bărbat de peste 50 de ani caută de trei ani un loc de muncă fără succes. Minciuna pe care a fost sfătuit să o ia în calcul # Libertatea
Un bărbat, de peste 50 de ani, își caută un loc de muncă din octombrie 2022, când a fost concediat din poziția de inginer software de la o companie de telecomunicații. A fost sfătuit să-și adapteze CV-ul în funcție de postul vacant Miles Bradley, din New York, își caută un loc de muncă de trei […]
19:30
Spectacolul radiofonic „Tatăl nostru, care ești în supermarket…” de Petre Babu, difuzat pe 21 decembrie, ora 19.30, la Radio România Cultural # Libertatea
Duminică, 21 decembrie, ora 19.30, la Radio România Cultural, se va difuza spectacolul radiofonic„Tatăl nostru, care ești în supermarket…” de Petre Barbu, producție din anul 2004. Piesa a câștigat Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului în 2003 și a fost adaptată ca teatru radiofonic, fiind apreciată pentru modul în care captează esența tranziției […]
19:30
Influencerul Jake Paul a fost distrus și rănit grav de Anthony Joshua într-un meci de box extrem de criticat: „M-a bătut măr” # Libertatea
Britanicul Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, fost dublu campion mondial la categoria grea, l-a învins prin knockout în runda a șasea pe americanul Jake Paul (28 de ani), influencer devenit boxer profesionist. Meciul s-a desfășurat la Miami, în Statele Unite, relatează Gazeta Sporturilor. În ringul de la Kaseya Center, diferența de valoare […]
19:20
Vladimir Putin vrea să cucerească acum toată Ucraina și să revendice părți din Europa, avertizează rapoartele serviciilor SUA # Libertatea
Serviciile de informații americane avertizează că obiectivele lui Putin în Ucraina nu s-au schimbat. Rapoartele indică faptul că președintele rus intenționează să captureze întreaga Ucraină și să revendice părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic. Serviciile americane prezintă o imagine diferită a lui Vladimir Putin față de Donald Trump Șase surse familiare cu […]
19:10
Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean Alba. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Libertatea
Un incendiu s-a produs sâmbătă, 20 decembrie, la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, determinând autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. În urma evaluării situației, s-a stabilit că nu este necesară evacuarea pacienților internați, relatează News.ro. Potrivit ISU Alba, planul roșu a fost declanșat după un apel care semnala izbucnirea unui incendiu […]
18:40
Accident cu șapte mașini implicate în județul Covasna: cinci persoane, între care un copil, au ajuns la spital # Libertatea
Autoritățile din județul Covasna au intervenit sâmbătă după-amiază în urma unui accident rutier produs pe DN11, în care au fost implicate șapte autoturisme și 17 persoane. Cinci dintre acestea, inclusiv un copil, au fost transportate la spital cu ambulanțele, relatează News.ro. Accidentul s-a petrecut între localitățile Dalnic și Albiș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență […]
18:40
Povestea Holodomorului din 1932-1933: milioane de ucraineni victime ale foametei organizate de regimul lui Stalin # Libertatea
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, la finalul lunii februarie 2022, reprezintă doar cel mai recent episod dintr-o relație istorică marcată de tensiuni și suferință între cele două națiuni. Oricât de devastator ar fi conflictul actual, pierderile umane și distrugerile produse nu se pot compara cu tragedia care a lovit Ucraina cu aproximativ opt […]
18:40
AI-ul „Claude” „falimentează” un automat de gustări: PlayStation gratuit și un pește viu comandat în redacția WSJ # Libertatea
Claude, un AI dezvoltat de compania Anthropic, a transformat un automat de gustări într-un haos, oferind gratuit o consolă PlayStation 5 și comandând un pește viu. Experimentul a scos la iveală limitele actuale ale inteligenței artificiale. Experimentul care a scos la iveală limitele AI În noiembrie 2025, redacția Wall Street Journal a fost locul unui […]
18:30
Poluare extremă în București: valorile aerului au depășit limitele de siguranță, și nu traficul rutier e de vină # Libertatea
Poluare extremă a aerului înregistrată în București sâmbătă dimineață, 20 decembrie. Valorile au depășit cu mult limitele de siguranță, și nu traficul rutier e de vină, relatează Buletin de București. Datele indicate de rețeaua independentă uRADMonitor arată un fenomen recurent și extrem de îngrijorător, cu implicații serioase pentru sănătatea publică și calitatea vieții. Niveluri periculoase […]
