Bucureștenii se plâng de căldura excesivă din case
MainNews.ro, 21 decembrie 2025 16:20
Bucureștenii se plâng de temperaturi ridicate în apartamente pe timp de iarnă, în timp ce multe blocuri se confruntă cu avarii și frig. Președintele FAPR, Radu Opaina, atrage atenția asupra reglementării necorespunzătoare a căldurii, ceea ce agravează situația locatarilor. Facturile de căldură vor crește cu 20% în sezonul următor. Bucureștenii se plâng de temperaturi prea
16:40
Frații Tate: Bani confiscați folosiți pentru combaterea violenței asupra femeilor
16:30
Gigi Becali plănuiește o „revoluție" la FCSB în campania de transferuri din iarnă, dorind să aducă tineri jucători pentru regula U21. După ce a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru, patronul se orientează spre Remus Guțea de la Voluntari, un fotbalist talentat cotat la 250.000 de euro. Kevin Ciubotaru, dorit de Gigi Becali, este tentat să
16:30
Român condamnat în Elveția pentru furturi de 30.000 de euro din azile de bătrâni. A fost prins cu acte false și avea interdicție de a intra în țară. A recunoscut faptele și a fost condamnat la 10 luni de închisoare, urmată de expulzare pe o perioadă de șapte ani. Justiția subliniază lipsa de scrupule având
Acum o oră
16:20
16:20
Șeful Nvidia, Jensen Huang, atrage atenția asupra diferențelor de viteză în construcția infrastructurii între China și SUA. În timp ce China poate construi un spital în trei zile, SUA necesită trei ani pentru un centru de date. Huang subliniază că energia China depășește SUA, ceea ce afectează cursa în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia, Jensen
16:10
Președintele Nicușor Dan a semnalat intimidări care au dus la o participare scăzută a magistraților la discuțiile de la Cotroceni. Aceasta este o situație gravă ce afectează justiția, a treia putere în stat. Mesajele de influențare au generat temeri și au invocat propuneri neobișnuite pentru protejarea participanților. Președintele Nicușor Dan a anunțat că puțini magistrați
16:10
Cenușa din sobă sau șemineu nu trebuie aruncată! Află cum o poți reutiliza în grădină ca îngrășământ natural, pentru reducerea acidității solului, protecția plantelor împotriva dăunătorilor, curățarea ecologică și prevenirea alunecării pe timp de iarnă. Descoperă modalități inteligente de a valorifica cenușa eficient și sigur! Cenușa poate fi reutilizată în curte și pentru curățenie Este
Acum 2 ore
15:30
Șeful Nvidia, Jensen Huang, sugerează întoarcerea la muncă în fabrici pentru prosperitatea individuală și națională, afirmând că nu toți oamenii de succes au nevoie de doctorat. El subliniază importanța reindustrializării și că tehnologia va crea noi oportunități pentru tehnicieni, chiar și în era roboților. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, recomandă întoarcerea oamenilor la munca în fabrici
15:30
Accidentare severă la antrenament: jucător important al Barcelonei lipseste luni de zile
Barcelona primește o veste proastă înaintea meciului cu Villarreal. Fundașul Andreas Christensen s-a accidentat grav la antrenament, suferind o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior. Deși nu va avea nevoie de operație, absența sa va dura câteva luni, afectând astfel planurile echipei. Andreas Christensen s-a accidentat grav la antrenament Va lipsi câteva luni din cauza
15:30
Cursele între București și Londra sunt de obicei pline, dar recent, un zbor a avut doar șapte pasageri. Momentul surprins și filmat de un român a devenit viral pe TikTok, strângând aproape 300.000 de vizualizări. De sărbători, românii din diaspora se întorc acasă, iar zborurile din România rămân subocupate. Cursa București-Londra a avut doar șapte
15:20
Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere record de 749 miliarde de dolari, după o decizie a Curții Supreme din Delaware. Această creștere dramatică, influențată de vestea listării SpaceX, subliniază poziția sa dominantă în clasamentul miliardarilor, distanțându-se semnificativ de Larry Page. Averea lui Elon Musk a atins 749 de
15:10
Nicușor Dan anunță un referendum în 2026 pentru a determina dacă CSM acționează în interes public sau doar în interesul unui grup din sistemul judiciar. Acesta susține că promovările în instanțe se fac pe criterii de obediență, nu de profesionalism. Întâlniri între președinte și magistrați sunt prevăzute, dar există presiuni. Nicușor Dan va iniția un
15:10
Descoperă E40, cel mai lung drum din Europa, care traversează 10 țări pe o distanță de peste 8.000 de kilometri. O călătorie completă durează 54 de zile, oferind peisaje variate și o conexiune esențială între Europa de Vest și Asia Centrală. Explorează această rută impresionantă și aventuroasă! Cel mai lung drum din Europa, E 40,
