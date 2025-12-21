Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier League! Negocierile cu AC Milan, infirmate

16:40

Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru. Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Din fericire, nu există o dată calendaristică exactă (cum ar fi 1 noiembrie) de la care cauciucurile de iarnă să devină obligatorii. Potrivit legislației actuale (CODUL RUTIER), obligativitatea este […]