Secret Santa, cu emoții și presiuni. Cât costă „cadoul ideal” între colegi
Adevarul.ro, 21 decembrie 2025 06:15
Sezonul sărbătorilor aduce cu sine nu doar decorațiuni și colinde, ci și inevitabila tradiție de „Secret Santa". Un fenomen social care își are sursa în cadrul lumii corporatiste, fiind invenția unui filantrop american, dar care tinde să devină o practică standard și în cercurile de prieteni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
07:15
Cum a căzut Ceaușescu: greșelile fatale și sfaturile prost inspirate care au accelerat Revoluția din 1989 # Adevarul.ro
Revoluția din 1989 a cunoscut mai multe etape și totodată au existat mai multe momente cheie care au condus la răsturnarea regimului comunist în România. Ceea ce s-a întâmplat pe 22 decembrie a fost o acumulare de situații, împrejurări și condiții care au făcut totul posibil.
Acum 15 minute
07:00
Autostrada cu tuneluri din vest, gata în 2026? Lucrările sunt la jumătate: „Până la sută la sută mai e mult” # Adevarul.ro
Aproape jumătate din lucrările la „Autostrada cu tuneluri” din vestul României au fost realizate, dar unele secțiuni au un grad ridicat de dificultate, iar respectarea termenului de finalizare din 2026 este privită cu îndoială.
Acum 30 minute
06:45
Din ce în ce mai mulți elevi pasionați petrec ore bune înainte sau după școală pentru a construi și programa roboți. O fac pe banii părinților și ai sponsorilor, îndrumați de profesori pasionați.
Acum o oră
06:30
Putin s-a adresat națiunii având în spate o hartă uriașă a Rusiei. Cum stau lucrurile în realitate pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit analiștilor # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin și șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, continuă să supraevalueze public câștigurile de pe câmpul de luptă, reafirmând în același timp angajamentul Moscovei față de obiectivele sale maximaliste ale războiului.
Acum 2 ore
06:15
Sezonul sărbătorilor aduce cu sine nu doar decorațiuni și colinde, ci și inevitabila tradiție de „Secret Santa". Un fenomen social care își are sursa în cadrul lumii corporatiste, fiind invenția unui filantrop american, dar care tinde să devină o practică standard și în cercurile de prieteni.
05:45
Caravane medicale pentru prevenția bolilor cronice. 11 spitale vor face screening în zonele defavorizate din România # Adevarul.ro
Un program de aproape 43 milioane lei, implementat de 11 unități sanitare din țară, va permite achiziționarea de caravane mobile pentru deplasările în teritoriu în vederea depistării precoce a factorilor de risc comuni bolilor cronice.
05:30
„Circul” anual al lui Putin. Mesajele, directe sau subtile, ale liderului de la Kremlin privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Conferința anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin este un prilej pentru rușii de rând să-și facă cunoscute grijile și problemele, dar de multe ori evenimentul devine o platformă pentru a transmite populației prioritățile liderului de la Kremlin.
Acum 4 ore
05:15
Topul celor mai bizare știri din 2025. Zelenski și vila lui Hitler, vedete ale propagandei ruse # Adevarul.ro
Bijuterii furate de la Luvru au fost găsite printre bunurile unui oligarh ucrainean sau Zelenski a cumpărat vila lui Hitler – sunt două dintre cele mai absurde știri false promovate în 2025 de propaganda rusă. Portalul european Eu vs Disinfo analizează efectele acestor „știri”.
04:45
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul # Adevarul.ro
O tânără filipineză căsătorită în România are un mare succes cu vloggurile sale postate pe You Tube și Facebook. Tânăra care a venit în România doar din dragoste îi cucerește pe români prin simplitatea sa.
04:15
Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, efectul pentru un plin traducându-se prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an.
04:00
Indemnizațiile parlamentarilor ar urma să fie ușor diminuate, însă reducerea este nesemnificativă în comparație cu sumele totale încasate lunar. La acestea se adaugă o serie de beneficii, precum decontarea unor cheltuieli și diurne pentru deplasări.
