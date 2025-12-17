Bolojan: Banii destinați persoanelor cu dizabilități ar trebui să ajungă la oameni care chiar au probleme grave de sănătate

16:10

Pe lângă lupta lumii cu rușii, mai este una în care se investește masiv, financiar și moral: cea cu știrile false. În schimb, falsele chipuri sunt deseori lăudate și chiar angajate în campanii de publicitate planetară. TOT DE LA RUȘI VINE ȘI REALITATEA CARE NE PLACE Tinerețea a devenit un abonament lunar. Cel mai ieftin […]