Nicușor Dan anunță un referendum în justiție și explică de ce doar 20 de magistrați vor fi prezenți la întâlnirea de mâine
QMagazine.ro, 21 decembrie 2025 15:50
Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în ajunul consultărilor cu magistrații, că urmează ca în ianuarie să inițieze un referendum cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Referendumul ar urma să fie organizat în cadrul Corpului Magistraților. „Și, față de această situație pe […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
16:00
LEGAL, CSM NU poate fi „demis” prin voință politică, independent de orice pretins referendum! Cu/ fără știință, Președintele IGNORĂ (nepermis!) statutul constituțional al CSM # QMagazine.ro
Câteva considerații despre declarațiile făcute de Nicușor Dan duminică, 21 decembrie, privind referendumul pe care vrea să-l organizeze în ianuarie și în urma căruia să decidă dacă CSM rămâne sau „pleacă acasă”. 1.1. Propunerea Președintelui pornește de la premisa populară (FĂRĂ nicium minim fundament juridic!) că dacă o instituție publică „nu mai servește interesul public”, […]
Acum o oră
15:50
Nicușor Dan anunță un referendum în justiție și explică de ce doar 20 de magistrați vor fi prezenți la întâlnirea de mâine # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în ajunul consultărilor cu magistrații, că urmează ca în ianuarie să inițieze un referendum cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Referendumul ar urma să fie organizat în cadrul Corpului Magistraților. „Și, față de această situație pe […]
Acum 4 ore
12:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Agerpres. „Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o […]
Acum 24 ore
20:00
Potopul după Dan Tudorache și Clotilde Armand la Sectorul 1. George Tuță anunță procese în instanță # QMagazine.ro
Odiseea juridică ce durează deja de câțiva ani între firma de salubritate Romprest și Primăria Sectorului 1 a ajuns într-o nouă etapă. Lipsa de viziune și incapacitatea profesională de a administra situația cetățenilor din acest sector în timpul mandatului exercitat de Clotilde Armand, îi va costa pe aceștia în plus 50 de milioane de lei. […]
Ieri
13:10
Când se va produce restaurația justiției instrumentalizată politic și subordonată SRI și revenirea la teroarea judiciară # QMagazine.ro
Avocatul Toni Neacșu explică faptul că miza haosul creat în jurul justiției și ajunge la concluzia că se dorește o justiție instrumentalizată politic și subordonată SRI, ca în vremea binomului de tristă amintire. Dorința explicită exprimată atât de premier, cât și de președintele Dan, de a schimba legile justiției au în spate interesul politicienilor de […]
10:00
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a anunțat, vineri, misiunea diplomatică americană din România. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Trump […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Putin are convingerea că până la sfârșitul anului armata rusă va înregistra „noi succese” în Ucraina # QMagazine.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la conferința sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Agerpres. Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu […]
12:50
Biroul Politic Național al PNL a decis înlăturarea lui Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți liberali, de la șefia filialei PNL București, fiind înlocuit de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până […]
12:00
Zelenski, fericit că Ucraina a primit garanții financiare. Ungaria, Cehia și Slovacia nu vor contribui deloc la planul de finanțare pentru Ucraina # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat vineri satisfacția privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană țării sale pentru a finanța efortul său de război împotriva Rusiei, estimând că acest ajutor „întărește cu adevărat reziliența noastră”, relatează AFP. „Este vorba despre un sprijin important care întărește cu adevărat reziliența noastră”, a […]
09:40
Economistul și profesorul universitar Mircea Coșea a încetat din viață la 83 de ani. Născut pe 9 iunie 1942, la Ploiești, Mircea Coșea a fost profesor universitar la Academia de Studii Economice din București din anul 1995. A publicat manuale de economie, volume de studii economice și numeroase articole de specialitate în publicații din România și din […]
18 decembrie 2025
20:50
Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, informează Agerpres. Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care […]
18:20
Ioan Aurel Pop: Și comuniștii au vrut să-i învețe pe copii și tineri la școală că adevărata lume începe cu ei și că doar ei sunt purtătorii progresului. Nu degeaba, imitatorii lor de azi sunt chemați progresiști # QMagazine.ro
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, sau a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu, ar însemna ca elevii […]
18:20
Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, informează Agerpres. Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care […]
17:30
Și comuniștii au vrut să-i învețe pe copii și tineri la școală că adevărata lume începe cu ei și că doar ei sunt purtătorii progresului. Nu degeaba, imitatorii lor de azi sunt chemați progresiști # QMagazine.ro
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, sau a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu, ar însemna ca elevii […]
17:20
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu ar însemna ca elevii să […]
15:00
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și președinte USR, a devenit astăzi cetățean român, după ce a depus jurământul de credință în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al […]
14:10
Președinta Curții de Apel acuză: Au fost presiuni enorme în dosarul Liei Olguța Vasilescu, care au continuat și a doua zi în ședința de judecată # QMagazine.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie a povestit la România TV că o procuroare DNA i-a cerut să pronunțe o anume soluție în dosarul Liei Olguța Vasilescu. Se întâmpla în 2017, când Laura Codruța Kovesi era procuror șef al DNA. Procuroarea DNA Elena Grecu, care în prezent activează la Parchetul European) este cea care […]
12:20
Protest la Palatul Cotroceni. Președintelui Nicușor Dan i se cere să se implice în medierea conflictului social major # QMagazine.ro
Sindicaliștii protestează astăzi în fața Palatului Cotroceni și cer președintelui Nicușor să își exercite rolul constituțional de mediator, conform art. 80 alin. (2) din Constituție. Această protest are ca scop solicitarea implicării Președinției României în medierea conflictului social major existent între confederațiile sindicale și Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condițiilor de muncă și […]
10:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru ministerele Apărării și Economiei. Astfel, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul […]
10:00
Supraviețuirea Ucrainei și credibilitatea UE sunt în joc în cadrul discuțiilor decisive de joi. Consiliul European de astăzi este ultima șansă a blocului comunitar de a demonstra că poate fi mai mult decât un simplu forum de discuții, potrivit Politico. Confruntându-se cu o ruptură tot mai mare cu Statele Unite și cu o Ucraină care […]
17 decembrie 2025
21:50
Silviu Vexler îi rupe pe Eminescu, Iorga, Alecsandri, Paulescu în Parlament și zâmbește satisfăcut # QMagazine.ro
Legea inițiată de deputatul comunității evreiești din România, Silviu Vexler, a fost adoptată în forma inițială, respectiv în cea votată de Senat, în conformitate cu decizia Curții Constituționale. Dincolo de adoptarea acestei legi s-a întâmplat un fapt de o gravitate extremă. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile […]
18:20
Bolojan: Banii destinați persoanelor cu dizabilități ar trebui să ajungă la oameni care chiar au probleme grave de sănătate # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a reiterat convingerea că persoanele cu dizabilități ar trebui să plătească impozit local, pentru a susține dezvoltarea infrastructurii în comunitățile în care trăiesc. „Asta e o problemă serioasă pe care trebuie să o discutăm, pentru că, retoric, sună într-un anume fel. Știți câte persoane cu handicap avem în România? 957.000. Când am […]
13:00
DNA. Fost secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu # QMagazine.ro
Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, se arată într-un comunicat transmis de DNA. Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane: Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptei […]
11:00
Președintele Nicușor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest și la Consiliul European, a anunțat Administrația Prezidențială. Reuniunea liderilor UE și a celor din Balcanii de Vest, prezidată de președintele Antonio Costa, va fi o ocazie de a demonstra și a reconfirma forța […]
10:00
Președintele AUR, George Simion, a anunțat, marți seară, un document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale partidului în actualul context politic, social și economic, intitulat „Opoziție totală – opoziție națională”. Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri și reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democrației parlamentare din România. „În Parlamentul […]
16 decembrie 2025
22:50
A fost lansat cel mai complex și variat grup de publishing din România, al cărui fondator și proprietar este Radu Budeanu. ARCMEDIA este un grup „cu un portofoliu de 20 publicații, peste 25 de conturi Social Media cu peste 5 milioane de followers și 15 producții video, cu aproximativ 2 milioane de cititori zilnic pe toate platformele”. […]
16:40
Grindeanu: Noi am amendat un management catastrofal. Faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț # QMagazine.ro