03:45
170 de ani de la dezrobirea romilor. Istoric: „Există foarte multe sate în România unde asfaltul se oprește «unde începe țigănia»“ # Adevarul.ro
Dezrobirea romilor nu a început în momentul în care au fost adoptate legile în Țara Românească și Moldova. Goi, fără să știe carte, obligați să stea mulți ani în locul în care i-a prins dezrobirea, de grumazul lor au fost prinse alte lanțuri, mai grele.
Acum 6 ore
03:15
Sărbători în siguranță pentru animalele de companie. Ce NU trebuie să le dai să mănânce # Adevarul.ro
Crăciunul este o perioadă cu adevărat specială a anului. Întâlnirile cu familia și prietenii, conversațiile în jurul mesei, aromele preparatelor festive și atmosfera călduroasă ne fac să vrem să împărtășim tot ce avem mai bun, inclusiv cu animalele noastre de companie.
02:15
Ce este cardiologia intervențională. Dr. Rodica Niculescu: „Trebuie subliniată recuperarea foarte rapidă a pacientului“ # Adevarul.ro
Cardiologia intervențională asigură soluții avansate de diagnostic pentru afecțiunile inimii și ale vaselor mari. Prin faptul că accesul este minim invaziv, printr-o puncție la piele, pot beneficia de astfel de proceduri și pacienții care nu ar putea suporta o intervenție chirurgicală.
Acum 8 ore
01:15
Cum trăiesc vârstnicii singuri din România: „Când oamenii trăiesc în singurătate, sistemul imunitar scade și au o fragilitate crescută“ # Adevarul.ro
Tot mai mulți vârstnici din România își petrec zilele în tăcere, departe de familie și de prieteni. Singurătatea a devenit o vulnerabilitate majoră, care afectează sănătatea mintală, fizică și speranța de viață a unei generații tot mai izolate.
00:15
Stela Popescu, născută la 21 decembrie 1935, a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe române, cu o carieră de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune, apreciată pentru rolurile din revistă și colaborarea cu Alexandru Arșinel.
00:15
Curiozități despre solstițiul de iarnă, momentul când soarele „stă pe loc”. Ce semnificații are cea mai scurtă zi din an # Adevarul.ro
21 decembrie este considerată cea mai scurtă zi din anul 2025 și reprezintă, totodată, una dintre cele mai vechi sărbători ale omenirii, celebrată încă din preistorie. Solstițiul de iarnă are o tradiție îndelungată și pe actualul teritoriu al României.
Acum 12 ore
23:15
Confesiunea virală de sărbători a artistului Andrei Bănuță: „O las aici pentru când vă simțiți săraci / Aș da de zece ori mașina" # Adevarul.ro
Cântărețul Andrei Bănuță și-a deschis sufletul în fața admiratorilor, la un concert, și a transmis un mesaj despre adevărata bogăție de sărbători, dincolo de cadouri și mese îmbelșugate.
22:45
Blestemul primului loc! După Botoșani, și Dinamo a capotat, menținând Rapidul în fotoliul de lider # Adevarul.ro
Etapa a 21-a din Superliga de fotbal, ultima din 2025, a curs, în primele două zile - vineri și sâmbătă, în favoarea liderului Rapid.
22:45
Romii, sclavi ai boierilor, ai voievozilor și ai mănăstirilor: „Fericitul ctitor Ștefan Vodă a dăruit sfinții mănăstiri Putnii, dintru ai săi drepți țigani de baștină ci i-au câștigat din țara Basarabilor“ # Adevarul.ro
În urmă cu 170 de ani, romii au fost eliberați de domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, după mai bine de patru secole de robie în care au îndurat chinuri și torturi care contraziceau orice morală umană sau creștinească.
22:30
Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”. Ce priorități are primarul general # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă că Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Edilul a explicat că proiectele legate de Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu sunt prioritare.
