ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing, a fost lansat oficial
QMagazine.ro, 16 decembrie 2025 22:50
A fost lansat cel mai complex și variat grup de publishing din România, al cărui fondator și proprietar este Radu Budeanu. ARCMEDIA este un grup „cu un portofoliu de 20 publicații, peste 25 de conturi Social Media cu peste 5 milioane de followers și 15 producții video, cu aproximativ 2 milioane de cititori zilnic pe toate platformele”. […]
• • •
Acum o oră
22:50
Acum 8 ore
16:40
Grindeanu: Noi am amendat un management catastrofal. Faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț # QMagazine.ro
Luat la rost de președintele USR Dominic Fritz că a votat moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, liderul PSD Sorin Grindeanu a explicat astăzi că social-democrații au amendament „acest management catastrofal”, iar faptul că sunt parte a unei coaliții nu „ne face să fim niște copii puși într-un colț”. „Ceea ce a fost în Senat […]
Acum 12 ore
10:50
Haga. Lansare unei comisii menită să depăgubească Kievul pentru daunele cauzate de ruși # QMagazine.ro
Liderii europeni, între care și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnesc azi la Haga pentru a lansa o Comisie Internațională pentru Reclamații, menită să despăgubească Kievul cu sute de miliarde de dolari reprezentând daunele cauzate de atacurile rusești și presupuse crime de război, informează Agerpres. La conferința de o zi, co-găzduită de Olanda și Consiliul […]
Acum 24 ore
10:10
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. , într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, potrivit Gândul. Conform surselor, valoarea […]
Ieri
20:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat recent în mai multe rânduri că introducerea corupției drept amenințare la securitatea națională în Strategia Națională de Apărare va conduce la înființarea în SRI a unei unități care se va ocupa de cazurile de corupţie. Numai că o poziție a SRI transmisă azi la solicitarea presei ridică serioase semne de […]
19:20
UPDATE Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 voturi pentru, 43 contra, o abținere. Știrea inițială Senatul va dezbate și vota astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei […]
16:30
Moțiunea a picat. Bolojan, către opoziție: „La fel cum frumusețea nu scuza prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter“ # QMagazine.ro
UPDATE Moțiunea de cenzură a fost respinsă. S-au înregistrat 139 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Parlamentarii partidelor din coaliţie nu au votat. Premierul Ilie Bolojan a venit la Parlament, cu ocazia dezbaterii și votului moțiunii de cenzură, cu o parte din cabinetul pe care îl conduce. Au lipsit Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Cătălin Predoiu, […]
16:20
Negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunțe la porțiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuții de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea, în timp ce Reuters scrie că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul […]
16:10
Bolojan, către opoziție: „La fel cum frumusețea nu scuza prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter“ # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a venit la Parlament, cu ocazia dezbaterii și votului moțiunii de cenzură, cu o parte din cabinetul pe care îl conduce. Au lipsit Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Cătălin Predoiu, Radu Marinescu, Bogdan Ivan, Dragoș Pîslaru, Daniel David, Demeter Andras. Bolojan, la fel de încruntat ca întotdeauna, nu a părut să aibă emoții […]
12:30
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” urmează să fie dezbătută și votată luni, în plenul reunit al Parlamentului. Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia. În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat […]
12:00
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat și dus, luni, la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, după ce procurorii au deschis în acest caz un dosar pentru moarte suspectă, informează Agerpres. Potrivit surselor, trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat în cimitirul Izvorul Nou din Capitală. Parchetul de pe lângă […]
