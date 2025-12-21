Un star TV și soțul său au fost împușcați! Copilul lor de trei ani i-a găsit în casă, fără suflare
SpyNews, 21 decembrie 2025 15:50
Tragedie fără margini! Un star TV și soțul său au fost uciși, iar descoperirea cutremurătoare a fost făcută chiar de copilul lor, în vârstă de doar trei ani. Cazul a șocat întreaga comunitate, iar știrea a lovit ca o bombă la nivel internațional.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
16:00
Imagini spectaculoase cu bule de apă înghețate! Un fotograf a surprins fenomenul natural uimitor # SpyNews
Un fotograf a reușit să surprindă un fenomen natural rar și spectaculos: bule de apă înghețate. Imaginile arată cât de spectaculoasă poate fi natura atunci când este surprinsă la momentul potrivit.
Acum o oră
15:50
Un star TV și soțul său au fost împușcați! Copilul lor de trei ani i-a găsit în casă, fără suflare # SpyNews
Tragedie fără margini! Un star TV și soțul său au fost uciși, iar descoperirea cutremurătoare a fost făcută chiar de copilul lor, în vârstă de doar trei ani. Cazul a șocat întreaga comunitate, iar știrea a lovit ca o bombă la nivel internațional.
Acum 2 ore
15:20
O recunoști? Așa arăta o concurentă de la Insula Iubirii în trecut! A făcut furori în emisiune # SpyNews
În vara anului 2025 a devenit celebră! O concurentă de la Insula Iubirii a făcut ravagii în emisiune, însă puțină lume știe cum arăta cu mulți ani în urmă. Deși odată cu participarea în cadrul reality show-ului tentației s-a făcut cunoscută, iar oamenii au complimentat aspectul său fizic, înainte arăta complet diferit. Iată despre cine este vorba!
15:00
Virusul pe care îl au 95% dintre oameni. Ce boală poate provoca și cum afectează organismul # SpyNews
Cercetătorii atrag atenția asupra unui virus prezent la 95% dintre oameni, despre care spun că poate declanșa lupusul. Deși majoritatea persoanelor nu prezintă simptome, studiile recente sugerează că acest virus ar putea juca un rol esențial în apariția bolii autoimune.
14:30
Oana Radu nu are unu, ci doi brazi de Crăciun! Cum a împodobit artista cel de-al doilea pom # SpyNews
Oana Radu nu contenește să își surprindă fanii! Vedeta a făcut senzație cu modul în care și-a decorat casa de sărbători, însă surprizele nu s-au terminat. Artista nu a împodoit un singur brad de Crăciun, ci doi, ambii fiind la fel de frumoși. Iată cum arată cel de-al doilea pom al Oanei radu!
Acum 4 ore
14:00
Gripa aviară ar putea deveni pandemică în doar 48 de ore. Oamenii de știință avertizează asupra unei răspândiri fără precedent în Europa # SpyNews
Oamenii de știință trag un semnal de alarmă și anunță că gripa aviară ar putea degenera într-o pandemie în doar două zile, pe fondul unei „răspândiri fără precedent” în Europa. Cercetătorii au modelat modul în care virusul H5N1 s-ar putea transmite de la păsări la oameni și cum s-ar putea controla un focar înainte să se extindă.
13:50
Incident șocant! Un bărbat a fost ucis de o ursoaică grizzly, în timp ce se afla într-o drumeție. Acesta se afla alături de soția sa, atunci când ursoaica l-a devorat. Bărbatul era pasionat de fotografie și s-a apropiat mult prea mult de animalul sălbatic, lucru care i-a fost fatal.
13:10
Super gripa face ravagii! O mamă a dezvăluit, pe rețelele de socializare, simptomele care au trimis-o la spital cu fiica ei, aflându-se într-o situația dificilă. Mărturia acesteia a făcut înconjurul lumii. Iată mai jos despre ce este vorba!