Luat la rost de președintele USR Dominic Fritz că a votat moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, liderul PSD Sorin Grindeanu a explicat astăzi că social-democrații au amendament „acest management catastrofal”, iar faptul că sunt parte a unei coaliții nu „ne face să fim niște copii puși într-un colț”. „Ceea ce a fost în Senat […]
10:50
Haga. Lansare unei comisii menită să depăgubească Kievul pentru daunele cauzate de ruși # QMagazine.ro
Liderii europeni, între care și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnesc azi la Haga pentru a lansa o Comisie Internațională pentru Reclamații, menită să despăgubească Kievul cu sute de miliarde de dolari reprezentând daunele cauzate de atacurile rusești și presupuse crime de război, informează Agerpres. La conferința de o zi, co-găzduită de Olanda și Consiliul […]
10:10
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. , într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, potrivit Gândul. Conform surselor, valoarea […]
15 decembrie 2025
20:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat recent în mai multe rânduri că introducerea corupției drept amenințare la securitatea națională în Strategia Națională de Apărare va conduce la înființarea în SRI a unei unități care se va ocupa de cazurile de corupţie. Numai că o poziție a SRI transmisă azi la solicitarea presei ridică serioase semne de […]
19:20
UPDATE Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 voturi pentru, 43 contra, o abținere. Știrea inițială Senatul va dezbate și vota astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei […]
16:30
Moțiunea a picat. Bolojan, către opoziție: „La fel cum frumusețea nu scuza prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter“ # QMagazine.ro
UPDATE Moțiunea de cenzură a fost respinsă. S-au înregistrat 139 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Parlamentarii partidelor din coaliţie nu au votat. Premierul Ilie Bolojan a venit la Parlament, cu ocazia dezbaterii și votului moțiunii de cenzură, cu o parte din cabinetul pe care îl conduce. Au lipsit Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Cătălin Predoiu, […]
16:20
Negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunțe la porțiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuții de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea, în timp ce Reuters scrie că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul […]
16:10
Bolojan, către opoziție: „La fel cum frumusețea nu scuza prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter“ # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a venit la Parlament, cu ocazia dezbaterii și votului moțiunii de cenzură, cu o parte din cabinetul pe care îl conduce. Au lipsit Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Cătălin Predoiu, Radu Marinescu, Bogdan Ivan, Dragoș Pîslaru, Daniel David, Demeter Andras. Bolojan, la fel de încruntat ca întotdeauna, nu a părut să aibă emoții […]
12:30
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” urmează să fie dezbătută și votată luni, în plenul reunit al Parlamentului. Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia. În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat […]
12:00
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat și dus, luni, la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, după ce procurorii au deschis în acest caz un dosar pentru moarte suspectă, informează Agerpres. Potrivit surselor, trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat în cimitirul Izvorul Nou din Capitală. Parchetul de pe lângă […]
11:40
De ce e justiția în criză? Daniel Morar dă răspunsurile într-o carte apărută acum trei ani # QMagazine.ro
Avocata Silvia Uscov intervine în scandalul justiției nu cu o opinie, cu vreun comentariu, ci cu fragmente din cartea fostului judecător CCR Daniel Morar intitulată „Putea să fie altcumva”, apărută în urmă cu trei ani. Pasajele alese de Uscov aduc în atenție personaje celebre (Raluca Prună, Mona Pivniceru, Cătălin Predoiu, Augustin Zegrean, Laura Codruța Kovesi, […]
10:10
UNBR: În locul dezbaterii raționale este promovată ideea unei justiții stradale, a judecății sumare și a verdictului public # QMagazine.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) constată că că dezbaterile publice despre justiție „au degenerat” și reafirmă că justiția nu poate funcționa sub „presiunea permanentă a unui discurs radical”. Pericolul pe care UNBR îl semnalează este acela de substituire a mecanismelor legale cu presiunea mediatică sau cu verdictul emoțional, ceea ce este incompatibil cu […]
09:50
Senatul va dezbate și vota astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și […]
14 decembrie 2025
19:50
Judecător evocat în documentarul Recorder, despre „operațiunea de destabilizare a justiției și a societății”: Susțin pe deplin conducerea Curții de Apel București! # QMagazine.ro