11:40
De ce e justiția în criză? Daniel Morar dă răspunsurile într-o carte apărută acum trei ani # QMagazine.ro
Avocata Silvia Uscov intervine în scandalul justiției nu cu o opinie, cu vreun comentariu, ci cu fragmente din cartea fostului judecător CCR Daniel Morar intitulată „Putea să fie altcumva”, apărută în urmă cu trei ani. Pasajele alese de Uscov aduc în atenție personaje celebre (Raluca Prună, Mona Pivniceru, Cătălin Predoiu, Augustin Zegrean, Laura Codruța Kovesi, […]
10:10
UNBR: În locul dezbaterii raționale este promovată ideea unei justiții stradale, a judecății sumare și a verdictului public # QMagazine.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) constată că că dezbaterile publice despre justiție „au degenerat” și reafirmă că justiția nu poate funcționa sub „presiunea permanentă a unui discurs radical”. Pericolul pe care UNBR îl semnalează este acela de substituire a mecanismelor legale cu presiunea mediatică sau cu verdictul emoțional, ceea ce este incompatibil cu […]
09:50
Senatul va dezbate și vota astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Judecător evocat în documentarul Recorder, despre „operațiunea de destabilizare a justiției și a societății”: Susțin pe deplin conducerea Curții de Apel București! # QMagazine.ro
Judecătoarea Andreea Popescu de la Curtea de Apel București, una dintre cele menționate în reportajul Recorder, este întristată și cu sufletul „țăndări” pentru că, prin operațiunea de destabilizare a justiției – aflată în plină desfășurare -, munca sa este „expusă, ridiculizată, pusă la îndoială, strivită, fără discernământ și fără rațiune ori justețe”. Judecătoarea a ieșit, […]
16:20
Năstase: Lovitura de stat e BUNĂ, când promovează concepțiile lui Soros și REA, dacă e pentru valori naționale # QMagazine.ro
Fostul premier Adrian Năstase aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor din ultima perioadă, considerate a fi o lovitură de stat care se concentrează pe atacarea unei puteri a statului – justiția, pentru ca ulterior să poata fi preluat controlul asupra celorlalte branșe”. Pe blogul său, Năstase face o trecere în revistă a tipurilor de lovituri de stat, […]
10:50
Opinia unui jurist: Mai rămâne să decideți că judecata o face un Tribunal al Poporului! # QMagazine.ro
De pe o poziție de neutralitate, jurista Lili Crăciun analizează într-un limbaj foarte accesibil – pornind de la ancheta Recorder – care au fost pașii (și cine i-a făcut) prin care s-a ajuns la mult incriminata prescripție. „Opinia unui jurist care nu ține cu nimeni (mai ceva ca Elveția) Ce spune ancheta Recorder? Că justiția […]
13 decembrie 2025
22:20
Scandalul Macron — Notre‑Dame: între restaurare, identitate națională și controversă artistică # QMagazine.ro
Scandalul Macron – Notre‑Dame reflectă o tensiune esențială în societatea modernă. Vorbește despre felul în care îmbinăm respectul pentru trecut cu nevoia de a reflecta tristul nostru prezent prin monumente istorice. Este restaurarea doar o replicare a ceea ce a fost, sau poate fi și o reinterpretare artistică a epocii noastre? O restaurare „rapidă și […]
20:00
Victor Ponta face dezvăluiri cu exemple despre „capturarea justiției” și invită Recorder să facă un documentar despre acestea. Dacă nu vrea Recorder, e dispus să finanțeze o echipă de jurnaliști interesată # QMagazine.ro
În contextul dezbaterii generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, fostul premier Victor Ponta lansează redacției invitația de a face un film și despre cazurile sale, instrumentate de DNA în perioada în care era condusă de Laura Codruța Kovesi. Într-unul, deși a fost acuzat cu 11 ani în urmă, procurorii nu au finalizat nici […]
19:40
Procesul Marinei Pandarof, acuzată de trafic de droguri, începe în 9 ianuarie, după mai multe amânări # QMagazine.ro
DIICOT a reacționat după ce în presă au apărut informații despre cazul „blondei lui Coldea”, Marina Pandarof, și al fostului director al companiei de apă din Slatina, Marius Cătălin Ușurelu. Ambii sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc și de formarea unui grup infracțional organizat. Potrivit Flux24, Marina Pandarof a recunoscut faptele pentru […]
