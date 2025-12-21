Țara care are cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată în lume. Mii de morți, milioane de persoane strămutate. Cum va arăta „dezordinea mondială” în 2026
21 decembrie 2025
Sudanul se află și la finalul lui 2025 în fruntea listei crizelor umanitare, pe măsură ce ciocnirile dintre părțile beligerante se intensifică într-un război civil care a ucis deja zeci de mii de oameni. Clasamentul a fost publicat de către organizația umanitară International Rescue Committee (IRC) și redat de ertnews.gr. Acesta este al treilea an consecutiv […]
Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați. Președintele a analizat „sute de pagini de materiale relevante” # Gândul
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Acum, președintele va […]
Cât costă să trăiești o lună de zile la New York. Cum se poate descurca un român care se mută acolo # Gândul
New York rămâne visul unei generații întregi de români, dar puțini știu cât costă, de fapt, să trăiești o lună de zile în metropola americană. CANCAN.RO a făcut calculele și arată cum se poate descurca un conațional care se mută pe coasta Atlanticului. Pentru un stil de viață confortabil, venitul lunar trebuie să fie unul […]
Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est # Gândul
Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristioiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, că Hotnews continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est. Doi tefeliști de la oficiosul USR Hotnews au avut extraordinară inițiativă de a se duce să ia interviu unui surd, comentează gazetarul Ion Crisotiu. Surdul […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a anunțat candidatura într-un interviu, ci într-o conferință de presă și într-un clip. Totul era pregătit” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre momentul în care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Cristoiu spune că nu a fost un gest spontan, ci unul atent pregătit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cum și-a […]
Cristian Socol: Despre situația fiscal-bugetară și datoria guvernamentală a României în anul 2025 și estimări pentru 2026. Țara implementează cea mai dură austeritate din UE # Gândul
România intră în 2025 cu un buget fragil și cu una dintre cele mai dificile situații fiscale din Uniunea Europeană. Deși guvernul a anunțat măsuri ferme pentru reducerea deficitului, presiunea pe economie și pe populație rămâne ridicată. Potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Socol pentru Mediafax, țara noastră aplică una dintre cele mai dure […]
Țara care are cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată în lume. Mii de morți, milioane de persoane strămutate. Cum va arăta „dezordinea mondială” în 2026 # Gândul
Sudanul se află și la finalul lui 2025 în fruntea listei crizelor umanitare, pe măsură ce ciocnirile dintre părțile beligerante se intensifică într-un război civil care a ucis deja zeci de mii de oameni. Clasamentul a fost publicat de către organizația umanitară International Rescue Committee (IRC) și redat de ertnews.gr. Acesta este al treilea an consecutiv […]
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictul ideologic care traversează Europa, Statele Unite și războiul din Ucraina. El spune că miza este un proiect politic major, în care se confruntă două lumi opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou # Gândul
Pe data de 21 decembrie canotorii din lotul național vor intra oficial în mini vacanța de iarnă. Asta nu înainte de a participa la ultima competiție a anului, Cupa României la ergometru. Soții Maria și Florin Lehaci și-au stabilit „calendarul” distracțiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Maria și Florin Lehaci știu cum vor înlocui lipsa […]
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu noi critici pentru modul în care a gestionat documentele legate de cazul Jeffrey Epstein. Potrivit rapoartelor Financial Times, Departamentul de Justiție al SUA a eliminat 16 fișiere, inclusiv o imagine a președintelui, din colecția de documente publicată vineri. Printre documentele șterse, sâmbătă, fără explicații, se numără o fotografie […]
Luptă teribilă în Marea Britanie. Donațiile crypto redesenează scena politică: Keir Starmer pierde avânt, Nigel Farage câștigă bani # Gândul
Politica britanică se schimbă rapid, iar semnele sunt tot mai vizibile. Partidul Laburist a pierdut aproximativ 100.000 de membri de la alegerile generale de anul trecut, o lovitură serioasă pentru premierul Keir Starmer. În prezent, Labour are mai puțin de 250.000 de membri, cu mult sub nivelul de acum un an. Între timp, partidul condus […]
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore # Gândul
O bătaie între doi bărbați la metroul din Paris a devenit virală pe Internet. Filmarea a avut peste un milion de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare. Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe suspect. Cine sunt protagoniștii bătăii Bătaia de la metroul parizian s-a viralizat rapid, fiind vizionată de […]