12:50
O femeie a fost diagnosticată cu cancer de piele după ce a mers la solar. A avut nevoie de 13 operații # SpyNews
O femeie a descoperit prea târziu efectele periculoase ale mersului la solar. A fost diagnosticată cu cancer de piele și a avut nevoie de 13 operații pentru a se recupera.
12:30
Fostul soț al lui Katie Price va fi judecat anul viitor! Kieran Hayler este acuzat agresiune asupra unei fete de 13 ani # SpyNews
Șoc în showbizul internațional! Fostul soț al lui Katie Price urmează să fie judecat anul viitor, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unei minore de 13 ani. Kieran Hayler este acuzat că a comis faptele teribile în perioada iunie-octombrie 2016, chiar în mijlocul căsniciei sale cu Katie Price.
Acum 6 ore
12:10
Ce orașe ale lumii au anulat focurile de artificii de Revelion de frica atacurilor teroriste. Măsura a fost luată din motive de securitate # SpyNews
Mai multe orașe din lume au anulat focurile de artificii de Revelion, din cauza temerilor legate de posibile atacuri teroriste. Autoritățile au luat această măsură pentru a proteja siguranța publică, punând pe primul loc securitatea locuitorilor și a turiștilor în această perioadă aglomerată a anului.
11:50
Laura Andreșan, declarații cutremurătoare, în premieră: „În copilărie am fost abuzată de unchiul meu de mai multe ori” # SpyNews
Laura Andreșan a făcut declarații cutremurătoare, în premieră! Actual psiholog, vedeta a povestit, cu lacrimi în ochi, prin ce a trecut pe vremea când era numai un copil. Dacă până acum nu a vorbit public despre ce i s-a întâmplat, alegând să noteze numai în cartea sa aceste lucruri terifiante, de data aceasta, Laura Andreșan și-a deschis sufletul.
11:30
George Clooney trece printr-o perioadă dificilă, după ce sora sa, Adelia Zeidler, a murit la vârsta de 65 de ani. Vestea a fost primită cu tristețe de familia actorului și de apropiați.
11:20
Ce ținută de senzație a ales Natalia Mateuț la petrecerea de ziua ei! Prezentatoarea TV a fost superbă # SpyNews
Natalia Mateuț a rupt topurile la petrecerea de ziua ei! Prezentatoarea TV a ales o ținută superbă, care i-a pus în valoare corpul perfect pe care îl are. De curând, vedeta a împlinit 35 de ani, iar locul în care a ales să își serbeze ziua de naștere este absolut magnific. Iată ce apariție a avut Natalia Mateuț!
10:50
Marius Niță, apariție neașteptată! Cum s-a îmbrăcat prezentatorul de la Știrile Antena Stars # SpyNews
Marius Niță a șocat pe toată lumea cu apariția sa! Dacă în cele mai multe ipostaze îl vezi la costum, de data aceasta, vedeta a schimbat registrul! Fotografiile cu el au făcut lumea să amuțească, nu că nu l-ar prinde bine noul oufit, ci pentru că este unul complet neașteptat.
10:50
Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță trei eliminări # SpyNews
Emoții mari în seara aceasta, de la ora 20:00, la Chefi la cuțite – urmează penultimul battle și o probă individuală dură, cu trei eliminări. Iar de luni începe săptămâna finală a sezonului 16: luni se va desfășura ultimul battle, marți este ziua Semifinalei, iar miercuri, Marea Finală va decide cine câștigă sezonul 16 Chefi la cuțite.
10:50
Incident șocant într-un magazin! Un suspect de furt a încercat să împuște un polițist. Camerele de supraveghere au surprins totul # SpyNews
Un incident șocant a avut loc într-un magazin, unde un suspect de furt a încercat să împuște un polițist de la distanță mică. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Din fericire, polițistul a reacționat rapid. Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
Acum 8 ore
10:20
Ruxandra Luca iubește din nou? Detaliile care o dau de gol! Frumoasa prezentatoare, escapadă romantică la Paris # SpyNews
Ruxandra Luca pare că are parte de clipe extrem de frumoase în viața ei! Prezentatoarea TV se află într-o escapdă, cel mai probabil romantică, la Paris, iar imaginile vorbesc de la sine și toate indică spre faptul că ar fi în compania unui bărbat. Iată detaliile care o dau de gol pe frumoasa șatenă!