14:00
13:00
„De 15 ani există o instituție și, cunoscând bine activitatea instituției pe care o conduce, pentru promovarea lecturii și inovație în Biblioteca Centrală Universitară «Carol I», oferim o diplomă de excelență pentru doamna Mireille Rădoi.”, a spus Ioan Cristescu, președintele APLER, al său laudatio. Recent au fost acordate premiile APLER pentru anul editorial 2024. Gala […]
11:10
În România s-a declanșat o tentativă de revoluție în stradă trasă la indigo după cea care a dus la căderea guvernului bulgar, iar la origine sunt aceiași regizori: Soros și Bruxellesul, cu argumente pe care le vom expune mai jos. Și unii, și alții sunt speriați de presiunea tot mai mare a SUA asupra europenilor, […]
01:00
Economistul Radu Georgescu afirmă că dincolo de problemele despre care se vorbește peste tot – deficit bugetar, cheltuielile statului -, România se confruntă cu depopularea. Acest impas, nerezolvabil de azi pe mâine, va grăbi „aterizarea” meteoritului economic care va bulversa țara. Într-o postare pe Linkedin, Georgescu -bazându-se pe datele Eurostat – arată că din România […]
12 decembrie 2025
15:00
O fostă judecătoare anunță ce urmează: evaluări „extraordinare”, „curățări” ale sistemului, epurări mascate drept reformă, decapturarea justiției de şefii anteriori (inclusiv politici) și transmiterea în subordine noilor şefi (inclusiv politici) # QMagazine.ro
Fosta judecătoare Victoria Sănduța are rezerve față de investigația Recorder, despre justiția capturată din România, care a provocat proteste în masă peste Prut și solicitări de demiteri și modificări legislative. „Prezența Laurei Ștefan, care apare ca expert în documentar, ridică semne majore de întrebare – a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret […]
14:00
Peste 500 de procurori și judecători au semnat, până în prezent, mesajul de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție. Lista este deschisă de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European. Vă prezentăm textul integral al scrisorii magistraților „Subsemnații, judecători și […]
13:00
Adrian Năstase: Pentru o justiție mai bună propun consultarea Monicăi Macovei, reinventarea completurile negere de la Înalta Curte cu procurori transferați rapid, folosirea canalelor de comunicare dintre SRI și instanțe pentru rezolvări corespunzătoare ale dosarelor # QMagazine.ro
Reportajul Recorder a generat, din nou, o dezbatere aprinsă în legătură cu justiția și în legătură cu felul în care problemele din justitie pot fi abordate conform valorilor si principiilor europene. Având o lungă experiență în acest domeniu – mă refer la adoptarea, în 2004, a legilor justiției ca bază pentru finalizarea negocierilor din capitolul […]
12:00
Ca urmare a denunțului depus de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, la începutul săptămânii, percheziții la nivel național pentru a verifica posibile fraude comise în achiziția microbuzelor electrice școlare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform ultimului răspuns primit de FACIAS de […]
11:20
Radu Marinescu: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează # QMagazine.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, vineri, că este „inacceptabilă” orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia acesteia, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează, adăugând că va acționa, cu respectarea legii, pentru a clarifica acuzațiile aduse în documentarul Recorder. „Față de evoluțiile publice privind […]
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația Trump speră să ajungă la o „înțelegere completă” cu privire la planul său de pace până la Crăciun, dar rămân diferențe critice în ceea ce privește teritoriul și garanțiile de securitate, relatează Axios. De ce contează Zelenski a oferit cea mai detaliată imagine de până acum a […]
11 decembrie 2025
18:00