Acum 4 ore
14:30
Mario Tudose, fundașul tinerel de la FC Argeș, s-a accidentat în meciul cu Oțelul Galați, având o contractură musculară. Deși va lipsi aproximativ 15 zile, el ar putea fi apt pentru cantonamentul din Antalya. Intențiile FCSB-ului de a-l transfera cresc îngrijorarea în tabăra piteșteană. FC Argeș ocupă un loc de play-off la finalul anului 2025
14:30
O dronă de doi metri, cu parașută, a fost descoperită pe 21 decembrie 2025, în pădurea din Lerești, Argeș, de un vânător. Poliția a confirmat incidentul, iar echipele specializate cercetează obiectul, de origine neidentificată, posibil destinat misiunilor de recunoaștere. Baza NATO din apropiere este investigată. O dronă de doi metri cu parașută a fost găsită
14:00
Nicușor Dan anunță consultări cu magistrații pentru a aborda problemele din justiție. Şeful statului va susține o declarație de presă și va publica o sinteză a materialelor analizate. Consultările includ sesiuni comune și întâlniri individuale, protejând confidențialitatea participanților. Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică, după primirea documentelor de la magistrați Administrația Prezidențială
14:00
Economistul Ionuț Dumitru avertizează asupra anomaliilor pensiilor speciale ale magistraților, subliniind că acestea generează inechități semnificative în rândul românilor. Cu pensii de până la 5.000 de euro, mulți români nu pot concepe astfel de beneficii, în contextul deficitului de forță de muncă și pensionărilor anticipate. Ionuț Dumitru, consilier al premierului, consideră pensiile speciale ale magistraților
13:30
O tragedie a îndoliat Oradea după ce Mălina Maria Guler, o tânără fotoreporteriță de 27 de ani, a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Activă în fotografia sportivă, dispariția sa a șocat familia, prietenii și comunitatea locală. Lidia Buble a fost printre cei afectați de această pierdere tragică. O tânără de
13:20
Derby-ul FCSB – Rapid are loc azi, la ora 20:00, fiind crucial pentru ambele echipe în lupta pentru play-off. FCSB trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă, în timp ce Rapid vizează menținerea locului întâi în clasament. Atmosfera va fi incendiară, cu 30.000 de spectatori așteptați la „Arena Națională".
13:10
Un bărbat anonim a plătit datorii de aproximativ 8.000 de dolari pentru zeci de familii la un magazin din Delaware, continuând o tradiție de 25 de ani a mamei sale. Gestul său de generozitate a emoționat multe inimi, aducând bucurie în preajma Crăciunului și amintind tuturor că Moș Crăciun există în fiecare dintre noi. Un
13:10
Americanii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a costurilor de sănătate, cu primele de asigurare estimându-se să crească cu aproape 400% în 2026, în special în Virginia de Vest. Expirarea subvențiilor ACA va afecta milioane de oameni, ridicând întrebări despre accesibilitatea și viitorul asigurărilor medicale în SUA. Creșterea costurilor asigurărilor medicale în SUA provoacă îngrijorări
13:10
Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Vladimir Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu îmbunătățesc posibilitățile de pace pe termen lung. Negocierile recente, care au avut loc în Florida între oficiali ruși și americani, sugerează obstacole semnificative în calea rezolvării conflictului din Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene
13:00
Președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică, după ce a primit sute de documente de la magistrați. Aceste materiale, analizate înainte de consultările de luni, vizează probleme din justiție. Administrația Prezidențială va publica o sinteză a documentelor primite, fără a dezvălui identitatea expeditorilor. Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică
Acum 6 ore
12:20
Cupa Africii pe Națiuni 2025 debutează azi cu meciul Maroc – Insulele Comore. Ediția de anul acesta aduce competiția în Maroc, unde gazdele sunt favorite. Egiptul caută al 8-lea trofeu, iar marile campionate europene resimt plecarea jucătorilor. Aflați toate detalii despre meciuri și favoritele turneului. Ediția 2025 a Cupei Africii pe Națiuni începe azi cu
12:20
Vizibilitatea scade sub 50 de metri în 17 județe din România din cauza unei ceți dense, afectând circulația rutieră și aeriană. Județele Galați, Sibiu, Gorj și Cluj se numără printre cele afectate, unde șoferii trebuie să fie prudenți. ANM a emis avertizări, fiind esențial să verificați statusul zborurilor înainte de a călători. Vizibilitatea este redusă … Articolul Vizibilitate redusă sub 50 de metri: provocări și soluții în condiții dificile apare prima dată în Main News.
