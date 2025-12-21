Adrian Mihalcea, mesaj pentru Dinamo după stoparea cursei spre frunte

04:50

Hackerii nord-coreeni din grupul Lazarus au realizat cel mai mare furt de criptomonede din istorie, furând 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit. Făcând 74% mai puține atacuri, aceștia s-au concentrat pe strategii mai eficiente, cu fondurile accesate pentru a susține programul nuclear al Coreei de Nord. Grupul Lazarus, asociat cu serviciile secrete nord-coreene, … Articolul Hackerii nord-coreeni au furat 1 miliard de dolari în criptomonede apare prima dată în Main News.