Judecătorul Raluca Moroșanu a declarat chiar la conferința organizată de conducerea Curții de Apel, care i-a dat cuvântul în deschidere, că aceasta „nu o ajută de niciun fel” și că atmosfera „e toxică și încordată” # QMagazine.ro
La conferința de presă organizată joi, la sediul Curții de Apel, președinta Liana Arsene i-a dat cuvântul, în deschidere, judecătoarei Raluca Moroșanu, care a spus că a venit să-l susțină pe colegul ei, Laurențiu Beșu, intervievat în documentarul Recorder. Moroșanu a transmis jurnaliștilor prezenți că ceea ce vor spune colegii ei este o minciună, adevărul […]
17:40
Radu Chiriță: Voi ați văzut pe declarațiile cui se bazează concluzia că Savonea a furat justiția și-a vândut-o la pesedeu? Hai să vedem, în ordinea agresivității! # QMagazine.ro
Avocatul Radu Chiriță a comentat într-o postare pe blogul său documentarul realizat de Recorder și acuzațiile celor intervievați în acesta. Vă prezentăm mai jos acest comentariu. „Normal că m-am uitat şi io la filmul lu’ Recorder. O să încep cu laudele. Foarte bine făcut filmul, regizoarea (chiar, de ce nu îi apare numele la generic?) […]
15:40
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, informează Agerpres. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură. Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la […]
15:30
Secția pentru procurori a CSM arată că „indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate” # QMagazine.ro
Secția pentru procurori din cadrul CSM anunță verificări după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiție din România. Aceștia arată „procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției”. „Secția pentru procurori din cadrul […]
14:30
Judecătorul CSM Alin Ene prezintă pașii prin care se dorește „preluarea prin destabilizare” a justiției. În analiza publicată pe Facebook, Ene constată o „aliniere perfectă” a mesajelor, pozițiilor publice și vectorilor de comunicare. Judecătorul CSM prezintă pașii prin care derulat campania anti-justiție. Vă prezentăm textul integral al postării judecătorului CSM Alin Ene. „Gruparea care descoperă […]
14:00
Justiția, de la câmp tactic la arenă. Curtea de Apel București respinge categoric „orice încercare de denigrare, antagonizare sau slăbire a independenței puterii judecătorești” # QMagazine.ro
Un eveniment fără precedent s-a petrecut astăzi la Curtea de Apel București: toți membri Colegiului de Conducere apărut într-o conferință de presă, după difuzarea documentarului Recorder. Scopul acestei conferințe a fost aceea de a contracara toate acuzațiile ce s-au adus în ultima perioadă, pentru a apăra independența justiției și, nu în ultimul rând, de a […]
11:30
Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, funcțional din 1974, reconstituie, pe o suprafață de opt hectare o așezare rurală cu toate instituțiile sale sociale și culturale. Complexul reunește aproape 80 de construcții tradiționale originale și peste 12.000 de piese muzeistice, oferind vizitatorilor o imagine autentică a satului vâlcean din secolele XIX–XX. În acest moment, la mai […]
10:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și face apel face apel către societate „să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”, se arată într-un comunicat de presă. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei […]
10 decembrie 2025
23:20
Valeriu Nicolae: Nu, serios, sectanții lui Nicușor puteți, vă rog, să îmi explicați și mie cum e treaba asta acceptabilă? # QMagazine.ro
Valeriu Nicolae, un suporter de cursă lungă al USR-iștilor, cum îl numea Valerian Stan recent, dar și un om implicat în proiecte sociale, activism civic și anchete jurnalistice, dezvăluia, după ce ziarul Libertatea a prezentat CV ul falsificat al lui Ionuț Moșteanu că „miniștrii importanți nu sunt numiți dacă nu au vulnerabilități serioase”. După ce […]
22:40
Sorin Ioniță: Predoiu, una din plăcile turnante ale sistemului dezvăluit de „Recorder” şi probabil curea de transmisie justiţie–servicii, e bine mersi în guvern ca ministru de interne PNL, de neclintit # QMagazine.ro