10:10
Unde a plecat Raluca Preda, de la Mireasa - Capriciile Iubirii, imediat dupa finala emisiunii! Cum se relaxează frumoasa prezentatoare # SpyNews
Raluca Preda, prezentatoarea emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, a ales să se relaxeze imediat după marea finală a show-ului. După o perioadă intensă de filmări și emoții, vedeta a plecat într-o vacanță de vis, departe de agitația din platoul TV.
09:50
Un virus misterios face ravagii, pe zi ce trece. Acesta se răspândește rapid, iar medicii trag un semnal de alarmă, deoarece spun că ar fi netratabil. Despre ce este vorba, cum se manifestă, dar și ce spun experții, aflați în cele ce urmează!
09:40
Cum arată bradul în casa nouă a Alexiei Țalavutis! Cântăreața s-a mutat recent într-o locuință de vis # SpyNews
Alexia Țalavutis se bucură din plin de primul Crăciun petrecut în noua casă. Cântăreața s-a mutat recent într-o locuință de vis. Cum a ales să decoreze bradul anul acesta.
09:30
Lele, acuzat că o înșeală pe Andra Volos cu o tiktokeriță celebră. Cum a reacționat manelistul # SpyNews
Lele a fost acuzat că ar înșela-o pe soția sa, Andra Volos, cu o femeie celebră pe TikTok. Internauții îl suspectează de infidelitate pe manelist, iar acesta a oferit o reacție, în cele din urmă. Iată ce a spus Lele, dar și despre ce influenceriță este vorba!
Acum 24 ore
23:50
Adrian Minune Jr. și fosta sa iubită, Ariana, au mai dat o șansă relației. Cei doi s-au împăcat după o perioadă bună de câteva săptămâni în care au stat despărțiți. Cum s-au afișat.
23:20
O femeie în stare de ebrietate a provocat haos într-un restaurant! De la ce ar fi pornit totul. Imaginile au devenit virale # SpyNews
Un incident neașteptat a avut loc într-un restaurant, după ce o femeie aflată în stare de ebrietate a creat panică printre clienți și personalul localului. Totul ar fi pornit de la o dispută minoră, însă comportamentul agresiv al femeii a escaladat rapid, transformând atmosfera într-un adevărat haos.
23:00
Cristina Ich a avut nevoie de perfuzii! Influencerița a ajuns direct pe mâinile medicilor de la un eveniment # SpyNews
Cristina Ich a trecut prin momente dificile în timpul unui eveniment, după ce a început să se simtă rău și a avut nevoie de perfuzii. Cum se simte acum și ce i s-a întâmplat.
22:20
Natalia Mateuț își sărbătorește ziua de naștere într-un decor ca al vedetelor din afară! Cum arată locația superbă # SpyNews
Natalia Mateuț a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-o locație spectaculoasă, cu un decor care amintește de petrecerile vedetelor din afară. Evenimentul va avea o tematică disco, iar atmosfera este deja pregătită pentru o seară plină de distracție.
22:20
Despărțire în showbizul românesc înainte de Crăciun! Și-au spus adio, iar ea e pregătită pentru o nouă relație: ”A fost o poveste frumoasă” # SpyNews
Chiar înainte de Crăciun, o mondenă de la noi i-a spus adio iubitului! Cei doi s-au separat, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta ne spune și de ce au ajuns la despărțire. Mai mult decât atât, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, tânăra s-a confruntat și cu o situație delicată, ajungând chiar la urgențe.