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc # Gândul
Pentru cei mai mulți oameni, ideea de a pleca din țara în care trăiesc este legată de lipsuri, de muncă sau de nevoia unui trai mai bun. Pentru miliardari, mutarea într-o altă țară nu are legătură cu supraviețuirea, ci cu optimizarea. Nu pleacă pentru că nu le mai place locul, ci pentru că nu le […]
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…” # Gândul
În data de 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu – Marinela Ţiganu – s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. La câteva luni de la pierderea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit și vestea devastatoare a morții mamei sale. Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost […]
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă # Gândul
Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, a vorbit despre solicitatea pe care premierul Ilie Bolojan i-a făcut-o în legătură cu investițiile de milioane de euro pe care Guvernul trebuie să le facă. Este vorba despre construcția de stadioane, printre care și „bijuteria” lui Gică Hagi, și despre care premierul făcuse câteva observații imediat după învestirea […]
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989 # Gândul
Președintele Nicușor Dan a depus în această dimineață o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității. Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție. 21 decembrie 1989: Timișoara devine oraș liber Pe 21 decembrie 1989, trenuri încărcate cu muncitori de la fabrici din Oltenia au sosit la Timișoara. […]
Theo Rose, își adio de la „Vocea României”, printr-un mesaj sincer și emoționant după încheierea parcursului său în show. Artista a vorbit despre muncă, oboseală, alegeri asumate și despre legătura specială creată cu Eva, concurenta din echipa sa, dar și despre colaborarea cu Horia Brenciu. Într-o postare publicată pe FB, Theo Rose a explicat că experiența […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România face parte dintr-un proiect al obedienței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În aceste clipe, România este parte a unui proiect și-a pus tot acolo. Își dă […]
Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri de ceață și în această dimineață – sunt vizate județele Alba, Sălaj, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Constanța și Botoșani -, iar temperaturile rămân, în continuare, la nivelul întregii țări, mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. În exclusivitate pentru Gândul, Meda […]
O criză în plină desfășurare”: Americani se pregătesc pentru o creștere a costurilor de sănătate # Gândul
Americanii se confruntă cu o criză în toată regula după ce au fost raportate creșteri ale costurilor asistenței medicale. Epicentrul dezastrului iminent este Virginia de Vest din cauza creșterii primelor de asigurare pe fondul îngrijorărilor legate de accesibilitate. Subvențiile majorate pentru prime adoptate de administrația Biden ca parte a unui pachet de ajutor pentru COVID-19 […]
Avertismentul directorului general al ANPC: citricele vândute în magazine nu sunt bune pentru consum. „Suntem bătaia de joc a importatorilor” # Gândul
Paul Anghel, directorul general al ANPC, face o serie de afirmații teribile, în contextul în care românii se înghesuie la cumpărături în această perioadă. El afirmă că portocalele și restul citricelor vândute în magazine nu sunt bune pentru consum. În opinia sa, România a ajuns „ bătaia de joc a importatorilor” de citrice. Paul Anghel […]
O „rețetă” de succes? Așteptări mari la Minsk, după schimbul de concesii între SUA și Belarus. „Tot ce trebuie să facă Donald Trump este să-l bată periodic pe umăr pe Lukașenko” # Gândul
Alexandr Lukașenko folosește aceeași abordare în relațiile sale cu Donald Trump, abordare care s-a dovedit, de mult timp, eficientă în relația sa cu Vladimir Putin. În urma negocierilor cu Statele Unite, liderul belarus Alexander Lukașenko a eliberat, în data de 13 decembrie 2025, un alt grup de deținuți politici. 123 de persoane au fost eliberate […]
Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în România se încearcă aplicarea unui model deja existent în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. […]
Impozit auto în 2026. Unde este trecută norma Euro pe cartea mașinii, în funcție de tipul de CIV. RAR vine cu explicații importante pentru șoferi # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto va fi calculat ținând cont și de norma de depoluare a vehiculului. Din acest motiv, Registrul Auto Român a venit cu explicații importante privind modul în care această informație poate fi identificată pe Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, cei […]
Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier League! Negocierile cu AC Milan, infirmate # Gândul
