Arabia Saudită depășește un nou record de execuții
G4Media, 21 decembrie 2025 15:50
Arabia Saudită a executat cel puțin 347 de persoane de la începutul anului, cel mai mare număr înregistrat vreodată, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, care acuză autoritățile de represiune brutală și încălcarea gravă a normelor internaționale, transmite BBC preluat de MEDIAFAX. Arabia Saudită a depășit, pentru al doilea an consecutiv, recordul anual de execuții, cu […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Dorinel Munteanu, primul punct obținut la Hermannstadt. Sibienii au remizat acasă cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 # G4Media
FC Hermannstadt a reușit să scoată un punct din vizita ploieștenilor de la Petrolul la Sibiu, duminică, în primul meci al zilei din Superligă, scor 1-1. Dorinel Munteanu bifează primul punct obținut de la venirea sa pe banca sibienilor. Tommi Jyry a marcat în prima repriză pentru oaspeți, mai exact în minutul 24, în timp […]
Acum o oră
15:50
Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 3.000 mc/s, mult sub media lunii decembrie, de 5.200 mc/s # G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere uşoară până la valoarea de 3.000 mc/s pe parcursul săptămânii viitoare, situându-se sub media multianuală a lunii decembrie (5.200 mc/s), potrivit prognozei emise de Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până pe 27 decembrie 2025, transmite Agerpres. În aval […]
15:50
Scoția ia în calcul o excepție de la legea antifumat pentru consumul supravegheat de „crack” # G4Media
Guvernul scoțian discută o posibilă excepție de la legea antifumat, care ar permite consumatorilor de droguri să fumeze cocaină „crack" în spații special amenajate și ventilate, în cadrul unor centre de consum supravegheat din Glasgow și Edinburgh, transmite BBC preluat de MEDIAFAX. Măsura vine după ce autoritățile sanitare au constatat o creștere semnificativă a numărului […]
15:50
De la Sherlock Holmes la Sleuth: 10 dintre cele mai mari mistere criminale din toate timpurile # G4Media
Odată cu lansarea pe streaming a noului film din seria Knives Out, Wake Up Dead Man, genul clasic whodunnit revine în prim-plan. Când primul Knives Out al lui Rian Johnson a apărut în 2019, a fost considerat o reîmprospătare majoră a filmului de mister pentru o generație nouă de spectatori. Șase ani mai târziu, franciza […]
15:50
15:30
Alb pur sau lipsă de sensibilitate? Culoarea Anului 2026 aleasă de Pantone stârnește controverse # G4Media
Pentru oricine a petrecut ani întregi în chirie, privind aceiași pereți bej-magnolia aprobați de proprietar și visând la ziua în care va putea adăuga un strop real de personalitate locuinței, alegerea Pantone pentru Culoarea Anului 2026 poate părea aproape o provocare personală, scrie BBC. Anul acesta, Pantone a ales albul drept culoarea anului. Mai precis, […]
Acum 2 ore
15:10
Sâmbătă, la Izvoare Resort din Maramureș a avut loc deschiderea oficială a sezonului de iarnă, anunță directmm.ro. În cadrul ceremoniei a fost inaugurată prima pârtie sintetică din Maramureș, "o facilitate modernă concepută pentru sporturi de iarnă și distracție, care poate fi folosită indiferent de condițiile meteo", după cum precizează organizatorii. Accesul pe pârtia nou inaugurată […]
15:10
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a dictat o nouă suspendare în lumea tenisului, de această dată pentru jucătorul chinez Pang Renlong, care va rămâne în afara terenurilor oficiale timp de 12 ani pentru trucarea și tentativă de trucare a peste 20 de meciuri. Pang, în vârstă de 25 de ani și care a atins cel […]
15:00
Pentru mulți oameni, injecțiile pentru slăbit au reușit ceea ce dietele nu au făcut niciodată. Zgomotul constant din fundal, impulsul de a mânca chiar și atunci când senzația de sațietate era prezentă, pare să se oprească, scrie BBC. Dar ce se întâmplă atunci când tratamentul este întrerupt? Pentru Tanya Hall, acest moment a fost încercat […]
14:40
Benzină și motorină mai scumpă din 1 ianuarie / Cresc accizele pentru carburanți / Peste 50% din preț reprezintă taxe # G4Media
Carburanții s-au ieftinit în ultima perioadă după scăderi ale prețului petrolului, însă în mai puțin de două săptămâni intrarea în vigoare a noilor cote ale accizelor vor aduce noi scumpiri la pompă. Dacă vor fi păstrate prevederile, atunci accizele majorate înseamnă 25-28 de bani în plus la fiecare litru – plus TVA ar însemna o […]
14:30
INS: Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, la băuturile nealcoolice, vinuri şi băuturile alcoolice distilate / A crescut exportul de vin # G4Media
Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la băuturile nealcoolice, vinuri şi la băuturile alcoolice distilate, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, consumul mediu de bere, pe locuitor a crescut uşor, cu 0,1 litri, cel de vinuri a scăzut cu 1,4 […]
Acum 4 ore
14:10
Este ușor să nu-ți placă banda de alergare. Lipsa peisajului și a varietății i-a adus porecle precum „dreadmill" sau „trotuarul lui Satan". Și totuși, atunci când ieșitul afară nu este o opțiune, banda poate deveni un aliat neașteptat, conform The New York Times. „Este un instrument excelent", spune Whitney Heins, maratonistă și antrenoare de alergare […]
14:00
Preşedintele Israelului cere o campanie globală împotriva antisemitismului / „Nu vom permite urii să ne distrugă” # G4Media
La o săptămână după atacul asupra unui festival evreiesc de pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, soldat cu moartea a 15 persoane, în principal evrei, preşedintele israelian Isaac Herzog a cerut duminică o campanie globală împotriva antisemitismului, relatează Agerpres, care citează dpa. „Creşterea urii faţă de evrei în întreaga lume este o urgenţă globală", […]
13:50
Supermarketurile din Marea Britanie aduc curcani din Europa / Gripa aviară a afectat grav fermele britanice # G4Media
Mai multe lanțuri mari de supermarketuri din Marea Britanie au apelat la importuri de curcani din Europa pentru a acoperi cererea de Crăciun, după ce gripa aviară a afectat grav fermele britanice și a redus disponibilitatea păsărilor pe piața internă, anunță Mediafax. Asda, Lidl și Morrisons au început să vândă cantități limitate de curcani importați […]
13:40
Fiecare familie crede că face Crăciunul „cum trebuie” / Ce se întâmplă, însă, când te căsătorești? # G4Media
Atunci când două persoane se căsătoresc, nu își unesc doar viețile, ci și obiceiurile. Iar Crăciunul este, aproape inevitabil, momentul în care aceste tradiții se întâlnesc și uneori se ciocnesc, scrie The Telegraph. Pentru unele familii, micul dejun de Crăciun poate include preparate neobișnuite pentru alții: o plăcintă cu carne servită dis-de-dimineață sau brânză alături […]
13:30
5 deserturi festive în care fructele sunt vedetele / Idei de rețete dulci și sănătoase pentru masa de Crăciun și Anul Nou # G4Media
Când vine vorba de deserturi, fructele aduc nu doar aromă și culoare, ci și o dulceață naturală care transformă orice preparat într-o concluzie perfectă a unei mese festive. Îți propunem cinci idei delicioase în care fructele sunt protagonistul: simple și cu gust autentic. Sunt perfecte pentru masa de Crăciun sau de Anul Nou.
13:30
Romsilva: Tăieri ilegale în valoare de 6 milioane de lei în primele 9 luni / Șapte cazuri de agresiune asupra personalului silvic # G4Media
Volumul tăierilor ilegale în pădurile proprietatea publică a statului a fost de 13.315 metri cubi (mc), în primele nouă luni ale anului 2025, în scădere cu 10% faţa de aceeaşi perioadă din 2024, când s-au consemnat 14.671 mc, în timp ce valoarea pagubelor depăşeşte 6 milioane de lei, potrivit datelor furnizate de Regia Naţională a […]
13:30
Iarnă blândă, bună pentru agricultură / ANM: Culturile de toamnă se dezvoltă favorabil, doar mici deficite de umiditate # G4Media
Condiţiile agrometeorologice în următoarele zile vor fi în general favorabile parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă, în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar lucrările de sezon se vor desfăşura pe ansamblu normal în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, […]
13:20
Poșta daneză oprește distribuirea scrisorilor după 400 de ani / 1.500 de locuri de muncă vor dispărea / Cutiile poștale au fost deja demontate # G4Media
Decizia PostNord de a înceta serviciul la 30 decembrie vine în urma temerilor legate de „digitalizarea crescândă" a societății daneze, notează Mediafax. Serviciul poștal danez a anunțat că va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste 400 de ani. PostNord, companie formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale din […]
13:20
Președintele lui Inter Milano, despre posibilitatea întăririi echipei lui Chivu în ianuarie: „Nu exclud nimic” # G4Media
Perioada de transferuri de iarnă se apropie, iar pentru fiecare club la care există lacune în lot fanii vehiculează nume, mai mult sau mai puțin fiabile unei posibile mutări. Acest caz nu este la Inter Milano, iar Giuseppe Marotta, președintele clubului, deși încearcă temperarea zvonurilor, nu exclude acțiuni pe piața transferurilor în luna ianuarie. „Pentru […]
13:10
