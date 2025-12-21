Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”

15:50

Statele Unite au lansat, în această toamnă, un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte. Documentul, elaborat cu colaborare cu oficiali ruși, includea puncte pe care Kievul le-a considerat adevărate „capcane“ întinse de Kremlin și pe care a spus că nu le va accepta niciodată fără mai multe garanții de securitate. Acestea includeau, […]