Judecătoarea Andreea Popescu de la Curtea de Apel București, una dintre cele menționate în reportajul Recorder, este întristată și cu sufletul „țăndări” pentru că, prin operațiunea de destabilizare a justiției – aflată în plină desfășurare -, munca sa este „expusă, ridiculizată, pusă la îndoială, strivită, fără discernământ și fără rațiune ori justețe”. Judecătoarea a ieșit, […]
16:20
Năstase: Lovitura de stat e BUNĂ, când promovează concepțiile lui Soros și REA, dacă e pentru valori naționale # QMagazine.ro
Fostul premier Adrian Năstase aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor din ultima perioadă, considerate a fi o lovitură de stat care se concentrează pe atacarea unei puteri a statului – justiția, pentru ca ulterior să poata fi preluat controlul asupra celorlalte branșe”. Pe blogul său, Năstase face o trecere în revistă a tipurilor de lovituri de stat, […]
10:50
Opinia unui jurist: Mai rămâne să decideți că judecata o face un Tribunal al Poporului! # QMagazine.ro
De pe o poziție de neutralitate, jurista Lili Crăciun analizează într-un limbaj foarte accesibil – pornind de la ancheta Recorder – care au fost pașii (și cine i-a făcut) prin care s-a ajuns la mult incriminata prescripție. „Opinia unui jurist care nu ține cu nimeni (mai ceva ca Elveția) Ce spune ancheta Recorder? Că justiția […]
13 decembrie 2025
22:20
Scandalul Macron — Notre‑Dame: între restaurare, identitate națională și controversă artistică # QMagazine.ro
Scandalul Macron – Notre‑Dame reflectă o tensiune esențială în societatea modernă. Vorbește despre felul în care îmbinăm respectul pentru trecut cu nevoia de a reflecta tristul nostru prezent prin monumente istorice. Este restaurarea doar o replicare a ceea ce a fost, sau poate fi și o reinterpretare artistică a epocii noastre? O restaurare „rapidă și […]
20:00
Victor Ponta face dezvăluiri cu exemple despre „capturarea justiției” și invită Recorder să facă un documentar despre acestea. Dacă nu vrea Recorder, e dispus să finanțeze o echipă de jurnaliști interesată # QMagazine.ro
În contextul dezbaterii generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, fostul premier Victor Ponta lansează redacției invitația de a face un film și despre cazurile sale, instrumentate de DNA în perioada în care era condusă de Laura Codruța Kovesi. Într-unul, deși a fost acuzat cu 11 ani în urmă, procurorii nu au finalizat nici […]
19:40
Procesul Marinei Pandarof, acuzată de trafic de droguri, începe în 9 ianuarie, după mai multe amânări # QMagazine.ro
DIICOT a reacționat după ce în presă au apărut informații despre cazul „blondei lui Coldea”, Marina Pandarof, și al fostului director al companiei de apă din Slatina, Marius Cătălin Ușurelu. Ambii sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc și de formarea unui grup infracțional organizat. Potrivit Flux24, Marina Pandarof a recunoscut faptele pentru […]
14:00
DIICOT a reacționat după ce în presă au apărut informații despre cazul „blondei lui Coldea”, Marina Pandarof, și al fostului director al companiei de apă din Slatina, Marius Cătălin Ușurelu. Ambii sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc și de formarea unui grup infracțional organizat. Potrivit Flux24, Marina Pandarof a recunoscut faptele pentru […]
13:00
„De 15 ani există o instituție și, cunoscând bine activitatea instituției pe care o conduce, pentru promovarea lecturii și inovație în Biblioteca Centrală Universitară «Carol I», oferim o diplomă de excelență pentru doamna Mireille Rădoi.”, a spus Ioan Cristescu, președintele APLER, al său laudatio. Recent au fost acordate premiile APLER pentru anul editorial 2024. Gala […]
11:10
În România s-a declanșat o tentativă de revoluție în stradă trasă la indigo după cea care a dus la căderea guvernului bulgar, iar la origine sunt aceiași regizori: Soros și Bruxellesul, cu argumente pe care le vom expune mai jos. Și unii, și alții sunt speriați de presiunea tot mai mare a SUA asupra europenilor, […]
01:00
Economistul Radu Georgescu afirmă că dincolo de problemele despre care se vorbește peste tot – deficit bugetar, cheltuielile statului -, România se confruntă cu depopularea. Acest impas, nerezolvabil de azi pe mâine, va grăbi „aterizarea” meteoritului economic care va bulversa țara. Într-o postare pe Linkedin, Georgescu -bazându-se pe datele Eurostat – arată că din România […]
12 decembrie 2025
15:00
O fostă judecătoare anunță ce urmează: evaluări „extraordinare”, „curățări” ale sistemului, epurări mascate drept reformă, decapturarea justiției de şefii anteriori (inclusiv politici) și transmiterea în subordine noilor şefi (inclusiv politici) # QMagazine.ro
Fosta judecătoare Victoria Sănduța are rezerve față de investigația Recorder, despre justiția capturată din România, care a provocat proteste în masă peste Prut și solicitări de demiteri și modificări legislative. „Prezența Laurei Ștefan, care apare ca expert în documentar, ridică semne majore de întrebare – a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.