22:15
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Românii nici nu reușesc să numere atâția bani” # Adevarul.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că situația pensiilor speciale ale magistraților reprezintă „o anomalie”, avertizând asupra dezechilibrelor uriașe existente în sistemul de pensii din România.
21:45
SUA au propus primele negocieri directe Ucraina-Rusia după șase luni. Anunțul făcut de Zelenski # Adevarul.ro
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
21:45
Întâmplarea absurdă trăită de Hari Bucur Marcu într-un sediu DIGI din Sibiu: „Nu avem nevoie de clienți recalcitranți” # Adevarul.ro
Hari Bucur Marcu a fost protagonistul unei întâmplări absurde, pe care a povestit-o pe pagina sa de socializare. Acesta a relatat că, ajuns în fața unui angajat al unui serviciu de telefonie pentru a ajuta un vârstnic, i s-a răspuns că firma nu are nevoie de „clienți recalcitranți”.
21:45
Următoarele 72 de ore, decisive pentru trei zodii. Finaluri bruște și începuturi care nu mai pot fi amânate # Adevarul.ro
Următoarele 72 de ore se anunță extrem de intense pentru trei zodii, potrivit interpretărilor astrologice generale. Contextul astral este dominat de tensiuni, revelații și situații-limită.
21:30
Keir Starmer, presat să ceară arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie: „O oportunitate de aur” pentru guvernul britanic # Adevarul.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este supus unor presiuni să solicite autorităților locale arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații extrem de grave.
21:30
A avut vreo implicare Rusia în Revoluția de la 1989? Evenimentele și statisticile stranii care au alimentat aceste teorii # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai misterioase capitole legate de Revoluția din 1989 îl reprezintă prezența așa-numiților „turiști” străini. Mai exact, în lunile noiembrie și decembrie ale acelui an, România a fost traversată de un val neobișnuit de vizitatori din Uniunea Sovietică.
21:00
Kelemen Hunor: UDMR nu va vota moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat sâmbătă că partidul său nu va vota cele două moțiuni simple împotriva miniștrilor Justiției și Internelor și și-a exprimat convingerea că aceste inițiative nu vor avea succes.
20:45
România, menționată în Dosarul Epstein. Noi documente ale Justiției SUA indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România. Actele fac parte dintr-o amplă serie de documente declasificate.
20:30
Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, anunță Nicușor Dan # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a decis că șeful statului poate sesiza CCR pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea unei legi de către Parlament, a informat sâmbătă seară președintele Nicușor Dan.
20:15
Lămâile și portocalele subdimensionate, considerate furaj animalier în țările civilizate, sunt vândute în România drept produse de „calitatea I”.
20:00
O femeie din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu: „Nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale” # Adevarul.ro
O femeie de 33 de ani din Germania a devenit prima persoană aflată în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu. Ea a participat la un zbor organizat de compania Blue Origin, fondată de miliardarul Jeff Bezos.
20:00
Câți ani de închisoare a primit omul de afaceri turc acuzat că a ucis o femeie și a abandonat cadavrul pe câmp # Adevarul.ro
Omul de afaceri de origine turcă, acuzat că a ucis o femeie în urmă cu doi ani, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru crimă și profanare de cadavre.
19:30
Povestea devastatoare a „copilului sălbatic”. Tatăl ei a legat-o și a ținut-o încuiată într-o cameră până la 13 ani # Adevarul.ro
Legată într-un fel de cămașă de forță improvizată și fixată de o oliță pentru copii, Genie Wiley nu a cunoscut nimic dincolo de întunericul dormitorului ei aproape gol până când a împlinit 13 ani.
19:15
Ceața densă afectează traficul rutier, sâmbătă seară. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe majoritatea arterelor din nordul, centrul și estul țării din această cauză. În unele zone, vizibilitatea este redusă chiar sub 50 de metri.