Echipa engleză de fotbal FC Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League. Internaționalul Radu Drăguşin, accidentat grav în ianuarie 2024, a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă. Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier […]
Valentin Stan: Când se întâlnesc doi șefi de stat strângerea de mână arată relația de subordonare # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” de pe 15 decembrie 2025, moderatorul emisiunii și analistul politic Valentin Stan au disecat cu umor și ironie comportamentul președintelui Nicușor Dan în timpul unor întâlniri oficiale. Marius Tucă, comparându-l cu personaje din „Alice în Țara Minunilor” și subliniind lipsa de protocol. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin […]
(P) „Şantier” este cuvântul anului 2026, pentru Ilfov, anunţă reprezentanţii consiliului judeţean # Gândul
În 2026, lucrările de infrastructură vor continua pe toate arterele de circulaţie. Autorităţile judeţene aduc la cunoştinţa cetăţenilor faptul că vor continua asfaltările începute, însă e nevoie şi de alte lucrări adiacente. Inginerul Cătălin Badea, șeful Direcției de Investitii și Administrare a Drumurilor Județene a CJ Ilfov, a analizat situaţia din teren şi face o […]
În ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu argumente solide explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan privind presupusele erori de protocol de la Timișoara, Copenhaga și alte evenimente. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Prezent în studio, Valentin Stan a folosit exemple concrete din practica […]
Adrian Mihalcea se adresează conducerii de la UTA, după victoria cu Dinamo: „Trebuie să știm asta” # Gândul
Adrian Mihalcea e mulțumit de jocul celor de la UTA în meciul cu Dinamo, 2-0, și nu ar vrea ca Valentin Costache și Alin Roman, cei mai buni jucători din lot, să plece în această iarnă. Mihalcea, fost jucător și antrenor la echipa din „Ștefan cel Mare”, a spus că e dinamovist convins și chiar […]
Președintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare care ar putea necesita acțiuni rapide, dezvăluie NBC News. Oficialii israelieni sunt îngrijorați că Teheranul este pe cale să reconstruiască facilitățile de îmbogățire a uraniului pe care SUA le-au […]
Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe PRIMUL loc în Superliga: „A arătat rău” # Gândul
UTA a învins Dinamo, 2-0, în etapa 21 a Superligii, golurile fiind marcate de Alin Roman (33) și Valentin Costache (68). Roș-albii sunt pe locul trei și pot ajunge pe patru, dacă Universitatea Craiova învinge pe Csikszereda. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că meciul de la Arad a fost printre cele mai slabe […]
2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban # Gândul
Industria turismului a experimentat o revenire excepțională din 2024, după ce în 2023 a trecut printr-un proces de recuperare treptată după pandemia de coronavirus. În prima jumătate a anului 2025, turismul internațional a crescut cu 5% în ciuda provocărilor economice globale. Așteptările sunt foarte mari și pentru anul 2026, dar este anticipată o schimbare majoră […]
Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer” # Gândul
În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă pesimistă asupra conflictului din Ucraina, subliniind că negocierile diplomatice sunt o „mascaradă” care nu va duce la o rezolvare rapidă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Dan Dungaciu, Rusia nu va ceda teritoriile […]
Dinamo a ratat șansa să urce pe primul loc, fiind învinsă la Arad, scor 0-2, de UTA, în ultimul meci pe 2025, contând pentru etapa a 21-a. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a cerut transferuri, mesaj care a fost comentat și de președintele clubului. Andrei Nicolescu afirmă că înțelegere dorința staff-ului tehnic, dar nu […]
Dan Dungaciu: „Oprirea războiului din Ucraina prin înfrângere permite europenilor să continue narativul „vin rușii” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, explică situația limită în care se află conducătorii europeni privind războiul din Ucraina, susținând că aceștia au intrat într-un joc de „totul sau nimic”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. […]
Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a criticat vehement ceea ce numește „dublă măsură” a susținătorilor anumitor magistrați, în emisiunea Marius Tucă Show. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a atras atenția asupra ipocriziei din dezbaterile publice privind independența justiției, subliniind diferențele de tratament între procurori și judecători considerați „ai lor” sau nu. „Principala […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 21 decembrie 2025, în a 1.396-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a recunoscut președintele ucrainean […]
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie 2025, funcționează între orele 14:00 si 22:00 # Gândul
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie 2025, funcționează între orele 14:00 si 22:00. Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis în 25 decembrie, între 14:00-22:00, un anunț foarte îmbucurător pentru cei care vor face shopping pe ultima sută […]