18:00
Cel mai ieftin domeniu schiabil din Europa atrage cu prețuri de neegalat: permis de o zi la 32 de euro și bere la 1 euro # Libertatea
În apropiere de România, se află o stațiune de schi care oferă prețuri extrem de accesibile. Stațiunea are 75 kilometri de pârtii, 14 telescaune și este considerată cea mai ieftină din Europa. Bansko din Bulgaria a fost desemnată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa Este vorba de stațiunea de schi Bansko din Bulgaria, […]
17:40
Șapte elefanți uciși pe o linie ferată de mare viteză în India. Cum a evitat mecanicul o tragedie și mai mare # Libertatea
O turmă de elefanți traversează o linie de cale ferată de mare viteză din India – mecanicul trenului reușește să tragă frâna de urgență și astfel a evitat o tragedie și mai mare. Accidente de acest gen se întâmplă tot timpul, relatează Tagesschau. Nouă trenuri au fost anulate În India, șapte elefanți au fost uciși […]
17:20
Octavia Geamănu, apariție inedită la PRO TV. Anunțul făcut despre soțul ei, Marian Ionescu: „El nu a știut 17 ani când e ziua mea” # Libertatea
Octavia Geamănu a făcut o dezvăluire surprinzătoare la PRO TV despre soțul ei, Marian Ionescu, mărturisind cu umor că timp de 17 ani acesta nu a știut când este ziua ei de naștere. Iată ce alte mărturisiri a mai făcut fosta prezentatoare TV. Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de la Antena 1, a făcut senzație în […]
16:50
Două tinere se bat și se trag de păr în centrul municipiului Satu Mare: „Au dat startul la machiajul de sărbători!” # Libertatea
Două tinere au fost implicate într-o altercație fizică, vineri seară, în zona centrală a municipiului Satu Mare. Cele două s-au luat la bătaie chiar pe carosabil, trăgându-se de păr sub privirile șoferilor aflați în trafic. Incidentul a avut loc pe strada Decebal, în vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, o zonă intens circulată din oraș. Conform […]
16:50
O sferă de 800 de kilograme cu 230 de litri de gin, căutată intens ani de zile, a fost descoperită pe fundul unui lac din Elveția # Libertatea
O sferă de 800 de kilograme umplută cu 230 de litri de gin, căutată intens ani de zile, a dispărut într-un lac din Elveția, în urmă cu aproximativ trei ani. Asociația de salvare a navelor din Romanshorn a recuperat-o și a adus-o la țărm, relatează SWR. Plasată la 23 de metri adâncime Sfera a fost […]
16:20
Două avioane de vânătoare Su-27 rusești lovite de dronele ucrainene pe un aerodrom militar din Crimeea. Pagubă de 70 de milioane de dolari # Libertatea
Dronele ucrainene au lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată de Rusia, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 20 decembrie, relatează The Kyiv Independent. Prețul combinat al celor două aeronave este estimat la aproximativ 70 de milioane de dolari. Centru-cheie al forțelor inamice Dronele sunt […]
16:20
Coreea de Nord a reușit cel mai mare furt de criptomonede din istorie. Suma colosala furată în 8 ani # Libertatea
Hackerii nord-coreeni au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede în 2025, conform unei analize recente a firmei Chainalysis, relatată de Yahoo Finance. Această sumă reprezintă o creștere de peste 50% față de anul precedent și consolidează poziția Coreei de Nord ca lider în atacurile cibernetice globale. Ce este grupul Lazarus și atacurile în […]
16:10
TVA pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11%. Ce înseamnă asta pentru hoteluri și restaurante # Libertatea
Guvernul României a decis menținerea cotei reduse de TVA la 11% pentru sectorul HoReCa. Măsura vine în contextul presiunilor financiare și al concurenței regionale. Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVA la 21% TVA-ul pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering n.r.) va rămâne la 11%, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanțelor, Alexandru […]
16:10
Ce se întâmplă cu zborurile în decembrie? Cifrele care dau peste cap aeroporturile în perioada sărbătorilor de iarnă # Libertatea
Traficul aerian din luna decembrie atinge niveluri ridicate, pe fondul întoarcerii masive a românilor din diaspora și al creșterii călătoriilor de sărbători. Potrivit datelor, aproximativ 30% dintre pasageri își rezervă zborurile cu peste 60 de zile în avans, în timp ce cererea totală este cu 20% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. […]
