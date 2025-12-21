Kremlin anunță că modificările aduse la propunerile americane de pace nu aduc Ucraina mai aproape de un acord de pace durabil
Adevarul.ro, 21 decembrie 2025 12:00
Kremlinul a transmis că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor formulate de Statele Unite.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:15
25 femei relevante pentru 2025 Diana Miron, psiholog: Femeia relevantă este cea care, la finalul zilei, se poate privi în oglindă și spune sincer „mi-a plăcut de tine” # Adevarul.ro
Într-o lume care cere tot mai mult de la femei, sănătatea emoțională devine o resursă esențială. Psihologul Diana Miron vorbește despre putere, singurătate, anxietate și cum putem trăi mai echilibrat.
12:15
Să rămâi treaz poate fi mult mai plăcut. Imaginează-ți ce relaxantă și specială ar putea fi sărbătoarea dacă ar fi făcută exact pentru tine. Ca specialist în dependențe, mulți caută ajutorul meu pentru consumul de alcool.
Acum 30 minute
12:00
Democraţie, democraţie, dar există riscul ca partide politice, segmente ale societăţii (magistraţi, parlamentari, primari) să pună mâna pe putere, privilegii, bani, salarii şi pensii nesimţite şi să nu le mai dea drumul.
12:00
Kremlin anunță că modificările aduse la propunerile americane de pace nu aduc Ucraina mai aproape de un acord de pace durabil # Adevarul.ro
Kremlinul a transmis că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor formulate de Statele Unite.
Acum o oră
11:45
Cercetătorii britanici au dezvoltat un test de sânge inovator care promite să transforme modul în care este detectat și monitorizat cancerul pulmonar.
11:45
SBU spulberă apărarea aeriană și aerodromurile din Crimeea. Un avion de vânătoare Su-27, lovit chiar înainte de decolare # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat sâmbătă că a lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul Belbek din Crimeea ocupată.
11:30
Începe spectacolul pe continentul negru. Cupa Africii pe Națiuni debutează azi cu meciul Maroc - Insulele Comore # Adevarul.ro
În Maroc se dă în această seară startul celei de-a 35-a ediții a turneului de fotbal care va arăta cine își taie partea leului pe continentul negru
11:30
Trump susține că l-ar fi amenințat pe Macron cu taxe vamale dacă nu crește prețul medicamentelor în Franța: „O veți face” # Adevarul.ro
Donald Trump a relatat cum l-ar fi presat pe Emmanuel Macron printr‑o amenințare cu taxe vamale, dacă nu crește prețul medicamentelor în Franța. Palatului Elisee a comentat: „Nu are nicio logică”.
Acum 2 ore
11:15
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord menit să pună capăt războiului are valoare doar înseamnă mai mult decât o semnătură semnat pe hârtie și este implementat efectiv, or în prezent un astfel de acord nu există și se prea poate nici să nu se concretizeze vreodată.
11:15
Președintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a depus duminică o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, aflat în Piaţa Universităţii din Bucureşti.
11:00
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, cu premii suplimentate pentru categoriile I ale jocurilor principale.
10:45
Ilie Bolojan: „După Revoluția din 1989, România a revenit pe drumul democrației. Nu totul a fost făcut corect” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat duminică, 21 decembrie, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România, că, „după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat” și i-a îndemnat pe români să nu se lase „atrași de nostalgii periculoase”.
10:45
Tăcere de la Miami. Nu s-au înregistrat progrese în urma discuțiilor SUA-Rusia, discuțiile continuă # Adevarul.ro
După o după-amiază discuții cu ușile închise, oficialii americani și ruși au încheiat interacțiunile diplomatice de sâmbătă de la Miami fără niciun progres vizibil care să ducă la încheierea războiului Moscovei împotriva Ucrainei, scrie corespondentul Kyiv Post Alex Raufoglu.
10:45
„Tinder pentru copii”: aplicația cu acces de la 13 ani, acuzată că a facilitat abuzuri sexuale asupra minorilor # Adevarul.ro
O aplicație de socializare pentru adolescenți, asemănătoare cu Tinder, este acuzată că a facilitat numeroase cazuri de agresiuni sexuale asupra minorilor, deși promitea un mediu controlat.
10:30
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Românii nici nu reușesc să numere atâția bani” # Adevarul.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că situația pensiilor speciale ale magistraților reprezintă „o anomalie”, avertizând asupra dezechilibrelor uriașe existente în sistemul de pensii din România.
10:30
Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, acuză partidul lui Viktor Orban de „trădarea maghiarilor din Transilvania” # Adevarul.ro
Peter Magyar, liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, a acuzat Fidesz, formațiunea politică a premierului Viktor Orban, de „trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.
Acum 4 ore
10:15
Gino Iorgulescu se pregătește să-i lase locul la șefia LPF unui colaborator. Poziția este o mină de aur # Adevarul.ro
Gino Iorgulescu conduce LPF din 2013.
10:00
Un marş memorial va avea loc duminică de la ora 17.00, în Capitală, pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României”, spun organizatorii.