Piaţa berii se va contracta cu 2-5% în 2025 / Va ajunge la un minim istoric / Sectorul berii generează peste 60.000 de locuri de muncă în România # G4Media
Piaţa berii probabil că va închide anul 2025 cu o scădere de 2%, poate chiar 5%, ajungând la un minim istoric, iar efectele vor însemna taxe şi impozite colectate la bugetul statului mai mici cu 50 de milioane de euro şi o posibilă pierdere de aproape 400 de locuri de muncă în sectoarele conexe, respectiv […]
13:00
De la susținerea celebrităților la oboseala digitală, firul alb, cândva depășit, a devenit un statement de stil și un mod discret de a te deconecta. Cu căști albe cu fir purtate și promovate de celebrități precum Lily-Rose Depp, Paul Mescal, Bella Hadid sau Apple Martin, tot mai mulți oameni aleg să se îndepărteze de ascultarea […]
13:00
Furt la Palatul Elysee / Un angajat e judecat după ce ar fi furat obiecte din argint / Prejudiciul e de aproximativ 40.000 de euro # G4Media
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței, anunță Mediafax. Parchetul din Paris a anunțat că un […]
12:50
Resturile unei drone, descoperite într-o zonă împădurită din Argeș / Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută # G4Media
Resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Incidentul s-a produs duminică. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona, anunță Mediafax. Resturile dronei au fost găsite de un vânător. Acesta a informat autoritățile. Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută. „Astăzi, 21 decembrie 2025, în […]
12:40
O seară de Crăciun reușită nu începe cu un plan bine pus la punct și nici cu o listă bifată obsesiv. Nu arată ca în fotografiile perfect aranjate de pe Instagram și nu presupune ca totul să fie „ca la carte". Din contră, este o seară care se simte, nu se organizează. În ultimii ani, […]
12:40
Și-a schimbat sexul la 13 ani / Instanța italiană aprobă noul nume după terapia hormonală / „E cel mai tânăr caz din Italia. O decizie conștientă” # G4Media
Cererea părinților a fost acceptată, iar noul certificat de naștere a fost modificat în cazul unei fete de 13 ani care a devenit băiat. A fost recunoscută maturitatea deplină a adolescentului în gestionarea tranziției, relatează Curierul Italiei, care citează presa italiană. Sora ei geamănă a fost prima care a simțit și a înțeles acest lucru. […]
Acum 6 ore
12:20
Revelion în slip / Piscine cu apă fierbinte, la ”Băile Sărate” de la Ocna Mureș / 570 de lei costă revelionul cu baie, mâncare, băutură, muzică și artificii # G4Media
Complexul Balnear "Băile Sărate" de la Ocna Mureș organizează o petrecere de revelion în piscinele cu apă fierbinte și sărată pe care le deține. Complexul va fi deschis toată noaptea, iar participanții vor participa la o petrecere all inclusive cu mâncare, băutură și muzică. O petrecere similară a fost organizată și anul trecut, iar după […]
12:20
Migranţi ilegali din Bangladesh, depistaţi de poliţia de frontieră / Acțiunea comună a românilor și moldovenilor # G4Media
Patru cetăţeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia şi un bărbat implicat în traficul de migranţi au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră români şi moldoveni, într-o acţiune comună desfăşurată în zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, transmite Agerpres. Pe 20 decembrie, în jurul orei 09:40, poliţiştii […]
12:10
Femeie însărcinată, salvată de pompieri după un incendiu, în Hunedoara / Intervenţie dificilă din cauza terenului accidentat # G4Media
O femeie însărcinată din satul Ormindea, comuna Băiţa, a fost salvată de pompierii Detaşamentului Deva după ce casa în care locuia a luat foc. Intervenţia a fost dificilă din cauza terenului accidentat şi a drumului impracticabil, potrivit informaţiilor comunicate duminică de ISU Hunedoara, transmite Agerpres. Pentru a ajunge la locuinţa femeii şi a-i acorda asistenţă […]
12:00
Putin îndrăgostit / De la gimnasta Alina Kabaeva, la studenta Alisa Kharcheva, toate femeile țarului # G4Media
Dictatorul rus este divorțat din 2014, dar de peste 18 ani are o relație
11:50
Ministerul Energiei din Ucraina: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice / În prezent, aproximativ 48.000 de consumatori din regiunea Odesa nu au energie electrică # G4Media
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne stabil și sub control, deși Rusia a lansat în ultima perioadă atacuri dure asupra infrastructurii, anunță Mediafax. Sistemul energetic al Ucrainei funcționează, în acest moment, în limite normal, chiar dacă a fost ținta unor atacuri puternice ale Rusiei și rămâne sub control. Informația a fost transmisă duminică la televiziunea ucraineană […] © G4Media.ro.