„Știrea zilei vine de la un reportaj despre starea deplorabilă a Justiției difuzat de un site de nișă și care deja face valuri politice majore, apărînd reacții de la președinte, premier, ministrul Justiției și mulți alții. În fapt, nimic nou sub soare: reîncepe bătălia tradițională în subteranele statului pentru anumite funcții în structurile de forță, […]
18:40
După două săptămâni de criză a apei în județele Prahova și Dâmbovița, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat astăzi concluziile raportului Corpului de Control al ministrului. „Concluziile Raportului au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat ministrul. Buzoianu a anunțat în această după amiază care sunt […]
18:20
Radu Marinescu: Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu pot face aprecieri despre „capturarea” acestor instituții de către membrii aleși de magistrați # QMagazine.ro
Siteul Recorder a publicat un documentar intitulat „Capturarea justiției” în care judecători și procurori precum Crin Bologa, Daniela Panioglu, (sub acoperire) Andreea Chiș, Ionel Laurențiu Beșu, Cătălin Sandu transmit semnale privind „capturarea” justiției de membrii CSM și de instanțe controlate de Lia Savonea, actualul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, aducând ca argumente […]
14:10
Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a aprobat astăzi înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale”, nominalizare comună a României și Republicii Moldova, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la […]
13:30
CCR a respins sesizarea AUR: taxele și impozitele pe case, terenuri și mașini vor crește de la 1 ianuarie # QMagazine.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe, precum și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Prin urmare, legea este constituțională și […]
9 decembrie 2025
20:50
„Etichetele trec, statul de drept rămâne”, a fost concluzia dezbaterii dintre Lia Savonea și liderii ONG urilor # QMagazine.ro
„Cum apărăm statul de drept?”. Înalta Curte de Casație și Justiție a pus această întrebare marți, 9 decembrie, reprezentanților mai multor asociații și ONG-uri reprezentând societatea civilă. Dezbaterea s-a desfășurat la sediul ÎCCJ și a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme. La eveniment au fost invitate să participe organizații civice în domeniul […]
16:10
Pe lângă lupta lumii cu rușii, mai este una în care se investește masiv, financiar și moral: cea cu știrile false. În schimb, falsele chipuri sunt deseori lăudate și chiar angajate în campanii de publicitate planetară. TOT DE LA RUȘI VINE ȘI REALITATEA CARE NE PLACE Tinerețea a devenit un abonament lunar. Cel mai ieftin […]
16:00
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a încetat din viață, la vârsta de 101 ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Voica, pe rețelele de socializare. „Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai […]
14:00
După ce a înfierat „apocalipsa de dreapta”, după ce a amenințat de nenumărate ori că PSD va ieși de la guvernare, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că decizia partidului privind participarea la guvernare vor fi luate după o analiză mai amănunțită, pe baza tuturor informațiilor disponibile. După prima ședință a partidului PSD de marți, […]
13:30
Specialist din Apele Române: Este foarte posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să constatăm că evenimentul de la Paltinu a fost parfum. Sunt baraje, de 40, 50, 60 de ani, care nu au fost puse în siguranță # QMagazine.ro
Președintele Sindicatului „Mureșul” din Apele Române, Cornel Brișcaru, a explicat pentru Q Magazine în ce situație ne aflăm în acest moment, când 130.000 de oameni nu au apă de băut la robinet și nu există încă un vinovat identificat. Potrivit unor surse, PSD va cere demiterea ministrului mediului, Diana Buzoianu, de la USR, care nu […]
13:20
Nu am mai vorbit atâta despre taxe, impozite și strategie fiscal-bugetară de pe vremea când organizam Pactul Pentru Fiscalitate. Iar acum vreau să mai lansez un subiect care mă macină: ce facem noi, între politicile europene de armonizare și echilibrul nostru bugetar, modelat de realitățile carpato-danubiano-pontice. Și e ceva despre care chiar trebuie vorbit, pentru […]