10:00
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați. Câștiguri de până la 8.000 de lei pe lună # Adevarul.ro
În plină febră a cumpărăturilor de sărbători, nu doar cadourile și mesele festive sunt în centrul atenției, ci și decorațiunile de Crăciun.
09:45
Theo Rose, mesaj emoționant după marea finală: „Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia” # Adevarul.ro
Theo Rose, jurată în competiția „Vocea României”, a transmis un mesaj emoționant după încheierea sezonului 13.
09:30
Cum e vremea duminică, 21 decembrie. Cod galben de ceață în sute de localități. Unde sunt anunțate precipitații # Adevarul.ro
Duminică dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile în sute de localități. Sunt așteptate și precipitații, mai ales în partea de nord a țării. În rest, termometrele trec de valorile normale ale perioadei.
09:15
În timp ce idolul său își arată mușchii pe rețelele sociale, iar pe teren aleargă după golul cu numărul 1.000 în carieră, francezul Kylian Mbappé rescrie istoria la Real Madrid.
09:15
Românii aflați în căutarea unui loc de muncă în 2025 au pus din nou accent pe stabilitate și venituri sigure.
09:00
Experții avertizează că inteligența artificială ne poate „lenevi” creierul. Datele care îi îngrijorează pe cercetători # Adevarul.ro
Experții atrag atenția că inteligența artificială poate afecta gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor.
09:00
Scandalul Epstein: 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei din SUA, inclusiv o fotografie cu Trump. „Ce altceva se ascunde?” # Adevarul.ro
La mai puţin de o zi după ce au fost postate, cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein, printre care și o fotografie cu preşedintele Donald Trump.
08:45
SUA confiscă o nouă navă în largul Venezuelei. Iranul îi oferă lui Maduro cooperare împotriva „pirateriei și terorismului” americane # Adevarul.ro
Statele Unite au confiscat sâmbătă un petrolier în largul coastei Venezuelei, într-o operaţiune desfăşurată în ape internaţionale.
08:30
Un bărbat a împușcat mortal cel puţin zece persoane şi a rănit alte zece într-un atac în Africa de Sud, lângă Johannesburg # Adevarul.ro
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin zece persoane şi a rănit alte zece într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat duminică, 21 decembrie, poliţia locală.
Acum 6 ore
08:15
De ce ne enervează oamenii care gândesc altfel? De ce o idee diferită ne poate scoate din sărite, chiar și atunci când nu ne afectează direct? Specialiștii spun că răspunsul nu ține de inteligență sau educație, ci de felul în care am fost învățați să reacționăm.
08:15
Mesajul lui Adrian Mihalcea pentru Dinamo, după ce a împiedicat-o să urce pe primul loc # Adevarul.ro
UTA este pe locul 7, cu 32 de puncte, la un în spatele locului 6, ocupat de Oțelul.
08:00
Bucureștiul de poveste. Cum au transformat antreprenorii fațadele istorice în cele mai frumoase atracții ale iernii # Adevarul.ro
Bucureștiul a intrat într-o nouă etapă în ceea ce privește decorațiunile de Crăciun, dictată în principal de inițiativa privată și mai puțin de primării.
07:45
Cine e adevăratul scut pentru România: NATO sau Ucraina? „Noi acțiuni militare ruse ar aduce frontul de risc la granițele noastre” # Adevarul.ro
NATO e cea mai puternică alianță și garantează securitatea membrilor săi, inclusiv a României. Cu toate acestea, în ultima vreme tot mai mulți analiști internaționali susțin că Ucraina e cea care ne apără de Rusia. Un expert în securitate de la Institutul Universitar European, lămurește dilema.
07:45
Dieta nebună a unui pivot din NBA. Steven Adams își începe ziua cu șase ouă și o jumătate de kilogram de carne tocată # Adevarul.ro
Baschetbalistul Steven Adams are 32 de ani și preferă să mănânce carnea fără a folosi tacâmuri.
07:15
Cum a căzut Ceaușescu: greșelile fatale și sfaturile prost inspirate care au accelerat Revoluția din 1989 # Adevarul.ro
Revoluția din 1989 a cunoscut mai multe etape și totodată au existat mai multe momente cheie care au condus la răsturnarea regimului comunist în România. Ceea ce s-a întâmplat pe 22 decembrie a fost o acumulare de situații, împrejurări și condiții care au făcut totul posibil.
07:00
Autostrada cu tuneluri din vest, gata în 2026? Lucrările sunt la jumătate: „Până la sută la sută mai e mult” # Adevarul.ro
Aproape jumătate din lucrările la „Autostrada cu tuneluri” din vestul României au fost realizate, dar unele secțiuni au un grad ridicat de dificultate, iar respectarea termenului de finalizare din 2026 este privită cu îndoială.
06:45
Din ce în ce mai mulți elevi pasionați petrec ore bune înainte sau după școală pentru a construi și programa roboți. O fac pe banii părinților și ai sponsorilor, îndrumați de profesori pasionați.
06:30
Putin s-a adresat națiunii având în spate o hartă uriașă a Rusiei. Cum stau lucrurile în realitate pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit analiștilor # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin și șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, continuă să supraevalueze public câștigurile de pe câmpul de luptă, reafirmând în același timp angajamentul Moscovei față de obiectivele sale maximaliste ale războiului.