11:40
Raport: Intrarea în zonae euro face din Bulgaria destinaţia principală pentru serviciile de înaltă tehnologie / Companiile din Regatul Unit, Germania, SUA şi Ţările de Jos reprezintă aproape jumătate din totalul celor deţinute de străini # G4Media
Bulgaria rămâne o destinaţie de top pentru serviciile de înaltă tehnologie. Ţara continuă să fie un hub pentru servicii inovatoare şi o destinaţie consacrată pentru servicii cu valoare adăugată ridicată. Un avantaj competitiv pentru Bulgaria este şi intrarea sa iminentă la zona euro, pe lângă aderarea ţării la Spaţiul Schengen. Acestea se numără printre concluziile […] © G4Media.ro.
11:20
Președintele Nicușor Dan va face duminică o declarație de la Palatul Cotroceni / G4 va transmite live de la ora 14 # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va face duminică o declarație de la Palatul Cotroceni. G4 va transmite live de la ora 14 declarația președintelui. Este de așteptat ca declarația să se refere la cazul ”Legii Vexler”. Sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a anunțat că Președintele României și-a recâștigat dreptul de a […] © G4Media.ro.
11:00
A murit Ira „Ike” Schab, unul din ultimii supraviețuitorii atacului de la Pearl Harbor / Avea 105 ani / Peste 2.400 de militari au murit în atacul din 7 decembrie 1941 # G4Media
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial, anunță Mediafax. Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane […] © G4Media.ro.
10:50
Director din ANPC: Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier / Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice # G4Media
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui multe din citricele aflate la vânzare în supermarketuri ar trebui în mod normal să intre în categoria , furaj animalier, fiind […] © G4Media.ro.
10:40
Cozi uriașe la singurul magazin care comercializează alcool din Arabia Saudită / Nu se știe cine este proprietarul magazinului, iar securitatea este strictă # G4Media
Cozi uriașe s-au format la singurul magazin care comercializează alcool din Arabia Saudită. Asta după ce autoritățile au extins accesul pentru rezidenții non-musulmani. Comerțul cu alcool în Arabia Saudită a fost interzis în 1951, anunță Mediafax. Arabia Saudită a extins accesul la singurul magazin din țară care comercializează alcool. Fără a face anunțuri publice, autoritățile […] © G4Media.ro.
10:40
Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la Monumentul dedicat victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității, anunță Mediafax. Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor comemorative organizate la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Prin acest gest, șeful statului a adus un […] © G4Media.ro.
10:30
Sarmale în stil mediteraneean? Da, se poate! / Rețeta unui chef român stabilit la Barcelona: „Sunt geniale cu fructe de mare” # G4Media
Dragoș Badea s-a dus la Barcelona în vacanță la sfârșitul anilor ’90 și nu s-a mai întors. A luat-o de la munca de jos și a ajuns să aibă propriul său restaurant, deschis în portul Badalona, în Catalonia. Aici, câteodată, îmbină ambele bucătării, cea de acasă și cea din noua sa patrie. © G4Media.ro.
10:30
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem multe de corectat # G4Media
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului, transmite Agerpres. „Astăzi îi comemorăm pe cei care au […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:20
Kylian Mbappe a egalat recordul de goluri al lui Cristiano Ronaldo în victoria lui Real Madrid cu Sevilla, scor 2-0 # G4Media
Kylian Mbappe a terminat anul 2025 într-o notă cel puțin pozitivă din punct de vedere individual, întrucât starul francez a egalat recordul legendei Cristiano Ronaldo din 2013, mai exact 59 de goluri într-un an calendaristic la Real Madrid, în victoria cu 2-0 a Los Merengues în fața Sevilla, sâmbătă seara, de pe Santiago Bernabeu. Cele […] © G4Media.ro.
10:10
Extremiștii Claudiu Târziu și Diana Șoșoacă în cazul ”Legii Vexler”: ”Dominația ideologică neomarxistă” și „problema evreiască inventată” / Sprijin pentru Nicușor Dan și contestarea cifrelelor Holocaustului # G4Media
Claudiu Târziu îl apără pe președintele Nicușor Dan în cazul ”Legii Vexler”, în timp ce Diana Șoșoacă susține că nu evreii au fost asupriți în România, ci invers, iar cifrele Holocaustului ar fi ”umflate”. Este reacția unei părți a liderilor extremiști români în scandalul ”Legii Vexler”. O aprinsă dezbatere în Camera Deputaților, culminând cu adoptarea […] © G4Media.ro.