12:10
Descoperă prețurile actuale la alimente și băuturi în Erevan, Armenia. Află cât costă un kilogram de cartofi (300 de drami) și o sticlă de vin local (de la 1.990 de drami). Compară aceste prețuri cu cele din România și observă diferențele de costuri în funcție de produse. Informează-te acum! Salariul mediu lunar în Armenia este … Articolul Prețuri alimente și băuturi Erevan: cost cartofi și vin local în Armenia apare prima dată în Main News.
12:10
România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară dificilă în 2025, având un deficit de 8,4% din PIB și implementând măsuri severe de austeritate. Presiunea economică rămâne ridicată, iar prognozele pentru 2026 sugerează o continuare a consolidării fiscale, afectând populația vulnerabilă și sectorul public. România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară precară în 2025, cu un … Articolul Situația fiscală a României în 2025: austeritate extremă și datoria guvernamentală apare prima dată în Main News.
12:10
Președintele rus Vladimir Putin afirmă că modificările propunerilor americane de către europeni și Ucraina nu îmbunătățesc șansele de pace în Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul său pentru politică externă, subliniază că negocierile recente nu aduc progrese semnificative în căutarea unei soluții durabile pentru conflict. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu … Articolul Kremlinul critică propunerile de pace: „Nu îmbunătățesc documentul” apare prima dată în Main News.
12:10
China a aprobat pentru prima dată două mașini electrice autonome de Nivel 3, marcând un pas important în adopția conducerii autonome. Cele două sedane, produse de Changan Auto și BAIC Motor, vor circula în zone specifice din Chongqing și Beijing, având limite de viteză de până la 80 km/h. China a aprobat primele două mașini … Articolul China lansează primele mașini electrice autonome de Nivel 3 apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, pentru a omagia victimele Revoluției. Ceremonia subliniază importanța păstrării memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea României și apărarea democrației contemporane. Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989 din … Articolul Nicusor Dan depune coroana de flori la Monumentul Eroilor din 1989 apare prima dată în Main News.
11:20
Adrian Mihalcea, antrenorul UTA Arad, a obținut o victorie importantă împotriva lui Dinamo, blocându-i ascensiunea pe primul loc. În urma meciului, Mihalcea a discutat despre posibile transferuri și loialitatea sa față de Dinamo, echipa care l-a format ca om și profesionist în fotbal. UTA Arad a învins Dinamo cu 2-0, împiedicându-i astfel să urce pe … Articolul Adrian Mihalcea, mesaj pentru Dinamo după stoparea cursei spre frunte apare prima dată în Main News.
11:20
În fiecare an, România commemoratează eroii Revoluției din 1989, cerând dreptate pentru victimele care și-au dat viața pentru libertate. Organizațiile Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989” și Asociația MEA invită toți cetățenii să participe la marșul din Piața Victoriei, strigând JUSTIȚIE, NU CORUPȚIE! Evenimentul de comemorare a eroilor Revoluției din 1989 se va desfășura pe 20 … Articolul Vocea morților: Datoria noastră de a ne face auziți apare prima dată în Main News.
11:10
Economia României arată stabilitate, dar sondajul BNR relevă o prudență crescută în rândul firmelor. Două treimi dintre companii percep o înrăutățire a situației economice, costurile fiind principala problemă. Accesul la credit nu este o barieră, dar dorința de împrumut scade, generând un blocaj de încredere și investiții. Două treimi dintre firme consideră că situația economică … Articolul Semnal pentru Banca Națională: schimbări semnificative în climatul de afaceri apare prima dată în Main News.