19:00
Un miliardar chinez este tatăl a sute de copii, născuți de mame-surogat, în SUA. Bărbatul speră că aceștia se vor căsători cu copiii lui Elon Musk # Adevarul.ro
Un miliardar chinez, despre care se presupune că este tatăl a peste 100 de copii născuți în SUA de mame surogat, prin intermediul unor agenții, speră că, într-o zi, urmașii săi se vor căsători cu copiii lui Elon Musk și vor crea o dinastie familială extinsă, potrivit New York Post.
18:45
Israelul ia în considerare noi lovituri asupra Iranului. Netanyahu cere sprijinul lui Trump # Adevarul.ro
Oficialii israelieni se declară tot mai îngrijorați de extinderea programului de rachete balistice al Iranului și de eforturile Teheranului de a-și reconstrui capacitățile militare.
18:30
Tragedie în Oradea: o tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7. Era fotoreporter sportiv # Adevarul.ro
O tânără de 27 de ani din județul Bihor, cunoscută în mediul local ca fotoreporter sportiv, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea.
Acum 24 ore
18:15
Demiterea unei cunoscute prezentatoare de televiziune din Bulgaria, o voce critică la adresa politicienilor, a stârnit reacții negative, reaprinzând îngrijorările cu privire la presiunea politică asupra mass-media, pe fondul prăbușirii guvernului țării.
18:00
Sucul de portocale este una dintre cele mai populare băuturi de la micul dejun, dar consumat frecvent, acesta are și dezavantaje.
17:45
Ciprian Ciucu promite să elibereze trotuarele de maşini în centrul Capitalei. Cum va implementa măsurile, „stradă cu stradă” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei promite că va elibera trotuarele bulevardelor din centrul Bucureștiului de maşinile parcate ilegal, unele aparţinând unor instituţii publice.
17:30
Ceața paralizează aeroporturile din Moldova. Pasagerii unui zbor din Londra, transportați cu autocarul de la Timișoara la Suceava # Adevarul.ro
Activitatea pe mai multe aeroporturi din Moldova a fost grav afectată de ceața densă din ultimele 24 de ore.
17:15
Aris Eram a explicat de ce merită să fie la Survivor România 2026: „Sunt o persoană foarte competitivă” # Adevarul.ro
Emisiunea Survivor România revine la Antena 1 începând cu data de 9 ianuarie 2026, iar printre concurenții acestei ediții se numără și Aris Eram, fiul Andreei Esca, prezentatoarea Știrilor PRO TV.
17:15
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Un medicament analgezic prescris pe scară largă pentru durerea cronică ar putea avea beneficii limitate și riscuri serioase pentru sănătate.
16:45
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Bacău. Urmau să anunțe de Crăciun că vor avea un copil # Adevarul.ro
Diana și George, doi tineri soți de 27 și 25 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs la Moinești, în județul Bacău.
16:45
Dan Petrescu (57 de ani) are de luat 120.000 de euro de la CFR Cluj via Rapid, după astă-vară și-a împrumutat clubul pentru a putea face deplasarea în Europa.
16:30
Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”. Ce priorități are primarul general # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă că Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Edilul a explicat că proiectele legate de Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu sunt prioritare.
16:15
Negociatori americani și ruși se întâlnesc sâmbătă, în Florida, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
16:15
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz # Adevarul.ro
Misterul cavalerului de bronz de pe Castelul Corvinilor a fost elucidat, după un secol și jumătate, odată cu descoperirea neașteptată realizată în timpul lucrărilor de restaurare a statuii lui Ioan de Hunedoara.
16:15
Humuleștiul dintre Ozana și hipermarketuri: povestea copilăriei lui Ion Creangă care refuză să moară # Adevarul.ro
Cât timp vor exista Humuleștii și Ozana și Cetatea Neamțului, va exista o poveste. Povestea unui copil cu părul bălai care a furat cireșe, a zbughit-o la scăldat sau a avut de-a face cu „calul bălan“.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.