09:40
Coreea de Nord amenință Japonia: „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” / ”Ambițiile nucleare ale Japoniei trebuie oprite cu orice preț” # G4Media
Armele nucleare cresc tensiunea între rivalii din Asia de Est. După ce un oficial japonez a vorbit despre achiziționare de astfel de arme, Coreea de Nord a amenințat Japonia transmițând că „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră”, anunță Mediafax. Coreea de Nord a avertizat duminică că ambițiile nucleare ale Japoniei „trebuie oprite cu orice preț”, potrivit […] © G4Media.ro.
09:00
Începe iarna astronomică / Astăzi e cea mai scurtă zi din an / Aceasta era noaptea în care Marea Zeiţă dădea naştere noului Soare # G4Media
Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui, relatează Agerpres. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03. De la această dată și până pe 21 iunie 2026, când se va produce solstițiul de vară, durata […] © G4Media.ro.
08:50
Un sfert din pârtiile din Tirolul de Sud sunt închise / În Trentino, la 1.800 de metri, plouă / Sfat pentru turiști: ”La fel cum mergeți la munte vara pentru a face drumeții, puteți face același lucru și iarna” # G4Media
Turiștii sosesc, iar pârtiile se închid. Nu sunt motive de bucurie pentru turismul de iarnă, în special pentru sărbătorile de Crăciun care se apropie, anunță Corriere della Sera, reflectând situația sporturilor de iarnă din nordul Italiei. Stațiunile de schi cu 100% din pârtii deschise pot fi numărate pe degete: Belpiano, Carezza, Plan în Val Passiria […] © G4Media.ro.
08:30
Trimisul Moscovei la negocierile din Miami privind Ucraina, Kirill Dmitriev, a descris discuțiile cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, Jared Kushner, ca fiind constructive, anunță Corriere della Sera, care citează presa rusă. „Discuțiile se desfășoară în mod constructiv”, a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși, adăugând că a anunțat că discuțiile privind Ucraina […] © G4Media.ro.
08:30
SUA confiscă un al doilea petrolier al Venezuelei / ”Aceste acte nu vor rămâne nepedepsite” / Venezuela caută sprijinul Iranului # G4Media
Caracas a condamnat sâmbătă „furtul și confiscarea” de către Statele Unite a unei alte nave care transporta petrol venezuelean, după ce Washingtonul a anunțat confiscarea unui al doilea petrolier în zece zile, anunță Corriere della Sera. „Venezuela denunță și respinge categoric furtul și confiscarea unei alte nave private care transporta petrol venezuelean, precum și dispariția […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:20
Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News, relatează Mediafax. Atacul s-a petrecut în Bekkersdal, în vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud. Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters. Nu se știu alte detalii despre incident. Autoritățile nu au confirmat […] © G4Media.ro.
08:00
Traficul rutier, afectat de ceață în aproape toată țara / Pe unele porțiuni de drum se poate forma ghețuș # G4Media
Traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara duminică dimineață. Avertismentul vine de la Centrul Infotrafic. În plus, pe unele porțiuni de drum se poate forma ghețuș, relatează Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident. […] © G4Media.ro.
07:50
Școala pe vremea comunismului: ”Elevii, fiind mici, nu sînt rezistenţi la frig şi există pericol de îmbolnăvire” / ”A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt” # G4Media
Temperatura în unele clase esre de 4 grade Celsius. În internate, elevii se plângeau că au râie și păduchi, iar nimeni mu mai face nimic. Securitatea era preocupată să adune cât mai mulți informatori pentru a-i raporta pe cei care se plâng de sistem. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat recent pe […] © G4Media.ro.
07:30
Dosarul elevului ieșean exmatriculat care s-a masturbat în fața clasei / Părinții cer școlii 10.000 de euro / Instanța a decis că trebuie să plece din școală / Se așteaptă și o decizie în dosarul penal # G4Media
Un elev de clasa a VII-a din Miroslava a fost trimis în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri. Băiatul este acuzat că s-a masturbat și s-a dat în spectacol în fața colegilor de clasă, relatează Ziarul de Iași. Școala a decis exmatricularea elevului, măsură contestată de acesta inclusiv în instanță. Aici, el a cerut reintegrarea […] © G4Media.ro.
