Bucureștenii se plâng de căldura excesivă din case

13:10

Un bărbat anonim a plătit datorii de aproximativ 8.000 de dolari pentru zeci de familii la un magazin din Delaware, continuând o tradiție de 25 de ani a mamei sale. Gestul său de generozitate a emoționat multe inimi, aducând bucurie în preajma Crăciunului și amintind tuturor că Moș Crăciun există în fiecare dintre noi. Un … Articolul Un bărbat plătește 8.000 dolari pentru familii, devenind Secret Santa de 25 de ani apare prima dată în Main News.