11:10
Noul centru logistic din România, sub comanda NATO, va asigura aprovizionarea cu armament pentru Ucraina. Operațional din ianuarie 2026, acest hub va colabora cu centrul din Polonia, dublând capacitatea de transport și reducând riscul dependenței de un singur punct de aprovizionare. În România va fi deschis un nou centru logistic militar, sub comanda NATO, pentru … Articolul Centru militar NATO în România: Comandă directă pentru securitate regională apare prima dată în Main News.
11:10
Producătorul aspiratoarelor robotizate Roomba, iRobot, a depus cerere de faliment sub Capitolul 11, dar funcționarea dispozitivelor nu va fi afectată. Compania va fi achiziționată de Picea, consolidându-și astfel poziția financiară. Iată cum afectează această decizie viitorul aspiratoarelor Roomba. Compania iRobot, producătoarea aspiratoarelor Roomba, a depus cerere de protecție sub Capitolul 11 al Codului Falimentului din … Articolul Producătorul aspiratoarelor Roomba a intrat în faliment apare prima dată în Main News.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, după 36 de ani de libertate, România continuă să aibă multe de rezolvat pentru a consolida democrația. De Ziua Memoriei Victimelor Comunismului, el a subliniat importanța responsabilității și onestității în gestionarea provocărilor actuale și a evidențiat necesitatea de a nu cădea în nostalgii periculoase. Ilie Bolojan a comemorat victimele … Articolul Ilie Bolojan: Drumul democrației în România după 1989, cu greșeli notabile apare prima dată în Main News.
11:00
Un angajat a fost concediat pentru că a adormit la birou, dar Curtea de Casație din Italia a declarat concedierea abuzivă, obligând compania să plătească 18 luni de salariu. Decizia subliniază importanța proportionalității în sancțiunile disciplinare și protecția drepturilor angajaților în piața muncii. Un angajat din Italia a fost concediat după ce a adormit la … Articolul Angajat concediat pentru că a adormit la birou, compania plătește 18 salarii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:20
Gino Iorgulescu, președintele LPF din 2013, își caută un succesor. El îl vede pe secretarul general Justin Ștefan ca pe un înlocuitor potrivit, în ciuda preferințelor unor oameni din fotbal pentru Dani Coman. Iorgulescu va candida și pentru alegerile din 2027 și discută despre salariul său de 33.000 euro lunar. Gino Iorgulescu, președintele LPF din … Articolul Gino Iorgulescu își cedează funcția de președinte LPF unui colaborator apare prima dată în Main News.
10:20
Proiectul de lege recent propune ca magistrații, militarii și polițiștii pensionari să piardă automat dreptul de folosință pentru locuințele de serviciu la ieșirea din funcție. Măsura vizează și familiile acestora, care vor trebui să elibereze locuințele în termen de maximum trei luni. Scopul este redistribuirea locuințelor către personalul activ. Magistrații, militarii și polițiștii pensionari nu … Articolul Pensionarii magistrați, militari și polițiști, excluși din locuințele de serviciu apare prima dată în Main News.
10:10
România se confruntă cu cea mai mare inflație din UE, atingând un record de 8,6% în noiembrie, comparativ cu 2,4% în Uniunea Europeană. Această creștere îngrijorătoare afectează nivelul de trai, în timp ce alte state membre, precum Cipru și Franța, raportează rate semnificativ mai mici. Rămâneți informați! Inflația în România a ajuns la 8,6% în … Articolul România: Inflație record, cea mai mare din UE apare prima dată în Main News.
10:10
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.396-a zi pe 21 decembrie 2025. SUA au propus negocieri directe între Ucraina și Rusia la Miami, în contextul intensificării atacurilor armatei ruse asupra Odessei. Zelenski subliniază necesitatea unei presiuni diplomatice asupra lui Putin și reafirmă dreptul Ucrainei de a-și organiza alegerile. Războiul din Ucraina a ajuns în … Articolul Negocieri directe Ucraina-Rusia: Zelenski avertizează ferm pe Putin, ziua 1.396 apare prima dată în Main News.