Acum 8 ore
06:15
Sezonul sărbătorilor aduce cu sine nu doar decorațiuni și colinde, ci și inevitabila tradiție de „Secret Santa". Un fenomen social care își are sursa în cadrul lumii corporatiste, fiind invenția unui filantrop american, dar care tinde să devină o practică standard și în cercurile de prieteni.
05:45
Caravane medicale pentru prevenția bolilor cronice. 11 spitale vor face screening în zonele defavorizate din România # Adevarul.ro
Un program de aproape 43 milioane lei, implementat de 11 unități sanitare din țară, va permite achiziționarea de caravane mobile pentru deplasările în teritoriu în vederea depistării precoce a factorilor de risc comuni bolilor cronice.
05:30
„Circul” anual al lui Putin. Mesajele, directe sau subtile, ale liderului de la Kremlin privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Conferința anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin este un prilej pentru rușii de rând să-și facă cunoscute grijile și problemele, dar de multe ori evenimentul devine o platformă pentru a transmite populației prioritățile liderului de la Kremlin.
05:15
Topul celor mai bizare știri din 2025. Zelenski și vila lui Hitler, vedete ale propagandei ruse # Adevarul.ro
Bijuterii furate de la Luvru au fost găsite printre bunurile unui oligarh ucrainean sau Zelenski a cumpărat vila lui Hitler – sunt două dintre cele mai absurde știri false promovate în 2025 de propaganda rusă. Portalul european Eu vs Disinfo analizează efectele acestor „știri”.
04:45
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul # Adevarul.ro
O tânără filipineză căsătorită în România are un mare succes cu vloggurile sale postate pe You Tube și Facebook. Tânăra care a venit în România doar din dragoste îi cucerește pe români prin simplitatea sa.
Acum 12 ore
04:15
Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, efectul pentru un plin traducându-se prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an.
04:00
Indemnizațiile parlamentarilor ar urma să fie ușor diminuate, însă reducerea este nesemnificativă în comparație cu sumele totale încasate lunar. La acestea se adaugă o serie de beneficii, precum decontarea unor cheltuieli și diurne pentru deplasări.
03:45
170 de ani de la dezrobirea romilor. Istoric: „Există foarte multe sate în România unde asfaltul se oprește «unde începe țigănia»“ # Adevarul.ro
Dezrobirea romilor nu a început în momentul în care au fost adoptate legile în Țara Românească și Moldova. Goi, fără să știe carte, obligați să stea mulți ani în locul în care i-a prins dezrobirea, de grumazul lor au fost prinse alte lanțuri, mai grele.
03:15
Sărbători în siguranță pentru animalele de companie. Ce NU trebuie să le dai să mănânce # Adevarul.ro
Crăciunul este o perioadă cu adevărat specială a anului. Întâlnirile cu familia și prietenii, conversațiile în jurul mesei, aromele preparatelor festive și atmosfera călduroasă ne fac să vrem să împărtășim tot ce avem mai bun, inclusiv cu animalele noastre de companie.
02:15
Ce este cardiologia intervențională. Dr. Rodica Niculescu: „Trebuie subliniată recuperarea foarte rapidă a pacientului“ # Adevarul.ro
Cardiologia intervențională asigură soluții avansate de diagnostic pentru afecțiunile inimii și ale vaselor mari. Prin faptul că accesul este minim invaziv, printr-o puncție la piele, pot beneficia de astfel de proceduri și pacienții care nu ar putea suporta o intervenție chirurgicală.
01:15
Cum trăiesc vârstnicii singuri din România: „Când oamenii trăiesc în singurătate, sistemul imunitar scade și au o fragilitate crescută“ # Adevarul.ro
Tot mai mulți vârstnici din România își petrec zilele în tăcere, departe de familie și de prieteni. Singurătatea a devenit o vulnerabilitate majoră, care afectează sănătatea mintală, fizică și speranța de viață a unei generații tot mai izolate.
00:15
Stela Popescu, născută la 21 decembrie 1935, a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe române, cu o carieră de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune, apreciată pentru rolurile din revistă și colaborarea cu Alexandru Arșinel.
00:15
Curiozități despre solstițiul de iarnă, momentul când soarele „stă pe loc”. Ce semnificații are cea mai scurtă zi din an # Adevarul.ro
21 decembrie este considerată cea mai scurtă zi din anul 2025 și reprezintă, totodată, una dintre cele mai vechi sărbători ale omenirii, celebrată încă din preistorie. Solstițiul de iarnă are o tradiție îndelungată și pe actualul teritoriu al României.
Acum 24 ore
23:15
Confesiunea virală de sărbători a artistului Andrei Bănuță: „O las aici pentru când vă simțiți săraci / Aș da de zece ori mașina" # Adevarul.ro
Cântărețul Andrei Bănuță și-a deschis sufletul în fața admiratorilor, la un concert, și a transmis un mesaj despre adevărata bogăție de sărbători, dincolo de cadouri și mese îmbelșugate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.