22:20
Alex Bodi, surprins în ipostaze în care nu a mai fost văzut până acum! Unde a fost filmat afaceristul, împreună cu fiica sa # SpyNews
Alex Bodi a fost surprins recent într-un cadru în care nu a mai fost văzut până acum. Afaceristul petrece timp de calitate alături de fiica sa, iar imaginile vorbesc de la sine. Spre deosebire de aparițiile publice cu care ne-a obișnuit, de această dată dezvăluim o latură mai calmă și mai apropiată de credință a afaceristului.
22:20
Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului său. Cum a fost testat băiatul artistei de „socri” # SpyNews
Cristina Spătar vorbește despre iubita fiului său, Albert! Ce spune artista despre partenera băiatului în vârstă de 16 ani, dar și cum l-au testat „socrii” pe tânăr. Ce relație are cântăreața cu părinții fetei care îi este partenera fiului său. Declarații exclusive!
22:20
Amănunte spectaculoase ies la iveală, în dosarul „Cocaină la nivel înalt”, în care Marina Pandarof, alis „Blonda lui Coldea” este acuzată de trafic de droguri, iar SPYNEWS.ro prezintă documente exclusive, care arată o latura neștiută a cazului.
21:40
Marisa Paloma, momente extrem de dificile. Și-a înmormântat bunica în ziua în care a împlinit 29 de ani # SpyNews
Marisa Paloma trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a înmormântat bunica chiar în ziua în care influencerița a împlinit 29 de ani. Ziua care ar fi trebuit să fie una de sărbătoare s-a transformat într-un moment de profundă tristețe, marcând una dintre cele mai grele experiențe din viața sa.
20:40
Fetiță de 4 ani, în comă la câteva ore după ce a băut slushy. Luna a spus că o doare capul, iar apoi aproape că a leșinat # SpyNews
O fetiță de doar 4 ani a ajuns în stare gravă după ce a băut un slushy. La scurt timp, aceasta a început să se plângă de dureri de cap, apoi a vomitat în mașină și a fost aproape să leșine în drum spre casă.
20:20
Primele declarații ale Oksanei Ionașcu după ce a devenit mamă pentru a șaptea oară. Ce nume a ales pentru micuț și ce semnificație are # SpyNews
Oksana Ionașcu a oferit primele declarații după ce a adus pe lume cel de-al șaptelea copil. În mesajul său emoționant, a dezvăluit și numele ales pentru micuț. Ce semnificație puternică are și ce reprezintă pentru întreaga familie.
19:50
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară. Cu câteva zile în urmă, soția afaceristului Cezar Ionașcu a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost primită cu entuziasm de apropiați și fani.
19:00
Incendiu puternic la Spitalul Județean din Alba Iulia! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție.
18:30
Mesajul cutremurător primit de o tânără mamă înainte de a fi ucisă de fostul soț. Tatiana îndurase ani întregi abuzuri # SpyNews
O tânără mamă a primit un mesaj cutremurător cu puțin timp înainte să fie ucisă de fostul ei soț. Cu mai puțin de o oră înainte ca bărbatul să o ucidă cu sânge rece, Tatiana a sunat la numărul de urgență.
17:00
Secretele pe care orice gospodină ar trebui să le știe. Cum să împăturești sarmalele astfel încât să nu se desfacă # SpyNews
Sarmalele sunt unul dintre cele mai iubite preparate din România, dar și unul dintre cele mai pretențioase, atunci când vine vorba de tehnică. Oricât de bine ar fi condimentată umplutura, dacă sarmalele se desfac la fiert, rezultatul final poate fi dezamăgitor. Iată ce ar trebui să știi pentru ca acest lucru să nu se întâmple!
17:00
Sarah Ferguson apare în dosarele Epstein. Fosta ducesă de York figurează în mai multe fotografii # SpyNews
Numele Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, a reapărut în atenția publică după ce mai multe fotografii în care aceasta apare au fost identificate în cadrul dosarelor legate de Jeffrey Epstein. Imaginile se regăsesc printre miile de documente făcute publice în urma investigațiilor care vizează rețeaua de relații a finanțatorului american.