10:10
Statul Texas a dat în judecată marii producători de televizoare, acuzându-i că spionează utilizatorii prin colectarea datelor despre obiceiurile de vizionare. Acțiunile legale vizează companii precum Sony, Samsung și LG, evidențiind îngrijorările privind confidențialitatea și implicarea Chinei în gestionarea datelor consumatorilor americani. Texas a dat în judecată marii producători de televizoare pentru colectarea de date … Articolul Stat american acuză marii producători de televizoare că își spionează utilizatorii apare prima dată în Main News.
10:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne cu 10 ani și 8 luni de închisoare, după ce ÎCCJ a respins recursul său. Condamnat pentru corupție, Oprescu se află în Grecia, unde autoritățile elene continuă să refuze extrădarea. Detaliile despre condamnare și refuzul extrădării sunt esențiale. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui … Articolul Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare de ÎCCJ apare prima dată în Main News.
10:00
Atac armat în Bekkersdal, Johannesburg: nouă persoane ucise și zeci rănite după ce atacatorii au deschis focul asupra clienților unei taverne. Acesta este al doilea incident de masă din Africa de Sud în decembrie 2025. Poliția investighează motivele și caută făptașii. Răniții primesc îngrijiri medicale. Atac armat în Bekkersdal, Johannesburg, cu un bilanț inițial de … Articolul Atacator în Johannesburg: împușcături „la întâmplare” pe stradă apare prima dată în Main News.
09:20
Experții avertizează că dependența de inteligența artificială, cum ar fi chatboții, poate reduce activitatea cerebrală și afectează gândirea critică. Studii recente arată că utilizarea frecventă a AI pentru sarcini complexe duce la atrofie cognitivă, generând dificultăți în rezolvarea problemelor și amintirea informațiilor. Experții avertizează că dependența de inteligența artificială poate reduce activitatea creierului Studiile arată … Articolul Experții avertizează: Inteligența artificială poate afecta sănătatea creierului apare prima dată în Main News.
09:20
Kylian Mbappé a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo cu 59 de goluri într-un an calendaristic, marcând în victoria Real Madrid împotriva Sevilliei. Francezul a împlinit 27 de ani și continuă să impresioneze în La Liga, fiind un jucător de bază pentru echipă. Real Madrid se apropie de liderul Barcelona. Kylian Mbappé a marcat 59 de … Articolul Mbappé își egalează idolul Ronaldo de ziua lui apare prima dată în Main News.
09:20
București se confruntă cu doar 8 ore și 50 de minute de lumină în această perioadă, marcând solstițiul de iarnă. Află cum mișcarea Pământului și înclinarea axei influențează anotimpurile și cum diferite culturi celebrează acest fenomen astral, de la Stonehenge la festivaluri tradiționale din întreaga lume. Bucureștiul va avea doar 8 ore și 50 de … Articolul 8 ore și 50 de minute de lumină solară în București apare prima dată în Main News.
09:10
În 2026, drumețiile în natură vor deveni o alegere populară printre turiști, ca o evadare din agitația urbană. Oamenii caută liniștea și detoxifierea digitală, preferând excursii personalizate în locuri fără supraturism. Întoarcerea la experiențele lente va marca o nouă tendință în turism. Turismul va continua să crească în 2026, cu un accent pe escapadele în … Articolul 2026: Anul drumețiilor în natură pentru evadarea din stresul urban apare prima dată în Main News.
09:10
Kremlinul susține crearea unei zone demilitarizate în Donbas, fără trupe rusești sau ucrainene, dar cu prezența Gărzii Naționale Ruse. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a afirmat că Rusia consideră Donbasul parte a teritoriului său, evidențiind dificultățile negocierilor de pace. Kremlinul propune o zonă demilitarizată în Donbas fără trupe rusești sau ucrainene Garda Națională Rusă și poliția … Articolul Kremlinul propune zonă demilitarizată în Donbas cu Garda Națională Rusă apare prima dată în Main News.
09:00
Ilie Bolojan a discutat despre scandalul din Justiție, evidențiind responsabilitatea lui Cătălin Predoiu și evaluând activitatea acestei instituții. Premierul a abordat și posibilitatea revenirii lui Ludovic Orban în PNL, subliniind necesitatea unui dialog și colaborării între partide pentru succesul proiectelor politice. Ilie Bolojan își exprimă sprijinul pentru activitatea lui Cătălin Predoiu ca ministru de Interne, … Articolul Bolojan răspunde scandalului din Justiție: Venirea lui Orban și schimbările PNL apare prima dată în Main News.