21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jane Fonda este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități ale cinematografiei americane, având o carieră impresionantă care se întinde pe mai multe decenii. Născută la 21 decembrie 1937, este fiica […]
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează # Gândul
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează. Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026 Un ajutor nesperat pentru pensionari va fi oferit și în 2026, a anunțat chiar ministrul Muncii, potrivit newsweek.ro. […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, Răzvan Savaliuc a discutat aprins despre un conflict recent din interiorul sistemului judiciar românesc, legat de o judecătoare care a acuzat colegii de corupție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Răzvan Savaliuc a prezis că războiul verbal va continua, dar că acuzațiile au pierdut deja […]
Friedrich Merz, de la ofensivă, la izolare în Europa. Planul liderului Germaniei pe activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui # Gândul
Friedrich Merz avea mari așteptări de la summitul UE ca planul său pentru cedarea activelor ruse înghețate Ucrainei să dea roade. Dar planul privind activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui, într-o epocă în care opinia publică nu mai este favorabilă șanselor Ucrainei de a mai putea prevala în fața Rusiei, iar la conducerea „lumii […]
Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea # Gândul
Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, potrivit unui raport publicat marți de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA, care prezintă un tablou alarmant al acestei regiuni, expusă în mod semnificativ la efectele schimbărilor climatice. În același timp, SUA se alătură țărilor arctice pentru a continua forajele petroliere, […]
Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală # Gândul
Rezultatele unei investigații uriașe, realizată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a EBU sunt uimitoare. 197 de copii din 14 țări europene au fost concepuți folosind spermă de la același donator anonim ( numărul 7069), care a transmis o mutație a genei TP53, crescând semnificativ riscul de a dezvolta cancer la unii dintre urmașii săi. […]
Economia României încetinește și este marcată de inflație, Europa se blochează într-un sistem de reglementare greoi. De ce stagnarea a devenit amenințarea principală pentru stabilitatea financiară # Gândul
Economia României este marcată de o încetinire semnificativă și de semne de întrebare cu privire la viitor. În primul semestru din 2025, economia țării noastre a crescut cu numai 0,3% în primul semestru al acestui an față de anul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, majoritatea instituțiilor financiare internaționale […]
De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa # Gândul
Insectele, inclusiv țânțarii și căpușele, își extind „teritoriul” din cauza schimbărilor climatice, intensificând epidemii și răspândind boli tropicale în țări mai temperate și mai bogate. Extinderea geografică a unor virusuri periculoase precum dengue, Zika și virusul West Nile în țările dezvoltate – spre Eurppa – vine în contextul în care eforturile de combatere a malariei […]
Cum au ajuns pastilele „de slăbit” să schimbe și industria alimentară, nu numai aspectul fizic # Gândul
În doar doi ani, o nouă clasă de medicamente a reușit ceva ce alte tratamente au făcut în decenii. Medicamentele care suprimă apetitul, precum Mounjaro sau Ozempic, au prins foarte repede la public: 2,5 milioane de oameni le folosesc deja în Marea Britanie. Dintre aceștia, un milion s-au adăugat doar în ultimele șase luni. Asta […]
Avocatele capetelor încoronate. Cine sunt femeile care au făcut din Londra capitala mondială a divorțurilor # Gândul
De peste 40 de ani, un grup de femei aprige și dedicate scrie istorie în tribunalele din Marea Britanie. Toate sunt avocații specializați în dreptul familiei, iar printre clienții lor se numără, politicieni, miliardari, celebrități ca Paul McCartney, sau chiar membri ai familiei regale britanice precum Prințul Andrew, Regele Charles și fosta sa soție, Prințesa […]
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere # Gândul
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere Ce probabilitate există să fii concediat în 2026 Piața muncii din România în 2026 este marcată de un paradox: pe de o parte, există un deficit uriaș de forță de muncă în […]
Forbes: Elon Musk a devenit prima persoană a cărei avere a depășit 700 de miliarde de dolari # Gândul
Elon Musk bate recorduri peste recorduri: Forbes raportează că averea sa a crescut la peste 700 de miliarde de dolari. Este prima persoană din istorie a cărei avere a a ajuns la peste un jumătate dintr-un trilion de dolari. Pe 15 decembrie, revista stabilise averea miliardarului la 600 de miliarde de dolari. Acum, a ajuns […]