16:50
Ei sunt soții morți în accidentul din Bacău. Aveau de gând să-și anunțe familia că vor avea un copil # SpyNews
S-a aflat cine au fost cele două victime care au decedat în urma accidentului teribil din Bacău. Cei doi soți urmau să-și anunțe familia că vor deveni părinți. Ce tragedie!
16:40
Gestul făcut de Emily de la Mireasa după terminarea competiției. Ce decizie a luat soția lui Liviu # SpyNews
La scurt timp după încheierea competiției Mireasa, imediat ce a intrat în posesia telefonului mobil, Emily a făcut un gest care i-a impresionat pe fani. Despre ce este vorba și ce decizie a luat soția lui Liviu Gherman.
Ieri
16:20
Un actor celebru s-a stins din viață, miercuri, la vârsta de 31 de ani. Cauza decesului acestuia este încă necunoscută, iar familia sa a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Acesta și-a pus amprenta asupra unor producții internaționale, vizionate de milioane de oameni. Iată despre cine este vorba!
16:10
Vlăduța Lupău, de modă veche! Decorațiunile din bradul ei te duc direct cu gândul spre copilărie: "Suntem mai old school" # SpyNews
Nu este deloc un secret faptul că Vlăduței Lupău îi plac lucrurile simple. Drept dovadă, artista și-a împodobit bradul de Crăciun total diferit față de ceea ce am văzut până acum în casele vedetelor.
15:50
Marisa Paloma împlinește astăzi 29 de ani! Deși este o zi specială, influcerița a primit o lovitură, greu de dus pentru orice mamă. Aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare prin ce trece. Iată despre ce este vorba!
15:30
Doi soți și-au găsit sfârșitul, pe o șosea din Bacău! Au fost spulberați de un vitezoman. Femeia ar fi fost însărcinată # SpyNews
Un accident teribil a avut loc pe o șosea din Bacău. O femeie și un bărbat au fost omorâți de un vitezoman, care încerca o depășire periculoasă. Victima, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost însărcinată.
15:00
Fiica Oanei Roman a împodobit un brad separat de cel al mamei ei!. Pentru ce fel de decorațiuni a optat Isa # SpyNews
Fiica Oanei Roman, Isa, nu contenește să o surprindă pe mama ei! Copila i-a pregătit o nouă surpriză vedetei, care a lăsat-o cu gura căscată. Mai exact, este vorba despre faptul că a ales să împodobească încă un brad de Crăciun, de data asta singură, iar fiica lui Petre Roman a explicat și de ce. iată ce a spus aceasta!
14:30
Un eveniment tragic a avut loc în Oradea! O femeie a murit, după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc. Din păcate, impactul i-a fost fatal și nu a mai putut fi salvată.
14:20
Bogdan de la Ploiești a dezvăluit care a fost prima lui iubire. Cântărețul nu a menționat-o nici pe Cristina Pucean, dar nici o altă femeie din viața lui. Iată despre ce este vorba!
14:20
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu taie în carne vie, după ce acesta a scăpat de mandat! Ce mesaj tranșant a transmis Melek # SpyNews
Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a transmis un mesaj tranșant, după ce cel care i-a ucis soțul, într-un accident de mașină, a scăpat de mandat. Melek, pe numele său real Patrisia, a făcut mărturisiri dure la adresa celui care i-a lăsat copiii fără tată, dar și la adresa judecătoarelor care au dat hotărârea în favoarea lui Mario Iorgulescu.
13:50
Carmen Grebenișan a împodobit bradul! Influencerița vă avea parte de primul Crăciun în formulă completă # SpyNews
Carmen Grebenișan s-a pregătit pentru Crăciun! Influencerița a împodobit bradul atât la ea acasă, iar pe cel al soacrei îl admiră. Proaspăta mămică se află acum în Zalău.
13:40
Cristina Pucean, confesiune plină de emoție. Mesajul transmis de dansatoare care te duce cu gândul la Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a transmis un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare. Dansatoarea a postat un fel de confesiune, care îi trimite pe fani direct cu gândul la Bogdan de la Ploiești. Iată despre ce este vorba!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.